Quién es quién de marcas y fabricantes de los teléfonos móviles chinos más vendidos: BBK Electronics, Xiaomi, Huawei y más

China es el origen de muchos de nuestros teléfonos, bien sea directamente a través de una marca de este país asiático, o de forma indirecta, mediante fábricas de fabricantes de otros países instaladas allí. Si hablamos de componentes, la cifra crece todavía más. Si ya se hace a veces difícil desentrañar el catálogo de Xiaomi, enfrentarse al conglomerado de marcas chinas constituye toda una muralla (china). Nos hemos propuesto desenmarañar el nudo de fabricantes y corporaciones que hay detrás de las marcas chinas más populares.

Xiaomi, Redmi, Black Shark, POCO

Comenzamos con la marca más conocida, la potente, polifacética y joven Xiaomi, que con una década a las espaldas se ha convertido en un referente en telefonía y ha expandido sus tentáculos a otros muchos sectores. Hacemos un pequeño margen para hablar de la curiosa estrategia y estructura empresarial de la marca china ya que es interesante para entender su modus operandi.

Y es que sus móviles con atractiva relación entre prestaciones y precio – si bien esto último depende del país y la época – han actuado como caballo de Troya para acceder a otros mercados. Porque Xiaomi se define como una empresa de servicios de internet, internet de las cosas y estilo de vida – recogida en su ecosistema Mi –, de ahi que tenga todo el sentido que también venda aspiradores, arroceras o purificadores de aire.

El "secreto" de su potente oferta y tejido empresarial radica en que Xiaomi no se encarga de diseñar y fabricar todos los productos que encontramos dentro de su ecosistema, sino que en muchos casos se encarga simplemente de distribuirlos. Es el caso de marcas como el patinete Mijia, bombillas Yeelight, la chaqueta calefactada de Runmi o los robots aspiradores de Roborock, nombres todos ellos pertenecientes a empresas que no son Xiaomi, pero que en su momento fueron startups en los que Xiaomi invirtió. Y la lista es muy larga.

Aclarado este punto, nos toca devolver la mirada a los teléfonos del ecosistema Xiaomi. De Xiaomi son los Mi, la denominación que la marca china reserva para los teléfonos de gama media alta y alta, con procesadores más potentes y las últimas innovaciones tecnológicas. Y en el caso de su serie Mi AX, con Android Puro.

Redmi es una filial de Xiaomi y su propuesta se enmarca en la gama baja y media, constituyendo – sobre todo ahora que Xiaomi ha ido subiendo sus precios – la opción más atractiva desde el punto de vista de prestaciones y coste, con ejemplos tan notables en la actualidad como el Redmi Note 9S o el Redmi Note 8 Pro.

Otro de los nombres que nos encontramos en el ecosistema de Xiaomi es Pocophone, que no es una gama sino una submarca que, atendiendo al POCO F1 y más recientemente al recién lanzado POCO F2, busca ofrecer especificaciones de gama alta a nivel de hardware recortando en otros aspectos.

Black Shark, la línea gaming del ecosistema Xiaomi, es una marca "participada", o lo que es lo mismo: Xiaomi posee el 46% de las acciones y el resto es de Minjiang Economic Development Zone Government.

21KE F1, un teléfono sencillo para personas mayores

Otros nombres dentro del ecosistema de telefonía de Xiaomi son Sunmi, 21KE y QIN, estos dos últimos con terminales sencillos orientados a usuarios senior.

OPPO, OnePlus, Vivo, Realme e Imoo

Otro de los actores protagonistas de la película es BBK Electronics Corporation, una potente multinacional china especializada en electrónica de consumo con varias divisiones y filiales. Es matriz de OPPO, OnePlus, Vivo, Imoo, Realme y Vsun, aunque la última técnicamente se dedica a la fabricación de componentes para teléfonos.

En 2017 era el segundo mayor fabricante de smartphones, únicamente por detrás de Samsung. Pero no solo es una de las más grandes (cuenta con 17.000 empleados), sino también es las más veteranas , ya que nació en 1995 en Chang'an.

Es importante destacar que pese a que en la actualidad su peso en la industria de la telefonía es elevado, su filial OPPO digital – actualmente desmantelada – era una referencia en el mundo audiovisual por la gran relación calidad precio de sus reproductores de Blu-ray Disc.

Y es que el boom de los smartphones comenzó con el iPhone en 2007. Antes, BBK Electronics se dedicaba a la fabricación y venta de CDs – eran suyas Memorex o Philco –, televisores, reproductores de MP3, cámaras digitales, auriculares... hasta que de la mano de OPPO llegaron los móviles.

Pese a pertenecer a BBK Electronics, cada filial tiene portfolios, target, estrategias de precios y mercados propios, lo que hace que en conjunto la estrategia de la corporación abarque buena parte del mercado pero que al mismo tiempo, en ocasiones les lleve a competir entre sí.

OPPO apuesta por lo premium, centrándose especialmente en la gama alta y media, con terminales tan ambiciosos como los nuevos OPPO Find X2 y X2 Pro, con paneles a 120Hz y carga rapidísima a 65W.

OnePlus nació como una alternativa de gama media alta con una gran relación calidad precio – especialmente al principio – gracias a sus diseños cuidados, hardware potente, reforzado por la llegada del minimalismo y fluidez de Oxygen OS

Vivo apuesta por una visión fresca y personalizada de los mercados: la línea NEX engloba sus modelos de gama alta más innovadora, IQOO está centrada en la potencia (por el momento no está en en Europa), Vivo a secas está asociada al estilo de vida y finalmente, los conceptuales Apex.

Nacida en 2018, la de Realme es una propuesta exitosa dirigida al público joven, ofreciendo en la actualidad terminales con características premium a precios muy atractivos como es el caso de los Realme X2 Pro (427 euros), uno de las propuestas más atractivas de 2019 en relación entre prestaciones y coste.

Huawei & Honor

Nacida en 1987, la multinacional china Huawei Technologies Co., Ltd. está especializada en I+D+i y producción de electrónica para la industria de telecomunicaciones. Dentro de ella se encuentra el área Huawei Device Co., Ltd – abreviadamente conocida como Huawei –, que es la que comercializa teléfonos, tablets y ordenadores.

Pero en 2011 Huawei Technologies Co., Ltd. empezó a comercializar un catálogo pequeño de teléfonos en mercados emergentes como China o la India bajo la marca Honor. Es decir, que Honor es una filial de Huawei. En este sentido, ambas marcas comparten investigación, desarrollo, manufacturas y servicio postventa.

Con el paso del tiempo, Honor ha llegado a otros mercados como el español, pero su estrategia y target es diferente a Huawei, centrándose en "nativos digitales". O lo que es lo mismo, es la línea más joven... algo que queda patente no solo en su relación calidad precio sino también en los acabados y efectos.

Grosso modo, las propuestas de Honor combinan ciertas funciones innovadoras que encontramos en sus teléfonos más premium con otras más sencillas, para que globalmente resulte un terminal más asequible que su homólogo en Huawei. Y como su público es joven, estas características más innovadoras suelen estar relacionadas con la comunicación y el consumo audiovisual.

ZTE y Nubia

ZTE Corporation es una multinacional china de telecomunicaciones y sistemas con sede en Shenzhen, uno de los clústers mundiales de telefonía. Las áreas de operación de ZTE se dividen en terminales, comunicaciones y redes de operadores.

ZTE se encuentra entre los mayores fabricantes de móviles del país asiático y, como Huawei, también ha tenido sus idas y venidas con Estados Unidos en los últimos tiempos.

Una de las últimas presentaciones de ZTE: Axon 11 5G, un gama media con pantalla curvada, cuatro cámaras y 5G

ZTE vende teléfonos móviles a través de su propia marca, con propuestas tan ambiciosas como la ZTE Axon 10s Pro, el primero presentarse oficialmente con un procesador Qualcomm Snapdragon 865.

Aparece otro actor a escena, Nubia Technology, una marca consolidada en Asia. ¿Cuál es su relación con ZTE? Como nos explicó el senior vicepresidente de Nubia Felix Fu en el MWC 2017 "ZTE es uno de nuestros tres accionistas principales, junto con Suning, el principal grupo de retail de China, y una empresa creativa llamada Yingcai. Con respecto a ZTE, aunque compartimos algunos recursos, somos dos marcas independientes, cada una con su estrategia y su calendario de lanzamientos propio."

También nos contó que entre sus planes a futuro próximo está entrar en el Top 5 de marcas de smartphones con propuestas como el Nubia Red Magic 5G, un teléfono que se postula como el rival a batir en relación calidad/precio para los móviles gaming de 2020.

Lenovo y Motorola

La multinacional con sede en Pekín diseña, fabrica y vende productos electrónicos: ordenadores tan populares y exitosos como los ThinkPad, tablets, smart TVs, impresoras, escáneres...y también teléfonos móviles...algo que un día hizo bajo su nombre pero que ahora hace a través de los Moto, con un catálogo con propuestas tan ambiciosas como la de los Motorola Edge y Motorola Edge+, con pantallas curvas con 90 Hz de tasa de refresco y lentes con 108 megapíxeles, si bien lo más reseñable de la marca se encuentra en la gama media.

Moto G8 Plus, un gama media reciente que destaca por su batería y el modo de cámara de acción

Allá por 2012, Lenovo se lanzó al mercado de los smartphones y en pocos años logró gran éxito en su país, lo que le llevó en 2014 a comprar Motorola Mobility nada menos que a Google, siendo Moto la cara más conocida en nuestro país.

Un modus operandi que ya había seguido anteriormente, con la compra de la línea de ordenadores personales de IBM en 2005, de la alemana Medion en 2011 o de la división de ordenadores de Fujitsu en 2017.

Meizu

Meizu Technology Co., Ltd. es una empresa China de electrónica con sede en Zhuhai muy conocida en nuestro país por sus teléfonos. Fundada por Jack Wong, comenzó su andadura en 2003 fabricando MP3 y MP4 con bastante éxito, pero cinco años después dio el salto al sector de la telefonía con el Meizu M8.

Su teléfono más ambicioso en la actualidad es el Meizu Pro 7 (452 euros), que tiene en su doble pantalla su rasgo más diferencial. Los teléfonos de Meizu destacan por su precio y por la capa Android Flyme OS como sistema operativo, enmarcándose en la gama media y media baja.

Royole

Royole ostenta el mérito de ser el primer fabricante que mostró al mundo un móvil con pantalla flexible con su Flexipai, del que por cierto acaban de sacar una nueva generación, el Royole FlexPai 2.

Royole Flexipai 2, con conectividad 5G y Snapdragon 865

Fundada en 2012 por varios ingenieros de Stanford con Bill Liu a la cabeza y con inversores como IDG Capital, AMTD Group y Knight Capital, Royole Corporation es un pequeño fabricante chino con base en Shenzen especializado en pantallas flexibles con aplicación en smartphones, sensores y otros dispositivos.

Pese a ser un fabricante pequeño, ya ha recibido varios premios de la industria como el Red Dot Awards y, teniendo en cuenta las tendencias del sector, su trayectoria parece ascendente.

Recientemente ha llegado a un acuerdo con ZTE para que "aplicar la tecnología de pantalla flexible y esperamos apoyar a ZTE en la creación de sus innovadores smartphones flexibles", según declaró su CEO.

DOOGEE

Puede que por su nombre no te diga nada, ya que KVD International Group Limited goza de menos popularidad entre el gran público que BBK, pero tras este grupo chino fundado en 2002 se encuentran las marcas KVD, BEDOVE y, la más conocida para nosotros, DOOGEE. KVD International Group Limited diseña, produce y comercializa teléfonos móviles en todo el mundo.

Nacida en Shenzen en 2013, DOOGEE destaca por un lado por lo económico de sus terminales y por otro, por sus propuestas en el área de los teléfonos ultrarresistentes, con modelos como el Doogee S95 Pro (399 euros) o el Doogee S90 (359 euros) que cuentan con las certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810G, o lo que es lo mismo, móviles resistentes aptos para la exposición a caídas, golpes, temperaturas extremas.

Blackview

Otra empresa china muy similar en su propuesta de teléfonos asequibles por un lado y teléfonos ultrarresistentes por otro es Blackview, con marca homónima.

Blackview fue fundada en el año 2013 por Xu Ming(David Xu) con la premisa de que "la tecnología de alta calidad no tiene que costar una fortuna", como leemos en el perfil de la compañía. Su teléfono más ambicioso es el BV9800 Pro (509 euros).

OUKITEL

Formalmente conocida como Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co.,LTD, Yunji para abreviar, esta compañía se centra en el diseño, fabricación, investigación y desarrollo, ventas y servicio técnico de teléfonos móviles desde 2007.

¿Qué marca de teléfonos sale de su factoría? OUKITEL, otra firma más con posicionamiento en terminales baratos y ultrarresistentes. Eso sí, la relación no está muy clara: en su página de presentación se define como proveedor y los tiene listados en su catálogo, y en la web de OUKITEL aparece 'Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co,.Ltd' como autor. En todo caso, Yinji declara ser participar y ser proveedor de marcas nacionales y glonales como "el barranco de Ouki, Qiiki, alambre del árbol y Sam's" (sic)

Ulefone

Para los amigos, Ulefone, es una compañía de alta tecnología establecida en 2006 en la ínclita Shenzen. Según su descripción, se dedican a la investigación y desarrollo, producción y venta de teléfonos móviles.

En su cartera de productos encontramos principalmente teléfonos ultrarresistentes aglutinados diferentes familias Armor con el Armor 7 (445 euros) como buque insignia, smartphones asequibles pertenecientes a sus series Note y Power – que como su nombre indica, destacan por la capacidad de su batería – y algunos accesorios.

UMIDIGI

UMIDIGI nos ahorra bastante el tener que investigar sobre su trayectoria gracias a la infografía que veis sobre estas líneas. Anteriormente conocida como UMI, UMIDIGI es un fabricante chino de smartphones baratos con sede en Shenzen nacido en 2012.

Su posicionamiento en el mercado es el de ofrecer terminales con buena relación calidad precio dentro de la gama de entrada y la gama media. Sus últimos lanzamientos son el UMIDIGI A7 Pro, un gama de entrada con cámara cuádruple y panel FHD por menos de 150 dólares y el UMIDIGI s5 pro, con Helio G90T, pantalla AMOLED y cámara cuádruple por menos de 300 dólares.

ELEPHONE

No nos movemos de Shenzen para visitar ELEPHONE, fabricante de teléfonos móviles nacido en 2014 que llegó a España oficialmente en 2016. Según la descripción de su web, su compromiso es el desarrollo de "smartphones de gama alta y hacerlos asequibles para los clientes", enfocándose en crear terminales amigables para el usuario, con elegante diseño, calidad premium y rendimiento superior. No obstante, en su cartera de productos también encontramos auriculares, smartwatches, pulseras de actividad.

Y para hacer justicia a su descripción, la realidad es que implementan algunas características muy atractivas en terminales a precios muy ajustados, como uno de sus últimos lanzamientos: el Elephone E10, con 4GB de RAM y 64GB de memoria, cámara cuádruple de 48 + 13 + 5 + 2 megapíxeles, soporte NFC, batería de 4,000mAh por unos 100 euros.

ELEPHONE en realidad es un conjunto de compañías que se distribuyen toda su actividad: HK REXSO COM TECH CO., Ltd se encarga de las relaciones internacionales. Shenzhen ELEPHONE Communication Tech Co., Ltd es la oficina central y centro de operaciones y Luzhou Elephone Tech Co., Ltd es la base de producción.

Vernee

Hasta 2016, New-Bund Network Technology Co,. Ltd era un fabricante ODM (Original Design Manufacturer), pero a partir de ese momento pasó a ser a OEM (Original Equipment Manufacturer), o lo que es lo mismo: de ser una marca blanca que permitía a otros fabricantes adquirir sus productos poniéndoles su marca, a diseñar y producir su propia marca, aunque luego sea vendida por otros.

La marca que está detrás es Vernee, con una estrategia de posicionamiento de mercado similar a las anteriores, esto es, ofreciendo teléfonos baratos con buena relación calidad precio, al menos atendiendo a las especificaciones. Además, prácticamente desde sus inicios está presente en España, ofreciendo dos años de garantía. Uno de sus teléfonos más populares es el Vernee X, con cuatro cámaras, 128GB de memoria RAM, una enorme batería de 6200mAh y 229 euros.

Curiosamente, desde principios de año ni la web oficial de Vernee está operativa – la española sí –, ni hay vídeos o actividad en sus redes sociales.

CUBOT

Esta vez no hay rastro de la marca de móviles en el nombre de la empresa, Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.. De hecho el origen de 'CUBOT' viene de la combinación de las palabras cool – guay – y robot.

La filosofía de esta firma de Shenzen nacida en 2012 es cambiar la vida de las personas con dispositivos inteligentes, concretamente wearables y smartphones. ¿Cómo hacerlo? Con una receta que os sonará a déjà vú: ofreciendo smartphones de alto rendimiento a precios competitivos.

Pese a lo joven que es y que no comercializa sus productos en todo el mundo – en España sí, ofreciendo soporte y garantía –, Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. ha sido bastante prolífica en sus años de vida, con una gran cantidad de terminales de bajo coste y también modelos ultrarresistentes como los KingKong Mini (109 euros) o Quest (169 euros)

HOMTOM

De Shenzhen ZHOUJI HOMTOM Technology Co.,Ltd, fundada en Shenzen en 2013, nace la marca HOMTOM de smartphones de bajo coste.

Su área de actividad inicial era la investigación, desarrollo y ventas de equipos de comunicación y accesorios. Poco después amplía su oferta de servicios a baterías y maquinaria industrial diversa.

No solo vende sus teléfonos a través de la marca HOMTOM, sino también fabrica terminales de marca blanca para otras firmas. Como explican en su web, HOMTOM viene de "Heng Tong", que en chino significa dominio eterno, algo que implica el continuo cambio e innovación para lograr el camino hacia "la verdad eterna".

Bluboo

De Shenzhen Huihua Exploit Technology Co. Ltd, nacida en 2006 en la ciudad que da nombre a su corporación, nació Bluboo en 2009, otra marca moderadamente popular entre los smartphones low cost. Su área de actividad es la investigación y desarrollo, producción y servicio de venta de smartphones en más de 100 países. Además de a través de Bluboo, también produce terminales de marca blanca.

Coolpad

En 2013 Coolpad era el tercer fabricante en china y uno de los diez mayores fabricantes de smartphones del mundo, con más de 50 millones de terminales. Su nicho de mercado son los teléfonos asequibles.

Puede que te preguntes cómo puede ser que vendiera tanto si su nombre no te suena. Misterio resuelto: fabricaban la marca blanca de teléfonos de operadoras como Vodafone, Orange o T-Mobile. No obstante, allá por 2016 desembarcaron en España comercializando sus teléfonos bajo su propio sello, con modelos como el Coolpad Modena y el Porto S.

Detrás de la marca está la empresa China Wireless Technologies, que a su vez pertenece a Yulong Computer Telecommunication Scientific, ubicada en Shenzhen.

Tras diversificar de su actividad y varios cambios en sus accionistas, Coolpad parece no vivir su mejor momento: su web no es la de una marca de teléfonos móviles ni encontramos modelos a la venta.

