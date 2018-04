Los formatos físicos reciben un nuevo varapalo: la caída de OPPO Digital apuntala el declive del CD, el DVD y el Blu-ray Disc

El imparable avance de la distribución de contenidos digitales a través de Internet tiene consecuencias. Sin duda alguna, que podamos acceder con más comodidad y rapidez a nuestra música, películas y videojuegos favoritos es una noticia estupenda. Aunque, eso sí, el impacto de la distribución digital en los precios no favorece siempre a los consumidores de una manera tan clara como sería deseable.

Todos conocemos las ventajas que tiene acceder a estos y otros contenidos a través de la Red, pero también sabemos que el «tirón» que pierden día a día formatos físicos como el CD, el DVD o el Blu-ray Disc (el mercado de los discos de vinilo parece seguir en relativa buena forma) apuntala poco a poco su desaparición. O, al menos, parece indicarnos que a medio plazo estos formatos en el mejor de los casos quedarán relegados a un pequeño mercado sostenido solo por los coleccionistas.

OPPO Digital lo ha confirmado: dejará paulatinamente de fabricar nuevos productos

Hace escasamente dos días conocimos una noticia que no hace otra cosa que confirmar lo mal que lo están pasando algunas de las empresas involucradas en el mercado de los formatos físicos digitales. OPPO Digital, una compañía afincada en Silicon Valley desde hace casi una década y media que se ha granjeado una reputación fantástica por la gran relación calidad/precio de sus reproductores multiformato, dejará paulatinamente de fabricar nuevos productos. Es oficial y, al parecer, irreversible.

Quién es OPPO Digital y por qué es importante

Aunque, como he mencionado en el párrafo anterior, esta empresa lleva muchos años establecida en Estados Unidos, en realidad es una filial de la compañía china BBK Electronics, a la que también pertenecen los fabricantes de smartphones OPPO, Vivo, OnePlus, Imoo y Vsun (esta última realmente se dedica a la fabricación de componentes para teléfonos móviles). Por esta razón, BBK no ha tardado en reaccionar confirmando que lo anunciado por OPPO Digital no afecta a sus empresas que operan en el mercado de la telefonía móvil.

El UDP-203 es el reproductor de última hornada más económico de OPPO Digital. Y uno de los más populares de la marca. No solo lee CD, DVD y Blu-ray Disc, sino también Blu-ray 4K UHD.

La razón por la que OPPO Digital no es un fabricante más de reproductores de Blu-ray Disc, y lo que explica que su anuncio esté generando un revuelo considerable, es que, como os adelanté hace unas líneas, sus productos gozan de una relación calidad/precio fantástica. Curiosamente, esta empresa siempre ha competido en el mercado de la gama alta, pero, eso sí, con precios mucho más bajos que los de sus competidores.

Los reproductores multiformato de OPPO deben su excelente reputación a su gran relación calidad/precio

Además, sus reproductores están diseñados para leer un abanico muy amplio de soportes físicos, como CD, DVD, DVD-Audio, Blu-ray Disc, SACD y Blu-ray 4K UHD, lo que, unido a su elevada calidad, les ha ayudado a granjearse un prestigio indudable entre los entusiastas del cine en casa y la alta fidelidad.

Si no conocéis esta marca y tenéis curiosidad por averiguar si realmente es para tanto, os sugiero que echéis un vistazo al análisis del reproductor BDP-105D Darbee Edition que publicamos hace varios años. Y es que, aunque este lector ya está descatalogado, aglutina todo lo que ha colocado a OPPO Digital en la posición que ostenta actualmente: una construcción extremadamente cuidada, una mecánica de transporte de calidad, una fiabilidad muy alta, una calidad de imagen y sonido de auténtica referencia, y, por supuesto, un precio que, sin ser una ganga, está por debajo del de los productos de prestaciones similares de la competencia.

El reproductor UDP-205 de OPPO es una pequeña joya tecnológica que ha cautivado a muchos melómanos y audiófilos por la calidad de su doble DAC ES9038PRO de ESS Technology.

La vocación audiófila y cinéfila de los reproductores de OPPO es indudable si nos fijamos en lo cuidada que está su arquitectura interior, y también en los componentes que incorporan. De hecho, los últimos reproductores de la marca cuentan con DAC fabricados por ESS Technology, como los chips Sabre32 Reference ES9018 que tiene el BDP-105D del que os he hablado antes, o los convertidores D/A ES9038PRO Reference del reciente UDP-205.

Curiosamente, estos son los mismos DAC que integran en sus reproductores marcas como McIntosh Labs, Accuphase o Apogee, entre muchas otras, unas compañías que también compiten en el mercado de la gama alta, pero cuyas propuestas suelen tener un precio mucho más elevado que los productos de OPPO Digital.

Ni siquiera sus nuevos reproductores de Blu-ray 4K han impedido la debacle

Hace aproximadamente un año OPPO colocó sus dos últimos reproductores multiformato en el mercado: el UDP-203 y el UDP-205. Aunque los dos son reproductores de gama alta capaces de leer, incluso, discos Blu-ray 4K (cuestan 849 y 1.799 euros respectivamente), el primero está pensado para aficionados al cine en casa y la alta fidelidad con un presupuesto contenido, y el segundo para aquellos que exigen la mejor calidad de imagen y sonido posibles, y, por tanto, disponen de un presupuesto más generoso.

Aquí tenéis el interior del modelo UDP-205. Destaca no solo por sus DAC, sino también por la calidad de su mecánica de transporte y de su transformador toroidal.

Desde su llegada al mercado estos dos reproductores, al igual que sus predecesores, han cosechado críticas realmente estupendas por su gran calidad de imagen y sonido. Además, el modelo UDP-205 no solo tiene sentido en el contexto de un equipo de cine en casa de alta gama; también es muy interesante como fuente de referencia en un equipo de alta fidelidad, por muy sofisticado y caro que sea, por la gran calidad de sonido que entrega cuando lee CD, y, sobre todo, SACD.

El panel trasero de los reproductores de OPPO demuestra lo mucho que cuida este fabricante la conectividad. El UDP-205 tiene salidas balanceadas estéreo, doble salida HDMI, tres entradas digitales y salida analógica multicanal, entre otras opciones.

Actualmente no hay muchas alternativas en el mercado capaces de medirse de tú a tú con estos dos reproductores de OPPO. De hecho, probablemente la única marca que ha sido capaz de colocar en el mercado un reproductor de altísima calidad y precio razonable es la británica Cambridge Audio, con su muy interesante CXUHD. Por supuesto, tenemos los reproductores de las marcas generalistas, como Sony, Samsung, LG, Pioneer, Panasonic o Philips, pero no están diseñados para competir en la gama más alta, como sí lo están las propuestas de OPPO y Cambridge Audio.

Este es el soporte que OPPO ofrece a sus clientes

Si has comprado recientemente un reproductor de OPPO, no desesperes. O, al menos, no del todo. Esta compañía ha publicado en su página web un comunicado en el que desvela que, aunque va a dejar de fabricar paulatinamente sus reproductores, seguirá publicando actualizaciones del firmware, especialmente de sus dos últimos modelos (los UDP-203 y UDP-205 que he mencionado antes).

También seguirá en marcha su servicio técnico, y la garantía de sus productos se mantendrá intacta. Otra buena noticia, dadas las circunstancias, es que aquellos usuarios que hayan adquirido un reproductor OPPO directamente a la marca a través de su página web durante los últimos 30 días pueden solicitar la devolución de su lector y consiguiente rembolso de su dinero.

En España OPPO Digital cuenta con distribución oficial a través de la empresa DigiBit, por lo que nos hemos puesto en contacto con sus responsables para averiguar en qué estado queda la marca en España, y, sobre todo, cómo afectará la decisión de OPPO a los clientes españoles. Afortunadamente, DigiBit nos ha confirmado que mantendrá el stock de los productos de OPPO, al menos, hasta finales de este año, y también que la garantía oficial y el servicio técnico siguen a disposición de los compradores de los productos de la marca.

Un paso más hacia un final previsible

La decisión de OPPO Digital confirma de forma clara el declive de formatos físicos como el CD, el DVD o el Blu-ray Disc en la medida en que es una empresa estrechamente comprometida con ellos. No obstante, es algo que es fácil intuir si nos fijamos en una tendencia muy evidente: los expositores de estos formatos que podemos localizar en grandes superficies comerciales, como Media Markt, El Corte Inglés o FNAC, van cediendo poco a poco espacio a otros productos. Y este comportamiento refleja fielmente que la demanda de estos formatos sigue reduciéndose.

En 2010 se vendieron en el mundo la mitad de discos compactos que en el año 2000, y la caída desde entonces ha ido a más

Pero esta no es la única tendencia en la que podemos fijarnos. También es un hecho que el catálogo de reproductores de discos físicos de marcas como Sony, Panasonic, Marantz o Denon, es cada día más reducido. Tanto es así que, si nos ceñimos al CD, merece la pena que tengamos en cuenta que en 2010 se vendieron la mitad de discos compactos en el mundo que en el año 2000.

Si tenemos presente que la caída de las ventas de este formato se ha acelerado desde principios de esta década en torno a un 5% al año, no resulta arriesgado defender lo que afirman algunos consultores: de seguir así, el CD desaparecerá de forma casi definitiva en 2022, después de cuatro décadas de vida. Y la tendencia en lo que concierne al DVD y el Blu-ray Disc no parece muy diferente, sobre todo en lo que tiene que ver con este último formato, que no ha llegado a calar tan hondo como el CD y el DVD.

Volvamos por un instante a OPPO Digital. Las dos últimas líneas de su comunicado son toda una declaración de intenciones y revelan con meridiana claridad cuál podría ser el destino de otras empresas vinculadas estrechamente a este mercado. Las reproduzco literalmente: «Desde ahora, OPPO Digital volcará su esfuerzo en la organización y el soporte a largo plazo de su actual gama de productos. En consecuencia, no tenemos los recursos necesarios para desarrollar y lanzar una nueva generación de productos». Y esto lo dice una empresa con un catálogo que rebosa propuestas muy apreciadas tanto por los usuarios como por la prensa especializada.

La pregunta ya no es qué sucederá con los formatos físicos digitales; lo interesante es prever si desaparecerán del todo o quedarán reducidos al mercado del coleccionismo

Dadas las circunstancias no es fácil prever con precisión qué será de los formatos físicos de naturaleza digital en última instancia, pero es evidente que su futuro no es prometedor. Podemos intuir que sus ventas continuarán cayendo en beneficio de la distribución de contenidos digitales a través de Internet, que no es otra cosa que la tendencia que todos observamos desde hace años.

Lo que no es fácil prever es si seguirán menguando hasta desaparecer completamente, o si este mercado quedará mermado a un reducto sostenido únicamente por los coleccionistas. Yo creo que esta última posibilidad es la más probable, pero no nos queda más remedio que esperar para averiguarlo.

