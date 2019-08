El Gobierno de Trump pospone indefinidamente el que compañías estadounidense reinicien negocios con Huawei, según Bloomberg

Otra vez Huawei en problemas debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bloomberg está informando que el Gobierno del presidente Donald Trump pospondrá indefinidamente el otorgar licencias a aquellas compañías estadounidenses que quieran hacer negocios con Huawei. Hay que recordar que esta decisión se había acordado tras negociaciones entre ambos países en la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Esto significaría que el bloqueo a Huawei por parte de Estados Unidos continuaría tal y como se había anunciado en un inicio, ya que, según la información, el Gobierno Chino no ha respetado los acuerdos de la tregua comercial pactada en Japón.

Huawei otra vez contra la pared

De acuerdo a la información de Bloomberg, esta decisión surge después de que el Gobierno Chino detuviera la compra de productos agrícolas estadounidenses, la cual era una condición para levantar algunas restricciones contra Huawei.

La tregua comercial pactada entre China y EEUU a finales de junio consistía en que el gobierno estadounidense otorgaría licencias a sus compañías para vender algunos componentes a Huawei, tras previo estudio por parte del gobierno. Y China tendría que aumentar sus compras a los agricultores estadounidenses.

Pues según el presidente Trump, China no está respetando el acuerdo. Esto se intensificó cuando se anunciaron nuevos aranceles del 10% a 300.000 millones de dólares de las importaciones chinas a partir del 1 de septiembre. Y esta misma semana, el Departamento del Tesoro acusó formalmente a China como un manipulador de divisas, lo que llevó a que el dólar se debilitara afectando así los mercados bursátiles.

Wilbur Ross, secretario de Comercio de EEUU, señaló que ya han recibido 50 solicitudes de compañías estadounidenses pidiendo licencias para reanudar negocios con Huawei, las cuales ahora quedarían pendientes de una decisión hasta nuevo aviso en caso de que se confirme esta situación.

Como mencionaba, el Gobierno de Estados Unidos aún no confirma que pospondrá las licencias, y, de hecho, el presidente Trump mencionó la semana pasada que no había planes para revertir la decisión que tomó en Japón, ya que el asunto de Huawei no está relacionado con las negociaciones comerciales con China.

