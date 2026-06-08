Rusia es la gran desaparecida de la carrera de la IA. No tiene ni chips ni talento, y su gran aliada solo le da las sobras

¿Qué pasa con la IA en Rusia? La carrera de la inteligencia artificial tiene como absolutos protagonistas a EEUU y a China, y resulta sorprendente que una potencia como Rusia no parezca estar avanzando en este tipo de campo. Lo cierto es que lo está haciendo, pero su situación en este ámbito es preocupante.
Rusia sí tiene modelos de IA. Aunque apenas se habla de ellos, existen varios modelos de IA que están desarrollados por empresas rusas y que sobre todo están totalmente orientados a sus ciudadanos. El país no tiene acceso a modelos occidentales como ChatGPT o Claude, pero sí a estas alternativas:
- GigaChat: es probablemente el modelo ruso más avanzado. Lo desarrolla la entidad financiera Sberbank, y está disponible vía web aunque para usarlo es necesario tener cuenta en dicha entidad.
- Yandex Alice: la empresa que ya ha ofrecido durante años un buscador a imagen y semejanza de Google también tiene su propio modelo de inteligencia artificial, llamado Alice AI. Es posible usarlo desde su web oficial tanto en inglés como en ruso (no soporta el español) como un chatbot tradicional.
- MTS AI: uno de los operadores de telecomunicaciones más importantes de Rusia también tiene su propio modelo, MTS AI, más dirigido a empresas y desarrolladores con sus modelos Cotype que recientemente soportan la capacidad de crear agentes para aplicaciones empresariales.
A la zaga. El veto a chips y tecnología avanzada proveniente de EEUU ha sido uno de los factores que ha provocado que estos modelos estén claramente por detrás de los últimos modelos frontera de empresas como OpenAI o Anthropic. Lo demuestra el lanzamiento hace tres meses de GigaChat-3.1-Ultra-702B, un modelo de pesos abiertos derivados de DeepSeek 702B A36B. En los benchmarks publicados el rendimiento de este modelo está al nivel de DeepSeek v3 (lanzado en diciembre de 2024) o de Qwen3-235B (lanzado en abril de 2025). Este modelo está por ejemplo disponible en Hugging Face.
China es su aliada natural. China y Rusia mantienen desde hace tiempo una alianza geopolítica que tiene impacto en diversos ámbitos. Lo curioso es que en este ese impacto se está dejando sentir menos de lo que uno esperaría. Los modelos de IA rusos están basados en modelos abiertos chinos, pero por el momento parece que se trata de versiones algo antiguas que luego adaptan al ruso. Y como sucede con los modelos chinos, que censuran ciertos temas, los modelos rusos aplican ese mismo filtrado para esquivar cuestiones delicadas.
Sin chips no hay IA. El gran problema al que se enfrenta Rusia es el mismo al que se enfrenta China, pero amplificado. No tienen acceso a chips avanzados de Nvidia para entrenar sus modelos, así que han buscado atajos para esquivar las restricciones comerciales y poder desarrollar esos modelos.
Rusia, ponte a la cola. Sberbank, por ejemplo, está tratando de conseguir acceso a chips de IA chinos como los Huawei Ascend 950 para sus proyectos, pero hay dos problemas aquí. El primero, que estos chips están orientados a la inferencia de modelos, no a su entrenamiento. El segundo, que de momento quienes tienen acceso prioritario a esos chips son las propias empresas chinas que están reservando grandes cantidades para sus proyectos de futuro. ByteDance, Tencent o Alibaba han realizado pedidos importantes que dejan a Rusia en una situación complicada.
Chips rusos en el futuro (lejano). Esos problemas de acceso a chips especializados podrían resolverse si Rusia logra impulsar su industria de semiconductores. Baikal Electronics lleva tiempo trabajando en alternativas a chips x86 de Intel y AMD, pero también promete desarrollar chips de IA en 2029 o 2030. De nuevo los vetos comerciales y tecnológicos hacen que tanto en uno como en otro escenario las propuestas de la empresa no puedan competir con los últimos avances de sus competidoras occidentales, al menos de momento.
Uso industrial y militar. Los desarrollos de LLMs rusos no solo tratan de plantear una opción para los ciudadanos rusos, sino también para aplicaciones militares. La guerra con Ucrania ha desvelado de hecho cómo Rusia está usando los conocidos miniPCs de IA Nvidia Jetson para sus misiles Shahed.
Rusia lo tiene muy difícil. La situación actual en Rusia hace difícil que el país pueda de momento plantear alternativas notables a los modelos de IA más avanzados de EEUU o China (o incluso Europa). La guerra con Ucrania provocó además un éxodo de talento e ingenieros rusos, aunque empresas como Sber han tratado de impulsar campañas para atraer talento en el ámbito universitario. Todo ello se suma al difícil acceso que tiene Rusia al hardware y software más avanzado y a su dependencia de un aliado como China que está priorizando a sus propias empresas de IA.
En Xataka | Rusia ya tiene sus propias CPU multinúcleo para IA. Lo que aún no tiene es lo más importante: sus GPU
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