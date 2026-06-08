Primero ató a Samsung, ahora a SK Hynix. En la fiesta de la crisis de la RAM, Nvidia se ha asegurado la tarta

En cualquier grupo de amigos, hay una persona que siempre intenta llevarse bien con todo el mundo. En el mundillo tecnológico, esa persona es Nvidia. El gigante estadounidense que hasta hace no tanto era quien dominaba la conversación en el terreno del hardware para videojuegos, ahora es sinónimo de inteligencia artificial. Nvidia está dando forma al sector con inversiones milmillonarias, pero también con su hardware.

Los H200 y los Blackwell B200 son los chips más codiciados del sector, lo que lleva a que todo el mundo quiera esa plataforma y, por tanto, a que sea Nvidia una de las ballenas que se está bebiendo el stock global de memoria RAM. Para Vera Rubin, su nueva plataforma, necesitan mucha más memoria y, tras llegar a un acuerdo para asegurarse la mejor disponible de la que fabrique Samsung, han conseguido otro con la otra pata del mercado mundial de la RAM: SK Hynix.

Y esto va de centros de datos, pero también del llamativo chip RTX Spark, de robótica, de acelerar los tiempos de desarrollo y de cómo a los consumidores nos quedan años por delante de seguir sufriendo con el suministro de chips.

Nvidia, SK Hynix y el trato para fabricar de todo

Jensen Huang, CEO de Nvidia, está de viaje por Seúl. Esta vez su objetivo no era visitar las nuevas instalaciones de Samsung (las relaciones con Samsung ya están más que consolidadas), sino asegurarse al otro gigante surcoreano (y mundial) de los chips de memoria: SK Hynix.

En su visita, los dos CEO escenificaron con un apretón de manos un acuerdo multianual por el que Nvidia tendrá acceso prioritario a la memoria más refinada que salga de la fundición de SK Hynix. Porque Nvidia ya avisó en enero que este año necesitaría todo el silicio posible, y viendo la hoja de ruta es algo que se entiende a la perfección.

Como decimos, están inmersos en la plataforma IA Vera Rubin para el entrenamiento y la inferencia de modelos de inteligencia artificial; acaban de presentar los chips RTX Spark como respuesta a Apple Silicon y a los chips de Qualcomm para ordenadores Windows ARM y luego está otra pata de la que no hablamos tanto, pero que están impulsando a conciencia y también requiere una gran cantidad de chips de memoria: la plataforma de robótica Jetson Thor.

En el comunicado, las dos exponen que se trata de un acuerdo para agilizar los tiempos de desarrollo en este hardware para la IA. Se trata de algo que necesita prolongados ciclos de desarrollo, pero también muchísimo dinero para sostener la demanda global de memoria debido a los centros de datos para la IA. Este trato va por ahí.

“Las fábricas de IA son los motores de la próxima revolución industrial, y la memoria avanzada es esencial para su rendimiento” - Jensen Huang

Porque no es tanto asegurarse la memoria de alto ancho de banda (algo que Nvidia ya tenía por ser la gran ballena del sector), sino de mejorar la infraestructura para que las nuevas generaciones vayan llegando al ritmo que el desarrollo de la IA necesite. De hecho, Chey Tae-won, CEO del Grupo SK, destaca eso mismo: "juntos estamos codesarrollando la próxima generación de memoria para fábricas de IA, aplicando la IA al diseño y la fabricación de semiconductores".

Es decir, no se trata de una simple cuestión de suministro (que también, ya que el 60-70% de la memoria HBM4 de SK Hynix va para el Vera Rubin de Nvidia), sino de aplicar las herramientas de IA (que tiene Nvidia) para el diseño y fabricación de semiconductores con el mencionado objetivo de acortar los tiempos. Este objetivo es algo que se está persiguiendo a nivel mundial, y la propia SK Hynix junto a Samsung colabora en un megacentro en Estados Unidos para agilizar todos estos procesos.

Fruto de este acuerdo es muy posible que SK Hynix consiga su objetivo de montar una fábrica de semiconductores totalmente autónoma para 2030 (algo que, de nuevo, comparte con Samsung).

Ahora bien, ¿qué pasa con el objetivo de los que queremos una pastilla de RAM o una Steam Deck que no pegue subidas de precio de 300 euros de una vez? Pues que, lamentablemente, nos vamos a seguir comiendo esta situación del desenfreno a la hora de construir plataformas de IA y gigantescos centros de datos.

En su visita, el propio Huang ha comentado que espera que la escasez mundial se prolongue durante años debido a que toda la cadena de suministro de esta nueva industria depende de estos chips y que la demanda es muy alta. En sus palabras, es algo que "va a persistir durante varios años". Tampoco son declaraciones nuevas, ya que Huang le echaba unos siete u ocho años a la inversión desenfrenada.

Y más importante que todo esto, Nvidia, ahora mismo, tiene a los cuatro gigantes de los chips comiendo de su mano. SK Hynix y Samsung con memoria y sus fábricas para la memoria de nueva generación. TSMC ha convertido a Nvidia en su cliente A. Y ASML que es la que fabrica las máquinas para hacer chips avanzados es la que suministra esas herramientas a las tres mencionadas.

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