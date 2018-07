Google Fuchsia, hay nuevos detalles del misterioso sistema operativo: quieren que reemplace a Android en cinco años

Parece que esto va en serio y a gran escala. Nueva información nos da pistas de lo que está preparando Google para un futuro no muy lejano, un futuro donde no existiría Android, el sistema operativo más usado del mundo, ni Chrome OS. Sí, esto no sólo apunta a ser grande, sino ambicioso y arriesgado. Obvio nos referiremos al misterioso Fuchsia OS.

De acuerdo a fuentes de Bloomberg, Google ya tiene completamente integrado el equipo que se está encargando del desarrollo de Fuchsia, un equipo que, aseguran, tiene como objetivo crear un sistema operativo único y unificador que pueda ejecutarse en todos los dispositivos de Google.

Sería la apuesta más grande y arriesgada de Google en su historia

Conocido como Project Fuchsia, Fuchsia OS, Google Fuchsia o simplemente Fuchsia, este misterioso sistema operativo fue descubierto hace dos años cuando Google comenzó a publicar de forma discreta código en su repositorio de GitHub. Esto empezó a tomar forma cuando el año pasado apareció una UI del sistema conocida como 'Armadillo', la cual nos dejaba ver por primera vez su aspecto.

De hecho, en abril de este año, nueva documentación del operativo nos mostró que Fuchsia no se basa en Linux, e incluye un microkernel Zircon de desarrollo propio que nace desde cero. A pesar de todo esto, a día de hoy Google no ha mencionado nada, ni confirmado ni desmentido, por lo que todo se sigue moviendo dentro del terreno de la especulación.

Por otro lado, si nos basamos en lo que comentan en Bloomberg, el objetivo de Google con Fuchsia sería sustituir por completo a Android en cinco años. Estamos hablando de que Google quiere matar al sistema operativo más usado del mundo, la que sin duda sería la apuesta más grande y arriesgada de la compañía en su historia.

Fuchsia OS y la primera version de su UI 'Armadillo'

La información también apunta a que Fuchsia no sólo reemplazaría a Android, sino también a Chrome OS y alimentaría todo el hardware doméstico de Google, como los altavoces Google Home y los Chromecast. De hecho, el objetivo ahora mismo sería lanzar el primer "dispositivo doméstico conectado" con Fuchsia en 2021, que serviría para dar a conocer el operativo y sus posibilidades. Ya para 2023, Fuchsia iniciaría su expansión hacia ordenadores portátiles, wearables y por supuesto smartphones.

Una de las principales razones por las que Google estaría apostando todo en Fuchsia, sería porque quieren construir desde cero un sistema operativo más seguro y que puedan controlar, donde no tengan problemas con las actualizaciones y sea fácil de integrar en diversas plataformas. Pero lo más importante aquí sería la seguridad, con la que buscarían competir contra iOS sin tener que cerrar por completo el operativo.

Sin duda Fuchsia se perfila como idea muy atractiva e interesante de la que seguramente estaremos escuchando mucho en los próximos años.

