Rusia ya tiene sus propias CPU multinúcleo para IA. Lo que aún no tiene es lo más importante: sus GPU

Rusia necesita independizar su industria de los semiconductores de EEUU, Europa y sus aliados. Las sanciones impuestas por estos últimos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania persiguen dificultar el desarrollo de su industria de los circuitos integrados, así como su acceso a los chips de vanguardia que es posible encontrar actualmente en el mercado. Y el Gobierno liderado por Vladímir Putin está en ello. De hecho, invertirá 2.540 millones de dólares hasta 2030 en el desarrollo de máquinas de fotolitografía propias.

La Administración rusa está respaldando a sus empresas, y los resultados empiezan a llegar, aunque a medias. Una de estas compañías, el ensamblador de ordenadores y servidores Graviton, ya tiene preparado su primer servidor para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento equipado con dos CPU de 48 núcleos de origen ruso. Esta es la noticia. Los procesadores de propósito general que incorpora esta máquina han sido diseñados y fabricados en Rusia, aunque sus GPU son harina de otro costal.

"Made in Rusia", pero solo a medias

Por el momento Graviton no ha revelado cuáles son las especificaciones detalladas de las dos CPU integradas en su servidor S2124B, aunque probablemente se trata de dos chips BE-S1000 de Baikal Electronics. Estas CPU a priori tienen las características adecuadas para soportar la carga de trabajo que imponen la IA y la computación de alto rendimiento: 48 núcleos ARM Cortex-A75 capaces de trabajar a una frecuencia de reloj máxima de 2 GHz. Estos chips conviven en esta máquina con memorias DDR4-3200. Nada especialmente llamativo hasta aquí.

El servidor S2124B permite la instalación simultánea de hasta ocho tarjetas equipadas con GPU para IA

Por otro lado, el servidor S2124B permite la instalación simultánea de hasta ocho tarjetas equipadas con GPU para IA y 12 unidades de almacenamiento con interfaz SATA o SSD NVMe U.3. Estas características son coherentes con las especificaciones que debe tener un servidor diseñado para IA y computación de alto rendimiento. Sin embargo, lo que Graviton no indica es qué tipo de GPU entrega instaladas en esta máquina. Y con toda probabilidad no lo hace porque las soluciones que propone no tienen origen ruso.

Las sanciones de EEUU y sus aliados persiguen, entre otras cosas, impedir la llegada a Rusia de las GPU de vanguardia que diseñan NVIDIA y AMD. Estos chips siguen entrando en el país liderado por Vladímir Putin, pero presumiblemente lo hacen en cantidades moderadas y a través de intermediarios y vías de importación paralelas. Como acabamos de ver, Graviton tiene a su alcance CPU de origen ruso, pero no GPU diseñadas y fabricadas en Rusia. Sigue necesitando las GPU extranjeras, por lo que con toda seguridad las que entrega este fabricante con este servidor son las H100 de NVIDIA. Las cifras de rendimiento que anuncia coinciden a pies juntillas con la productividad de este chip para IA.

