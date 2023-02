POCO X5 5G, primeras impresiones: la mejor prueba de que los móviles económicos siguen más vivos que nunca

Cuando nos solicitan una recomendación para un teléfono móvil de unos 300 euros, con una batería duradera y una gran pantalla, una de las primeras marcas o dispositivos que se nos viene a la cabeza es POCO.

Esta compañía supo entrar muy bien en el mercado de la gama media de teléfonos móviles con dispositivos bien cuidados a nivel de especificaciones y con precios muy atractivos para muchos consumidores. Buenos ejemplos de ello son el POCO F1 o el POCO F3.

POCO ha acrecentado su catálogo con el paso de los meses, y actualmente contamos con varias gamas de dispositivos diferentes. Ahora, para dar evolución al POCO X4 Pro, la compañía nos ha presentado sus dos primeras propuestas para 2023: los POCO X5 5G y el POCO X5 PRO 5G.

He estado probando el POCO X5 Pro durante varios días para ver qué tal se desenvuelve en todos los escenarios de uso, y lo primero que quiero destacar sobre él, es que su hoja de especificaciones es algo inferior a lo que me podía esperar para encontrarnos en 2023. ¿Es este un punto negativo? ¿Se desenvuelve bien? Os lo cuento.

Un vistazo a… Así es como gana dinero Xiaomi - te atraen y te atrapan

Ficha técnica del POCO X5



POCO X5 5G PANTALLA AMOLED 6,67""

FullHD+

120 Hz

240 Hz de respuesta táctil

Gorilla Glass 3 DIMENSIONES Y PESO 165,88 x 76,21 x 7.98 mm

189 g PROCESADOR Snapdragon 695 RAM 6 / 8 GB LPDDR4X ALMACENAMIENTO 128 / 256 GB

UFS 2.2 CÁMARA FRONTAL 13 MP f/2.45 CÁMARAS TRASERAS Principal: 48 MP f/1.8

Gran angular: 8 MP 118°

Macro: 2MP f/2.4 BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida a 33W SISTEMA OPERATIVO Android 12

MIUI 13 for POCO CONECTIVIDAD 5G

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

NFC

USB-C

IR Blaster

Conector 3.5mm para auriculares OTROS Lector de huellas lateral

Desbloqueo facial

Resistencia al agua IP53 PRECIO Desde 249 euros

Diseño y pantalla: simple, pero eficaz

El POCO X5 5G es un teléfono de grandes dimensiones, que presenta unas cifras a las que ya nos hemos acostumbrado cuando hablamos de teléfonos de gama media. Contamos con un frontal protagonizado por un gran panel de 6’67 pulgadas, lo cual hace que el teléfono tenga una altura que se acerca a los 166 mm. A pesar de esto, POCO ha sabido cuidar muy bien el apartado del peso ya que estamos ante un dispositivo de 180 gramos con un grosor inferior a los 8 mm.

Estos datos dan como resultado una experiencia de uso muy cómoda y ligera, que nos permite utilizar el POCO X5 con una sola mano sin problema. El teléfono es muy agradable en mano, y parte de la culpa la tiene su trasera con un acabado mate muy suave al tacto. Este modelo llega con tres colores diferentes: Verde, azul y negro, versión que he utilizado durante estos días. Lo más destacable de este sector es el módulo de cámaras alojado en la esquina superior izquierda, dando como resultado una trasera muy similar a la que tuvimos en el POCO X4 GT.

La pantalla es uno de los mejores sabores de boca de este POCO X5

Uno de los apartados que mejor sabor de boca me han dejado durante el uso de este POCO X5 5G ha sido la pantalla. La compañía ha apostado al fin por incluir la tecnología AMOLED en los modelos base de esta gama de teléfonos, algo que demandamos en su día en anteriores modelos de la compañía. De esta manera, podemos disfrutar de la pantalla de este POCO X5 5G con cualquier contenido y aplicación gracias a una resolución Full HD+ distribuida a lo largo de esas 6’67 pulgadas de su tamaño. Además, es un panel muy fluido ya que tenemos 120Hz de tasa de refresco, que tendremos que activar, ya que el teléfono viene con los 60Hz activados de fábrica.

Por otro lado, el panel tiene una capacidad de brillo bastante generosa que consigue alcanzar un pico máximo de 1.200 nits. Por su parte, el ajuste de brillo automático funciona perfectamente, y el brillo se adapta sin problema a todas las situaciones, trabajando muy bien en entornos especialmente luminosos cuando el sol incide directamente sobre la pantalla.

Reservado en potencia, insuficiente en software

Si echamos un vistazo a la hoja de especificaciones, vemos que el procesador que otorga potencia a este POCO X5 5G es el Snapdragon 695 de Qualcomm. Esta decisión me ha sorprendido y extrañado, ya que estamos hablando de un procesador que se lanzó en octubre de 2021, y actualmente contamos con modelos más actuales para este tipo de gamas y dispositivos. Quizá me hubiera gustado ver algún procesador de la serie Dimensity de Mediatek, o un modelo más potente de Qualcomm como el Snapdragon 778+, procesador que sí encontramos en el POCO X5 Pro 5G.

Aun así, después de las pruebas que he realizado con este POCO X5 pienso que el Snapdragon 695 es suficiente para gestionar la mayoría de tareas que podamos desarrollar en el teléfono. Incluso las más exigentes, como por ejemplo jugar a videojuegos muy potentes como 'Call of Duty: Mobile' o 'Asphalt 9'. Eso sí, con la calidad gráfica baja. En estas situaciones el teléfono se comporta perfectamente, no da tirones, no hay lag y el terminal tampoco se calienta.

Por otro lado, es una pena que no pueda decir lo mismo del rendimiento del sistema. Por el momento, la versión del software que he probado de este POCO X5 5G, es MIUI 13 for POCO, la capa de personalización de Xiaomi adaptada a estos sistemas, basada en Android 12. Una vez más, tengo que deciros que MIUI vuelve a comerse el rendimiento del teléfono, y desarrolla ciertos tirones en la fluidez general, hay tiempos de espera más largos de lo habitual, y algunas aplicaciones nativas, como la de cámara van a trompicones en ocasiones. Por desgracia, esto es algo que ya he comentado en otras ocasiones con otros teléfonos de gama media, principalmente muchos terminales que forman parte de la familia Redmi Note de Xiaomi.

Por este motivo, mi experiencia con el rendimiento de este POCO X5 5G ha sido agridulce. Sorprende lo bien que consigue ejecutar muchas tareas, y lo bien que consigue disipar el calor, pero es un teléfono que se siente torpe por culpa del sistema. Xiaomi tiene que trabajar con urgencia en MIUI, porque es una capa muy capaz y prometedora, pero creo que no está bien optimizada en los equipos con especificaciones más justas. Veremos a ver si esto tiene arreglo en futuras actualizaciones de software.

La cámara justa y la batería esperada

Vamos a hablar ahora sobre el apartado de cámara de este POCO X5 5G que, tal y como me podía esperar, no resulta ser el principal reclamo de este teléfono. La configuración de cámaras de este Poco X5 5G está formada por:

Sensor principal de 48MP con lente con apertura f/1.8

Sensor ultra gran angular de 8MP con un campo de visión de 118º

Sensor macro de 2MP con lente con apertura f/2.4.

Sensor frontal de 13MP con lente con apertura f/2.45

Como vemos, contamos con un conjunto muy sencillo sobre el papel, que encaja en los estándares de la gama media de la telefonía móvil. De forma general, las cámaras del POCO X5 5G se desenvuelven de forma correcta, siempre y cuando la iluminación de la escena sea favorable. Es decir, en entornos bien iluminados, con luz natural o artificial, podemos sacar instantáneas de una calidad decente en modo automático.

Por su parte, el sensor de 48MP es un buen aliado para rescatar los máximos detalles posibles de los entornos que queramos fotografiar, siempre y cuando tengamos el modo de 48MP activado. Si no, la calidad de los detalles disminuye, aunque no de forma dramática.

Como siempre, el sensor ultra gran angular, permite rescatar mucha más información de la imagen, pero por desgracia la calidad de la misma decrece muchísimo, ofreciendo un granulado muy presente en la mayoría de ocasiones, incluso con buena iluminación. Por este motivo, recomiendo no usarlo demasiado si no queremos tener malos resultados en nuestras fotos. Como siempre, el sensor macro me parece más testimonial que útil, y yo sigo soñando con su sustitución por un teleobjetivo en los teléfonos de gama media. Aunque tengo que reconocer que el sueño se me está haciendo largo.

Cuando cae la noche, la calidad también cae de forma muy significativa en las instantáneas realizadas con el Poco X5, resultando totalmente obligatorio el uso del “modo noche” si queremos hacer fotos en estas condiciones de luz.

El apartado de vídeo limita la calidad de las grabaciones a una resolución Full HD de 1080p a 30 fotogramas por segundo, y para hacer tomas puntuales es suficiente. En cambio, si queremos el móvil como un equipo para grabar vídeos de forma recurrente no lo recomiendo. He echado en falta un estabilizador (aunque sea digital), ya que las tomas obtenidas

La batería brilla en este POCO X5 5G, tenemos muy buenos resultados

La batería es el apartado que más me ha gustado a lo largo de mi experiencia con este POCO X5 5G. Tenemos un teléfono con una batería de 5.000 mAh de capacidad, que tengo que decir que está muy bien optimizada, tanto con usos exigentes como en reposo. Hay días que me ha costado agotar la batería al 100% incluso teniendo varias horas de pantalla activa, y utilizando aplicaciones muy exigentes.

En reposo, cuando lo dejas descansando por la noche y pasan unas ocho horas, su batería se descarga un 2 o un 3 por ciento como mucho, por lo que su optimización aquí está muy bien conseguida. Por otro lado, opino que la carga rápida podría haber sido mucho más rápida, ya que 33W se me antojan algo justos para encontrarnos en pleno 2023. En una hora y 5 minutos tenemos el móvil cargado del 0 al 100%, pero aquí creo que Poco podía haber apostado por más capacidad. Como mínimo, 67W como sí que tenemos en el modelo Pro de esta generación.

POCO X5 5G, la opinión de Xataka

Como conclusión después de mi experiencia con el POCO X5 5G, creo que este teléfono se aproxima más a la gama de entrada de la telefonía móvil, aunque por precio encaje en la gama media. 299 euros te separan del modelo base este teléfono con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, un precio para mi gusto, algo elevado para todo lo que ofrece.

Lo llamativo de esta historia, es que por 100 euros más (349 euros), podemos tener el modelo base del POCO X5 Pro, un teléfono que mejora todos los apartados del modelo normal, y por el que sí parece que merece la pena hacer una inversión.

Resumiendo, el POCO X5 5G es un teléfono que está enfocado en aquellos usuarios que no quieren gastar mucho dinero y que prioricen por encima de todo una gran pantalla y una batería muy competente. Por lo demás, es un móvil algo justo para hacer fotos y vídeos, su optimización en cuanto a la potencia no es la mejor de su gama y da tirones desde el principio, en parte por culpa de la capa de personalización. En un universo donde existe el POCO X5 Pro 5G, el modelo normal pierde algo de sentido.