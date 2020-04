La guerra por el 'zoom' sigue abierta: comparamos los teleobjetivos de los mejores smartphones del momento

El mercado global de los smartphones es demasiado suculento para dejarlo escapar. Un informe reciente de la consultora Statista prevé que durante 2020 se distribuirán en todo el mundo nada menos que 1.700 millones de teléfonos móviles. Desde luego, la cifra impresiona, pero, sobre todo, refleja con mucha claridad por qué los fabricantes de terminales no dudan en poner toda la carne en el asador para competir con toda la intensidad posible.

Los frentes abiertos son muchos: la pantalla, el diseño (en este contexto los marcos y el notch, o la ausencia de él, aún mantienen su tirón), la batería, las cámaras... Cada vez más características de los smartphones parecen querer arrebatar a las cámaras el protagonismo que tienen desde hace años, pero hay una en particular que se está resistiendo: el teleobjetivo. Y es que aún muchos fabricantes se esfuerzan generación tras generación para poner a punto el zoom que les permita doblegar a sus competidores y ganarse a los entusiastas de la fotografía con el móvil. Los últimos terminales de gama alta también se han lanzado de cabeza a esta batalla. Y así es como les ha ido.

Especificaciones técnicas de las cámaras de los últimos smartphones de gama alta

Si nos ceñimos a las cámaras cada fabricante hace la guerra por su cuenta. Algunas marcas apuestan por un número elevado de cámaras que permita a sus móviles encajar en un abanico amplio de escenarios de uso. Otras, encabezadas con contundencia por Google, apuestan por la fotografía computacional y no tanto por integrar más cámaras. También hay compañías que eligen sensores de altísima resolución, mientras que otras prefieren decantarse por captadores con fotodiodos más grandes, aunque esta elección vaya en detrimento de la resolución. Todas estas estrategias son a priori igualmente válidas siempre que, eso sí, el resultado acompañe y aporten valor a la experiencia que disfrutamos los usuarios.

Hace solo tres o cuatro años habría sido difícil pronosticar que un teléfono móvil tan compacto como los actuales pudiese ofrecernos un 'zoom' óptico de 10 aumentos. Pero sí, ya lo tenemos aquí

Durante los últimos años los usuarios hemos sido testigos del notable avance que han experimentado las cámaras de los smartphones en frentes tan diversos como son la fotografía nocturna, la calidad del desenfoque de fondo o su capacidad de recoger detalle tanto en altas luces como en las zonas en sombra, entre otras áreas. Actualmente no está claro que los móviles puedan aspirar a mucho más en estos escenarios, pero hay una característica que, sorprendentemente, parece resistirse a ofrecer síntomas de agotamiento: el teleobjetivo. Y es que hace solo tres o cuatro años habría sido difícil pronosticar que un teléfono móvil tan compacto como los actuales pudiese ofrecernos un zoom óptico de 10 aumentos. Pero sí, ya lo tenemos aquí.

Los smartphones de los que vamos a hablar en este artículo son los siguientes: Google Pixel 4 XL, Huawei P40 Pro+, iPhone 11 Pro Max, LG V60 ThinQ 5G, Motorola edge+, OnePlus 8 Pro, OPPO Find X2 Pro, Realme X50 Pro 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra, Sony Xperia 1 II y Xiaomi Mi 10 Pro. Esta tabla detalla las especificaciones de sus cámaras:

CÁMARA FRONTAL CÁMARA PRINCIPAL TELEOBJETIVO GRAN ANGULAR CÁMARA TOF 3D GOOGLE PIXEL 4 XL Sensor de 8 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.0 Sensor de 12,2 megapíxeles, fotodiodos de 1,4 μm, óptica con valor de apertura f/1.7 y estabilización óptica Sensor de 16 megapíxeles, fotodiodos de 1 μm, óptica con valor de apertura f/2.4, zoom óptico 1,8x y estabilización óptica No Cámara TOF 3D delantera para función Motion Sense HUAWEI P40 PRO+ Sensor de 32 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 Sensor RYYB de 50 megapíxeles, 1/1,28 pulgadas, óptica con valor de apertura f/1.9 y estabilización óptica -Sensor de 8 megapíxeles, zoom óptico 3x, óptica con valor de apertura f/2.4 y estabilización óptica

-Sensor de 8 megapíxeles, zoom óptico 10x, zoom híbrido 20x, óptica con valor de apertura f/4.4 y estabilización óptica Sensor de 40 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/1.8 Sí (trasera) IPHONE 11 PRO MAX Sensor de 12 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 Sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.8 y estabilización óptica Sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.0, zoom óptico 2x y estabilización óptica Sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.4 y estabilización óptica Cámara TrueDepth delantera para función Face ID LG V60 THINQ 5G Sensor de 10 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/1.9 Sensor de 64 megapíxeles, fotodiodos de 0,8 μm, óptica con valor de apertura f/1.8 y estabilización óptica No Sensor de 13 megapíxeles, fotodiodos de 1 μm y óptica con valor de apertura f/1.9 Sí (trasera) MOTOROLA EDGE+ Sensor de 25 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.0 Sensor de 108 megapíxeles, fotodiodos de 0,8 μm, óptica con valor de apertura f/1.8 y estabilización óptica Sensor de 8 megapíxeles, fotodiodos de 1 μm, óptica con valor de apertura f/2.4, zoom óptico 3x y estabilización óptica Sensor de 16 megapíxeles, fotodiodos de 1 μm y óptica con valor de apertura f/2.2 Sí (trasera) ONEPLUS 8 PRO Sensor de 16 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.4 Sensor de 48 megapíxeles, fotodiodos de 1,12 µm, óptica con valor de apertura f/1.7 y estabilización óptica Sensor de 8 megapíxeles, fotodiodos de 1 µm, óptica con valor de apertura f/2.4, zoom híbrido 3x y estabilización óptica Sensor de 48 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 No OPPO FIND X2 PRO Sensor de 32 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.4 Sensor de 48 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.7 y estabilización óptica Sensor de 13 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/3.0, zoom óptico 5x, zoom híbrido 10x y estabilización óptica Sensor de 48 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 No REALME X50 PRO 5G -Sensor de 32 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.5

-Sensor de 8 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 -Sensor de 64 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/1.8

-Sensor de 2 megapíxeles para retratos en blanco y negro y óptica con valor de apertura f/2.4 Sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.5 y zoom óptico 2x Sensor de 8 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.3 No SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA Sensor de 40 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 Sensor de 108 megapíxeles, fotodiodos de 0,8 µm, óptica con valor de apertura f/1.8 y estabilización óptica Sensor de 48 megapíxeles, fotodiodos de 0,8 µm, óptica con valor de apertura f/3.5, zoom híbrido 10x y estabilización óptica Sensor de 12 megapíxeles, fotodiodos de 1,4 µm y óptica con valor de apertura f/2.2 Sí (trasera) SONY XPERIA 1 II Sensor de 8 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.0 Sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.7 y estabilización óptica Sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.4, zoom óptico 3x y estabilización óptica Sensor de 12 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 Sí (trasera) XIAOMI MI 10 PRO Sensor de 20 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.0 Sensor de 108 megapíxeles, fotodiodos de 0,8 μm, óptica con valor de apertura f/1.6 y estabilización óptica -Sensor de 8 megapíxeles, fotodiodos de 1 μm, óptica con valor de apertura f/2.0, zoom híbrido 10x, zoom óptico 3,8x y estabilización óptica

-Sensor de 12 megapíxeles, fotodiodos de 1,4 μm, óptica con valor de apertura f/2.0 y zoom óptico 2x Sensor de 20 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 No

Antes de seguir adelante y comprobar cómo rinde el teleobjetivo de los smartphones que ya hemos podido probar a fondo merece la pena que repasemos brevemente sus especificaciones. El «tele» del Pixel 4 XL de Google se apoya en un sensor de 16 megapíxeles con fotodiodos de 1 μm y una óptica con valor de apertura f/2.4 para poner en nuestras manos un zoom óptico de 1,8 aumentos. El P40 Pro+ de Huawei se desmarca con dos teleobjetivos, ambos asociados a sensores de 8 megapíxeles, pero uno de ellos nos propone un zoom óptico 3x y el otro nada menos que 10x. Eso sí, esta última cámara está asociada a una óptica con valor de apertura f/4.4 que, por tanto, es relativamente poco luminosa.

El iPhone 11 Pro Max de Apple compite en este terreno con un teleobjetivo con captador de 12 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.0 para poner en nuestras manos un zoom óptico 2x. Curiosamente, LG ha decidido no incluir un teleobjetivo argumentando que el sensor de 64 megapíxeles de la cámara principal de su V60 ThinQ 5G les permite implementar el zoom recurriendo al recorte de las capturas recogidas con este captador (comprobaremos cómo rinde cuando tengamos la oportunidad de analizarlo a fondo). Y el nuevo edge+ de Motorola se apoya en un sensor de 8 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.4 para proponernos un zoom óptico 3x.

OnePlus ha integrado en su modelo 8 Pro un sensor de 8 megapíxeles que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/2.4 para materializar un zoom híbrido de tres aumentos. OPPO, por su parte, ha dotado al teleobjetivo de su Find X2 Pro con un captador de 13 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/3.0 para competir con un interesante zoom óptico 5x. Y Realme ha equipado su X50 Pro 5G con un sensor de 12 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.5 que les ha permitido implementar un zoom óptico 2x.

Para dar forma al teleobjetivo de su Galaxy S20 Ultra, Samsung ha recurrido a un sensor de 48 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/3.5 que, según esta marca, ponen en nuestras manos un zoom híbrido de 10 aumentos (según nuestras pruebas su zoom óptico es de algo menos de 4 aumentos). Por otro lado, Sony ha integrado en su Xperia 1 II un sensor de 12 megapíxeles que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/2.4 para implementar un zoom óptico 3x. Y, por último, Xiaomi ha apostado en su Mi 10 Pro por dos teleobjetivos con captadores de 8 y 12 megapíxeles, ambos acompañados por ópticas con valor de apertura f/2.0. Uno de ellos nos propone un zoom óptico 3,8x, y el otro un algo más comedido zoom óptico 2x.

Ranking de 'zooms': el P40 Pro+ de Huawei se desmarca con su 'zoom' óptico 10x

Poner a punto un zoom óptico ambicioso en un espacio tan reducido como el que impone el grosor de un teléfono móvil actual requiere un esfuerzo importante en materia de ingeniería. La complejidad de la óptica se dispara a medida que se incrementa la longitud focal, sobre todo si una de las premisas es utilizar un sensor con una superficie importante y fotodiodos grandes que sean capaces de recoger mucha luz. Aun así, a pesar de la envergadura que tiene este reto los fabricantes de smartphones ya nos están proponiendo zooms que ponen en nuestras manos unas opciones creativas muy interesantes.

El móvil más ambicioso si nos ceñimos a su teleobjetivo es el P40 Pro+ de Huawei, con un 'zoom' óptico 10x. Le sigue a cierta distancia el Find X2 Pro de OPPO con su 'zoom' 5x

La gráfica que publicamos justo debajo de estas líneas refleja de forma visual la envergadura del zoom óptico implementado por las marcas en sus teléfonos móviles insignia actuales. Tres de los terminales de los que hemos hablado, los de LG, OnePlus y Samsung, no aparecen aquí bien porque no tienen un teleobjetivo dedicado (es lo que le sucede al V60 ThinQ 5G), bien debido a que no conocemos con precisión la longitud focal equivalente de su teleobjetivo porque queda «oculta» detrás del zoom híbrido del que nos hablan las marcas. En cualquier caso, el móvil más ambicioso si nos ceñimos a su teleobjetivo es el P40 Pro+ de Huawei, seguido a cierta distancia por el Find X2 Pro de OPPO.

Los 'zooms' de los mejores smartphones del momento, en combate

Desafortunadamente, aún no hemos tenido la oportunidad de analizar todos los teléfonos móviles de gama alta que han sido presentados durante las últimas semanas. De los terminales de los que hemos hablado hasta ahora en este artículo nos faltan por probar a fondo, aunque esperamos poder hacerlo pronto, el V60 ThinQ 5G de LG, el edge+ de Motorola, el X50 Pro 5G de Realme y el Xperia 1 II de Sony. Tampoco hemos tenido la ocasión de analizar el P40 Pro+ de Huawei y su zoom óptico 10x porque, aunque ya ha sido presentado por la marca china, no llegará a las tiendas hasta el próximo mes de junio. Pero, afortunadamente, sí hemos probado a fondo el modelo P40 Pro, por lo que recurriremos a él para comprobar cómo rinde su también ambicioso zoom óptico 5x.

Google Pixel 4 XL

Google nos ha demostrado su pericia a la hora de poner a punto algoritmos capaces de sacar el máximo partido a las cámaras de sus últimos smartphones, pero el teleobjetivo no es una de las bazas más atractivas de su Pixel 4 XL. Su comedido zoom óptico 1,8x rinde bien desde un punto de vista cualitativo porque consigue recoger un nivel de detalle importante, recrea el color de forma fidedigna y arroja un nivel de ruido casi imperceptible. Con un zoom 2x también nos ofrece buenos resultados, pero a partir de ahí el peso del procesado digital comienza a comprometer la calidad de imagen. La fotografía de la derecha ha sido tomada con el zoom 2x.

Las siguientes fotografías proceden de recortes al 100% de instantáneas tomadas a 1x (la de la izquierda) y 2x (la de la derecha). Aunque la calidad de esta última es alta el hecho de haber rebasado la longitud focal asociada al zoom óptico provoca que se produzca una ligera pérdida de detalle y un cambio sutil en el balance de blancos. Aun así, hasta 2x la calidad de imagen que nos propone el zoom de este teléfono móvil es alta.

Huawei P40 Pro

Aunque el zoom óptico de este smartphone no es tan espectacular como el del modelo P40 Pro+, sus 5 aumentos dan la talla en la mayor parte de los escenarios de disparo. Cuando nos mantenemos dentro de la zona de trabajo del zoom óptico este teléfono móvil consigue recuperar mucho detalle, recrea el color de una forma fidedigna y arroja un nivel de ruido prácticamente imperceptible.

La siguiente fotografía ha sido tomada con el zoom 10x. Deja atrás el zoom óptico, pero, como podéis ver, el nivel de detalle que es capaz de recrear es alto y el balance tonal es prácticamente clavado al de la captura tomada a 5x. Durante nuestras pruebas este smartphone nos demostró que su zoom es perfectamente utilizable en la mayor parte de los escenarios de disparo hasta 10x porque su calidad de imagen es alta. A partir de ahí se produce una pérdida de detalle tangible y el nivel de ruido se incrementa sensiblemente.

iPhone 11 Pro

Aunque el zoom óptico 2x de este smartphone de Apple es menos ambicioso que el de algunos de sus competidores en la gama alta, su rendimiento si nos ceñimos a su calidad de imagen es fantástico. Como podéis ver en las siguientes fotografías la nitidez y el nivel de detalle que consigue recuperar a 2x son sobresalientes incluso en escenarios de captura en los que no abunda la luz. Además, respeta escrupulosamente las tonalidades originales y el ruido es imperceptible.

Las siguientes capturas a 1x y 2x corroboran lo que hemos observado en las anteriores fotografías: el iPhone 11 Pro rinde realmente bien cuando nos mantenemos dentro del rango de trabajo de su zoom óptico. En nuestro análisis en profundidad os ofrecemos muchos más detalles acerca de la calidad de sus cámaras.

OnePlus 8 Pro

Cuando la luz ambiental no escasea y recurrimos a su zoom híbrido 3x este smartphone de OnePlus rinde bien, aunque no consigue igualar, como cabe esperar, el resultado que nos ofrecen los teléfonos móviles que implementan un zoom óptico equiparable. El peso del procesado digital provoca que a 3x el color no tenga la riqueza que nos ofrece este terminal a 1x, aunque, eso sí, consigue mantener el ruido bajo control. Su talón de Aquiles aparece cuando utilizamos el zoom 3x en espacios con poca luz ambiental porque el nivel de detalle se resiente claramente y el ruido se incrementa de una forma muy notable.

OPPO Find X2 Pro

El zoom óptico 5x introducido por OPPO en este smartphone nos sorprendió positivamente cuando tuvimos la oportunidad de analizarlo. Cuando la luz ambiental no escasea consigue recuperar un nivel de detalle alto en todo el rango de trabajo del zoom. Y, además, recrea el color de forma fidedigna y el nivel de ruido que arroja es prácticamente imperceptible. La siguiente fotografía ha sido tomada con el zoom 5x:

Durante nuestro análisis no dejamos escapar la oportunidad de analizar también el rendimiento de su zoom híbrido 10x. Y, de nuevo, nos encontramos con un resultado realmente bueno. Una vez más, si la luz no escasea el nivel de detalle y la nitidez son altos; el color, fidedigno; y el nivel de ruido lo suficientemente bajo para que en estas circunstancias el zoom híbrido sea perfectamente utilizable.

Samsung Galaxy S20 Ultra

El zoom híbrido implementado por Samsung en su último modelo insignia rinde realmente bien hasta 5x. La fotografía que podéis ver debajo de estas líneas ha sido tomada a 4x, y su nivel de detalle es sobresaliente. También destaca por su bajo nivel de ruido y elevada nitidez, lo que refleja que la óptica que ha puesto a punto Samsung da la talla en este rango de trabajo.

A medida que vamos utilizando zooms más agresivos por encima de 5x el nivel de detalle comienza a resentirse perceptiblemente y el ruido es cada vez más evidente. Si la luz no escasea podemos obtener un buen resultado hasta alcanzar los 10 aumentos, pero más allá la calidad de imagen se degrada con rapidez. Y el zoom 100x mejor no nos lo planteamos porque lo que consigue recoger la mayor parte de las veces es un borrón que difícilmente querremos conservar.

Xiaomi Mi 10 Pro

Esta marca china nos propone algo interesante en su último modelo insignia: un teleobjetivo con un zoom óptico 3,8x y una cámara para retratos que pone en nuestras manos un zoom óptico 2x. La primera cámara está asociada a un sensor de 8 megapíxeles, y la segunda a un captador de 12 megapíxeles. La siguiente fotografía ha sido tomada dentro del área de trabajo del zoom óptico, a 3,8x, y, como podéis ver, con buena luz arroja un nivel de detalle alto y un ruido bajo, aunque su nitidez no consigue igualar la que nos proponen en estas circunstancias los teléfonos móviles insignia de Apple y Huawei.

Si dejamos atrás el zoom óptico y nos movemos dentro del rango de trabajo del zoom híbrido 10x la calidad global de las capturas se resiente peceptiblemente, pero hasta alcanzar los 10 aumentos si la luz ambiental es generosa podemos conseguir fotografías salvables. Las siguientes instantáneas han sido tomadas con el zoom híbrido 10x, y, como podéis ver, los recortes al 100% que tenéis un poco más abajo demuestran que el nivel de detalle se resiente mucho y que el ruido es claramente perceptible.