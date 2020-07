Google propone un cambio histórico en Android: que los fabricantes no modifiquen la textura ni tono de la piel en las fotografías

Una nueva línea de código en la sección del comportamiento de la API de cámara de Google propone un cambio histórico en Android: obligar a los fabricantes a respetar el tono de piel, textura y forma de la cara, al menos a la hora de tomar la fotografía. El cambio es más relevante de lo que pueda parecer a primera línea. Hablamos de forzar a cambiar la forma de procesar imágenes de gran parte de los móviles Android.

Vamos pues a contarte cómo se ha descubierto esta línea de código, qué implicaciones tiene exactamente y los posibles retos a los que se enfrenta, por aquello de que "hecha la ley, hecha la trampa", como vamos a explicarte.

Desde esta casa, a lo largo de nuestros múltiples análisis, seguramente nos hayas leído quejas sobre infinidad de móviles que no respetan el tono de piel o apariencia de la misma. Eliminar imperfecciones y hacer que la piel sea lo más clara posible es una obsesión heredada de la cultura asiática que han implementado múltiples cámaras. Samsung, Huawei, Xiaomi u Oppo son algunos ejemplos de móviles que, cuando se trata de fotografiar a cualquier persona, modifican el tono y apariencia de la misma.

It seems that Google is banning OEMs from implementing facial tweaking algorithms during image processing. This means all images, by default, won't have faces tweaked, but can still do it in post. So turning off beauty modes will actually turn it off. pic.twitter.com/NEmPK8iFsa