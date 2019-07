OPPO muestra su último intento para lograr la "pantalla infinita" con Waterfall, un nuevo panel con curvatura de récord

OPPO, como algunos otros de los principales fabricantes de móviles, acostumbra a mostrar pequeños anticipos de las tecnologías o funciones en las que trabajan, sobre todo si son vistosas. Lo hicieron con el zoom (que no vimos hasta meses después en el OPPO Reno 10x Zoom) y lo vuelven a hacer con la nueva pantalla Waterfall, con unas características curvas buscando el máximo aprovechamiento del frontal.

Un nuevo panel que muestran en un prototipo, mostrando que esa nueva curvatura de unos 88 grados promete dar un buen ratio pantalla/frontal. Muy al estilo de lo que vemos actualmente en muchos terminales y que busca precisamente ese efecto visual de que la pantalla sea más protagonista.

Lo ha compartido la marca en su cuenta oficial de Twitter y también el vicepresidente en Weibo, mostrando un prototipo de móvil con la nueva pantalla Waterfall completamente funcional. Un estilo que per se no resulta novedoso desde que Samsung abriese la caja de Pandora con el Samsung Galaxy S6 Edge y viendo paneles curvados también en Huawei actuales como el Huawei P3 Pro o el OnePlus 7 Pro.

Taking borderless smartphone innovation to new heights, we're thrilled to give you a first look at 'Waterfall Screen' technology. 🤯



What do you think the screen-to-body ratio is on this prototype? 😏 pic.twitter.com/99AQKh9ZgH