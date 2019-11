TCL Plex, análisis: el primero de su nombre demuestra lo difícil que es destacar en una gama media tan competitiva

El mercado de los smartphones lleva un tiempo estancado, pero eso no asusta a fabricantes nuevos a la hora de lanzarse a la aventura. El ejemplo más claro lo tenemos en Realme, que acaba de desembarcar en Europa, pero no es la única. TCL, conocido fabricante chino de televisores, también tiene algo que decir en el sector de los smartphone con su TCL Plex, el primer móvil que la compañía firma con su propio nombre y que ya hemos tenido ocasión de analizar.

Decimos que firma con su propio nombre porque TCL es la empresa que licencia las marcas Blackberry y Alcatel, o sea que no es que sea precisamente nueva en este mercado. Su TCL Plex se configura como un terminal de gama media en el que la empresa ha querido aplicar su expertise en pantallas para televisores. ¿Cómo se desenvuelve en el día a día? ¿Qué ofrece este terminal para competir contra marcas más asentadas? Salgamos de dudas.

Ficha técnica del TCL Plex

TCL PLEX DIMENSIONES Y PESO 162,2 × 76,56 × 7,99 mm

192 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,53 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)

Formato 19,5:9

395 ppp

Ratio frontal/pantalla: 84,2%

Agujero en pantalla PROCESADOR Snapdragon 675

GPU Adreno 612 MEMORIA RAM 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB UFS 2.1

Ampliable con tarjetas microSD CÁMARA TRASERA 48 MP f/1.8 (angular)

16 MP f/2.4 (gran angular)

2 MP f/1.8 (vídeo nocturno)

Doble flash LED CÁMARA DELANTERA 24 MP f/2.0 (angular) BATERÍA 3.820 mAh

Carga rápida 18W SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie con TCL UI CONECTIVIDAD LTE/4G Cat.6

WiFi ac

Bluetooth 5.0

NFC

Radio FM OTROS USB tipo C

Jack de auriculares

Lector de huellas trasero

Desbloqueo facial

NXTVISION PRECIO 329 euros

Un diseño peculiar y una pantalla con NXTVISION

Aunque dicen que la belleza está en el interior, para empezar este análisis vamos a hablar del exterior. El TCL Plex es un móvil bastante grande y difícilmente manejable con una sola mano, algo que cada vez es más frecuente en el mercado. También es bastante pesado, casi 200 gramos, aunque no excesivamente grueso, unos ocho milímetros, lo que se acaba traduciendo a efectos prácticos en sensación de robustez.

La parte trasera tiene un acabado cristalizado pero se siente plástico en mano. Aunque en términos estéticos sí parece premium, la sensación en mano es "de gama media", que después de todo es lo que estamos pagando. Está disponible en color negro y blanco, ambos holográficos, siendo este último el modelo que hemos analizado y sí, las huellas se quedan marcadas. No es tan exagerado como en otros móviles, pero si eres un poquito maniático quizá te interese comprarle una funda (o usar la incluida en la caja).

En la parte trasera tenemos el lector de huellas óptico en una posición cómoda y una triada de sensores junto a dos flash LED dispuesta de una forma un tanto peculiar. A título personal, esta configuración me genera sensaciones encontradas. Por un lado, las lentes están bien integradas con el chasis, ya que sobresalen un poquito, pero no lo suficiente para que el móvil se tambalee.

El diseño del TCL Plex es peculiar y no para todos los gustos

Por otro lado, el diseño de la trasera me parece mejorable, aunque quizá sea por la costumbre de ver el módulo de la cámara puesto en una de las esquinas en otros móviles. Sea como fuere, punto positivo por haber implementado jack de auriculares y una Smart Key que se puede mapear para ejecutar aplicaciones o diferentes funciones.

En lo referente a la pantalla, el TCL Plex apuesta por una panel IPS/LCD de 6,3 pulgadas con resolución FullHD+. Es un panel como muchos otros y, como tal, se ve bastante bien. El brillo máximo es suficiente para ver bien de día, si bien habría agradecido un poquito más, y el brillo mínimo es correcto para un uso más nocturno. El brillo automático funciona bien, aunque no me habría importado que fuese un poquito más rápido.

La pantalla ocupa más del 90% del frontal según el fabricante y un 84% según GSMArena, y me decanto por la segunda opción. Aunque el terminal intenta llevar la pantalla hasta los bordes agujereando el panel (lo que se llama Infinity-O Display), hay un pequeño marco inferior y los laterales también tienen unos sutiles bordes. Con esto no quiero decir que la experiencia no sea inmersiva, nada más lejos de la realidad. El agujero en la pantalla puede chocar un poco al principio, pero una vez te haces a su presencia lo olvidas por completo, y es una gozada ver una película o un vídeo en YouTube en una pantalla tan grande.

El TCL Plex tiene una tecnología llamada NXTVISION que intenta emular la visualización en HDR

Hablando de la calidad de la pantalla, el TCL Plex tiene una función llamada NXTVISION que, básicamente, sirve para "ofrecer una experiencia similar al HDR" usando un chip dedicado (Pixelworks Visual Processor). En pocas palabras, mejora el contraste y el sombreado de los vídeos, juegos y fotos usando software, pero la diferencia no es demasiado drástica. Se aprecia en algunos vídeos y en determinados juegos (por ejemplo, en 'Call of Duty: Mobile') y se nota, sobre todo, en las sombras y colores, que se levantan ligeramente y ofrecen una imagen más atractiva. Sin embargo, no puedo decir que tener activado NXTVISION haya cambiado la experiencia con la pantalla, que ya es buena de por sí.

Por último, unas palabras para el sonido. El TCL Plex tiene el altavoz colocado en la zona inferior derecha y digamos que no es su punto fuerte. En volúmenes altos las canciones tienden a sonar algo enlatadas y le falta pegada. ¿Servirá para escuchar una canción o un podcasts mientras hacer cualquier otra cosa? Sin duda. ¿Consigues una mejor experiencia usando los auriculares? También.

Gama media con todas las letras

Sacamos el bisturí para echar un vistazo al interior del TCL Plex. El gama media de TCL apuesta por 6 GB de memoria RAM LPDDR4x, un procesador Snapdragon 675 (el mismo que el Motorola One Zoom o el Google Pixel 3a) y 128 GB de almacenamiento interno ampliable. El rendimiento en términos globales es correcto, tanto en aplicaciones del día a día como WhatsApp o Instagram como en juegos pesados como 'Call of Duty: Mobile'. en calidad alta. No hay lag ni caídas de frames y tampoco se calienta en exceso. Grosso modo, es un terminal que ha sabido comportarse en todos los escenarios. Para los amantes de los benchmarks, he aquí los resultados:

TCL PLEX MOTOROLA ONE ZOOM SAMSUNG GALAXY A70 XIAOMI MI 9T PROCESADOR Snapdragon 675 Snapdragon 675 Snapdragon 675 Snapdragon 730 MEMORIA RAM 6 GB 4 GB 6 GB 6 GB ANTUTU 208.374 169.807 170.567 211.901 GEEKBENCH 4

(SINGLE/MULTI) 2.281 / 3.920 1.645 / 5.639 2.363 / 6.390 2.545 / 6.900 GEEKBENCH 5

(SINGLE/MULTI) 490/935 - - -

En cuanto a la biometría tenemos dos opciones: lector de huellas trasero y desbloqueo facial en dos dimensiones. El lector de huellas es rápido y preciso, tanto que basta con tocarlo momentáneamente para que el teléfono se desbloquee. Y si bien el sensor es rápido, la animación no lo es tanto, ya que entre que notas la vibración que te advierte de que se ha verificado la huella y se muestra la pantalla de inicio pasa un segundito. El desbloqueo facial, por su parte, es muy rápido cuando hay buena luz y luz tenue, aunque falla cuando no la luz escasea, algo normal en la inmensa mayoría de móviles de gama media.

El sistema operativo es Android 9 Pie con TCL UI, una capa de personalización propia que cambia bastantes cosas y que añade más bien poco a la experiencia de uso. Lo más llamativo es el panel de control de NXTVISION, que ya hemos dicho que no marca la diferencia, las funciones avanzadas como el clonador de aplicaciones, la grabadora de pantalla nativa o el sistema de gestos y el launcher, que por defecto viene configurado para ordenar las apps por categorías (multimedia, utilidades, etc.). No está mal, pero prefiero el orden alfabético y así lo acabé configurando.

En cuanto al bloatware, haberlo haylo. En concreto, tenemos un buen lote de apps propias como la radio, la calculadora, un optimizador y T-Cast, que sirve para controlar la televisión de manera inalámbrica. A estas se le suman Facebook, Netflix y Microsoft New, aunque las tres se pueden desinstalar sin mayor inconveniente. Algo interesante de la interfaz es cuando tienes varias carpetas en la pantalla, al abrir una puedes deslizar hacia los lados para acceder a las otras. Muy curioso.

En lo referente a la batería, de media hemos conseguido unas ocho horas de pantalla activa, más que suficiente para llegar al final del día sin problema. No es la mejor autonomía en su rango de precios, pero es solvente. Y ahora que hablamos de batería, no está de más mencionar la carga rápida-no-tan-rápida, que es capaz de poner el teléfono de cero a cien en unas dos horas.

Tres cámaras que tienen margen de mejora

Como siempre, dedicamos el penúltimo apartado de este análisis para hablar de la cámara. Decíamos al principio que el TCL Plex tiene tres lentes en la parte trasera, siendo el protagonista no el sensor de 48 megapíxeles, sino el de dos megapíxeles y fotodiodos de 2,9 micrómetros (enorme) que se usa para grabar vídeo de noche. Así, tenemos un angular normal de 48 megapíxeles, un gran angular de 16 megapíxeles y el sensor de vídeo nocturno (importante ese matiz, "vídeo nocturno") de dos megapíxeles.

La aplicación de cámara es bastante lenta, sobre todo al moverse entre los menús. También era lenta haciendo la foto, pero durante el análisis recibimos una actualización de unos 400 MB que parece haber mejorado la fluidez, aunque no todos los fallos. La app es intuitiva y, de hecho, tiene una función de lo más interesante, que es obtener una previsualización en tiempo real de lo que están captando los tres sensores. En la práctica no se usa demasiado, pero puede ser interesante a la hora de decir si usar el gran angular o el angular normal. También tiene un botón dedicado al zoom, pero no tenemos telefoto, así que los aumentos son estrictamente digitales.

La aplicación de cámara tiene dos fallos importantes: algunas fotos no se guardan y el modo retrato falla al tomar fotos en horizontal con la cámara delantera

La app tiene varios fallos y me gustaría destacar uno: algunas fotos no se guardan. Me ha pasado en más de una ocasión que probando la cámara al pasar del gran angular al zoom x1 y luego al zoom x2, la foto con el zoom x1 no se ha guardado y he tenido que repetir la escena. No sucede demasiado, pero sí me ha pasado en alguna que otra ocasión, y es molesto. También falla con el modo retrato delantero, pero hablaremos de él en su apartado correspondiente.

Fotos de día

Cuando es de día, las fotos salen bien. El nivel de detalle es correcto, las luces altas están bien gestionadas y las líneas se conserva. Quizá se puede echar en falta un rango dinámico algo más alto para recuperar algunas sombras, pero bien en líneas generales. El gran angular, como suele suceder, peca de tener poco detalle y de ofrecer fotos ligeramente más cálidas. Con el zoom, si bien la foto se conserva, se nota que estamos haciendo cropping y que la foto está más lavada.

Fotos de 48 megapíxeles

La app de cámara permite exprimir el sensor al máximo y sacar fotos de 48 megapíxeles. Los resultados, en pocas palabras, tienen más detalle y, a mi juicio, un color más natural. Le sigue faltando rango dinámico, pero puede ser útil echar mano de esta función en algunas situaciones o para recortar la imagen a posteriori sin perder detalle.

Fotos de noche

Las fotos de noche tienen bastante margen de mejora. La foto sale con muchísimo ruido, con unas luces altas mal gestionadas y un nivel de detalle más bien escaso. En la pantalla del móvil se ven más o menos bien, pero al pasarlas al ordenador se nota que la cámara tiene trabajo por delante. En cuanto al gran angular, sucede exactamente lo mismo que en otros móviles de su categoría: es menos luminoso, el rango dinámico brilla por su ausencia y la foto tiene un nivel de detalle bajo.

Modo noche

Con el modo noche entramos en un terreno quizá algo más personal. Dejando de lado que la foto tarda como dos o tres segundos en procesarse, el resultado es bastante artificial y poco fiel a la realidad. Hay quien prefiere fotos más saturadas y con una apariencia más diurna, pero a mí me gusta que las fotos sean más naturales. Como contraparte, se gana en nivel de detalle, aunque eso supone aumentar el ruido.

Retratos

Entiendo que la aplicación de cámara se irá actualizando con el paso del tiempo y que mejorará, pero la experiencia que hemos tenido haciendo retratos ha sido muy mala. La aplicación se cae cada vez que tomamos un retrato en horizontal con la cámara delantera, da igual que sea de día o de noche. Tomas la foto y cuando se está guardando la aplicación crashea, se cierra y la foto no se guarda. La única forma de que los retratos delanteros funcionen es sujetando el teléfono en vertical. Siendo justos, decir que no sucede lo mismo cuando usamos la cámara trasera.

Modo retrato de día.

Modo retrato de noche.

En cuanto a los resultados, más bien suficientes. El detalle del sujeto es bastante bajo, la imagen está muy lavada y el recorte, si bien no es el peor, falla en algunas zonas complicadas, sobre todo en el pelo o la barba. Además, el bokeh queda algo artificial. Y si de día son regulares, de noche son bastante peores. El recorte es menos preciso, el detalle del sujeto es muy reducido y la foto sale muy lavada. No es un modo retrato que hayamos disfrutado.

Con la cámara delantera, dejando de lado que no podemos sacar retratos en horizontal, y cuando la luz es buena, el detalle del sujeto es correcto, pero el recorte sigue siendo poco preciso. De noche, por su parte, el retrato es... peor. El detalle del sujeto es bajo y el recorte se nota artificial. Además, en elementos complejos como el pelo, las orejas o la barba el fondo suele no desenfocarse o, en su defecto, desenfoca de más al sujeto, "comiéndose" parte de la cara. Si hay un punto en el que hay se puede mejorar, y mucho, es en los retratos.

Selfie

Selfie de día.

Selfie de noche.

Y ya que hablamos de retratos con la cámara delantera, hablemos del selfie. De día no están nada mal para ser un gama media. El detalle del sujeto es correcto y las luces altas, si bien podrían reducirse con HDR, están bien gestionadas. De noche, como ocurre con los retratos, la calidad es pobre. El nivel de detalle parece suficiente, pero si ampliamos veremos que la imagen está lavada y hay bastante grano. No es el mejor selfie nocturno.

Vídeo con el modo nocturno

Dado que el TCL Plex tiene un sensor dedicado sola y exclusivamente a grabar vídeo de noche, hablemos de él. La calidad del clip, a pesar de estar grabado en FullHD, es más bien escasa. Hay mucho ruido, la estabilización genera muchas trepidaciones y, en pocas palabras, se nota que estamos haciendo uso de un sensor de dos megapíxeles. La idea es buena, pero la ejecución no lo es tanto.

El modo nocturno se activa automáticamente cuando la cámara detecta poca luz y se puede desactivar si así lo deseamos. La diferencia entre un clip grabado con este modo y sin él es notable y para que puedas comprobarlo por ti mismo aquí tienes un vídeo grabado escasos segundos después de haber grabado el que hay sobre estas líneas, pero sin modo nocturno. Ambos han sido grabados caminando a un paso normal sujetando el teléfono con las dos manos.

TCL Plex, la opinión y nota de Xataka

El TCL Plex es un móvil que se queda un escalón por debajo de sus competidores más feroces. No tiene el diseño más bonito, el tacto es muy plástico y la pantalla, aunque se ve bien, no ofrece nada excesivamente nuevo, ya que NXTVISION, que es la tecnología que pretende hacerlo diferente al resto, no se aprecia demasiado en el día a día.

El rendimiento es correcto, como casi todo gama media de 2019, y la batería se comporta correctamente, pero que salga con Android 9 Pie con Android 10 ya en el mercado es algo que no tiene justificación. En cuanto a la cámara, mucho margen de mejora, sobre todo en los retratos y en la estabilidad de la app. No ha sido una cámara que hayamos disfrutado mucho y eso, en el contexto actual de los smartphones, casi debería ser una prioridad. Por 329 euros hay otras alternativas a tener en cuenta.