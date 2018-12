Runmi Technology, la empresa que hace a Xioami la chaqueta con calefacción, maletas, mochilas, zapatillas y mucho más

Arroceras, patinetes eléctricos, cepillo de dientes, altavoces, zapatillas inteligentes, robots aspiradores, maletas... es 2018 y Xiaomi es el gran bazar chino por excelencia. Por increíble que parezca, la firma asiática comenzó su andadura empresarial hace solo 8 años y en ese tiempo ha conseguido lanzar un enorme catálogo de productos que van desde la tecnología hasta el estilo de vida.

¿Su secreto? Un entramado de casi 100 startups chinas en las que ha invertido para el desarrollo de sus productos. La que hoy nos interesa es Shanghai Runmi Technology Co. Ltd., una empresa de equipaje, calzado y prendas de ropa deportivas. Son los artífices de esta sorprendente chaqueta calefactada de 79 dólares que podría convertirse en un best seller este invierno. Winter is coming.

Los smartphones son el caballo de Troya de Xiaomi para introducir todo lo demás

Pero para hablar de Shanghai Runmi Technology Co. Ltd primero es necesario contextualizar su existencia dentro de esa enorme y curiosa estructura empresarial que es Xiaomi. La historia de Xiaomi se inicia con el smartphone Xiaomi Mi1, del que ya van por la octava generación (el Xiaomi Mi 8). En medio, gadgets de todo tipo.

Habida cuenta de su enorme catálogo de productos, no es de extrañar que Xiaomi no se considere una empresa de smartphones, de los cuales aseguran obtener menos de un 5% de beneficio, porque donde obtienen margen de ganancias es en otros productos menos glamourosos como sus arroceras o purificadores de aire. El objetivo de vender smartphones es hacer marca, son el caballo de Troya de todo lo que viene detrás.

No obstante, Xiaomi vende tantos teléfonos móviles en el mundo que ya se encuentra en el top 5 y subiendo. Este hecho provoca que aunque su margen de beneficio sea escaso, la venta de smartphones sea responsable de más de la mitad de sus ingresos por ventas.

Sin embargo, la evolución de sus ingresos evidencia una tendencia a la diversificación orientada hacia los servicios de internet, internet de las cosas y estilo de vida. Precisamente el área de estilo de vida de Xiaomi es la que más ha crecido en los últimos años y la que más nos interesa.

Dentro de esa categoría de "IoT y estilo de vida" se encuentra Mi Ecosystem, que según el portavoz internacional de Xiaomi, ya superan los 100 millones de dispositivos conectados, constituyendo la comunidad más grande del mundo. Y Xiaomi solo se encarga de distribuirlos.

Si eres asiduo de la marca, nombres como Mijia (su archiconocido patinete eléctrico), Yeelight (bombillas inteligentes) o Roborock (robot aspirador) te sonarán familiares. Ninguno de ellos es fabricado por Xiaomi, pero sus empresas desarrolladoras fueron un día startups en las que Xiaomi invirtió. Cada una elabora una línea de producto concreta y Xiaomi hace el resto. Según la propia web de Xiaomi, esta tela la araña la está formada por 89 empresas.

De ese casi centenar de empresas que conforman el ecosistema Mi, RunMi — Shanghai Runmi Technology Co., Ltd se sitúa en el top 10 por sus ingresos. Y es que Runmi no solo fabrica esa chaqueta calefactada. Runmi es la empresa de las maletas.

RunMi — Shanghai Runmi Technology Co., Ltd.

Según la propia Xiaomi, RunMi — Shanghai Runmi Technology Co., Ltd. es la primera empresa de bienes de consumo dentro del Ecosistema Mi. Un logro todavía más importante si tenemos en cuenta que esta firma solo tiene tres años de vida. De hecho, solo necesitó un año para convertirse en una de las diez empresas de Mi con más ingresos por venta gracias su submarca, 90Fun.

¿Y qué comercializa RunMi — Shanghai Runmi Technology Co., Ltd. a través de "90" exactamente? Como detallan en su web, su razón de ser es "proporcionar a los usuarios soluciones completas de viaje a precios competitivos", no obstante Runmi también cuenta con la submarca 90 Points, que además de equipaje también diseña y fabrica calzado y otras prendas deportivas y de vestir.

Aunque el nacimiento de RunMi — Shanghai Runmi Technology Co., Ltd. data como tal de 2015, tenemos que remontarnos una década en el tiempo hasta el nacimiento de Korrun, una manufactura de equipajes situada en Fengxian, Shanghai. Uno de los puntos fuertes de Korrun era en el área de I+D+i, lo que le llevó a desarrollar diseños propios, que comercializó a través de alianzas con clientes tan potentes como HP, ASUS, Lenovo, Dell, Decathlon o Samsonite.

En 2015 surge RunMi — Shanghai Runmi Technology Co., Ltd. fruto de la colaboración de Korrun con Xiaomi. De ahí el lanzamiento de sus marcas propias de estilo de vida: 90FUN y 90 points. Sus valores de marca consisten en "ser atractivos, prácticos, a precios razonables y fáciles de usar". Un año después, los productos de 90FUN se consolidan como unos de los más vendidos durante el día de los solteros, una fiesta popular China que tiene lugar el 11 de noviembre.

El éxito de "90" ha cruzado fronteras y, aunque muchos de sus productos aún no se comercializan en España de forma oficial, sí que son conocidos. Si hay algo por lo que RunMi es famosa son por sus maletas de viaje. No obstante también fabrica zapatillas de correr, mochilas, bolsas ropa y accesorios.

Uno de sus productos más populares es su maleta rígida (82,27 euros), con mango telescópico de aluminio y exterior de policarbonato, cuatro ruedas y candado aprobado por la TSA. Está disponible en varios colores y tamaños.

Además del formato maleta, 90FUN dispone de mochilas urbanas, mochilas impermeables plegables, neceseres, mochilas impermeables, carteras...

En cuanto a streetwear, 90 points y 90FUN comercializan vaqueros, cazadoras, sudaderas, botas y zapatillas de deporte, entre otros. Prendas de calidad y con buen diseño para seguir diversificando su mercado.

La clave del éxito de Xiaomi: diversifica y vencerás

Atendiendo al fulgurante crecimiento de Runmi y la trayectoria de Xiaomi, parece que por el momento su modelo de negocio basado en una simbiosis empresarial funciona como una gran maquinaria bien engrasada.

Divide y vencerás, una máxima atribuida a Julio César que se ajusta a la perfección a la estrategia de Xiaomi, tanto en la diversificación de su cartera de productos como en su apuesta por engrosar el tejido empresarial del ecosistema Xiaomi.

Cuando una startup "se casa" con Xiaomi, esta recibe una inyección económica y adopta la visión de crear productos de gran calidad a precios ajustados, reduciendo sus márgenes de beneficios. Sin embargo, Xiaomi ejerce una supervisión sin injerencia, manteniendo al personal especializado y el how know del proyecto, algo que según Liu De, el cofundador de Xiaomi, se traduce en un mayor incentivo para ampliar su cuota de mercado bajo el paraguas de Xiaomi.

Lei Jun, director ejecutivo de Xiaomi y uno de sus fundadores, está tan orgulloso de su estrategia corporativa que quiere dejarla por escrito dentro de la misión empresarial de Xiaomi para que nadie "la estropee en los próximos años". Y es que los atractivos smartphones de Xiaomi son el anzuelo de todo lo que viene detrás.