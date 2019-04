Huawei P30 Lite, análisis: la gran apuesta de Huawei repite con la triple cámara para convertirse en uno de los superventas del año

Ser el rival a batir en fotografía es la obsesión de Huawei. No solo en la gama alta con las cuatro cámaras del P30 Pro, también en móviles más asequibles como el nuevo Huawei P30 Lite. Los modelos con el apellido 'Lite' suelen ser los grandes tapados, ya que pese a no tener las mejores características, en realidad estamos ante verdaderos superventas. A simple vista es difícil diferenciar este Huawei P30 Lite de sus hermanos mayores. De hecho, cuando lo tenemos en mano la sensación es muy similar y en la parte trasera sus tres sensores nos recuerdan directamente al P20 Pro del año pasado.

El tiempo pasa y Huawei ha conseguido trasladar gran parte de los ingredientes de su anterior buque insignia a un móvil de gama media. ¿Qué hemos perdido por el camino? Lo vemos en nuestro análisis del Huawei P30 Lite, donde nos centramos en su triple cámara con zoom óptico y gran angular, comprobamos si el rendimiento está a la altura y repasamos todos los detalles que diferencian la apuesta de Huawei frente a la numerosas y competitivas alternativas que ya existen en el mercado.

Ficha técnica del Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite Dimensiones y peso 152,9 x 72,7 x 7,4 mm

159 gramos Pantalla 6,15" IPS/LCD FullHD+

(2.312 x 1.080 píxeles) Procesador Kirin 710

GPU Mali G51 MP4 Memoria 4 GB Almacenamiento 128GB + microSD Batería 3.340 mAh + carga rápida 18W Cámaras traseras Cámara triple de 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, gran angular) + 2MP (sensor profundidad, f/1.8) Cámara frontal 24 MP, f/2.0 Sistema operativo Android 9 Pie con EMUI 9.0.1 Otros Bluetooth 4.2, aptX HD, USB C, NFC, radioFM, WiFi ac, lector de huellas trasero Precio 349 euros

Un diseño excepcional equiparable con la gama alta a simple vista

Una de las señas de identidad de la estética de los móviles Huawei durante estos últimos años han sido los degradados de color. El Huawei P30 Lite está disponible en dos tonos, un negro más clásico y un "azul holográfico". Este último es el que hemos podido probar nosotros y lo cierto es que el aspecto es sensacional. Es uno de los móviles más bonitos del mercado, rivalizando directamente con la mayoría de gamas alta.

El diseño del Huawei P30 Lite no tiene acabados de gama alta, pero a simple vista bien podría pasar por uno de ellos.

El cuerpo del Huawei P30 Lite está rodeado por un cristal 3D, con bordes y esquinas redondeadas. Aunque el material de la cubierta trasera es, como ocurre con el Huawei P Smart 2019, de policarbonato. Esto provoca que a primera vista el diseño sea muy llamativo, aunque es cierto que hay bastante margen de mejora en la capa oleofóbica ya que se impregna de huellas con relativa facilidad como los diseños de cristal.

En mano se siente genial, con muy buena sensación de calidad, resistencia a golpes y facilidad para agarrarlo, ya que pese a tener ese acabado no es tan resbaladizo. El tamaño es bastante compacto y la optimización del tamaño está bien conseguida. Huawei continúa con su apuesta por el notch en forma de gota de agua y los bordes son bastante reducidos. Y en la zona de la muesca, además de la cámara frontal encontramos el auricular y un pequeño LED de notificaciones.

Por hacer una comparación directa, el P30 Lite es ligeramente más delgado que el P30 estándar. Si bien los bordes son algo más gruesos lo que repercute en un tamaño ligeramente más grande. Aunque la diferencia es prácticamente imperceptible. También es algo más ligero, lo que permite que utilizarlo con una mano no sea tan molesto.

Al compararlo con otros móviles de gama media, vemos que el Huawei P30 Lite se sitúa como uno de los más ligeros y compactos entre todos los que ofrecen una pantalla de más de 6 pulgadas.

Pantalla Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (g) Ratio Batería (mAh) Huawei P30 Lite 6,15" 152,9 72,7 7,4 159 84,2% 3.340 Redmi Note 7 6,3" 159,2 75,2 8,1 186 81,4% 4.000 Honor 10 Lite 6,21" 154,8 73,64 7,95 162 83,1% 3.400 Huawei P Smart 2019 6,21" 155,2 73,4 8 160 83,1% 3.400 Samsung Galaxy A50 6,4" 158,5 74,7 7,7 166 84,9% 4.000

Para aquellos que busquen un móvil relativamente compacto, con buena batería y un buen aprovechamiento del frontal de pantalla, el Huawei P30 Lite es uno de los mejor posicionados.

¿Es entonces el diseño del Huawei P30 Lite como el de los P30 de gama alta? La respuesta es no. Es en los detalles donde apreciamos la diferencia entre un apellido y otro.

Si nos fijamos en la parte trasera, ya vemos algunas diferencias significativas. El aspecto del P30 Lite es sensacional, pero por ejemplo no es tan limpio como el gama alta porque tenemos el lector de huellas trasero.

La disposición de la triple cámara trasera sí es muy parecida. Está en la esquina superior izquierda en posición vertical, con el flashLED fuera de la joroba y el logo serigrafiado de "Triple Camera" debajo. Aquí, como ocurre en otros terminales, esta triple cámara sobresale casi un par de milímetros y provoca que el terminal baile si lo colocamos encima de la mesa con la pantalla hacia arriba.

En la botonera también notamos diferencias. Aquí no tenemos botones de aluminio con un tacto rugoso y el recorrido, pese a que es correcto, no ofrece una sensación tan buena. El lateral izquierdo es totalmente liso, ya que la ranura híbrida para la nanoSIM y microSD se encuentra en el borde superior. Para extraerla necesitaremos el clásico accesorio. Un pequeño agujero situado a la izquierda que no debemos confundir con el otro agujero, dedicado al micrófono.

En la parte inferior nos encontramos con el jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, los altavoces y el micrófono de cancelación de ruido. Aunque estos elementos no están alineados entre sí y rompen claramente la simetría.

Pantalla IPS de 6,15" de gran brillo y buena nitidez

IPS/LCD o AMOLED. Lo cierto es que las opciones para las pantallas de los móviles suelen barajarse entre esas dos tecnologías. A favor de las primeras está un mejor brillo y un coste más bajo, mientras que los paneles OLED ofrecen un mejor contraste. Huawei apuesta por las segundas, como hemos visto por ejemplo en el Huawei P30. Pero en el Huawei P30 Lite nos mantenemos en la tecnología IPS, con una pantalla de 6,15 pulgadas FullHD+ y certificación 'TÜV Rheinland' para ser más confortable a los ojos.

La experiencia con la pantalla del Huawei P30 Lite es correcta, aunque hay que realizar una serie de ajustes. De base, al menos en nuestra unidad, la pantalla viene cálida de fábrica. Es un efecto que se nota bastante, aunque Huawei permite adaptarla a través de las distintas opciones del software.

Si nos vamos a los ajustes de la pantalla, encontraremos la opción 'Temperatura y modo de color'. Desde aquí podemos intercambiar entre dos modos; 'normal' y 'vívido'. Además, también podemos cambiar la temperatura de color entre la normal, cálida, fría o seleccionar el tono concreto que deseamos.

Particularmente, la configuración normal y predeterminada nos ha parecido muy cálida. Aunque al poner el modo vívido no solo aumentamos la intensidad de color, también se corrige esta tendencia.

Nuestro preferido ha sido el modo vívido, donde hemos conseguido tener una pantalla de gran brillo, relativamente buen contraste y colores más precisos que en el modo predeterminado.

A nivel de resolución, la nitidez es buena. Nos mantenemos en una resolución FullHD+, que con ese notch en forma de gota de agua hace que la pantalla tenga un formato aproximado de 19,3:9, con 2.312 x 1080 píxeles para una densidad de 415 píxeles por pulgada.

El software de Huawei permite decenas de opciones y entre ellas está la de ocultar la muesca de la pantalla con una franja negra. Aquí ya va a gustos, aunque lo cierto es que el notch ha disminuido tanto su tamaño que no consideramos que interfiera en exceso durante la experiencia diaria.

Huawei nos ofrece una pantalla relativamente grande para lo compacto del terminal. El ratio de pantalla está en el 84.2%, claramente por encima del 81,4% que por ejemplo ofrece el Redmi Note 7. Algo que unido a que este último tiene una pantalla más grande, provoca que la diferencia de tamaño sea notable.

La sensibilidad táctil es buena y no hay degradados de color cuando lo miramos desde los ángulos. En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos aunque se compensa con un buen nivel de brillo. También es de recibo destacar que el brillo automático se comporta perfectamente.

No tenemos pantalla ambiente y el contraste no es el mejor, pero la pantalla del Huawei P30 Lite cumple bien. En este apartado, Huawei prefiere ser algo conservadora y apuesta sobre seguro.

Este Kirin 710 se queda algo corto para conquistar la gama media

La versión anunciada inicialmente en China del Huawei P30 Lite contaba con 6GB de memoria RAM, pero el modelo que llega a España y nosotros hemos podido probar dispone de 4GB de RAM. Junto a esta cantidad de memoria, nos acompaña el procesador Kirin 710. Se trata del procesador que Huawei añade a prácticamente todos sus nuevos móviles de gama media de 2019. Lo hemos visto en el Huawei Mate 20 Lite, en el Huawei P Smart 2019 y ahora en este P30 Lite.

A nivel de rendimiento, el Kirin 710 se equipara aproximadamente a un Snapdragon 660. Es un procesador fabricado en 12 nanómetros, con capacidad para aplicar inteligencia artificial y ocho núcleos, de los cuales tenemos cuatro Cortex A73 y cuatro Cortex A53.

¿Cómo se comporta en el día a día? El rendimiento es correcto, aunque seguimos echando en falta una mayor fluidez. En este sentido, el Huawei P30 Lite se encuentra por debajo de sus competidores directos ya que creemos que el Kirin 710 todavía sigue siendo algo limitado para ofrecer junto a EMUI una experiencia totalmente satisfactoria.

El Huawei P30 Lite está preparado para realizar todo tipo de tareas gracias a su procesador Kirin 710, pero seguimos echando en falta un punto extra de fluidez para conseguir una experiencia redonda.

El lag aparece ocasionalmente, por ejemplo a la hora de acceder a la multitarea o cuando cerramos algún juego pesado como 'PUBG' o 'Asphalt 9'. A la hora de probar estos juegos el móvil se comporta bien, pero sí hemos notado algún tirón extraño. Si lo que buscáis es un móvil para jugar, nuestra recomendación es que el Huawei P30 Lite quizás no es el más adecuado. El Huawei P30 Lite tiene capacidad para mover la mayoría de juegos Android del momento y además incorpora GPU Turbo 2.0 para juegos como 'PUBG' o 'Vainglory', pero para jugar en general nos ha faltado algo.

Sí hemos tenido buena experiencia con la temperatura. En este sentido, incluso después de jugar durante un buen rato no hemos notado incrementos importantes de temperatura y cuando hemos cerrado el juego ha vuelto a los valores normales con rapidez.

Aquí os dejamos con la tabla de benchmarks del Huawei P30 Lite, para todos aquellos que quieran comparar resultados y valoran estas puntuaciones.

HUAWEI P30 LITE REDMI NOTE 7 HUAWEI P SMART 2019 MOTOROLA MOTO G7 PLUS SAMSUNG GALAXY A50 IPHONE 7 PLUS Procesador Snapdragon 660 Snapdragon 660 Kirin 710 Snapdragon 636 Exynos 9610 Apple A10 RAM 4 GB 4 GB 3 GB 4 GB 4 GB 3 GB AnTuTu 131.268 147.046 130.026 116.035 147.589 172.644 GEEKBENCH 4.0 (SINGLE/MULTI) 1.550 / 5.499 1.627 / 5.823 1.531 / 5.149 1.317 / 4.723 1.719 / 5.630 3.457 / 5.608 PCMARK WORK 5.872 6.335 5.853 6.230 5.556 --

En conectividad no hemos tenido problemas. Ni con el WiFi, ni con los datos ni con el Bluetooth. Pese a no incorporar Bluetooth 5.0, la conexión con los auriculares siempre ha sido rápida y el incremento en el gasto de batería no ha sido preocupante. También se agradece la presencia del NFC, un añadido que los móviles de gama media no siempre tienen y cada vez será más buscado a medida que los pagos móviles se vayan asentando.

EMUI 9.0 es muy completo, pero no para todo el mundo

EMUI 9.0.1 es un viejo conocido. El Huawei P30 Lite incorpora la capa de personalización de Huawei junto a Android 9 Pie y el parche de seguridad de marzo. El software mantiene las mismas características que hemos visto en otros terminales de la marca, con esa gran cantidad de aplicaciones preinstaladas, un lanzador sin cajón de aplicaciones y una estética muy colorida.

Al iniciar el terminal, la marca nos da la posibilidad de añadir una cuenta o iniciar sesión con la cuenta Huawei. Con ella podremos acceder a varios de los servicios propios que ofrecen.

Entre las aplicaciones preinstaladas encontramos multitud de herramientas, un reproductor de música, una aplicación de galería, explorador de archivos, bloc de notas, HiCare y algunas aplicaciones de terceros como Facebook, Amazon o Booking. De los 128GB teóricos que tenemos, nos quedan 108.46GB de los cuales en 99,01GB podremos instalar aplicaciones libremente.

El aspecto de los ajustes, la multitarea y la barra de notificaciones es diferente a la versión de Android puro. Quizás no es la más llamativa, aunque con el paso del tiempo se ha perfilado suficiente como para resultar suficiente atractiva. Aún así, con el software del Huawei P30 Lite seguimos experimentando ese lag tan molesto. Algunas animaciones tienen tirones, los gestos no son tan fluidas y en general, seguimos notando a EMUI como una capa de personalización con margen de mejora.

EMUI es un factor importante. Muchos usuarios valorarán la gran cantidad de interesantes opciones que trae, mientras que otros preferirán optar por un software más limpio.

Tener una lista de opciones tan larga es interesante sobre todo para aquellos usuarios que no estén acostumbrados a descargar aplicaciones adicionales especializadas. Huawei incorpora herramientas como un gestor de energía para ver qué aplicaciones consumen más, monitorización de nuestro uso, movimientos de control, programar el apagado o encendido o un modo simple para agrandar los iconos y el texto. Es curioso, pero incluso después de pasar años probando móviles Huawei todavía no hay análisis donde no redescubra una nueva opción de EMUI.

App Gallery es la tienda de aplicaciones de Huawei, con un listado bastante generoso de aplicaciones y un diseño ordenado e intuitivo. Sin embargo, hay un aspecto bastante chocante como es que al abrirla nos aparece un anuncio de tres segundos. Adicionalmente, nos recomendará cada cierto tiempo aplicaciones por si las queremos instalar desde su tienda. Todavía faltan años para que App Gallery sea una alternativa sólida a la Google Play Store, pero después de probarla estos días cada vez estoy más convencido de la solidez del ecosistema de Huawei.

Otro añadido que incorpora el Huawei P30 Lite es el modo fiesta, una aplicación con la que podremos sincronizar la reproducción de música entre varios teléfonos.

Biometría y sistemas de desbloqueo

Para desbloquear el Huawei P30 Lite tenemos varias opciones. Por un lado está el lector de huellas, situado en la parte trasera y con una experiencia casi perfecta. Lee la huella con facilidad, no necesita que pongamos toda la superficie del dedo y el tiempo de desbloqueo es muy rápido. Una opción que funciona tan bien que nos lleva a preguntarnos sobre las ventajas del resto de métodos. Huawei además permite contestar llamadas, mostrar las notificaciones o hacer fotos con el sensor de huellas.

El segundo método de desbloqueo es para quienes prefieran tener el móvil de frente. Huawei incorpora un reconocimiento facial con un buen nivel de precisión y suficiente rápido. En este caso, sí queda atrás de otros desbloqueos faciales aunque acierta casi siempre.

El lector de huellas físico es rápido y fiable, mientras que el reconocimiento facial del Huawei P30 Lite también ofrece buenos resultados.

El registro del rostro es rápido y la detección de nuestra cara se produce sin dificultad aunque llevemos un gorro, gafas o incluso en situaciones de poca luminosidad. No así a oscuras, donde no funciona.

Huawei nos permite elegir si queremos que el desbloqueo facial sea automático para ir directamente al escritorio o que solo desbloquee la protección pero se quede en la pantalla de inicio. Para los dos métodos necesitaremos que la pantalla esté activa, aunque se puede configurar para que esta se despierte al levantar el móvil y por tanto a efectos prácticos será como desbloquear directamente el móvil.

La triple cámara hace acto de presencia con toda su versatilidad

La cámara del Huawei P30 Pro ha dado mucho que hablar. Es por ello, que Huawei quiere repetir el éxito con una versión equivalente, aunque lógicamente recortada en prestaciones. El Huawei P30 Lite llega con una triple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles y una lente de apertura f/1.8, acompañado por un sensor secundario de 8 megapíxeles para un gran angular de 120º y un tercer sensor de 2 megapíxeles y f/1.8 para la realización del modo retrato y el zoom óptico 2x.

Adicionalmente, como viene siendo habitual en Huawei, se apuesta por una capa extra de inteligencia artificial para la detección de hasta 22 escenas, un modo noche dedicado y zoom híbrido 6x.

Por su parte, la cámara frontal dispone de 24 megapíxeles con una lente de apertura f/2.0, modo retrato mediante IA y detección de ocho categorías distintas.

App de cámara

La aplicación de cámara de Huawei tampoco ha cambiado en el P30 Lite. Tenemos la versión de siempre, con una interfaz bastante sencilla e intuitiva pese a tener una gran cantidad de opciones. En la pantalla principal tenemos el disparador y botones dedicados para cambiar a la cámara frontal, ir a la galería de Huawei, activar el flash, las imágenes en movimiento, HiVision y el botón dedicado a la inteligencia artificial.

Mediante swipes a un lado y otro podemos acceder al resto de opciones. Entre ellas tenemos la de Lente AR, modo noche, modo retrato, fotografía normal, vídeo y una pestaña para más opciones. En esta última, es donde encontraremos el modo manual, el modo apertura o el HDR.

Es curioso, pero Huawei decide apostar por la inteligencia artificial en vez del HDR y por el modo retrato en vez de la apertura. Sin embargo, el modo retrato solo funciona con personas por lo que no siempre nos resultará útil.

Tanto el zoom como el gran angular se realizan a través de una barra deslizadora.

Para activar las cámaras secundarias y hacer fotos con zoom o gran angular, disponemos de un pequeño botón flotante en el modo foto que activa una barra deslizadora donde podremos ir a 0,6x para el gran angular de 120º, el zoom óptico 2x o ampliar todavía más e irnos al zoom 6.0x.

Cámaras traseras

¿Cómo se comporta la triple cámara del Huawei P30 Lite? Lo cierto es que los resultados son muy buenos para una cámara de su rango. De día las imágenes gozan de un gran nivel de detalle, el enfoque es rápido y podemos conseguir fácilmente imágenes bastante llamativas.

El rango dinámico es amplio y los colores son intensos. De hecho, si activamos el botón de inteligencia artificial normalmente resaltaremos todavía más estos tonos. En algunas ocasiones, sobre todo en cielos azules es como si activáramos el HDR.

La cámara del P30 Lite hace fotos de base a 12 megapíxeles, aplicando la tecnología Pixel Binning para conseguir una mejor luz. Desde los ajustes podemos también hacer fotos a 48 megapíxeles, pero la ganancia no es tanta y perdemos rango dinámico. Por lo que nuestra recomendación es disparar directamente en 12 megapíxeles.

Fotografía con IA y detección de 'plantas' (izquierda) vs modo HDR (derecha)

Fotografía estándar (izquierda) vs modo IA (derecha)

Fotografía estándar (izquierda) vs modo IA (derecha)

Aunque este buen rendimiento no está exento de matices. Incluso sin el modo IA activado, los tonos de la cámara del P30 Lite son bastante saturados. Los colores son llamativos, sí, pero en ocasiones acaban resultando en imágenes algo artificiales.

En paisajes y escenas más abiertas no es algo problemático, ya que esta intensidad ayuda a reforzar la imagen. Sin embargo en objetos concretos o por ejemplo platos de comida, acaba resultando en una foto cuyo color no se parece al original y produce una sensación extraña.

La inteligencia artificial aplica colores demasiado artificiales en las escenas de comida, tanto que acaban fastidiando la imagen.

Torrijas radioactivas y modo IA (izquierda) vs modo manual para conseguir un tono más acertado (derecha)

En condiciones de baja luz, la fotografía sigue manteniendo un buen nivel de detalle aunque se nota que el enfoque y la nitidez se va perdiendo.

Mientras, de noche y en escenas de iluminación más complicada es donde el Huawei P30 Lite destaca frente a sus competidores de la gama media. La gestión de las luces es suficiente atractiva y el nivel de detalle se mantiene cuando en muchas ocasiones habríamos tenido una imagen completamente borrosa.

Para completar la fotografía nocturna, el Huawei P30 Lite añade un modo noche similar al que tenemos con los buques insignia. El funcionamiento es idéntico y realmente los resultados son muy buenos.

La ventaja del modo noche principalmente está en las luces y por ejemplo los letreros o las farolas salen mucho mejor con el tiempo de exposición más alto. Se nota que Huawei tiene tomada la medida a la fotografía nocturna y para estar ante un teléfono de características más humildes, los resultados sorprenden.

Fotografía nocturna con IA (izquierda) vs modo noche (derecha)

El detalle no cambia excesivamente, pero la gestión de las luces con el modo noche es considerablemente mejor y el color sigue siendo bastante preciso.

Cuando no hay movimiento, las ventajas del modo noche son claras y los resultados excelentes.

En la fotografía gran angular, se nota que el rango dinámico es inferior y el detalle disminuye ligeramente. Aún así nos parece un acierto contar con este modo, uno que hemos acabado utilizando más de lo que podríamos pensar hace unos años.

Con la fotografía en gran angular, el rango dinámico baja considerablemente.

El zoom es otra de las incorporaciones del Huawei P30 Lite y su triple cámara. En esta ocasión, contamos con zoom óptico 2X, que consigue un gran nivel de detalle y los resultados son suficiente buenos como para utilizarlo de manera habitual. Al utilizar el zoom óptico 2x, no tenemos acceso al modo retrato.

Además, mediante el uso de la inteligencia artificial Huawei nos ofrece zoom híbrido 6x. Es un añadido interesante, pero en este punto el detalle sí que cae enteros y lo cierto es que salvo en ocasiones donde sea necesario, la calidad no es suficiente.

Comparativa detalle fotografía normal (izquierda) vs zoom óptico 2x (centro) vs zoom híbrido 6x (derecha)

Zoom óptico 2x (izquierda) vs zoom híbrido 6x (derecha).

Fotografía estándar (izquierda) vs zoom óptico 2x (centro) vs zoom híbrido 6x (derecha)

Si con el modo noche, el gran angular y el zoom conseguimos buenos resultados, con el modo retrato no estamos tan contentos. Huawei divide el modo retrato para personas, seleccionando diversos modos de iluminación. Y por otro lado un modo apertura, donde deberemos elegir bien la apertura para que el recorte y desenfoque sea el correcto.

El recorte El recorte del modo retrato es correcto, aunque algo agresivo.

Huawei repite estrategia con la cámara del P30 Lite. No tenemos el mejor enfoque y quizás los colores no son los más adecuados, pero como en la gama alta, tenemos una cámara todoterreno que consigue resultados muy buenos de noche e incorpora opciones que dan tanto juego como son el zoom o el gran angular.

El modo retrato no termina de cuajar y el enfoque a veces nos juega malas pasadas, pero pocos móviles de gama media disponen de un apartado fotográfico tan completo como el de este Huawei P30 Lite. Una triple cámara capaz de lo mejor en su rango de precio, aunque también defraudar en aspectos puntuales.

Cámara frontal

La cámara frontal del Huawei P30 Lite también saca bastante nota. Los selfies son de buena calidad, el enfoque es muy bueno y el rango dinámico es más que correcto. Este último punto es importante, ya que nos hemos encontrado con muchas cámaras frontales que queman el cielo detrás nuestro.

Tenemos un sensor de 24 megapíxeles con una lente de apertura f/2.0. También permite aplicar inteligencia artificial, para corregir algunas tonalidades y luces en función si estamos en interior o tenemos un atardecer detrás nuestro.

Incluso de noche, la frontal se defiende y el nivel de detalle no cae en exceso. Además, dispone de un modo donde activa la pantalla en blanco para iluminar la escena y actuar a modo de flash, pero consiguiendo un tono más natural.

El modo retrato lo realiza mediante IA y hay que decir que el recorte es demasiado agresivo. Si ya en la cámara trasera había margen de mejora, en la frontal los resultados son muy artificiales.

Y como no podía ser de otra manera, el Huawei P30 Lite incorpora un modo belleza. Aunque es un tanto genérico y únicamente nos permite seleccionar del 1 al 10 el nivel de belleza que queremos aplicar.

Vídeo

Huawei ofrece grabación de vídeo a 1080p en formato 16:9 o 18,7:9, sin embargo no tenemos grabación de vídeo a 4K. Lo cierto es que nos hubiera gustado encontrarlo, ya que creemos que encaja con el nivel fotográfico ofrecido.

El resultado es correcto, con una estabilización algo mejorable pero un nivel de detalle bueno. El color es intenso y llamativo y la grabación de sonido aceptable. No es la más fina, pero tampoco distorsiona gravemente, incluso en situaciones complicadas como un concierto.

El sonido, mejor con auriculares

El Huawei P30 Lite mantiene el jack de 3.5mm para conectar los auriculares. Si bien el fabricante ya ha lanzado sus propios auriculares bluetooth, todavía apuestan por dar a los usuarios la opción de escuchar música por la vía tradicional. Algo que se agradece. De hecho, es a través de los auriculares donde conseguimos la mejor experiencia a nivel de sonido.

El sonido no es el punto fuerte del Huawei P30 Lite.

Con el sonido nos pasa como con el software; más opciones no significa mejor. Huawei permite aplicar diversos ajustes al sonido, pero de base la calidad es bastante justa.

En la parte inferior nos encontramos con el altavoz. No es estéreo y el sonido generado es bastante plano, sin matices y sin contundencia. Un sonido algo apagado que nos ha dejado algo fríos. El volumen es correcto, alcanzando 102 decibelios en nuestras pruebas. Eso sí, podemos subirlo al máximo que no hemos notado una distorsión importante. Viendo el resto de apartados, esperábamos algo más de Huawei aquí.

Al conectar los auriculares, se activan los efectos de sonido de Huawei Histen. Lo que tenemos es la posibilidad de aplicar perfiles predefinidos. Entre los disponibles está el automático, el audio 3D envolvente, el natural o el estándar. También podremos aplicar efectos concretos a través de un ecualizador.

Batería: autonomía suficiente con una carga rápida que no marca diferencias

Huawei tenía dos opciones. Apostar por un móvil más grueso como el Huawei Y9 y subir a los 4.000 mAh o mantener un diseño ligero más ligero y estilizado pero reducir batería. Con el Huawei P30 Lite han optado por la segunda opción.

Tenemos 3.340 mAh, una cantidad de batería prácticamente idéntica a la que vimos en el Huawei P Smart 2019. En este sentido no ha habido mejoría. Sí la hay en la carga rápida, ya que Huawei incorpora el puerto USB tipo C y la carga rápida de 18W. Añadidos que eran casi obligatorios si Huawei quería convencer en la gama media con su nuevo terminal.

La batería del Huawei P30 Lite es suficiente para alcanzar el final del día, aunque llegaremos pidiendo la hora si hemos hecho un uso moderado. Durante esta semana de uso, hemos conseguido cerca de unas 20 horas de uso, con unas 5-6 horas de pantalla.

Durante esta semana de uso, hemos conseguido entre 5 y 6 horas de pantalla con un uso medio de unas 20 horas. Una autonomía para llegar a casa al terminar la jornada, pero al final habrá que cargarlo cada noche.

Es un resultado suficiente para muchos usuarios, aunque lejos de lo que conseguimos en aquellos terminales que incorporan más batería. Si vigilamos el uso, podemos extenderlo al segundo día pero lo más habitual es que acabemos cargándolo cada noche.

Para complementar esta autonomía tenemos carga rápida, aunque hemos tenido una experiencia algo dispar. El cargador incluido es un Huawei Quick Charge de 9V y 2A, para un total de 18W. Pero la carga completa nos ha tardado casi dos horas. Un tiempo más propio de los móviles sin carga rápida.

Durante los primeros 30 minutos de carga, completamos alrededor del 35% de la batería. Mientras que para alcanzar el 50% necesitaremos unos 45 minutos. No son números muy sorprendentes, sobre todo en comparación con la excelente carga rápida que hemos probado en otros modelos de Huawei.

Huawei P30 Lite, la opinión y nota de Xataka

El apellido 'Lite' implica prescindir de ciertas características. Sin embargo Huawei ha sabido mantener el ADN de la familia en este Huawei P30 Lite. El diseño es una de las señas de identidad más importantes y el P30 Lite, pese a recortar en ciertos aspectos como los materiales utilizados o algunos acabados, logra posicionarse como un móvil muy bonito, con una gran sensación en mano y no muy lejos de lo que tenemos con los buques insignia.

Otro elemento que la mayoría de usuarios asociamos con Huawei es su apuesta por la triple o cuádruple cámara. El Huawei P30 Lite lógicamente ofrece una calidad inferior, pero mantiene esa versatilidad fotográfica tan característica con opciones tan variadas como el zoom óptico, la detección de escenas, un modo noche espectacular o el gran angular. Y este apartado es probablemente su mayor baza, ya que pese a que otros móviles puedan ser más potentes, el Huawei P30 Lite destaca por su cámara.

La experiencia utilizando el móvil es buena, aunque es cierto que no conseguimos una fluidez totalmente satisfactoria. Es un elemento que está ahí y no ha cambiado este año. Para muchos usuarios, EMUI es una capa de personalización más con multitud de opciones. Pero es posible que para muchos otros este software sea una desventaja y les haga declinar la balanza hacia otros modelos.

El ADN de Huawei se refleja claramente en este Huawei P30 Lite; con su triple cámara, el "notch" en forma de gota de agua, cuerpo ligero y posiblemente el diseño más bonito dentro de la gama media.

La autonomía también podría haber sido algo mejor, aunque contamos con carga rápida. Además debemos tener en cuenta que apostar por más batería habría implicado perder en diseño y peso. En este sentido, el Huawei P30 Lite es un móvil muy equilibrado pero donde la balanza se ha inclinado ligeramente hacia el lado del diseño externo en vez de hacia la potencia interna y la batería.

Aquellos que busquen un móvil manejable, bonito, con NFC, relativamente potente y con una buena cámara, tienen en el Huawei P30 Lite uno de los grandes aspirantes del año a reinar en la gama media. Otro excelente terminal que pese a no estar exento de compromisos, logra que durante estos días de prueba hayamos estado muy cómodos utilizándolo.

8.3 Diseño9,0 Pantalla8,5 Rendimiento8,0 Cámaras8,5 Software7,5 Autonomía8,0 A favor Ligero, con buen agarre y uno de los diseños más bonitos.

Tenemos un panel con buen nivel de nitidez y brillo, además de un elevado ratio de pantalla.

El apartado fotográfico de Huawei sigue a gran nivel, con su zoom, modo noche y una cámara frontal que rinde muy bien.

Un móvil que no se olvida del NFC ni el reconocimiento facial. En contra El "lag" de EMUI sigue siendo una constante.

Esperábamos algo más en la calidad de sonido.

La cámara trasera tiende a saturar demasiado.

La carga rápida no lo es tanto.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.