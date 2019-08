"Si no pudiésemos usar Android, podríamos pasar inmediatamente a HarmonyOS": Huawei dice estar preparada ante un futuro sin Google

El río sonaba a anuncio importante y el agua llegó finalmente con un nuevo sistema operativo de Huawei. Finalmente se ha dado a conocer como HarmonyOS, siendo una propuesta que va más allá de los móviles, aunque lo que ha llamado la atención es lo preparados que están ante un futuro sin colaboración con Google.

La compañía es víctima de un bloqueo por parte de Estados Unidos, por el cual Google suspendía los negocios relacionados con hardware y software, siendo el proveedor de Android (el sistema operativo en el que se basan actualmente los móviles de la marca china). Meses después hemos visto cómo los rumores del lanzamiento un sistema operativo propio de Huawei se acrecentaban tras haberse confirmado su desarrollo y hoy, además de presentarlo, han hablado de un futuro hipotético sin Android.

Un cambio sencillo y rápido

La conferencia para desarrolladores de Huawei que se ha realizado hoy 9 de agosto ha tenido un protagonista (bastante esperado): HarmonyOS. Un sistema operativo "para unirlos a todos", siendo en apariencia un concepto de sistema más similar a Fuchsia de Google que al resto al hablar de funcionar en un amplio rango de dispositivos que contempla desde smartphones hasta smartwatches, pasando por coches y cámaras de fotos.

De ahí que no se plantee per se como un sistema operativo sustituto de Android por definición. De hecho, la compañía presume de ser la primera que logra un sistema compatible para tantos tipos de dispositivo, gracias a una arquitectura distribuida entre otras características.

No obstante, era inevitable que se hiciese alguna referencia a Android casi por obligación, dada la actual situación y las posibilidades de un futuro no demasiado lejano. En palabras de Richard Yu, CEO de la compañía, ha quedado claro que en Huawei están preparándose ante la posibilidad de que no puedan volver a usar Android, y ahí es donde jugaría un papel importante HarmonyOS:

"Nosotros [Huawei] apoyamos el ecosistema del Android de Google y lo priorizamos a nivel de uso. Sin embargo, si en un futuro no pudiésemos usarlo, podríamos cambiar inmediatamente a HarmonyOS" Richard Yu, CEO de Huawei

Se hablaba de hecho hace pocas horas de que Estados Unidos mantenía de manera indefinida el bloqueo a Huawei, aunque haya más de 50 compañías estadounidenses pidiendo licencias para reanudar negocios con el fabricante chino. Y ante este futuro tan incierto lo que han querido demostrar hoy es que con su aparentemente versátil sistema operativo, los usuarios de un móvil Huawei podrían migrar de Android a HarmonyOS de una manera poco costosa.

A este respecto, el CEO ha matizado que el sistema está preparado para que cambiar de un sistema operativo a otro sea sencillo, hablando de un proceso "muy simple" que se prolongaría a uno o dos días. Esto manteniendo además que su sistema es más rápido que Android.

Así, la inmediatez de ese paso de uno a otro es posible gracias a que el nuevo sistema operativo de Huawei es compatible con HTML, HTML5, C++ y otros lenguajes de programación además de que su núcleo está basado en Linux. Además, su IDE multilenguaje y el Huawei ARK Compiler permiten que los desarrolladores puedan crear aplicaciones que al final serían compatibles con todos esos dispositivos que el sistema operativo soporta.

De este modo, HarmonyOS pone en bandeja que ante la prolongación del veto la compañía decida apostarlo todo por su sistema. Una jugada arriesgada pero al mismo tiempo con cierto sentido si tenemos en cuenta que actualmente EMUI tiene unos 500 millones de usuarios activos diarios, distribuidos en 216 países y en más de 70 idiomas. Tendremos que esperar para ver las bondades de este sistema operativo en un dispositivo funcional, hablando de 2020 para la llegada de HarmonyOS a ordenadores, relojes y pulseras cuantificadoras.