El CEO de una empresa tecnológica ha explicado a sus empleados porqué no les subirá el sueldo: se lo gastarán en IA

Que la IA no te quite el trabajo no te libra de sufrir las consecuencias de su implementación. Y si no que se lo digan a los empleados de Teradata que han visto como este año les congelaban los sueldos, no por cuadrar unas cuentas algo ajustadas, sino porque han decidido que cada dólar disponible debe ir a la IA.

Qué ha pasado. Lo cuentan en Business Insider. En enero de este año, el CEO de Teradata, Steve McMillan, envió un mensaje interno a los 5.100 empleados de la empresa para comunicarles que no debían esperar un aumento salarial en 2026. El objetivo de Teradata para este año era "ganar en el mercado con IA", para lo cual necesitan aumentar la inversión en talento y herramientas IA.

Cuando la IA se lleva tu sueldo. Según dos empleados de la empresa con más de diez años de antigüedad, normalmente recibían una subida anual de entre el 2 y el 4%, pero este año se han quedado sin ella, aunque sí que pudieron recibir un bonus de desempeño y acciones. Esta medida afecta a los países donde la regulación no obliga a hacer ajustes salariales ligados al mercado.

Teradata no es la única empresa que ha preferido invertir en IA antes que en el personal. La consultora TTEC también decidió pausar su aportación al plan de jubilación 401(k) porque van a enfocarse en certificaciones, herramientas y automatización de IA.

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Una elección, no una inevitabilidad. En declaraciones a Business Insider, la experta laboral Jennifer Moss afirma que recortar el bolsillo de los empleados no es la única salida. Es cierto que tanto Teradata como TTEC han registrado caídas de ingresos (un 5 y un 3,2% respectivamente), pero existen opciones como recurrir a financiación externa para costear la inversión en IA, recortar gastos no esenciales o ajustar la compensación de la alta dirección. También menciona alternativas como escalonar las inversiones en IA a lo largo del tiempo, recurrir a adquisiciones estratégicas o aceptar márgenes más bajos durante un periodo acotado, en lugar de cargar todo el coste de la transformación sobre los salarios.

La IA y los aumentos. Hace poco hablamos de que la lógica de los aumentos salariales se ha roto con la llegada de la IA. Antes, los aumentos se concedían en base a parámetros como la experiencia, la antigüedad y la categoría laboral. Sin embargo, en el sector tecnológico este baremo ha cambiado y en 2026 son muchas las empresas que han congelado sus salarios. Aunque la IA no es la responsable directa como el caso de Teradata, sí que ha contribuido a crear una élite de perfiles muy bien pagados y ha amplificado la brecha: ahora pesa más la empresa para la que trabajas y cuánto de central es la IA en su negocio que tu simple progresión de junior a senior.

Despedir sale caro. Normalmente cuando hablamos del impacto de la IA en el mercado laboral, hablamos de despidos. En lo que llevamos de año, se calcula que 92.000 empleados tech han perdido su empleo con la excusa de compensar las inversiones en IA. Sin embargo, la realidad es que los despidos les están costando un dineral por las indemnizaciones y paquetes de salida. Oracle, por ejemplo, ha reservado 2.100 millones para cubrir la indemnizaciones tras despedir a 30.000 empleados. Para evitar pleitos legales, gigantes como Microsoft o Google están apostando por "despidos voluntarios" incentivados, asumiendo el enorme riesgo de que sus mejores talentos en IA agarren el dinero y se vayan a la competencia.

Imagen | Jakub Żerdzicki, Unsplash

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