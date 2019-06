OPPO Reno 10x Zoom, análisis: zoom 10x y cámara frontal retráctil para competir entre los mejores

Parece que las tendencias en fotografía móvil se van asentando y que la triple cámara trasera sea un ingrediente no imprescindible, pero sí un aliciente buscado. Si sumamos eso a la búsqueda de una pantalla sin apenas marcos ahí encaja lo último de OPPO para la gama alta, sobre todo atendiendo al análisis del OPPO Reno 10x Zoom y a sus características principales.

Una versión superior al OPPO Reno a nivel de procesador, cámaras traseras y otros aspectos, pero que mantiene en común ese módulo motorizado en forma de aleta para la cámara frontal y algunos otros elementos. No es el primer móvil con un sistema así que la marca china tiene y que lleva a tierras extranjeras, así que además de probarlo y ver qué tal es la experiencia con él veremos si ha habido evolución con respecto a lo anterior.

Ficha técnica del OPPO Reno 10x Zoom

OPPO Reno 10x Zoom Pantalla 6,65 pulgadas OLED FullHD+ Procesador Snapdragon 855 Memoria RAM 6/8 GB Almacenamiento 128/256 GB Software Color OS 6.0 sobre Android 9 Pie Cámaras traseras 48 MP + 8 MP gran angular (120º) + 13 MP zoom híbrido 10x + Sensor TOF Cámara frontal 16 MP (extraíble) Batería 4.065 mAh con carga rápida Super VOOC Otros GPS dual, refrigeración líquida, lector de huellas en pantalla, NFC Dimensiones y peso 162 x 77,2 x 9,3 mm, 210 gramos Precio 799 euros

Diseño: los Reno cogen el guante del Find X en estética y la mejoran

Se respira cierto clima de ansia por destacar, por ser los primeros, por romper moldes como nadie ahora que el factor forma tipo barra lleva años consolidado como la tendencia mayoritaria (con tenues intentos de resucitar el tipo concha). Queda claro que los diseños no tienen por qué ser aburridos, pero ahora queda demostrar que tienen sentido, y OPPO parece cimentar su propuesta de las cámaras frontales retráctiles, al menos hasta que tenga lista la integración bajo la pantalla.

El OPPO Reno 10x Zoom también apuesta por ese módulo para la cámara frontal en forma de aleta que ya vimos en el OPPO Reno (y que quizás da sentido a esta nueva gama). Una propuesta diferente a la que vimos en el OPPO Find X, cuyo módulo mantenía la simetría y era casi tan ancho como el propio terminal, integrando además más componentes y la cámara trasera.

La aleta mide 5,02 centímetros, quedando al centro de los 7,72 de ancho total del móvil y levantándose hasta unos 9 milímetros por encima del borde superior. Tiene una ligera curvatura en el lado que se levanta, lo cual quizás puede haber sido la mejor solución estructural para el movimiento de la pieza pero también sirve en cierto modo para reducir en la medida de lo posible la entrada de partículas por las hendiduras que necesariamente quedan en este tipo de soluciones.

De hecho, al ser una pieza lisa, sin bordes o juntas como sí tenía el módulo del OPPO Find X, la suciedad queda en bastante menor medida y probablemente esto favorezca la durabilidad del sistema. En esta parte móvil vemos también el flash y el altavoz frontal, siendo aparentemente gemelo (o mellizo) del módulo que vimos y probamos en el Reno.

Antes de ahondar en los detalles estéticos del OPPO Reno 10x Zoom resulta interesante dar una última vuelta a esta evolución de la integración de partes mecánicas a modo de "relleno". Las cosas han cambiado desde el Vivo Nex y el Find X, en algunos casos para ver móviles más gruesos o todo lo contrario, y el Reno 10x Zoom casi gana en peso, grosor y volumen, aunque también integra una batería considerable (pero no alcanza los 5.000 miliamperios/hora de la del ASUS ZenFone 6).

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) OPPO Reno 10x Zoom 162 77,2 9,3 210 6,6 4.065 125,06 116,31 OnePlus 7 Pro 162,6 75,9 8,8 206 6,67 4.000 123,41 108,603 OPPO Reno 156,6 74,3 9 185 6,4 3.765 116,36 104,71 OPPO Find X 156,7 74,2 9,6 186 6,4 3.400 116,27 111,62 Vivo Nex 162 77 8 199 6,59 4.000 124,74 99,79 Samsung Galaxy A80 165,2 76,5 9,3 220 6,7 3.700 126,38 126,53 ASUS ZenFone 6 159,1 75,4 9,2 190 6,4 5.000 119,96 110,36

El Samsung Galaxy A80 y su tan peculiar opción lo dejan como el más voluminoso y pesado de éstos, aunque el Find X le gana a grosor y el ZenFone 6 integra una mayor batería en menor volumen. La aleta de los Reno va de momento en cuerpos mayores que los del Vivo y el OnePlus 7 Pro, con un módulo muy similar a los que veíamos precisamente en los móviles de Vivo, y en general se trata de móviles grandes y pesados.

Hablando ya de la experiencia que hemos tenido con el OPPO Reno 10x Zoom, se trata como decimos de un móvil grande y pesado. Números a parte, se percibe en seguida al sostenerlo que el peso es considerable y sobre todo lo notaremos si estamos un rato sujetándolo en vertical u horizontal por ejemplo al ver algún vídeo: no hay software de Bienestar digital o similares en la capa de software, pero notaremos que puede que estemos demasiado rato usando el móvil cuando notemos una ligera fatiga en nuestra muñeca.

No hay software de Bienestar digital o similares, pero notaremos que puede que estemos demasiado rato usando el móvil cuando notemos una ligera fatiga en nuestra muñeca.

Pese a esto, el agarre es cómodo en cualquiera de las orientaciones. La trasera acristalada está curvada de modo que termina en un borde metálico plano en la base y curvo también por los laterales y el superior, todo bien rematado y sin dejar hendiduras ni transiciones en demasiado ángulo, proporcionando así ergonomía y comodidad.

Buena colocación de los botones físicos, siendo alcanzables y sin optar por el botón accesorio que vemos en algunos fabricantes (con dedicaciones varias). El botón de encendido/bloqueo tiene además una pequeña hendidura coloreada que lo hace identificable al tacto, estando solo en el lado derecho (mirando a la pantalla).

El lector de huellas está integrado en el panel (posteriormente hablaremos de su rendimiento) y a diferencia del OPPO Reno en este caso no hay jack de 3,5 milímetros, ni en la base ni en ningún otro lado. Donde lo tenía este otro aquí vemos la bandeja de la tarjeta nanoSIM (que por cierto no está alineada del todo con el resto de elementos, para decepción de quienes tenemos algo de TOC con estas cosas).

Los bordes metálicos presentan armonía en cuanto al color con la trasera, en nuestro caso habiendo visto el azulado en la toma de contacto y el negro en este análisis. Mención especial para una trasera algo distinta, dado que no tenemos módulos protuberantes en este caso, sino que todas las cámaras y sensores quedan bajo el cristal, y el fabricante ha considerado que un pequeño saliente circular (que queda entre las cámaras y el Designed by OPPO) puede ser una ayuda para evitar que las lentes se arañen, al lograr así que la parte superior del teléfono no se apoye si dejamos el terminal sobre la trasera en alguna superficie.

De hecho, es por ello que el grosor tiene cierta excusa con esto de no tener protuberancia. En el resto de fabricantes de momento sí se opta por esas "jorobas" para las cada vez más cámaras en la parte trasera, si bien en la mayoría de casos no se ha de esconder un módulo motorizado.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) OPPO Reno 10x Zoom 162 77,2 9,3 210 6,6 4.065 125,06 116,31 OnePlus 7 Pro 162,6 75,9 8,8 206 6,67 4.000 123,41 108,603 One Plus 6T 157,5 74,8 8,2 185 6,41 3.700 117,81 96,604 Huawei P30 Pro 157 73,2 8,6 190 6,47 4.200 114,92 98,83 Samsung Galaxy S10+ 157,6 74,1 7,8 175 6,4 4.100 116,78 91,09 iPhone XS Max 157,5 77,4 7,7 208 6,5 3.174 121,91 93,87 Pixel 3 XL 158 76,7 7,9 184 6,3 3430 121,19 95,74 LG V40 ThinQ 158,8 75,7 7,6 169 6,4 3.300 120,21 91,36 HTC U12+ 156,6 73,9 9,7 188 6 3.420 115,73 112,26 Xperia 1 167 72 8,2 180 6,5 3.330 120,24 98,597

Buen trabajo además con el acabado y la capa oleofóbica del móvil. La trasera resiste bastante bien a las huellas, quedando un rastro algo más discreto y posiblemente inevitable, y lo mejor es que el móvil no resbala en mano y que podemos sostenerlo con bastante tranquilidad (algo que se agradece bastante cuando son tan grandes). No obstante, sí es bastante escurridizo sobre una superficie que esté ligeramente inclinada, aquí hay que ir con ojo si somos de apoyar tranquilamente el móvil donde sea independientemente de si es una superficie con un pequeño ángulo.

No resbala en mano, pero sí es bastante escurridizo sobre una superficie que esté ligeramente inclinada

Al final les ha quedado un móvil que en su tonalidad negra es sobrio y bien acabado. Ahora hablaremos del panel, pero cierto es que las soluciones basadas en módulos motorizados sí logran transmitir mejor esa sensación de todo pantalla, sobre todo si hay un trabajo extra reduciendo los marcos. En el caso del OPPO Reno 10x Zoom no hay simetría horizontal al ser el borde inferior algo mayor que el superior (y éste último ligeramente más ancho que los laterales), pero el efecto es muy agradable y destaca al que se produce con el notch.

Pantalla: OPPO nos hace olvidar los marcos una vez más, pero también nos deja "a medias"

Hay una interesante competición en lo relativo a lograr una pantalla infinita, un panel en el que la mayor parte esté compuesta por píxeles y no por marcos. Una batalla en la que ganamos los usuarios a medida que esto se consigue de la mejor manera, sobre todo evitando los toques accidentales e implementando soluciones de manejo para que la eliminación de marcos sea al final tan cómoda como atractiva, pero hay aún un bache que no se consigue (o quiere) superar: la resolución.

La cosa se pone interesante ahora que OnePlus ha tirado la casa por la ventana con una pantalla que hace algo más que carraspear en cuanto a esta característica y la tasa de refresco, de modo que añade algo más de presión a aquellos fabricantes que deciden que sus buques insignia aún se mantengan en resoluciones ya quizás demasiado habituales como el FullHD+. Y esto hace que al tratar de disfrutar del protagonismo de la pantalla del Reno 10x Zoom no podamos evitar echar en falta un QHD+ para tener la mejor experiencia y que esté más en ese tú a tú con la competencia.

Así, vemos en este OPPO Reno 10x Zoom una pantalla OLED de 6,6 pulgadas con resolución de 1.080 x 2.340 píxeles, con 387 píxeles por pulgada (una densidad un tanto menor que la del Find X al tener la pantalla 0,2 pulgadas más que la de éste). El déjà vu era inevitable al encender este móvil con lo que nos pasó en las primeras impresiones del OPPO Find X: aquí la que manda y domina es la pantalla, ¿qué era aquello del notch que decíais?

Pero más allá de lo visualmente atractivo de no tener marcos, hablemos del resto de aspectos del panel. La resolución es la suficiente como para tener una experiencia aceptable con la mayoría de contenido: lectura y visualización adecuadas de textos, fotos y demás contenidos, así como los iconos de la barra de tareas (después ahondaremos en esta cuestión), pero para ciertos contenidos no estaría de más una densidad de píxeles mayor.

Bien a nivel de contraste y de brillo máximo, también en lo relativo a los ángulos de visión, si bien aparecerán esos reflejos multicolor característicos de las pantallas con esta tecnología. El ajuste de brillo automático funciona bien en la mayoría de ocasiones, sólo en algunos casos se nos ha quedado algo bajo en situaciones con buena iluminación al reproducir contenido multimedia.

El panel viene calibrado con una temperatura algo fría de serie, pero puede ajustarse un poco gracias a un deslizador que viene en los ajustes de pantalla. No podemos elegir un matiz de tono para el blanco como sí vemos en otras capas, pero sí el grado de saturación de la pantalla: si preferimos colores más apagados nos gustará más el modo de color de pantalla suave, si nos gusta la típica saturación AMOLED (en un grado correcto) y poder tener un perfil de color más completo preferiremos el intenso (que es el que hemos escogido en nuestro caso).

En estos ajustes encontramos las opciones habituales para reducir la luz azul, el tiempo de pantalla activa o los de la pantalla ambiente, que en este caso se traduce en la presencia del reloj en pantalla apagada. Si lo activamos tendremos siempre (o en el intervalo que establezcamos) el reloj, la fecha y la batería restante en la pantalla en reposo, con tipografía en blanco atenuada, sin que aparezcan las notificaciones (que sí se reciben) y sin otras posibilidades de configuración.

Hay otros añadidos interesantes de cara a mejorar la experiencia con la capa según nuestras preferencias, como el poder ajustar el tamaño de la fuente de texto y de los elementos de la interfaz, dado que por defecto la interfaz de ColorOS 6 tiene tipografías con tamaño bastante grande (que podrán gustar más o menos, pero siempre son desfavorables a que se aproveche mejor la superficie de pantalla al mostrarse menos elementos). También encontramos un modo antifatiga visual, aunque activándolo y desactivándolo no hemos notado diferencias en este aspecto (y sí en la visualización, siendo peor con este modo activado).

Bien también a nivel de sensibilidad táctil. Como recalcábamos antes, es importante que en estas pantallas con marcos reducidos no haya toques accidentales y se extreme la diferenciación entre éstos y el tap de interacción, sobre todo en el caso de esquinas más pronunciadas como en el Huawei P30 Pro (en el que tuvimos problemas a este nivel con la app de cámara). Aquí el Reno 10x Zoom queda bien, y no hemos experimentado toques accidentales o inconvenientes en el manejo en este sentido.

Así, con su protagonismo y el buen comportamiento del brillo automático (así como una calibración aceptable) se tiene una buena experiencia con la pantalla, pero le falta ese plus con la resolución que sí nos dan otros como el Samsung Galaxy S10+. Quizás en esta ocasión la inversión se ha centrado en el apartado fotográfico (que desgranaremos posteriormente), pero la sensación es similar a la que tuvimos con el OPPO Find X con algunas mejoras, y a falta de que la interfaz sea algo más favorable al aprovechamiento de la superficie en general las sensaciones con el panel son buenas.

El rendimiento esperado en un buque insignia de 2019

El año pasado el OPPO Find X entró por la puerta grande con un diseño distinto y (casi)clo último a nivel de hardware en Android, y el OPPO Reno de mayor nivel sigue su estela incluyendo el Snapdragon 855 de Qualcomm y hasta 8 Gb de RAM en su interior. El modelo que hemos es precisamente el que dispone de la mayor memoria, os contamos qué tal con él.

En general el móvil va muy bien y no muestra signos de falta de potencia en ninguna circunstancia. Ya sea la navegación web, como apps de redes sociales o las más exigentes, todo es ejecutado con fluidez desde su apertura hasta su minimización o cierre, también la multitarea o la ejecución simultánea de dos apps con el modo de pantalla dividida.

Hay alguna observación que tiene relación con el software en cuanto a alguna app, de ahí que lo comentemos en el siguiente apartado. En lo referente a potencia no hay duda de que esta combinación de componentes es suficiente para satisfacer exigencias más allá del mínimo y que aunque siempre todo es mejorable, no se echa en falta mayor fluidez.

En cuanto a la temperatura que alcanza al realizar precisamente estás tareas, lo que notaremos en el exterior es un ligero aumento en la parte superior, pero dentro de lo habitual y bastante bajo en consideración a otros casos. Según el fabricante hay tres tecnologías de enfriamiento diferentes (gel de enfriamiento, triple capa de grafito y tubos de cobre, y la verdad es que sea por esto o no la disipación del calor es muy correcta.

Para quienes tomáis como referencia los benchmarks, os dejamos los resultados del OPPO Reno 10x Zoom en los habituales. Lo comparamos con los de los rivales más recientes y/o equivalentes.

OPPO Reno 10x Zoom OnePlus 7 Xiaomi Mi 9 Samsung Galaxy S10+ Huawei P30 Pro OPPO Find X iPhone XS Procesador Snapdragon 855 Snapdragon 855 Snapdragon 855 Exynos 9820 Kirin 980 Snapdragon 845 Apple A12 Bionic RAM 8 GB 8 GB 6 GB 8 GB 8 GB 6 GB 4 GB AnTuTu 361.293 369.741 374.570 331.707 261.115 282.324 313.341 Geekbench 4.0 (single/multi) 3.153 / 11.143 3.526 / 11.323 3.539 / 11.164 4.459 / 10.195 3.251 / 9.670 3.308 / 7.915 4.803 / 11.178 PCMark Work 8.649 9.282 9.036 7.620 7.644 9.803 - 3DMark (Ice Storm Unlimited) 58.399 41.865 61.089 56.351 36.003 63.702 -

Software: ColorOS se nutre de extras y personalización

OPPO entra en el conjunto de los fabricantes que prefieren añadir su software propio sobre el de Google y de los que lo hace con mayor dosis de personalización. Y ColorOS sigue siendo una capa incisiva a nivel de estética, que cambia completamente el aspecto de Android 9 Pie también en su versión 6.0, añadiendo además algunas funciones.

Los extras que vemos a nivel de apps cuando iniciamos el sistema por primera vez son una serie de herramientas propias, como una app para música, vídeo o clonar el teléfono que pueden publicar en mayor o menor medida lo que ofrece Google en el pack que insta a colocar a los fabricantes. Además, encontramos algunas apps de terceros como el navegador Opera o Facebook, pudiéndose desinstalar si lo preferimos.

Las apps se organizan por defecto en escritorio y cajón, pero podemos cambiar esta distribución para que haya únicamente un espacio. Esto lo encontraremos en los ajustes, que se actualizan a nivel estético con respecto a la versión anterior con un toque bastante iOS (colores de iconos incluidos), manteniendo los apartados previos en gran medida.

La navegación por los ajustes y la capa es intuitiva, con apartados habituales y claros y con los espacios que solemos ver: escritorio y/o cajón, cortina de notificaciones y el “asistente inteligente”, que es ese espacio en el escritorio que muchos fabricantes habilitan a modo de tarjetas y accesos rápidos.

Algo que podemos elegir para maximizar esa experiencia de “pantalla infinita” es la navegación por gestos, bastante completo en cuanto a las posibilidades para elegir. Funcionan bastante bien, de manera similar a otras implementaciones parejas, sin lags ni otros problemas, y la opción que más nos ha gustado es la que tiene gestos estilo OxygenOS (con el gesto de atrás tirando de cualquiera de los lados).

Una posibilidad interesante según nuestros gustos es la de poder ajustar el tamaño de elementos y tipografía, como ya hemos comentado antes. La estética de la capa se asemeja en parte a estilos como el de Samsung Experience o iOS en lo referente a grandes títulos de sección y mucho espacio para ciertos elementos, algo que se nota mucho en la cortina de notificaciones necesitando mucho espacio para únicamente una notificación y los toggles.

Como secciones distintas en los ajustes están los Servicios inteligentes y los Controles inteligentes. El primero alberga el modo de conducción inteligente y la pantalla de accesos rápidos que comentábamos antes (Asistente inteligente). El primero ya lo vimos en el Find X y funciona muy bien, bastante útil si solemos conectar el móvil a algún dispositivo Bluetooth y preferimos restringir las notificaciones, y puede activarse a mano o bien lo hace automáticamente al conectarse dicho dispositivo Bluetooth.

En Controles inteligentes disponemos de todas las opciones a nivel de gestos, incluidos los que os hemos comentado ya. Los hay para pantalla apagada como en OxygenOS, si bien no hemos logrado que funcionen bien los de control de la reproducción musical (sí la pausa o la apertura de apps como la cámara). También podemos configurar la Barra lateral inteligente, que son una serie de accesos rápidos para poder responder u otras acciones sin salir de la pantalla actual.

Hay algunos añadidos para ajustar pantalla, sonido y el consumo energético. Los primeros los hemos ojeado y los segundos los escrutaremos en su correspondiente sección, los de batería incluyen algunos modos para maximizar el rendimiento (con mayor consumo energético) o bien lo contrario, bajarlo al mínimo para prolongar la autonomía. Además, también hay un modo para juegos similar a lo que hemos ido viendo en otras capas (orientado a que los recursos se centren en la tarea del juego y éste funcione mejor), pero para bien o para mal no hemos encontrado cambio al activarlo o no.

En general es una capa completa que atiende a las configuraciones básicas para que un usuario estándar pueda personalizar la experiencia hasta cierto punto. Con las opciones de navegación, la distribución de las apps y alguno de los modos se añade a Android stock ese plus que no tiene sin resultar agobiante ni hacer confusos los ajustes, y a nivel estético poco a poco va haciéndose más genérica.

Biometría

La genética del OPPO Find X se mantiene en parte para este Reno 10x Zoom en lo referente a sistemas biométricos de identificación y desbloqueo. La trasera permanece indemne a más sensores físicos en favor de la serigrafía, las cámaras y la protuberancia de apoyo, pero el módulo motorizado tiene esta vez menos hueco y ese reconocimiento facial que vimos en el Find X no se ha perpetrado, simplificándose en los dos Reno.

Por una parte tenemos el sensor de huellas integrado en pantalla. Hay cinco animaciones a elegir sin posibilidad de desactivarla (que siempre sería lo mejor), pero la menos “efusiva” y conveniente es la que viene de serie (rayo).

Es un desbloqueo bastante rápido si posamos la huella de manera frontal (lo mejor: dedo índice sobre el móvil apoyado en su trasera en alguna superficie), ya que si ladeamos (o con pulgares cortos) el contacto será peor y no nos la identificará. Se trata probablemente de un sensor óptico y el desempeño es el esperado a nivel de rapidez, aunque por este asunto de la inclinación puede que sea más rápido el reconocimiento facial.

El módulo no tarda en salir una vez activamos la lectura, lo cual se produce al deslizar sobre la pantalla activada, pero el proceso en total siempre será más lento que con una cámara ya en el exterior. Eso sí, nos reconoce incluso con gafas de sol y sin estar del todo de frente cara el smartphone.

No funciona en la oscuridad (aquí es donde se nota la falta de sensores con respecto a otras soluciones), pero en la configuración vemos una opción para aumentar el brillo cuando el entorno está oscuro y que la lectura sea efectiva. Se trata de una iluminación momentánea con la que se consigue que sí funcione el sistema, por lo que si preferimos usar el mismo es mejor tenerla activada.

La lectura de huellas se activa al tocar la pantalla una vez, de modo que se iluminará la zona de lectura, o bien dos veces para que veamos este área y la pantalla de bloqueo activa. Para el reconocimiento facial ha de estar activa la pantalla de bloqueo y además hacer ese swipe hacia arriba que comentábamos, si no no saldrá el módulo.

Cámaras: la cámara frontal sobresale físicamente, el zoom trasero lo hace en rendimiento

Las principales diferencias entre un Reno y otro están en el apartado fotográfico, ya lo anticipa el nombre. El OPPO Reno 10x Zoom dispone de una triple cámara trasera que integra la tecnología para lograr un zoom óptico de alto nivel hablando de smartphones, en principio esos 10 aumentos sin pérdida que ya pudimos probar en el MWC, y de hecho la trasera coincide a nivel físico también, pero ¿qué es lo que integra este terminal?

Por un lado tenemos el sensor principal de 48 megapíxeles, con una lente de apertura f/1.7 y estabilización óptica de imagen, acompañado de un gran angular con apertura f/2.2 y un sensor de 8 megapíxeles. El teleobjetivo tiene una apertura de f/3.0, OIS y enfoque láser/PDAF, pero la marca no establece de manera clara que hablemos de un zoom óptico, híbrido o digital únicamente hablando de zoom híbrido para el 10x, sin saber el máximo de óptico que hay, y sabiendo que el digital llega hasta los 60x, pero probablemente el zoom óptico quede hasta los 5 aumentos.

Para la cámara frontal se ha optado por un sensor de 16 megapíxeles con una lente con apertura f/2.0. Para el vídeo los máximos de resolución son de 1080p para la frontal y 4K para la trasera, pudiendo grabar a 1080p en el caso de la cámara lenta.

App de cámara

La renovación de ColorOS 6 llega a la app de cámara, viendo que ha pasado a tener algo más de personalidad al redefinir su interfaz y en parte adaptarla a las nuevas ópticas que se han añadido. En el Find X vimos algo así como una app de iOS vitaminada y lo que se ha hecho es mantener la navegación por pestañas, pero recurriendo al cajón (menú de hamburguesas) para los modos añadidos y no automáticos, con la excepción del retrato que sí entra entre los fijos.

La navegación es deductiva al seguir este esquema ya conocido y el hecho de guardar modos “secundarios” en un cajón puede ser de utilidad para quienes prefieran el disparo automático y acostumbren a usar el retrato, pero el modo Experto (manual) queda justamente en este apartado y es el que puede sacar más jugo a las nuevas ópticas del móvil. Sería muy útil el poder personalizar qué modo va en cada sitio.

El HDR tiene su acceso rápido en la interfaz estándar (en el modo automático, no lo hay en el manual) y en la interfaz de vídeo aparece uno para cambiar rápidamente la resolución. Ambas son soluciones muy cómodas, aunque aquí vendría bien ver un acceso para el reconocimiento de escenas por inteligencia artificial como tienen Xiaomi o Huawei.

El modo manual dispone de diales de ajuste, estando los de la velocidad de obturación y la ISO juntos. Tendremos que pulsar el ajuste que nos interese para ajustarlo, aunque aquí nos encontramos un bug ya familiar en otras apps en la visualización del cambio de la velocidad de obturación: por encima de 1/15 segundos no veremos cambio y nos tocará ajustarlo a ojo la mayoría de situaciones.

El modo Noche es automático, así como el modo Retrato. En ambos casos el usuario sólo dispone del enfoque semi-automático para ajustar manualmente, y en el modo Retrato se echa en falta una indicación de que está activo más allá de la que nos indica la distancia conveniente al objeto (lo cual en ocasiones falla, luego lo comentaremos).

La manera de disparar a 48 megapíxeles también es algo rebuscada. No tenemos ese botón directo que veíamos en Xiaomi u HONOR, sino que hay que buscarlo en los ajustes dentro de la proporción (donde encontraremos los 4:3 pero a 48 megapíxeles). Con esta resolución tampoco habrá HDR disponible, la interfaz aún se simplifica más.

El cambio de zoom lo podemos hacer de manera gradual o automática, eligiendo entre 1x, 2x, 6x, 10x y gran angular. El digital llega hasta los 60x, pero más allá de 10x sólo podremos llegar de manera manual, así como fuera de esos saltos automáticos desde el botón de la interfaz. El gran angular tiene también su botón de acceso rápido como el HDR, así como el modo de “color deslumbrante”.

Es interesante que el modo Experto nos permite cambiar de lente manualmente y poder elegir con qué objetivo disparamos. El salto automático de zoom también está disponible en este modo, pero en vídeo sólo podremos alternar (automáticamente) entre 1x y 2x, y como máximo subir manualmente a 10x.

La app funciona bien, como mucho puede reseñarse que la activación/desactivación del HDR es algo lenta como ocurre con la app de OnePlus o la de Xiaomi (además de ese fallo de previsualización que hemos visto anteriormente en otros fabricantes). Podría tener alicientes como el peaking (al menos en modo manual) o indicaciones más claras en el modo retrato, pero al menos aporta lo necesario (y algo más) para sacar partido a la propuesta fotográfica de este móvil.

Sólo detectamos dos errores en el desempeño de la app: el fallo en la previsualización al cambiar la velocidad de obturación (izquierda) y que el botón de zoom en ocasiones queda tapado, aunque funciona igualmente (derecha).

Cámaras traseras

¿Cómo es la experiencia con el combo de moda en el nuevo móvil de OPPO? En general la cámara se porta bien, aunque siempre serán favorable escenas de día en abierto y sin muchos elementos en movimiento o contrastes y el nivel de nitidez queda por debajo de lo esperado en un sistema fotográfico de este nivel.

Fotografía en modo automático (1x).

El rango dinámico es bastante bajo y hay cierta sobresaturación de serie sobre todo en los azules (baja, no molesta en la mayoría de casos). De hecho, habrá dos modos que no sirvan de mucho (según preferencias): el HDR y el de Color deslumbrante.

El modo HDR sobreexpone con bastante frecuencia, quedando instantáneas demasiado claras que de hecho muestran colores menos fieles a la realidad y un desequilibrio de iluminaciones y sombras favorable a las primeras. Cierto es que cuando en automático el cielo sale quemado este modo suele recuperar algo más de información cromática y sí sale menos quemado en ocasiones, pero normalmente no compensa y menos usando el gran angular.

El Modo de color deslumbrante tiene un comportamiento bastante irregular, si bien parece basarse en una dosis extra de saturación. En días soleados sobresatura y en días nublados sobreexpone (sobre todo con el gran angular), aunque en alguna ocasión puede sentarle bien a la toma.

En ocasiones este modo añade un toque de saturación y calidez que no sienta mal a la imagen.

El nivel de detalle depende mucho también de la toma, pero como decíamos no es alto. Es el esperado en general y también en condiciones difíciles, siendo bastante bajo cuando recurrimos a los zoom y hay objetos en movimiento o en días nublados.

Fotografía en automático a 10x.

Hablando de los zoom, el resultado es satisfactorio sobre todo hasta 10x, siendo como hemos dicho híbrido. Lo único que nos la puede jugar es el enfoque si se trata de una escena en movimiento, pero en general dadas las condiciones sobre todo los 2x y 6x dan buen resultado, incluso de noche.

El cambio de uno a otro lo hacemos con un acceso directo en el modo automático a 12 megapíxeles (si elegimos disparar en 48 megapíxeles se omiten el resto de lentes), o bien deslizando a otros valores y por encima de 10x hasta 60x. Este zoom máximo puede ser de los más altos que existe en un móvil, si bien como ya vimos en el P30 Pro es para un uso más bien anecdótico y requiere una estabilidad muy alta (casi ni con pulso de cirujano se acierta).

El gran angular también da bien resultado sobre todo a nivel de corrección de la distorsión en los bordes. El detalle disminuye con respecto a las tomas con la lente estándar, pero sirve para capturar más campo y tiene un buen desempeño.

El modo noche es distinto a lo que hemos visto en otros fabricantes. Es un disparo bastante más rápido y no hay una corrección a ISO mínimas o cero, sino todo lo contrario: se aumenta la exposición al aumentar este parámetro, y por tanto no vemos una reducción del ruido. El resultado es artificial, estilo “cómic” o dibujo, distando bastante de lo realista sobre todo en escenas nocturnas bien iluminadas.

Modo noche.

De noche la calidad baja porque no hay remedio. Viendo resultados de otros fabricantes aquí hay bastante margen de mejora, sobre todo teniendo en cuenta que con un modo manual algo cojo (por ese fallo en la previsualización al ajustar la velocidad de obturación) tampoco podemos poner mucho de nuestra parte por intentar afinar el resultado.

El modo retrato es bastante tolerante y no restringe su activación según el elemento a fotografiar. Personas, animales, plantas y lo que queramos, pero es aparentemente exigente en cuanto a la distancia, si bien en ocasiones no parecemos acertar y el modo se ha aplicado igual (aunque estemos lejos, porque tiene a pedir que nos acerquemos).

Los recortes suelen ser correctos, detectando huecos como el que el brazo forma a veces con el cuerpo y otros modos ignoran. Eso sí, el bokeh es bastante plano y artificial; esto siempre depende en última instancia del gusto y hay quien prefiere un desenfoque más plano, pero en este caso (pese a no haber irregularidades ni aberraciones) queda bastante artificial.

Modo retrato con zoom.

Además de todo esto, podemos activar la detección automática de escenas para que en teoría se aplique algún efecto según ésta. Suele funcionar rápido y bien (quizás hay menos escenas que en EMUI, eso sí), pero tampoco hay un cambio notable entre disparar con identificación o no en general.

¿Y los 48 megapíxeles? Como siempre y como toca, nos van a dar imágenes de mayor resolución y tamaño (8.000 x 6.000 píxeles), y nos compensará si buscamos esto. Pero limitándonos a nivel de zoom, sin archivo RAW y viendo que en muchas ocasiones el resultado a nivel de detalle es equivalente a los 12 megapíxeles, quizás no compense demasiado en nuestro caso.

Cámara frontal

Buen desempeño de la cámara alojada en la aleta, con un nivel de detalle alto con buena iluminación y colorimetría muy correcta. Algo de tendencia al magenta y en ocasiones resultados algo más cálidos, pero no resulta desequilibrado.

Peca un poco de no corregir la distorsión por curvatura de la lente en los bordes, pero en general da buen resultado (foto en automático).

En interiores la nitidez es bastante menor y aparece el ruido, pero al menos el enfoque automático suele funcionar bien. Eso sí, aunque la aleta no tarda en salir y esconderse, con un móvil así de grande hacerse selfies no es tan cómodo.

El modo retrato funciona bastante bien. En general los resultados para esta cámara los vemos bastante superiores a lo que probamos en el Find X, y en el modo retrato se nota mucho en la aplicación en su modo normal y también en los distintos efectos.

Modo retrato.

El HDR en este caso sí se percibe. Tampoco es un sistema fotográfico que logre un rango dinámico demasiado amplio, y recurriendo a él podremos salvar cielos que de otro modo salen quemados completamente.

Vídeo

Con la entrada de los zoom de mayor calidad es bastante divertido grabar, sobre todo si lo que queremos enfocar está a muchos metros de nosotros. Animales, personas u objetos en movimiento se capturan con mayor detalle, si bien en este caso la nitidez no va a ser notoria si sobre todo estamos en entornos más exigentes como días nublados.

En este caso la interfaz sólo facilita saltar a 2x con el botón rápido e ir hasta 10x deslizando, aunque como veremos la nitidez es menor que cuando realizamos fotografías (parece que no haya cambio de lente, por lo que probablemente sea enteramente zoom digital). Mejor resultado siempre en 4K, aunque en 1080p tampoco hay un mal resultado.

La estabilización funciona bien, de manera aceptable, así como el enfoque, si bien parece estar sólo activa a 1080p. Tampoco parece afectar a los cambios de zoom, ya que son muy bruscos.

Lo que no acaba de ser acertada siempre es la captura de sonido, habiendo algunas distorsiones cuando no hay viento u otros problemas similares, si bien sí hemos logrado tomas con una buena captura aunque la fuente estuviese a distancia.

De noche veremos más ruido y menos detalle, sobre todo si tiramos de zoom, pero la estabilización sigue haciendo un buen trabajo también en estas condiciones y al final quedan buenas tomas incluso en 1080p.

Podemos capturar hasta 1080p en cámara lenta, y aunque puede echarse en falta algo de nitidez (y nos la puede jugar el enfoque) pueden lograrse tomas muy satisfactorias sin que haya además un límite de segundos.

La cámara frontal realiza buenas capturas, con un buen rendimiento de la estabilización electrónica si la luz es favorable (no tanto cuando no lo es). Colores realistas pero rango dinámico bastante reducido, eso sí.

Audio: un frontal sin marcos, un borde sin minijack y un módulo que permite el estéreo

En conjunto con la mejora de la experiencia con la pantalla lo suyo es que haya otra en paralelo con el audio para a que al final ver algún contenido multimedia en el móvil sea cada vez más satisfactorio, dentro del protagonismo que este dispositivo ha alcanzado en nuestras rutinas. En este caso vemos que el audio cobra también algo más de protagonismo al hacerse hueco en ese frontal que apenas se lo deja a nada más que el marco, con esa hendidura para que el sonido que sale del altavoz instalado en la aleta salga sin barreras.

Tenemos pues una salida de sonido estéreo, que se suma a la conexión de auriculares que elijamos entre el USB tipo C y el Bluetooth, dado que ese jack de 3,5 milímetros que sí vimos en el Reno estándar no lo vemos en el 10x Zoom.

Hablando primero del sonido por altavoces, la experiencia mejora con respecto a modelos anteriores, con un audio limpio y con rango dinámico aceptable. Bien a nivel de matices y con un volumen máximo satisfactorio que permite tener el dispositivo como fuente de sonido para una estancia.

El Dolby Atmos viene activado por defecto y no soporta dispositivos Bluetooth, se trata de una opción ajustable vía ajustes que encontraremos entre los de sonido y vibración del sistema. Ofrece cuatro configuraciones, teóricamente enfocadas a satisfacernos más al escuchar música, juegos, contenido multimedia o una adecuación automática según el tipo de contenido con la opción “inteligente”, pero en la práctica se encuentran muy pocas diferencias entre un modo y otro.

Con auriculares siempre se experimenta una mejora y no es una excepción este caso. Algo más de nitidez y más potencia de los bajos, compensando bien los audios, si bien normalmente nos pedirá una pequeña subida de volumen con respecto a la salida del audio por altavoces.

Eso sí, los extra de audio en los ajustes del sistema son algo menos abundantes para auriculares que en otras capas de software. Encontramos el monitor de auriculares, aunque no queda muy claro lo que permite esta función y no hemos notado nada al activarla.

Autonomía: no hay milagros ni SuperVOOC, pero sí un rendimiento más que aceptable

Los móviles con mayor volumen suelen disponer de mayor espacio para albergar una batería también más grande, y por tanto con mayor capacidad. La medida que suele darnos un indicativo de la autonomía media potencial del dispositivo son los miliamperios por hora, y en este caso partimos de 4.065 mAh que pasan esa especie de mínimo psicológico de los 4.000, y que ya predisponen a pensar que tendremos buenas cifras en este sentido.

El software, la eficiencia de los procesadores y la tecnología de los paneles por su parte también aportan sus beneficios en esta cuestión, con consumos cada vez menores y/o herramientas para vigilar los segundos planos y minimizar el consumo energético en general. En este caso veremos que ColorOS 6 también tiene algunos añadidos a este respecto (que hemos ya anticipado en el apartado correspondiente).

¿Qué ocurre pues con el rendimiento de la pila del OPPO Reno 10x Zoom? Que nos da medias bastante buenas y, sobre todo, que una carga da para más de una jornada de uso.

Sin recurrir a herramientas de mantenimiento o ahorro de batería (que se nos sugieren desde un 20% de batería restante) y variado usos y tiempo en datos y WiFi, la autonomía media es de 1 día y 9 horas, con lo cual no bate ningún récord pero sí da para que con una carga salgamos tranquilos de casa y sepamos casi a ciencia cierta que no vamos a necesitar una batería externa o el cargador.

En cuanto a la carga, no volvemos a ver esa espectacular Super VOOC que nos fascinó en el Find X, teniendo un tiempo de carga rápida dentro de lo esperado de alrededor de 1 hora y 25 minutos con el cargador de serie (5 voltios y 4 amperios). Así, se nota esos 20 vatios frente a los 50 de la Super VOOC, y aunque 1 hora y 20 minutos para más de 4.000 mAh está muy bien nos deja con la duda de por qué no hemos visto de nuevo aquí esa carga rápida superior (quizás por degradación o porque se la reservan para otros terminales, quién sabe).

OPPO Reno 10x Zoom, la opinión de Xataka

Los módulos motorizados son una moneda con dos caras: la de la brisa de aire fresco con el diseño y esa pantalla tan despejada y la del largo plazo y la durabilidad. Cada vez vemos aplicaciones más afinadas y la solución de los Reno con respecto a la del Find X pierde en sensores pero gana en salvaguardar las entrañas del móvil del polvo, entre otros aspectos.

El OPPO Reno 10x Zoom es un móvil completo, competente y diferente. Es grande y pesado, pero también es cómodo, y esto contribuye a que dé una autonomía más que aceptable.

El OPPO Reno 10x Zoom es un móvil completo, competente y diferente

El componente de la versatilidad en fotografía se está convirtiendo casi en un must actualmente, con disculpas a quienes se lo pueden permitir por precedentes y por resultados, y en este caso la experiencia es grata en ese sentido. No hemos visto un resultado claramente superior a otros, pero sí al mismo nivel y con ingredientes para que cada vez haya una competencia más igualada y que al final la diferencia en la experiencia dependa casi más de los gustos a nivel de procesado y de lo acertada que sea la app.

Creemos que, si podemos hablar de evolución con respecto al Find X, el camino a seguir ha sido el acertado aunque se haya perdido la carga Super VOOC por el camino. Nos parece una propuesta más equilibrada y acertada, con unos zoom que dan mucho juego, un gran angular correcto y una capa de software que también va tomando un estilo cada vez más sencillo.

8.9 Diseño9,5 Pantalla9 Rendimiento9 Cámara8,5 Software8,25 Autonomía8,75 A favor La sensación con la pantalla es muy positiva y agradable: los bordes son casi historia sin que haya toques accidentales o incomodidades con la interfaz.

La batería no bate récords, pero da una experiencia muy buena y nunca te quedas colgado.

Componentes para un rendimiento de sobra y sin que se caliente en exceso o más allá de lo normal. En contra El diseño y la construcción son muy buenas, pero el hecho de que resbale tanto en superficies y que sea tan grande puede limitar su público diana.

La propuesta fotográfica es muy interesante, pero los resultados han quedado ligeramente por debajo de las expectativas.

ColorOS evoluciona favorablemente, pero aún podrían mejorar el aprovechamiento de la interfaz y algunos de los extras.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de OPPO. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.