Huawei P40 Pro+, análisis: la estrella del zoom óptico en móviles en lo que llevamos de 2020

Cuantas más adversidades parece afrontar Huawei, más se ha ampliado su familia P40. Ahora son cuatro los miembros de esta estirpe y en el análisis del Huawei P40 Pro+ tenemos la oportunidad de ver el grado máximo al que llega la primera ronda de gamas alta del fabricante, el buque insignia de la marca en lo que llevamos de año.

Se trata de una configuración muy parecida a la del Huawei P40 Pro, pero con algún “plus” (nunca mejor dicho) centrado en el diseño y en las cámaras. El protagonista potencial: de nuevo un “súper” zoom al que cada vez le salen más rivales, partiendo de casa propia.

Ficha técnica del Huawei P40 Pro+

HUAWEI P40 PRO+ DIMENSIONES Y PESO 158,2 x 72,6 x 9 mm

226 gramos PANTALLA OLED de 6,58 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.640 x 1.200 píxeles)

90 Hz PROCESADOR Kirin 990

GPU Mali-G76 MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 512 GB ampliables con NM Card CÁMARA TRASERA Sensor RYYB 50 MP, f/1.9, (1/1,28") con OIS

Ultra gran angular 40 MP, f/1.8

Telefoto 8 MP (RYYB) zoom óptico 3x + OIS

Telefoto 8 MP zoom óptico 10x + OIS

Profundidad

OIS+AIS CÁMARA DELANTERA 32 MP

Sensor IR BATERÍA 4.200 mAh

Carga rápida 40W

Carga inalámbrica 40W

Carga inalámbrica inversa SISTEMA OPERATIVO Android 10 con EMUI 10.1 CONECTIVIDAD WiFi 6 Plus

5G

NFC

Bluetooth

GPS

Dual SIM OTROS Lector de huellas en pantalla

IP68 PRECIO Desde 1399 euros

Del mate a la cerámica, pero con un molde casi idéntico

Uno de los principales cambios que tiene este Pro+ con respecto al Pro estándar está en su diseño y construcción: ese acabado mate del cristal se difumina para dejar sitio a una trasera de cerámica. En el caso del blanco esta parte supone una espalda con brillo, como lacado de piano, con un tacto que recuerda al cristal.

No hay ningún juego con los colores como estamos viendo últimamente y en este caso es algo que le favorece: parecen haber buscado cierta sobriedad y elegancia que ciertamente consiguen (y que nos podrá gustar más o menos). El blanco contrasta con el considerable módulo para las cámaras, de color negro, y con los bordes plateados que sí son prácticamente iguales a los que vimos en el P40 Pro (con esas esquinas que parecen embeber la pantalla).

Eso sí, esta trasera no se salva de las huellas y aunque a primera vista puedan no notarse se ensucia con facilidad. Es cómodo en mano en parte gracias a las curvas y al grosor, lo cual va de la mano con un considerable peso sobre todo teniendo en cuenta que es relativamente compacto viendo otros móviles con una pantalla aproximada (pesa casi 20 gramos más que el P40 Pro con el mismo volumen).

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) Huawei P40 Pro+ 158,2 72,6 8,95 226 6,58 4.200 114,85 102,79 Samsung Galaxy S20 Ultra 166,9 76 8,8 220 6,9 5.000 126,84 111,62 OnePlus 8 Pro 165,3 74,35 8,5 199 6,78 4.510 122,0 104,47 iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 6,5 3.969 122,92 99,57 Pixel 4 XL 160 75,1 8,2 193 6,3 3.700 120,46 98,78 LG V60 ThinQ 169,4 77,7 8,9 219 6,8 5.000 131,62 117,15 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Xiaomi Mi Note 10 157,8 74,2 9,67 208 6,47 5.600 117,09 113,22

Hablando de la pantalla, se trata de un panel OLED de 6,58 pulgadas con resolución FullHD+ (2.640 x 1.200 píxeles) y tasa de refresco de hasta 90 hercios. Una resolución que aunque es correcta es más de gama media y que en este Pro+ se hace extraña, con la competencia acomodada en el QHD+.

Dejando a un lado esto, da buena experiencia en cuanto a contraste, brillo y definición. La tasa de refresco de 90 Hz se nota sobre todo en scrolls y transiciones (algo pesadas en esta capa de software) y viene bastante bien calibrada de fábrica, aunque muy saturada. Esto puede corregirse en los ajustes de pantalla, igual que encontramos la posibilidad de “esconder” o no la isleta de cámaras frontales (que deja una barra bastante ancha) y mantenemos las sensaciones con respecto a la curvatura: no hay toques accidentales (salvo muy ocasionalmente), pero no aporta ninguna ventaja y hemos de acostumbrarnos a las sombras que se producen de manera natural sobre la pantalla.

En cuanto al audio, el sistema se mantiene de modo que el auricular es la propia pantalla y hay un altavoz principal en la parte inferior. Pese a no es un sonido estéreo estrictamente hablando, el sonido es de calidad, limpio y con buen rango dinámico. Hablando de los auriculares, se entregan unos USB tipo-C que dan una buena experiencia y además hay algunas opciones de software que permiten ajustarlo un poco más a nuestro gusto.

Experiencia de uso: una configuración conocida para un rendimiento más que suficiente

Con el Kirin 990 y 8 GB de RAM, el Huawei P40 Pro+ funciona muy bien y no se percibe ningún signo de que el hardware pueda quedar corto, ni para juegos ni para otras tareas exigentes. No hay lag ni tirones y aunque la temperatura sube por la zona alrededor del módulo de cámaras traseras, no hemos notado nada preocupante. Os mostramos los benchmarks que hemos podido pasar (con alguna ausencia por problemas en la instalación o la ejecución).

Huawei P40 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra Nubia Z20 LG V50 ThinQ OPPO Reno 10x Zoom OnePlus 7 Pro Honor View30 Pro iPhone 11 Pro Procesador Kirin 990 Kirin 990 Exynos 990 Snapdragon 855+ Snapdragon 855 Snapdragon 855 Snapdragon 855 Kirin 990 Apple A13 Bionic RAM 8 GB 8 GB 12 GB 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB 8 GB 4 GB AnTuTu 495.301 (lite) 465.493 522.873 361.365 315.066 361.293 376.968 463.513 409.070 3D Mark (Sling Shot) 4.074 4.074 8.184 - 6.492 7.161 7.388 - - PCMark Work 9.681 9.476 10.426 8.948 9.364 8.649 9.991 8.712 -

Del software podemos hablar lo justo dado que hemos visto a fondo qué podemos hacer con un móvil Huawei actualmente sin los servicios de Google. Pero podemos comentar que este móvil estrena Petal Search, un buscador que unifica resultados web con apps e incluso metabúsqueda en el propio teléfono con el que obtendremos resultados de App Gallery o de APK de repositorios conocidos (aquí nos indicará con una advertencia que puede ser una instalación no segura y que Huawei no se responsabiliza.

El escritorio como viene de fábrica en el Huawei P40 Pro+. A la derecha lo que aparece al buscar algo en Petal Search.

Con una batería de 4.200 mAh, la misma capacidad que la del P40 Pro, la autonomía media es prácticamente la misma, en torno a las 28-30 horas. No hay una diferencia acusada entre una frecuencia de pantalla u otra, pudiendo llegar a las 2 jornadas si hacemos un uso poco intenso (escuchar música, navegar, redes sociales, etc.) y a menos del día si tiramos continuamente de multimedia y juego.

Unas cámaras que mantienen el nivel de sus hermanos menores

La app de cámara es la que hemos ido viendo en los últimos Huawei que hemos probado, aunque en este caso veremos un modo dedicado al disparo de 50 megapíxeles. Sigue manteniendo la interfaz con pestañas y priorizando el botón de inteligencia artificial frente a uno para el HDR o la calidad del vídeo en los accesos rápidos, pero funciona bien y sin problemas.

En general vemos un resultado algo más realista en cuanto a la colorimetría que en anteriores móviles de Huawei, pero como también vimos en el Huawei P40 hay cierta tendencia al rojo en ocasiones en las que no hay ese matiz.

Fotografía en automático.

El HDR no es demasiado agresivo y de hecho hay poca diferencia con el disparo automático, pero lo podremos echar de menos en el modo Pro.

Destaca la versatilidad que dan todas las lentes y sobre todo ese zoom del que ahora hablaremos (soportado por dos teleobjetivos). El gran angular se porta bien con luz abundante pero no queda demasiado bien cuando ésta escasea.

Lo que sigue siendo algo confuso es el modo retrato (sólo para personas), que sigue necesitando que seleccionemos un modo (en vez de llevar alguno por defecto). Lo más cómodo es tirar del de apertura, que trabaja con todo y en general cumple bastante bien (aunque a 3x nos la puede jugar con el recorte).

Foto con el gran angular. Corrige muy bien la deformación por la curvatura de la lente, pero suele dar resultados demasiado contrastados y colores algo más lavados que con la estándar.

A falta de realizar una comparativa de tú a tú, Huawei probablemente siga llevando el timón en lo referente al zoom óptico

A falta de realizar una comparativa de tú a tú, Huawei probablemente siga llevando el timón en lo referente al zoom óptico. Este Pro+ además sube a 10x gracias a su segundo teleobjetivo y la verdad es que da resultados que sorprenden hasta de noche, cuando echaremos en falta algo de exposición pero a cambio tendremos un detalle que llega a impresionar.

Los 3x, 5x y 10x son útiles en cualquier ocasión, no tanto los 100x. En todos los casos veremos peor rendimiento en luz media o situaciones como un atardecer, y veremos posteriormente que el modo noche ayuda también a los zoom ópticos pero no cuando pasamos al digital, al ser disparos mucho más lentos.

El recorte que queda en el zoom 100x es poco aprovechable, pero con buena luz llega a sorprender su nitidez.

La foto está subexpuesta, pero sorprende ver que se definen incluso las barras de las ventanas.

Algo a recalcar es que el cambio de lente se sigue sucediendo según lo que el sistema considere; es decir, no siempre saltará a 5x o a 10x. Esto nos lo explicó la propia marca, indicando que el telefoto no puede tener una gran apertura y necesita más luz, por eso se combinan con el principal. El sistema evalúa la luz y la distancia focal, el ruido y otros aspectos, y entonces valora cuándo saltar.

En cualquier caso, el Huawei P40 Pro+ es el móvil para quien quiere el mejor zoom del mercado en un móvil y deja el listón bien alto. El balance de blancos se mantiene bastante bien y también la colorimetría, de modo que lo único que notaremos es algo de subexposición debido al tipo de lente como hemos visto.

La **fotografía nocturna** es otro punto fuerte de Huawei. El modo noche es una verdadera larga exposición y será sobre todo de gran ayuda en el gran angular (que en baja luz rinde peor de lo esperado).

También nos será útil en el zoom óptico de 3 a 5x, dejando un resultado algo demasiado contrastado pero mejor definido que el modo automático o el HDR.

El botón AI puede ser un buen amigo al sugerirnos ciertos modos, pero un poco traicionero cuando ajusta según qué enfoca (porque suele sobresaturar).

Esta vez vemos un modo de alta resolución dedicado al disparo a 50 megapíxeles, pudiendo aplicar o no el "efecto AI". No vemos una diferencia de detalle notable entre esta resolución y la que se obtiene combinando píxeles.

Si disparamos a 50 megapíxeles con el modo Pro veremos que se pierde algo de rango dinámico.

La cámara frontal (hablando de la principal, al ser la secundaria un sensor IR) se porta bien con buena luz, ya sea en exteriores o en interiores. Salvando algunos en los que por la iluminación salen fotografías demasiado contrastadas, normalmente son muy correctas.

El modo retrato tiene también buenos resultados. Sobre todo no hay pérdida de detalle en el primer plano y el desenfoque también depende esos efectos un tanto postizos, pero recurriendo al de "círculos" (quizás el más estándar) no queda mal pese a ser plano.

La experiencia en vídeo es equivalente a la que tuvimos con el P40 Pro, tanto por la app como por la calidad y ese salto de lentes particular que hemos descrito en fotografía. Más detalle en 4K y el que sale perdiendo es el gran angular, sobre todo de noche (perdiendo estabilidad).

Huawei P40 Pro+, la opinión de Xataka

Huawei ha querido diferenciar un segundo buque insignia más sofisticado y elegante en un año en el que crece la competencia por el zoom y en el que hemos visto la mayor caída de la historia del mercado de los móviles. Pese al impacto en ventas la marca se mantiene segunda en el ranking mundial, pero dada la caída que se percibe debido al revés de los servicios de Google es cuanto menos una jugada arriesgada al no ser un móvil demasiado asequible.

Siendo tan, tan parecido al Huawei P40 Pro cuesta justificar su compra con respecto al otro, siendo además algo más ligero e igualmente robusto, pero si en algo se nota la aparente inversión que han hecho en las cámaras de este equipo es que el zoom es una pasada. Quizás no todos usemos muy habitualmente el zoom o el gran angular, pero con el de este móvil dan ganas de usarlo todo el rato. Y es la enésima prueba de que la combinación de zoom óptico con estabilización óptica gana cuando se trata de aproximar lo más alejado.

8.6 Diseño9,75 Pantalla9,25 Rendimiento9,5 Cámara9,5 Software4,75 Autonomía8,75 A favor El zoom es una barbaridad. Incluso los 100x, dentro de lo que cabe, llegan a sorprender.

Aunque es algo pesado en mano no queda grande por su anchura, y no resbala.

Los servicios propios del software son cada vez más completos. En contra Aunque suene repetitivo y EMUI se vaya completando, el software puede coartar la experiencia según lo dependientes que seamos de ciertas apps.

Manteniendo cierta calidad, el sonido a través de la pantalla no logra emular el estéreo propiamente dicho.

La app de cámara podría ser algo menos confusa: al final tanta opción llega a ser algo abrumadora.



