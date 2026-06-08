En Asia llevan siglos sin poner hielo en el agua durante la comida. La fisiología digestiva acaba de explicar por qué tenían razón

El otro día una amiga me comentó una peculiaridad que observó durante un viaje reciente a China: el vaso de agua helada en la mesa es casi una rareza. En su lugar encontrarás una tetera con té verde, un cuenco de caldo, o simplemente nada frío. Durante siglos, en buena parte de Asia, beber líquido frío durante la comida ha sido una excentricidad más propia de Occidente que de allí. Lo que durante mucho tiempo pareció una costumbre pintoresca, o directamente una cuestión de infraestructura —el hielo no siempre estuvo disponible en todas partes—, resulta que tiene una explicación fisiológica bastante sólida.

La temperatura del agua que bebemos mientras comemos no es un detalle menor. Afecta a los movimientos del estómago, al ritmo al que se vacía, a cómo se comporta la musculatura del aparato digestivo. Y la ciencia, aunque con matices importantes, empieza a darle la razón a lo que millones de personas en Asia llevan practicando desde hace milenios.

Antes de entrar en la fisiología, hay que entender cómo este debate ha llegado a Occidente. No ha sido a través de un congreso médico ni de una revista científica. Ha llegado, como tantas otras cosas, por TikTok.

El fenómeno se conoce como Chinamaxxing o Becoming Chinese: una corriente viral en la que miles de personas occidentales adoptan hábitos de vida de la cultura china, entre ellos el de beber agua caliente. Según documenta The New York Times, el agua caliente se ha convertido en "la nueva superestrella del bienestar online", con influencers documentando cómo este hábito les deshincha, les da energía y mejora su digestión.

Pero lo que internet presenta como un descubrimiento revolucionario no es ninguna novedad. Esta práctica lleva miles de años arraigada en el Ayurveda indio —donde el ritual matutino de beber agua caliente se conoce como usha paana— y en la Medicina Tradicional China, donde se cree que el frío "apaga el agni", el fuego digestivo, y debilita la energía vital o Qi, forzando al cuerpo a gastar energía extra para calentar el estómago. El agua caliente, por el contrario, equilibra el Yin y el Yang y mantiene el organismo en calma.

Que algo forme parte de una tradición milenaria no lo convierte automáticamente en verdad científica, claro. Pero tampoco lo descalifica. La pregunta es qué dice exactamente la ciencia cuando se pone a analizar qué ocurre en el estómago según la temperatura de lo que bebemos.

¿Qué ocurre realmente en el estómago?

Para entender el debate hay que separar dos cosas que con frecuencia se confunden: el efecto de beber agua durante la comida y el efecto de la temperatura de esa agua. Son preguntas distintas con respuestas distintas.

Por un lado, sobre el agua en sí existe una creencia muy extendida de que beber agua durante la comida diluye los jugos gástricos y las enzimas digestivas, ralentizando la digestión. Portales médicos como HealthLine explican que no existen pruebas científicas sólidas de que el agua diluya los jugos gástricos o dificulte la digestión de forma significativa. El estómago tiene un sistema de regulación dinámico que detecta cambios en el pH y secreta más ácido clorhídrico automáticamente para compensar. Beber un vaso de agua durante la comida apenas altera ese equilibrio.

Marina Domene, responsable de nutrición de SHA Spain matiza en Vogue dónde está el límite real: el problema no es beber agua, sino los excesos. "Lo que no es recomendable es beber cantidades excesivas, más de dos o tres vasos grandes, ya que podría distender demasiado el estómago y diluir temporalmente las enzimas", explica. También señala que hay contextos específicos donde sí conviene tener más cuidado: en personas que sufren de hipoclorhidria —baja producción de ácido estomacal—, no se recomienda consumir líquidos durante las ingestas.

Por otro lado, sobre la temperatura el panorama cambia y es aquí donde la fisiología empieza a darle la razón a Asia. La temperatura de los líquidos afecta directamente a la motilidad gástrica, es decir, a los movimientos musculares del estómago que impulsan la digestión. Domene lo explica con claridad: "Las bebidas frías pueden ralentizar ligeramente el vaciado gástrico y contraer los vasos sanguíneos del estómago, lo que en personas sensibles puede resultar pesado. Los líquidos calientes, como caldos o infusiones, tienen un efecto relajante en la musculatura lisa del estómago".

Esta no es solo una opinión clínica. Hay estudios que lo respaldan, como las investigaciones sobre el efecto de la temperatura en el vaciado gástrico han observado que las bebidas muy frías, alrededor de 2-5 °C, pueden ralentizar temporalmente la fase inicial del vaciado gástrico comparado con líquidos a temperatura corporal. Las bebidas a 4 °C también alteran las contracciones antrales y pilóricas, reteniendo brevemente el contenido estomacal. Un experimento con 11 hombres jóvenes que consumieron 500 ml de agua a distintas temperaturas encontró que el agua a 2 °C redujo la frecuencia de contracciones gástricas comparado con el agua a 60 °C, y esa menor actividad muscular se relacionó con una menor ingesta calórica posterior. Los tamaños de muestra de estos estudios son modestos —conviene decirlo—, pero sus resultados apuntan de forma consistente en la misma dirección.

Un estudio publicado en Gastroenterology Nursing, enfocado en pacientes recién operados de colon, observó que el consumo de agua caliente tenía un impacto positivo en los movimientos intestinales posteriores. No es un estudio diseñado para personas sanas, pero añade evidencia sobre el papel de la temperatura en la motilidad intestinal. La gastroenteróloga Dra. Lisa Ganjhu, consultada por The New York Times, lo describe de forma más gráfica: durante la noche, el sistema digestivo se ralentiza. El agua caliente genera ondas de contracción y relajación en los músculos del esófago, estómago e intestinos. "Básicamente les dice a todos: 'Vale, levántense. Tenemos que ponernos en marcha'", explica.

¿Por qué tomaron ese camino y no otro?

La explicación fisiológica que hoy ofrece la ciencia conecta bastante bien con lo que la medicina tradicional china y el Ayurveda llevan siglos diciendo, aunque con lenguajes completamente distintos.

En China, Japón y buena parte del sudeste asiático, es habitual acompañar las comidas con té caliente o sopa. No es una moda ni una tendencia reciente: es parte de la estructura de la comida. El caldo no cierra el menú, lo acompaña desde el principio. El té está presente durante toda la ingesta. La temperatura cálida no es un accidente: es la norma.

Pasu Harisadee, educadora de medicina tradicional china, señala que el agua simple es la base más neutra y la más recomendable para la mayoría, aunque se permiten añadidos: un poco de jengibre fresco refuerza las defensas y combate las náuseas; la miel suaviza la garganta; el limón aporta vitamina C. Pero la base sigue siendo el agua, sin procesados, sin gas, sin hielo.

En la medicina tradicional china, la lógica interna es consistente: el cuerpo está a 37 grados, introducir algo muy frío supone un estrés térmico al que el organismo tiene que responder gastando energía. Los líquidos a temperatura corporal o por encima permiten que el sistema digestivo trabaje sin ese sobreesfuerzo. La fisiología occidental no usa el concepto de Qi ni de agni, pero la consecuencia práctica que describe —que el frío interfiere con la motilidad gástrica— es fundamentalmente la misma.

Uno de los consejos que reaparece en varias fuentes, y que tiene respaldo científico propio, es el de beber agua antes de la comida en lugar de durante. Domene lo detalla: hidratarse bien 20 o 15 minutos antes de sentarse a la mesa lubrica el esófago, facilita la descomposición de los alimentos y mejora el tránsito. También reduce la sensación de hambre al llegar a la comida.

El Dr. Shmerling, de la Facultad de Medicina de Harvard, reconoce que beber agua antes de las comidas puede generar una ligera sensación de plenitud al activar los mecanorreceptores del estómago, aunque advierte que el efecto es limitado y pasajero. Hay evidencia de que dentro de una dieta hipocalórica, quienes beben agua antes de las comidas pueden perder más peso en doce semanas que quienes no lo hacen; pero no hay evidencia robusta de efectos a largo plazo en grandes poblaciones. La conclusión práctica es más modesta que el titular, pero existe.

Si durante la comida aparece sequedad en la boca, la solución tampoco es vaciar un vaso de golpe: Domene recomienda dar pequeños sorbos de agua templada o una infusión solo para humedecer el paladar. La diferencia entre un sorbo y un vaso puede parecer menor, pero fisiológicamente no lo es.

El límite que nadie debería cruzar

Hay un punto en el que el consejo de beber caliente se convierte en un riesgo real, y conviene señalarlo con claridad. Consumir bebidas a más de 65 °C de forma habitual está asociado a un mayor riesgo de cáncer de esófago, según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), además de dañar los tejidos de la boca y quemar las papilas gustativas. La temperatura ideal es tibia o reconfortantemente caliente, nunca humeando. La nutricionista Helen Ruckledge lo resume bien: "Si optas por el agua caliente, hiérvela y déjala enfriar en lugar de tomarla directamente del grifo".

La paradoja veraniega también merece una mención. En ambientes de calor extremo, beber agua caliente activa el sudor, que es el mecanismo del cuerpo para disipar calor. Funciona bien cuando la humedad es baja, porque el sudor se evapora. Pero en entornos con humedad alta, el sudor no se evapora y el efecto es el contrario: solo tienes más calor.

Al final, lo que este debate pone sobre la mesa es algo más amplio que la temperatura del agua. Es la pregunta de cuánto tiempo llevamos ignorando prácticas que tienen una lógica interna sólida porque no encajaban con nuestra forma de entender la alimentación.

El vaso de agua fría con hielo en la comida es una convención cultural, no una necesidad fisiológica. En la mayor parte del mundo, durante la mayor parte de la historia, eso no existía. En Asia, el té caliente o el caldo durante la comida no son un complemento exótico: son parte de la estructura digestiva de la ingesta.

En una época donde el bienestar se ha mercantilizado hasta el extremo —con suplementos, detox, ayunos intermitentes y batidos que prometen transformaciones en 30 días—, resulta que una de las intervenciones más respaldadas por la fisiología digestiva es gratuita, sencilla y conocida desde hace siglos: cambiar el agua helada por un té caliente o un caldo durante la comida.

No es un milagro. No va a resolver una digestión dañada por una mala dieta. Pero si la motilidad gástrica funciona mejor con líquidos a temperatura corporal, si la musculatura del estómago se relaja con el calor y se contrae con el frío, y si culturas con tasas de problemas digestivos históricamente menores llevan milenios haciendo exactamente eso, quizás sea el momento de tomárselo en serio.

La tetera lleva siglos en la mesa. Solo faltaba que la ciencia se sentara a comer con ella.

Imagen | Unsplash

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