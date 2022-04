Vivo V23 5G, análisis: el móvil que cambia de color es mucho más que eso

Fotos en automático: en general no destaca sobre otros, quedando bien sin milagros de día y en abierto y con un buen rango dinámico. Los colores no acaban de estar equilibrados en algunas ocasiones (planos generales con luz abundante y cielo de fondo) y no siempre son del todo realistas sobre todo en cuanto a luminancia, y esperábamos que se defendiese mejor el detalle.