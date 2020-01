Huawei consigue mantenerse segundo en ventas en 2019 en un mercado de smartphones que cae por segunda vez

El año pasado veíamos como el mercado de los smartphones se estancaba por primera vez y es algo que se ha mantenido en el último trimestre de 2019, según los datos de Counterpoint Research. Aunque uno de los aspectos que más nos interesaba era si se había notado el veto de Estados Unidos a Huawei en las ventas y si eso había afectado a el podium de los fabricantes en 2019.

Pese a que se han vendido menos smartphones (un 1% menos), en 2019 ha habido movimientos y datos interesantes. Apple no quedaba mal en el último trimestre pese a no haber presentado ningún smartphone con 5G y Realme, una marca reciente, ha sido la que más ha crecido, aunque lo que no ha cambiado es el líder en ventas.

Caen las ventas, pero menos que en 2018

Destacan en Counterpoint que es la primera vez que las ventas de smartphones caen en dos años consecutivos, si bien en 2019 lo hicieron un 1% y en 2018 fue el 4%. De hecho, el último trimestre de 2019 hay una crecida del 3% con respecto al mismo trimestre un año antes.

Aunque lo que llama la atención es que Huawei ha aguantado el envite del bloqueo estadounidense quizás mejor de lo que cabía pensar. Pese al buen trimestre de Apple, que se colocó primera por encima de Samsung, Huawei se mantiene la segunda entre los mejores fabricantes a nivel mundial en lo que respecta al global de 2019, como también vemos en el análisis de Strategy Analytics.

Imagen y datos: Counterpoint

En Counterpoint explica que algo que ha podido favorecer los números de Huawei es que en China ha alcanzado una cuota de mercado del 40$% tras una agresiva estrategia. La marca china pasa de una cuota de mercado del 14 al 17% de 2018 a 2019, pese a que en el último trimestre de 2019 le ha ido algo peor este año con unos 4,5 millones menos de envíos, según SA.

Pedazo que pudo haberse llevado Apple, con un incremento de 4,8 millones de envíos entre un trimestre y otro, o Realme, que pasó de 3 a 7,8 millones de envíos y en India está dentro de los cinco fabricantes más potentes. Así, los analistas apuntan a que durante todo 2019 se realizaron 1.412 millones de envíos de móviles, un 1,3% menos que en 2018, por lo que más que variar el número lo que ha cambiado es quién se llevó más o menos trozo del pastel.

Apple cogió fuerza al ser el trimestre en el que lanza nuevos productos, mientras que Huawei no compensa pese a ser el mes de lanzamiento de su segunda hornada de buques insignia con los Huawei Mate 30 y 30 Pro. Por su parte, Samsung ha sido la que más estabilidad ha mostrado tanto en envíos totales como en su porción del mercado, lo que podría indicar que la jugada de unificar líneas en la ahora ampliada Galaxy A podría haber resultado.

Hablando de los smartphones con 5G, según Counterpoint éstos han significado el 1% del total de envíos en 2019, encabezando este sector Samsung y Huawei. Se espera que la cifra vaya a más dado que cada vez se extenderá más el soporte a los modelos que salgan, viendo que marcas como Honor ya lo incluyen y que Qualcomm presentó un procesador de gama media con el módem 5G integrado, favoreciendo así la democratización de esta característica y que la veamos en la gama media (móviles bastante más accesibles).

La competencia china sigue fuerte: Xiaomi y Realme crecen mientras OPPO se mantiene estable

Por ahora Huawei no ha perdido la medalla de plata pese a todo, viendo que la que no levanta cabeza con su división de móviles es LG. Por su parte están además los compatriotas de la primera, Xiaomi y OPPO, que se mantienen escalando algo más en el caso de Xiaomi.

En Counterpoint no ven una situación demasiado halagüeña para Huawei hablando del mercado internacional. Además de que la competencia es cada vez más fuerte, no ven que Harmony OS, su sistema operativo propio (y en estatus de anunciado, sin más noticias), sea una opción tan fuerte como para competir con Android a nivel mundial.

A finales de 2018 la perspectiva era algo distinta: ya se veía ese descenso de las ventas globales de móviles pero la amenaza al primer lugar, ocupado por Samsung, era una fortalecida Huawei. Veremos qué ocurre en 2020, parece que las tendencias volverán a ser los móviles con soporte al 5G, las pantallas perforadas y algún plegable.