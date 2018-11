Huawei confirma que están desarrollando un sistema operativo móvil que reemplazaría a Android en el futuro

Atentos con Huawei y el que sería su más ambicioso proyecto. Un ejecutivo de la compañía salió a confirmar, sin muchos detalles, que están trabajando el desarrollo de un sistema operativo propio, el cual apuntaría a sustituir a Android en un futuro no muy lejano.

No se sabe si el ejecutivo se refiere al rumoreado Kirin OS, del que surgió información en septiembre, sin embargo, se trataría de un vistazo al movimiento estratégico importante, ya que Huawei estaría buscando una mayor independencia en caso de la situación con Estados Unidos recrudezca.

Buscando una independencia de los productos de Estados Unidos

Tras los problemas que han surgido a raíz de la relación entre Estados Unidos y China, que llevó a que el gobierno de Trump "aconsejara" a los países aliados a no usar dispositivos de Huawei, una medida que le sigue a la prohibición gubernamental de usar cualquier producto del fabricante. Y viendo lo que le pasó a ZTE, parece que Huawei no piensa quedarse de brazos cruzados.

李小龙 Bruce_Lee, vicepresidente de productos móviles en Huawei, confirmó a través de Weibo que la compañía está desarrollando su propio sistema operativo que reemplazará a Android con el tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero es un hecho de que Huawei tiene un 'Plan B'.

Ante la avalancha de preguntas que surgieron a raíz de esta publicación, el ejecutivo sólo se limitó a mencionar que "está en desarrollo". Es decir, no sabemos si se trata de Kirin OS, pero tendría todo el sentido del mundo.

Curiosamente, esta confirmación llega a unos días de que nos enteráramos que Huawei se convirtió de forma oficial en el primer fabricante en estar probando Fuscia OS, el misterioso sistema operativo que está desarrollando Google. Lo que significaría que Huawei tiene varios frentes abiertos y está preparado para todo tipo de situaciones.

Lo que se dice es que Huawei se está anticipando a la rumoreada muerte de Android a manos de Google y Fuscia, y el fabricante chino estaría trabajando en opciones para diversos tipos de usuarios, por ello las pruebas de compatibilidad de sus dispositivos con Kirin 970 con Fuscia, con lo que darían continuidad al trabajo realizado con Android.

Por otro lado, el nuevo sistema operativo daría pie para arrancar con una nueva gama de productos, que no sólo abarcaría teléfonos móviles, sino wearables y hasta posibles dispositivos de domótica, con lo que la compañía empezaría a desarrollar su propio ecosistema. Aquí hay que mencionar que esto no es del todo nuevo, Samsung ya lo está intentando con Tizen, que junto a Bixby aún no han logrado despegar del todo. Ya veremos qué se trae entre manos Huawei.