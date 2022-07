Xiaomi POCO F4, análisis: a veces, la fórmula para ser el mejor es repetir la misma fórmula

El POCO F3 fue uno de los móviles estrella de la submarca de Xiaomi en 2021. Equilibrado en potencia, cercano a la gama alta y a bajo coste, todo un déjà vu de aquel Pocophone F1 que tanto dio que hablar. El POCO F4 no lo tiene fácil. Tiene la ardua tarea de ser mejor que su antecesor, y de justificar el extra que hemos de desembolsar este año por la versión base de 6 + 128 GB.

Sobre el papel estamos ante, prácticamente, el mismo teléfono, así que hemos analizado en profundidad este POCO F4 para conocer cuánto ha evolucionado, cuáles son sus claves y si merece la pena apostar él.

Ficha técnica del POCO F4

POCO F4 Pantalla 6,67" AMOLED

FHD+ (2.400 x 1.080 px)

120 Hz

Respuesta táctil 360 Hz

HDR10+

Dolby Vision Procesador Qualcomm Snapdragon 870

GPU Adreno 650 Memoria 6 / 8 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1 Software MIUI 13 + POCO Launcher

Android 12 Batería 4.520 mAh

Carga rápida 67 W Cámaras traseras Principal: 64 MP, f/1.79

Gran angular: 8 MP, f/2.2

Macro: 2 MP, f/2.4 Cámara frontal 20 MP, f/2.45 Sonido Altavoces estéreo

Dolby Atmos, Hi-Res

Triple micrófono 360º Conectividad 5G, LTE, Dual nanoSIM, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6 Dimensiones y peso 163,2 x 75,95 x 7,7 mm

195 g Otros Refrigeración LiquidCool, Gorilla Glass 5, lector de huellas lateral, USB-C, infrarrojos Precio Desde 399 euros

Diseño: un pequeño paso atrás

El POCO F4 apuesta por un acabado en cristal brillante que se llena de huella con facilidad.

El POCO F3 es mi Android personal, por lo que no puedo tener más fresco el recuerdo que tuve al sacarlo de la caja: me pareció un móvil premium y muy bien rematado. Con el POCO F4 la sensación no ha sido la misma. Los materiales son los mismos, con cristal en la parte trasera y plástico en el bisel que recubre el teléfono, pero la ergonomía es bastante distinta.

Tanto el POCO F3 como el Redmi Note 11 Pro repelían bien las huellas. El POCO F4 apuesta por un acabado glossy que le hace atrapar huellas y suciedad con mucha facilidad

El POCO F4 es un terminal que bebe, en su parte trasera, del diseño de los nuevos Redmi Note 11 Pro. Es más rectangular, pierde la curvatura trasera del modelo anterior (factor diferencial que lo hacía muy ergonómico) no es tan agradable en mano y, lo que más molesta, es lo fácil que atrapa huellas. El POCO F3 tenía un acabado mate bastante limpio, pero el nuevo modelo se ensucia a los pocos minutos de sujetarlo.

El módulo de cámara también es bastante más grande, pese a contar con tan solo tres cámaras. Esto hace que, boca abajo, baile más cuando está apoyado en una superficie plana, algo que podemos evitar con la funda que viene incluida en la caja.

La posición de la botonera es muy buena, con un lector de huellas que hace las veces de botón de encendido/apagado, y una botonera de volumen muy accesible a una mano. La parte inferior y superior mantienen los elementos básicos en este POCO: altavoces, puerto USB-C e infrarrojo.

La barbilla está presente, aunque no es demasiado alta.

Si lo miramos por delante tenemos, prácticamente, lo mismo que el año pasado. Un móvil con un aprovechamiento frontal del 86.6%, según GSMarena, un agujero en pantalla minúsculo y una pequeña barbilla inferior.

En definitiva, un dispositivo bien construido, pero que se ha querido acercar más a los mejores Redmi que al mejor POCO del año pasado. En ergonomía y limpieza damos un salto atrás, aunque a gusto del usuario queda el determinar si es o no un avance a nivel estético respecto a la generación anterior.

Pantalla: un panel que ya funcionaba, ahora con Dolby Vision

Las cifras del POCO F4 en lo respectivo al panel vuelven a sonarnos: 6,67 pulgadas, resolución Full HD+, 120 Hz de tasa de refresco y un pico máximo de brillo de 1.300 nits. Esta AMOLED de tipo E4 tiene como principal novedad la compatibilidad con contenidos Dolby Vision. Vuelve a pecar de un ligero efecto arcoíris cuando lo inclinamos, aunque esto solo se aprecia en fondos blancos si el teléfono está muy angulado.

El panel del POCO F4 es prácticamente idéntico al del año pasado. Su brillo máximo es bastante bueno, funciona a 120 Hz y este año es compatible con contenidos Dolby Vision

El brillo máximo es más que suficiente para disfrutar de la pantalla bajo plena incidencia solar, y quizás echamos en falta algún valor intermedio entre los 60 y los 120 Hz. El panel funciona solo en uno de los dos valores aunque, como veremos más adelante, el llevar activos los 120 Hz no tendrá un gran impacto en la autonomía.

La calibración es excelente, pudiendo ajustar de forma bastante detallada el panel del dispositivo desde los ajustes. En nuestro caso lo hemos llevado calibrado en sRGB con el ajuste automático de color según la luz ambiental. Es un panel con bastante efecto wow, y uno de los mejores en su rango de precio.

Como detalle final, indicar que POCO incluye un protector de plástico en la caja. Se agradecen mucho este tipo de inclusiones, ya que nos podemos ahorrar unos cuantos euros sin la necesidad de comprar funda ni protector.

Rendimiento: un viejo conocido que cumple su función

POCO no ha querido arriesgar con el procesador y ha repetido con el Qualcomm Snapdragon 870. Es sorprendente cómo una revisión del Snapdragon 865+, procesador de hace dos años, ha resultado ser más eficiente que muchos de sus hermanos mayores. De hecho, en la presentación, POCO indicó que ha preferido dotar de este procesador a su F4 respecto al Snapdragon 888, principalmente, por la eficiencia energética.

No hay demasiado problema con ver de nuevo al Snapdragon 870. Es uno de los mejores procesadores del mercado en equilibrio potencia-eficiencia

La unidad que hemos probado es la base de 6 + 128 GB, de tipo LPDDR5 y UFS 3.1. Al igual que no tuvimos queja el pasado año, no podemos tenerla en este. El POCO F4 rinde como un gama alta, puede con cualquier juego a una tasa de frames más que aceptable y prácticamente ningún usuario necesitará más potencia.

Estabilidad de más del 80% en 3D Mark.

El rendimiento sostenido de este procesador es envidiable, con una estabilidad de más del 80% en el test de estrés de 3DMark, y manteniendo un 86% de rendimiento tras un test de throttling. No se calienta apenas, no cae en rendimiento y puede con cualquier juego del momento. De hecho, en benchmarks como PCMark, está bastante cerca del Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

POCO F4 OPPO FIND X5 PRO XIAOMI 12 PRO GOOGLE PIXEL 6 IPHONE 13 PRO OPPO FIND X3 PRO POCO F3 PROCESADOR QUALCOMM SNAPDRAGON 870 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 GOOGLE TENSOR APPLE A15 BIONIC QUALCOMM SNAPDRAGON 888 QUALCOMM SNAPDRAGON 870 RAM 6 GB 12 GB 12 GB 12 GB 6 GB 12 GB 6 GB GEEKBENCH 5 (Single-Core/Multi-Core) 974

3.195 968

3.385 1.250

3.762 1.003

2.859 1.739

4.497 924

3.386 944

3.033 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 4.312 10.090 7.143 7.715 11.730 5.927 4.315 3D MARK (WILD LIFE STRESS UNLIMITED) 4.257

3.527 9.571

6.327 9.667

4.733 7.010

4.454 11.710

8.425 5.898

3.917 4.300

4.283 PCMARK (WORK 3.0 PERFORMANCE) 11.288 11.701 13.180 10.697 - 10.208 12.452

Viendo que su hermano el POCO X4 Pro monta el nuevo MediaTek Dimensity 8100, podemos llegar a mirarlo con cierta envidia. No obstante, el Qualcomm Snapdragon 870 es una apuesta segura. Un procesador que puede con todo, que consume muy poca energía y que, al ser Qualcomm, permitirá bastante cacharreo con este POCO F4, de cara a instalarle la cámara de Google, ROMs personalizadas cuando acabe su ciclo de actualizaciones y demás.

Biometría: completa y rápida

Los sistemas biométricos del POCO F4 también son los mismos que vimos en el POCO F3. El sistema principal es un lector de huellas físico ubicado en el lateral derecho del móvil. Es rápido y, prácticamente, infalible, por lo que pocas pegas podemos ponerle (salvo en el caso de que seas zurdo, donde este lector será poco accesible).

El método complementario es el reconocimiento facial, el cual también funciona bastante bien. Es instantáneo, reconoce incluso aunque no haya luminosidad, y su único defecto es no ser todo lo seguro que llegan a ser los reconocimientos faciales en 3D.

Software: MIUI 13 para POCO, con más bloatware de lo habitual

Una de las ventajas de apostar por la ROM de POCO es que el bloatware brillaba por su ausencia. En esta generación, con MIUI 13, hay algunas apps más de la cuenta cuando sacamos el terminal de la caja.

Netflix

Agoda

Amazon

Audible

Booking

Facebook

Genshin Impact

Goboo

Lords Mobile

TikTok

WPS Office

Buena parte de estas apps (Netflix, Amazon, TikTok...) puede que las dejemos instaladas, aunque siempre es mejor que sea el propio usuario el que decida si descarga o no una app. No tiene mayor importancia esta carga de bloatware, ya que podemos eliminar cada una de estas apps.

MIUI sigue siendo MIUI.

Respecto a MIUI for POCO, es una modificación de MIUI con un launcher más similar al de Android Stock. Es una capa que nos gusta, quizás algo densa, pero repleta de opciones para los que quieran dedicar rato a configurar el teléfono. Echamos en falta presencia de Material You, ya que la interfaz sigue siendo prácticamente la misma que en anteriores versiones de MIUI.

MIUI sigue siendo una ROM muy asiática que necesita pulido, pero es muy rica en opciones y personalización

Como opciones destacables encontramos el modo Always On Display, la extensión de memoria virtual (RAM), una barra lateral para usar dos apps a la vez en modo multiventana, o aplicaciones propias (galería, grabadora, control remoto por infrarrojos, etc.) bastante logradas.

El aire asiático sigue estando presente en la tematización, aunque buceando en la app de temas y en los fondos de pantalla podremos encontrar algunas configuraciones interesantes. MIUI sigue siendo MIUI aunque esté basada en Android 12, con pequeños bugs (algunos cierres, pantallas en negro y extraños habituales en Xiaomi) que hacen que la experiencia sea buena, pero no perfecta.

Sonido: más que suficiente para su gama

El sonido vuelve a estar protagonizado por dos altavoces estéreo y la posibilidad de configurarlo bajo la potenciación de Dolby. Es un sonido más que aceptable para su gama, con una mínima distorsión en los rangos más altos de volumen

El sonido es ligeramente más contundente que en la generación pasada: los graves tienen más presencia y la saturación es menor

Pese a no ser perfecto, es más que suficiente para la reproducción multimedia, disfrutar de alguna partida con volumen alto y demás. Desde los ajustes podemos ecualizarlo al gusto, así como escoger entre distintos preajustes de ecualización según los géneros musicales que más escuchemos.

Autonomía: hola a la carga rápida

La autonomía no brinda sorpresas, visto que tenemos el mismo panel, el mismo procesador y la misma batería del año pasado. Los 4.500mAh del POCO F4 vuelven a ofrecernos entre 6 y 7 horas de pantalla de forma consistente. La cifra es digna y suficiente para aguantar entre día y día y medio de uso. Si lo usamos de forma intensiva, nos quedaremos sin batería por la noche, al acabar el día.

La autonomía es idéntica a la del POCO F3, aunque el salto en carga rápida marca la diferencia. Ahora se carga en menos de una hora

El gran salto es la carga rápida, que se dobla desde los 33 hasta los 67W. Ahora se carga del 0 a al 50% en 15 minutos, del 0 al 90% en media hora, y la carga completa demora algo menos de 40 minutos. Es una cifra espectacular y a tener en cuenta los pocos días que necesitemos un empujón extra.

Cámara: el nuevo sensor llega con mucha discrección

Xiaomi ha apostado por un nuevo sensor de 64 megapíxeles (48 en la generación anterior) y por el estabilizador óptico (OIS) en su POCO F4. Mantiene el ultra gran angular y renuncia al telemacro, para apostar por el típico macro de dos megapíxeles. La apuesta no es demasiado ambiciosa sobre el papel, pero vamos a repasar la ya conocida app de cámara antes de comentar los resultados.

La app de cámara del POCO F4 es la misma que encontramos en el resto de terminales de Xiaomi. Tenemos el carrusel de accesos directos en la parte inferior, con todos los modos necesarios. En la parte superior, control del HDR, modo de IA automática, filtros y Google Lens.

Es una app que no dispara demasiado rápido pese al procesador que monta el terminal, sobre todo en disparos HDR. No obstante, la experiencia es satisfactoria, no hemos tenido cuelgues ni problemas de ningún tipo, y para el objetivo fotográfico que tiene este F4 acaba cumpliendo.

Fotografía diurna

Recorte al 100%.

Por más que Xiaomi haya cambiado de sensor, el procesado de imagen sigue siendo su enemigo en gama media. Las fotografías del F4 son algo pobres en rango dinámico, no tienen apenas detalle natural y tienen ese look artificial que lleva arrastrando desde hace unos años en terminales de corte económico.

El POCO F4 ofrece fotografías aceptables en su rango de precio, aunque echamos de menos un poco más de ambición

En un contexto de gama media, las fotografías son más que aceptables para un público poco exigente, pero teniendo en cuenta la ambición en hardware del POCO F4, esperábamos unos resultados un par de pasos por encima en el apartado fotográfico.

El ejercicio en colorimetría es más que digno, con quizás excesiva tendencia en balance de blancos hacia el tono cálido. Tras unos cuantos disparos con este F4, tenemos claro que las fotografías son consistentes. No es el mejor exponente en su rango de precio, pero es fácil tener claro cómo va a sacar la foto en todo momento.

Zoom y ultra gran angular

1X.

Zoom 2x.

El zoom digital es de dos aumentos y, al ser una fotografía, en general, artificial, no hay demasiada diferencia respecto al sensor principal. Al contar con OIS es bastante tentador dispara en 2X, pese a no tener un sensor dedicado para el zoom óptico.

Respecto al ultra gran angular, la calidad final es algo justa. Las aberraciones cromáticas en esquinas están muy presentes, la nitidez es mínima en los bordes de la imagen y tan solo en la parte central de la misma encontramos una cantidad digna de información. El sensor de 8 megapíxeles está bastante limitado, y el procesado del teléfono no ayuda demasiado.

Modo retrato

Recorte al 100%.

Con el retrato encontramos resultados algo pobres. El control del HDR es menor aquí, y el trabajo de recorte para introducir al sujeto dentro del mapa de profundidad no es demasiado fino. Encontramos también bastante efecto acuarela, por lo que no se preserva buena cantidad de detalle.

También hemos encontrado aquí algunos problemas con la colorimetría. Cuando activamos el modo retrato tiende a sobresaturar, sin activar ningún tipo de modo IA. En definitiva, si queremos buenos resultados con la cámara trasera, lo que más conviene es disparar en modo automático, sin activar el retrato.

Macro

Pese a ser un sensor de dos megapíxeles, los resultados con el macro son aceptables. Nos permite disparar desde bastante cerca, aunque no es sencillo enfocar con este sensor. Hubiésemos preferido un mejor ultra gran angular o mantener el telemacro del año pasado, aunque no nos sobra la inclusión de este extra.

Fotografía nocturna

Recorte al 100%.

Contar con OIS, sobre el papel, debería permitir al POCO F4 disparar de forma más estable y lograr, por ende, resultados más nítidos. Incluso con buen pulso y OIS las fotografías sin modo noche se ven, prácticamente, borrosas en algunas de sus zonas. La falta de nitidez se aprecia conforme nos acercamos a la zona lateral de las fotografías y el trabajo en exposición de las altas luces es bastante mejorable.

Fotografía en modo noche.

Recorte al 100%.

Por suerte, la cosa mejora con el modo noche. Para esta prueba hemos seleccionado el modo noche manual, pero es importante destacar que, de forma predeterminada, el modo noche es automático (viendo los resultados se entiende el porqué). Recomendamos dejar este ajuste sin modificar, ya que sin modo noche algunas fotos no se pueden salvar. Cuando está activo, aunque el resultado es muy artificial, se preserva bastante más nitidez.

Lo mismo sucede con el ultra gran angular. Sin modo noche tiene mucho grano, y se descontrolan bastante las altas luces. El modo noche será nuestro aliado para salvar la foto, aunque el sensor más recomendado para la noche es el principal, ya que el ultra gran angular flaquea bastante.

Selfie

El selfie, en condiciones de buena luminosidad, es bastante aceptable. Hay detalle en la piel, y si bien el procesado sigue siendo un poco extraño, no tendremos mayor problema con este tipo de fotografía. Quizás echamos en falta algo más de angular, pero los resultados son aceptables en general.

Selfie en modo noche.

Cuando cae la noche, mejor guardarse la cámara en el bolsillo. Los resultados no son buenos, y se acercan más a los de un móvil de gama de entrada. Para tener uno de los agujeros en pantalla más pequeños del mercado, el sensor delantero ha tenido que salir perjudicado, y la fotografía nocturna deja evidencia de ello.

Vídeo

La grabación de vídeo no queda mal resuelta, pudiendo grabar hasta en 4K 60 FPS, cifra digna de los móviles más ambiciosos. El trabajo en estabilización es bueno, aunque mejorable (sobre todo, teniendo en cuenta que tiene OIS). Si queremos estabilización extra, hay un modo dedicado para este tipo de grabación, aunque se recorta ligeramente la toma para lograr estabilizarla.

POCO F4, la opinión de Xataka

El POCO F4 es una evolución muy discreta del F3. Su panel ahora es compatible con contenidos Dolby Vision (aunque la calidad es idéntica), la carga rápida sube de los 33W a los 67W y la cámara gana en OIS y sensor, aunque aquí no hemos experimentado mejora alguna.

Por lo demás es, prácticamente, el mismo teléfono del año pasado. Esto no es per se una mala noticia, ya que el POCO F3 fue uno de los mejores móviles de 2021. La cuestión es si repetir prácticamente punto por punto la misma fórmula del año pasado sin mejoras de peso es suficiente para hacer atractivo a este POCO F4, más caro en PVP respecto a la generación pasada.

Con el incremento de precios general, el POCO F4 sigue siendo un móvil ajustado para el hardware que ofrece. No obstante, su principal rival es el POCO F3. Es casi el mismo teléfono, por 100 euros menos

Analizando su la competencia, el F4 sigue siendo una buena opción. Un móvil que apenas tiene puntos débiles, con gran equilibrio general y que, previsiblemente, debería tener un buen ciclo de actualizaciones. No obstante, su principal rival tiene nombre apellidos: se llama POCO F3, y es casi el mismo teléfono por 100 euros menos.

8.4 Diseño8,75 Pantalla9 Rendimiento9,25 Cámara7,25 Software8 Autonomía8,25 A favor El rendimiento sigue siendo el que esperamos en un POCO.

Buen panel para su rango de precio.

Se agradece la inclusión de los 67W. En contra La cámara sigue sin estar a la altura del conjunto.

MIUI necesita optimización.

Relación calidad-precio alejada del precio actual del POCO F3.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.