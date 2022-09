El móvil chollo está muriendo. La gama media es cada vez más gama de entrada

Hace tan solo unos días, un compañero me preguntó por un móvil barato (200, 250 euros) y con buenas especificaciones. No supe dónde meterme. Hace no mucho era posible comprar equilibrio a bajo precio, y el mejor ejemplo fue el POCO X3 Pro del año pasado. En tan solo unos meses el mercado móvil está girando hacia un terreno más complicado, con especificaciones recortadas en las gamas "medias" y precios que nos acercan a gamas altas.

Basta con consultar nuestra Cacharrería y poner el tope de precio en 250 euros para observar cómo, si bien tenemos opciones solventes, el móvil chollo está desapareciendo, ya no hay ganadores absolutos ni teléfonos brillando en especificaciones brillando pro este precio.

La gama media ya no es tan gama media

Siempre ha habido ciertas barreras psicológicas a la hora de comprar un móvil. Por menos de 200 euros, hasta hace no mucho, tenías la gama de entrada. Entre 200 y 400 tenías la gama media, y de 500 euros hacia arriba solía haber propuestas bastante premium, sin llegar a las especificaciones de los móviles de 1.000 euros.

Pero algo está pasando con las especificaciones. El nuevo POCO X4 Pro llegaba por 299 euros y con mucha menos potencia. Con AMOLED y mejores cámaras, sí, pero alejado del chollo del modelo anterior. Hay rivales interesantes, como el Realme 9 por 249 euros (aunque su PVP son casi 300 euros) aunque, de nuevo, con un procesador muy poco potente (Snapdragon 680).

Estos son, tan solo, algunos ejemplos de la interminable lista de móviles que rondan o superan los 300 euros y que, en su contexto actual, tienen unas especificaciones notablemente inferiores respecto a propuestas en calidad-precio de generaciones pasadas.

En marcas que, tradicionalmente han ofrecido propuestas impresionantes en calidad-precio, tenemos que hacer un importante desembolso para obtener una gama media realmente competitiva. Un Redmi Note 11 Pro se nos va a 349 euros, el POCO F4 parte ahora de 449 euros (con el mismo procesador y pantalla del modelo anterior), el recién llegado a Europa V23, de Vivo, se va a 499 euros...

Entre 350 y 500 euros por la gama media más decente, mientras que por menos dinero tenemos procesadores y cámaras más cercanas a la gama de entrada. El auge de MediaTek en gama media y la reciente entrada de Unisoc (cada vez más presente), está desplazando a las gamas 7XX de Qualcomm hacia móviles cada vez más caros.

Un posible empuje hacia la gama alta del año pasado, o las gamas más premium

Amén de la potencia, cámara y calidades generales, la principal barrera que separa a las gamas más altas de las gamas bajas está en el ciclo de vida. Los fabricantes tratan mejor y durante más tiempo a los móviles de la parte alta de su catálogo. El usuario más básico no debería tener dudas: móvil barato, ande o no ande.

¿Gama media por 500 euros o gama alta de hace dos años por un precio similar?

Pero el que quiera un móvil en calidad-precio, al menos en el momento actual, está en posición de plantearse un gama alta de hace una o dos generaciones. Mi compañero Javier Pastor, sin ir más lejos, compraba un P40 Pro+ recientemente (lo sé, no tiene servicios de Google, pero el ejemplo sería válido con cualquier otro gama alta de hace un par de años), por menos de lo que costaría un gama media actual.

En el tejado de cada usuario queda la decisión. Lo que está claro es que, salvando ofertas puntuales y chollos que duran tan solo unas horas, el móvil-chollo está en peligro de extinción.