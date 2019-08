HarmonyOS es el nuevo sistema operativo de Huawei: preparado para funcionar en smartphones, ordenadores y hasta coches

Es oficial, Huawei ha presentado en su evento para desarrolladores su nuevo sistema operativo propio. HarmonyOS se ha desarrollado desde cero y pensando en poder funcionar en todo tipo de dispositivos, no sólo el smartphone. La tablet, el ordenador, el reloj inteligente, el altavoz inteligente e incluso el coche. Todo reside en cómo se ha diseñado el nuevo sistema operativo.

El sistema operativo lleva tiempo rumoreándose. Primero tuvimos en noviembre de 2018 una confirmación por parte de la propia compañía. Pero ha sido con el bloqueo de Estados Unidos cuando ha aumentado el interés por este nuevo sistema operativo. Prometieron que iba a ser más veloz que Android. Ahora, con la presentación oficial, estas novedades que han llegado poco a poco cobran más sentido.

Bajo el nombre de HarmonyOS, este nuevo sistema operativo de Huawei se parece más a Fuchsia de Google que a Android, Windows, iOS o macOS. Huawei presume de que es el primer sistema operativo capaz de funcionar correctamente y con la misma experiencia en cualquier tipo de dispositivo. Cuenta con arquitectura distribuida, lo que le permite ejecutarse en plataformas distintas manteniendo la experiencia de uso.

La idea es que HarmonyOS se adapte a cualquier pantalla pero también a diferentes métodos de desarrollo. El kernel de HarmonyOS es Linux, por lo que es capaz de leer y ejecutar aplicaciones de Android por ejemplo. Pero además esperan desarrollar el sistema operativo para que en el futuro pueda funcionar con aplicaciones HTML5 por ejemplo. De momento mantienen por separado el Kernel de Android, Linux (LiteOS) y HarmonyOS en sí. Independientemente de eso, esperan reemplazar Linux en el futuro por HarmonyOS.

El sistema operativo HarmonyOS está basado en una estructura microkernel, lo que permite que por ejemplo no se le otorgue permisos de root a servicios externos, como sucede en Android por ejemplo. Esto significa que, en principio, se ofrece más seguridad al usuario.

Huawei asegura que HarmonyOS es un sistema operativo liviano y capaz de funcionar en dispositivos con rendimiento reducido. Para ello cuentan con la arquitectura distribuida, que permite a los desarrolladores hacer una única aplicación y que sea el sistema operativo quien decida cómo mostrar y ejecutar la app en cada producto. HarmonyOS cuenta con un motor de latencia que establece la prioridad de ejecución de cada tarea, de este modo consiguen que el rendimiento del IPC sea más eficiente y mejore el rendimiento en el dispositivo. En otras palabras, HarmonyOS optimizará las apps de la mejor forma posible en cada tipo de dispositivo que usemos.

