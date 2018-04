Xiaomi Mi MIX 2S, análisis: el icónico 'todo pantalla' por fin tiene la cámara que se merecía

Reducir marcos ya es más que una tendencia, es una necesidad. En un panorama en el que las pantallas no dejaban de crecer, ajustar los marcos era el paso lógico y casi obligatorio, y Xiaomi fue quien inició la tendencia con aquel Mi MIX que nos dejó a todos boquiabiertos. Al año siguiente repetían fórmula con el Mi MIX 2, una renovación mejorada en (casi) todos los sentidos. Ahora, medio año más tarde, Xiaomi vuelve a la carga con una nueva entrega de su 'todo pantalla' por excelencia: el Mi MIX 2S.

El Xiaomi Mi MIX 2S se presenta como un modelo continuista si lo comparamos con el salto que hubo entre sus predecesores, sobre todo en términos de diseño, pero se centra en mejorar algunas asignaturas pendientes; bueno, una en particular (ejem... ¿alguien dijo cámara?). Esta entrega también actualiza su procesador y estrena funciones de software que vienen aderezadas con la 'buzzword' de moda: Inteligencia Artificial. No nos engañemos, en 2018, reducir marcos no es suficiente para destacar. ¿Serán estos argumentos suficiente para seguir brillando entre la cada vez más reñida gama alta? Lo vemos en nuestro análisis a fondo.

Xiaomi Mi MIX 2s, especificaciones técnicas

XIAOMI MI MIX 2S DIMENSIONES 150,9 x 74,9 x 8,1 mm PESO 191 g DISEÑO Cuerpo cerámico Lector de huellas trasero Cristal Corning Gorila Glass 4 Ratio cuerpo/pantalla 81,9% PANTALLA IPS LCD 5,99 pulgadas Formato 18:9 FullHD+ 2.160 x 1.080 píxeles Densidad 403 ppp Brillo 585 nits Contraste 1500:1 NTSC 95% PROCESADOR Snapdragon 845, 64 bits, 10 nm Octa-core Kryo 2,8 GHz GPU Adreno 630 RAM 8 GB LPDDR4x (opción de 6 GB) CAPACIDAD 256 GB + MicroSD (opciones de 64 y 128 GB) SOFTWARE Android 8.0 Oreo + MIUI 9.5 CÁMARA TRASERA (DUAL) Sensor principal: Sony IMX363 12 MP, 1,4 µm, lente angular, apertura f/1.8, AF Dual Pixel Sensor secundario: Samsung S5K3M3 12 MP, 1 µm, lente telefoto, apertura f/2.4 Funciones: zoom óptico 2x, modo retrato, selector de escenas inteligente, estabilizador óptico de cuatro ejes, flash LED doble tono CÁMARA FRONTAL 5 MP, 1,12 µm, apertura f/2.0 CONECTIVIDAD LTE 43 bandas globales, WiFi 4x4 MIMO, Dual nano SIM, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C BATERÍA 3.400 mAh Carga rápida 3.0 Carga inalámbrica Qi PRECIO 544,41 euros (disponible el 14 de mayo)

La misma fórmula con algunos milímetros de menos (y algunos gramos de más)

Como ya adelantábamos en la introducción, el diseño es uno de los apartados que se mantiene sin apenas cambios con respecto al Mi MIX 2, igual por eso han decidido llamar a este modelo Mi MIX 2S y no Mi MIX 3. Nombres al margen, Xiaomi apuesta por la misma estética que estrenó el modelo anterior; una lámina rectangular de bordes redondeados, frontal compactado hasta el extremo y una trasera de cerámica con detalles dorados.

La cerámica es seña de identidad y otorga al diseño una cualidad especial; parece cristal pero no lo es y tampoco es metal. Eso sí, mantenerla limpia es casi imposible.

La cerámica es seña de identidad, y es que esa trasera que puede ir del negro más profundo a convertirse en un espejo dependiendo como incida la luz no pasa desapercibida. Esto otorga al diseño una cualidad especial; parece cristal pero no lo es, y tampoco es metal. Como sus hermanos, el Mi MIX 2S es elegante, sobrio y con unos acabados excelentes, nada que envidiar a flagships que se acercan a las cuatro cifras en términos de sensación de calidad. Quizás esos detalles dorados le sobran, pero bueno, son bastante discretos así que tampoco es un drama.

La cerámica del Mi MIX 2S luce increíble, si no la tocas... Taparla con la funda incluída en la caja es casi obligación.

Lo que sí puede ser un poco drama si eres maniático de la limpieza son las huellas. Como en terminales de cristal, es casi imposible mantener la trasera limpia y diría que, por lo reflectante que resulta la cerámica, las huellas se ven todavía más. Lo bueno es que se quitan con bastante facilidad sin necesidad de tener una gamuza especial. La otra opción es usar la funda de plástico que viene incluida en la caja, pero a costa de esconder el diseño.

Otra ventaja de poner la funda de plástico es que conseguimos que el bump de la cámara desaparezca, porque sí, la cámara cambia -ahora es doble y está situada en la esquina superior izquierda- pero sigue sobresaliendo del chasis. No mucho, eso sí.

La cámara cambia: ahora es doble y se coloca en la esquina superior izquierda en posición vertical.

Por cierto, el módulo de la cámara está colocado en posición vertical y en él tenemos la cámara secundaria con lente telefoto (arriba), el flash LED doble (centro) y la cámara principal (abajo). Todo el módulo está rodeado por un perfil dorado, igual que el lector de huellas, que sí mantiene su forma redonda y posición central. El lema 'Mi Mix designed by Xiaomi' es el único elemento adicional en la trasera.

Con una foto y un poco de maña casi podemos hacer que el Mi MIX 2S desaparezca.

Si la cerámica es seña de identidad en la trasera, el frontal sigue siendo un ejemplo a seguir en cuanto a reducción de marcos. Es más, este modelo consigue reducir ligeramente altura y anchura, por lo que araña unas décimas al porcentaje de aprovechamiento del frontal, que se coloca en un 81,9% en este Mi MIX 2S. Pero lo que se reduce en altura y anchura se gana en grosor y, en consecuencia, también en peso. El Mi MIX 2S gana unos gramos con respecto a su predecesor, seis concretamente. De nuevo, no es un drama pero ahí está.

El Mi MIX 2S reduce ligeramente altura y anchura para arañar unas décimas al porcentaje de aprovechamiento del frontal, pero engorda unos gramos.

En el frontal volvemos a tener los bordes laterales y superior más finos y el inferior o barbilla más ancho. El único elemento que se coloca en el borde superior es el auricular, la cámara delantera sigue estando en la parte inferior, así que toca darle la vuelta a menos que nos guste hacernos selfies de la papada.

Volviendo al tema de la compactación, para apreciarlo mejor vemos como queda con respecto a otros modelos 'todo pantalla', incluyendo las dos entregas anteriores del Mi MIX.

XIAOMI MI MIX 2S XIAOMI MI MIX 2 XIAOMI MI MIX SAMSUNG GALAXY S9+ IPHONE X PIXEL 2 XL LG V30 SONY XPERIA XZ2 PANTALLA 5,99 pulgadas 18:9 FullHD+ 2.160 x 1.080 píxeles 5,99 pulgadas 18:9 FullHD+ 2.160 x 1.080 píxeles 6,4 pulgadas 17:9 FullHD 2.040 x 1.080 píxeles 6,2 pulgadas 18,5:9 QHD+ 2.960 x 1.440 píxeles 5,8 pulgadas 19,5:9 2.436 x 1.125 píxeles 6 pulgadas 18:9 QHD+ 2.880 x 1.440 píxeles 6 pulgadas 18:9 QHD+ 2.880 x 1.440 píxeles 5,7 pulgadas 18:9 FullHD+ 2.160 x 1.080 píxeles PORCENTAJE FRONTAL 81,9% 80,8% 83,6% 84,2% 82,9% 76,4% 81,2% 76,1% DIMENSIONES 150,9 x 74,9 x 8,1 mm 151,8 x 75,5 x 7,7 mm 158,8 x 81,9 x 7,9 mm 158,1 x 73,8 x 8,5 mm 143,6 x 70,9 x 7,7 mm 157,9 x 76,7 x 7,9 mm 151,7 x 75,4 x 7,3 mm 153 x 72 x 11,1 mm PESO 191 g 185 g 209 g 189 g 174 g 175 g 158 g 198 g

Como decíamos al principio, cuando llegó el Mi MIX no había nadie que le hiciera sombra en cuanto a reducción de marcos, pero el panorama ha cambiado bastante y ahora la competencia se ha puesto al mismo nivel. El Mi MIX 2S no tiene el frontal mejor aprovechado si vamos al porcentaje puro, pero sin duda su diseño con tres marcos casi inexistentes es uno de los que mejor potencia ese efecto de todo pantalla.

El terminal no resulta excesivamente grande, sus formas se adaptan bien a la mano, sin aristas que molesten, y la cerámica no es tan resbaladiza como otros materiales. El manejo a una mano es posible cuando se trata de toques o gestos simples, escribir ya es otra historia.

La verdadera protagonista se mantiene inmutable

Hablábamos de continuismo en el diseño, pero como hemos visto, hay algunos cambios. Donde no hay ni un sólo cambio, al menos sobre el papel, es en la pantalla. Xiaomi sigue fiel a la tecnología IPS y vuelve a repetir tanto diagonal como resolución: 5,99 pulgadas en formato 18:9 y 2.160 x 1.080 píxeles, resolución que en esta era de paneles alargados conocemos como FullHD+.

En la práctica, habiendo probado anteriormente a su hermano (casi) mellizo, tampoco se aprecia salto alguno. Seguimos teniendo una excelente experiencia visual a todos lo niveles, tanto en la nitidez como en la reproducción del color con tonos vivos que no llegan a saturar y buenos ángulos de visión.

Los rumores apuntaban a un notch en la esquina superior derecha pero Xiaomi ha optado por no restar nada de protagonismo a la pantalla.

Pero hay un elemento más que potencia esa experiencia visual y es la casi ausencia de marcos y, por qué no decirlo, la ausencia de notch (se rumoreaba que tendría uno en la esquina superior derecha pero nunca se confirmó). Sólo tenemos un panel de generoso tamaño con esquinas ligeramente redondeadas rodeado en tres de sus lados por unos finísimos marcos que no interfieren en absoluto en la imagen. La 'barbilla' es el único elemento que reclama atención y a su vez nos hace imaginar un Mi MIX con los cuatro lados iguales.

En un diseño así tendríamos el problema de dónde colocar la cámara delantera, pero luce espectacular.

Tampoco hay quejas del brillo, que según datos oficiales se coloca en 585 nits. En la práctica tenemos un panel muy luminoso que responde muy bien en situaciones donde los reflejos pueden hacernos difícil distinguir el contenido. Eso sí, cuando se juntan reflejos y la pantalla llena de huellas puede ser más molesto.

El sistema de brillo automático suele ser bastante obediente, pero he detectado que el ajuste es más rápido cuando pasamos de un ambiente oscuro a uno iluminado, lo que se agradece ya que de lo contrario no vemos la pantalla. Sin embargo, cuando pasa al revés el brillo tarda más en disminuir y en alguna ocasión lo he tenido que ajustar manualmente para no quedarme ciega.

Hablando de ajustes, en el menú de configuración de pantalla podemos activar distintas opciones, como por ejemplo el modo lectura que hace que la pantalla se vea más cálida o ajustar tanto el tono de color como el contraste de la misma.

Por defecto viene activado el modo de contraste automático y es el que yo he acabado usando; el modo de contraste predefinido tiende al amarillo/anaranjado y el contrase alto satura un poco en exceso, aunque el efecto es bastante agradable. En la rueda de color también tenemos la opción de aplicar un tinte más cálido o frío, pero de nuevo aquí la mejor opción es la que viene por defecto.

Para terminar, destacar que la respuesta táctil es muy buena y la parte multitáctil está bastante afinada. Cuando lo manejamos con una mano y rozamos la esquina con la palma, generalmente no da ningún problema, sólo en algunas apps no optimizadas puede ser un poco incordio.

Rendimiento sin concesiones, ni una

Aunque por precio los Mi MIX siempre hayan estado por debajo de los gama alta más consagrados, no hace concesiones en cuanto a características técnicas, y este Mi MIX 2S sube un nuevo nivel. Xiaomi pone su nuevo juguete en la primera línea de la parrilla de salida con una configuración que barre a muchos contrincantes: Snapdragon 845 con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Casi nada.

Con ese motor, estaba claro que el coche iba a correr. En la práctica el Mi MIX 2S ofrece un rendimiento de máximo nivel. No hay lag, no hay caídas de fps ni en los juegos más exigentes, tampoco hay calentamientos excesivos... Sólo en pruebas de rendimiento diseñadas expresamente para llevar el chip al máximo notamos como la zona superior trasera sube unos grados, pero no llega a ser molesto.

Snapdragon 845 y 8 GB de RAM. Con ese motor, estaba claro que el coche iba a correr.

Los 8 GB de RAM se notan cuando le apretamos las tuercas a la multitarea, incluso con apps exigentes. En la parte gráfica tampoco hay quejas y títulos exigentes como Asphalt 8 se mueven con total soltura. Eso sí, debido a que la versión del software no es la definitiva, sí he tenido algunos cierres aquí y allá, pero más por problema de ese software inacabado o alguna app mal optimizada.

Como siempre, aportamos los resultados de los principales benchmarks enfrentados con algunos de los smartphones más avanzados del panorama. Si nos fijamos en los números, el Mi MIX 2S queda el primero en el test de AnTuTu y el de PCMark, aunque no consigue llevarse el premio en Geekbench.

XIAOMI MI MIS 2S SAMSUNG GALAXY S9+ HUAWEI P20 PRO SONY XPERIA XZ2 LG V30S PROCESADOR Snapdragon 845 Exynos 9810 Kirin 970 Snapdragon 845 Snapdragon 835 RAM 8 GB 6 GB 6 GB 4 GB 6 GB ANTUTU 258.860 253.740 207.107 267.419 175.078 GEEKBENCH 4 2.445 / 8.405 3.781 / 8.942 1.609 / 6.816 2.415 / 8.513 1.939 / 6.700 PCMARK WORK 8.247 5.067 7.185 7.983 5.887

Autonomía conservadora con nuevas opciones de carga

Volvemos al continuismo, esta vez con la batería. Teniendo en cuenta que el Mi MIX 2S apenas modifica su tamaño con respecto al modelo anterior, no esperábamos un cambio notable en la batería y así ha sido. El nuevo modelo sigue montando una batería de 3.400 mAh, la novedad está en la carga, no la rápida, sino la inalámbrica.

El nuevo modelo sigue montando una batería de 3.400 mAh, la novedad está en la carga, no la rápida, sino la inalámbrica.

Pero antes de entrar en temas de carga mejor detengámonos en ver qué tal rinden esos 3.400 mAh. Aquí hay pocos cambios con respecto a lo que vimos en el modelo anterior. El Mi MIX 2S llega a la jornada completa sin dificultad, pero no le pidas mucho más. En las pruebas, una carga ha durado una media de 24 horas, con un uso más moderado es posible arañar unas pocas horas más, pero no muchas.

Dando un uso intensivo al dispositivo, combinando redes móviles con WiFi, consultar correo, redes sociales, hacer fotos y jugar a algún juego de forma ocasional, el tiempo de pantalla ha estado en torno a las cuatro horas y media, cinco en días en los que no le exigimos tanto. No son números destacables pero se encuentra en la línea de muchos otros gamas altas. Eso sí, en ningún caso he tenido que visitar el cargador antes de acabar la jornada.

Hablando de cargador, ahora sí toca hablar de la carga. Xiaomi vuelve a incluir el cargador rápido en este modelo, lo que se agradece si queremos darle un chute de carga antes de salir. Además, este modelo estrena la opción de la carga inalámbrica con el sistema estándar Qi Charge.

Obviamente si queremos una carga más veloz, el cable es la mejor opción. Con el terminal totalmente descargado, en los primeros 15 minutos el dispositivo alcanza un 21%, un 47% en 30 minutos, 74% en 45 minutos y llegamos al 100% en aproximadamente hora y media.

Con cable, la carga se completa en aproximadamente hora y media. Si usamos el cargador inalámbrico la cosa se alarga hasta las dos horas y media.

Con respecto a la carga inalámbrica, si usamos la base que Xiaomi anunció junto al terminal en Shanghái, la carga se demora bastante más, aunque resulta muy cómodo tenerlo en el escritorio cargando de forma constante. En los primeros 15 minutos también tenemos un 20% de carga, pero conforme progresa se va haciendo más lenta, llegando casi a las dos horas y media para alcanzar el 100%.

Un software (casi) a la última

Xiaomi actualiza su software con bastante frecuencia, ofreciendo soporte hasta a modelos más básicos, pero aunque MIUI esté en constante actualización, a menudo nos encontramos con que la versión de Android es anterior. No es el caso del Mi MIX 2S, que además de venir con MIUI 9.5, sale de serie con Android Oreo (versión 8.0, eso sí).

Sin embargo, aunque sobre el papel tenemos lo último, la unidad que hemos probado no cuenta con el software definitivo, por lo que nos hemos quedado sin probar muchas de las funciones de IA que Xiaomi destacó en la presentación. Por ejemplo no tenemos el desbloqueo facial o muchas de las funciones de la cámara que sí estarán disponibles en la versión final. A pesar de no ser una versión definitiva, el software es estable y no evidencia este detalle, aunque hay una excepción, la app de la cámara, pero de eso hablaremos más adelante.

A pesar de que la unidad que hemos analizado cuenta con un software preliminar, es estable y ofrece una buena experiencia de uso. La lástima es que nos quedamos sin probar funciones como el desbloqueo facial.

Capa china es sinónimo de personalización y MIUI no se escapa. Pero aunque Xiaomi meta mano en prácticamente todos los rincones del sistema, la experiencia de uso no podría ser más sólida, tanto desde el punto de vista del diseño como del funcionamiento. Hay coherencia en todos los apartados y la fluidez está presente en todo momento.

Como siempre, Xiaomi aporta una buena lista de aplicaciones preinstaladas que no podremos eliminar y van desde las clásicas utilidades (reloj, calendario, navegador, gestor de archivos, notas, tiempo, etc) hasta otras más específicas como la app Seguridad, donde engloba funciones más prácticas como el uso de batería y otras más prescindibles como el clásico optimizador o un análisis de seguridad cuyo cometido parece ser hacer publicidad de apps antivirus.

Lo que no me acaba de gustar es que entre tanta personalización haya funciones propias de Oreo que se pierdan por el camino, es el caso de los accesos directos en los iconos. Si mantenemos pulsado sobre un icono no aparece el menú emergente que se estrenó en Oreo, sólo se activa la interfaz para borrar apps o moverlas a otro lugar de la pantalla.

Xiaomi compensa esta pequeña carencia con una buena lista de funciones propias, algunas bastante prácticas como es el caso del segundo espacio o la bola flotante, un menú emergente con accesos directos a funciones muy usadas. También podemos configurar todo tipo de acciones con los botones físicos, como hacer doble clic en el botón de encendido para abrir la cámara o mantener en el botón de volver atrás para abrir la interfaz de multitarea.

Este control por gestos nos suena

Decíamos antes que al no ser el software final, no hemos podido probar algunas novedades, pero hay una que sí hemos podido probar y es la nueva interfaz por gestos. Por defecto, el Mi MIX 2S cuenta con la barra de navegación virtual en la parte inferior de la pantalla, donde encontramos los botones de inicio, recientes y retroceso, pero si queremos podemos eliminarla para aprovechar la totalidad del panel, sustituyendo estas funciones con gestos.

Deslizar hacia arriba para volver a la pantalla de inicio, deslizar y pausar para abrir recientes y deslizar desde izquierda o derecha para volver.

La propuesta de Xiaomi recuerda mucho al control por gestos del iPhone X. Para volver a la pantalla de inicio hay que deslizar desde la base de la pantalla, mientras que si queremos abrir la interfaz de multitarea tendremos que hacer el mismo gesto pero más despacio. Para movernos entre pantallas de menús o páginas web podemos usar los gestos de deslizar hacia los lados.

El control por gestos nos permite eliminar la barra de navegación y aprovechar la pantalla entera. Son cómodos, pero no se llevan bien con teclados de escritura tipo 'swype'.

En los primeros días que tuve el terminal aposté por el control por gestos y la verdad es que resulta bastante cómodo y me habitué enseguida. La mayor ventaja es que, como decía, aprovechamos toda la pantalla ya que no tenemos el espacio que ocupa la barra de navegación, pero tiene un inconveniente que ha hecho que haya acabado desactivándolo.

El problema de esta interfaz por gestos es que no se lleva demasiado bien con teclados que permitan escribir deslizando el dedo. El Mi MIX 2S viene con Gboard de serie y en mi caso suelo usar este sistema de escritura, pero muchas veces (demasiadas) se activaba el gesto de volver atrás al deslizar cerca del borde. Si escribes con este método seguramente te resulte más práctico, pero si lo haces prepárate para acabar desquiciado.

Altavoces estéreo y sin minijack

El minijack de audio está en peligro de extinción y, desde la pasada generación, la serie Mi MIX se sumó a esta tendencia. El Mi MIX 2S repite los pasos de su hermano mayor y trae un único conector USB-C en la parte inferior, donde tendremos que conectar los auriculares sí o sí, a menos que tengamos auriculares Bluetooth, claro está. En la caja tenemos un adaptador pero no auriculares.

En los ajustes tenemos la opción de activar Mi Sound Enhancer (recomendado) y ajustar la ecualización.

Salvando el escollo del minijack, la experiencia de sonido con auriculares es buena y en el menú de ajustes tenemos varias opciones para mejorar el sonido. La primera es Mi Sound Enhancer, una función que recomiendo activar pues la diferencia es notable y el sonido gana en profundidad y contundencia.

Al activar esta opción, Xiaomi nos ofrece una serie de presets pensados en su mayoría para sus propis auriculares, por lo que si usas unos cascos de otra marca no tendrá el efecto esperado. En mi caso, con unos Earpods la mejor opción era la que aparece por defecto (normales), pero jugando con los distintos modelos de auricular se conseguían efectos curiosos.

En ajustes también tenemos un ecualizador en el que podemos ajustar los niveles a mano o usar uno de los presets del menú emergente. Tanto el ecualizador como el Mi Sound Enhancer sólo se activan al conectar auriculares.

El Mi MIX 2S cumple bastante bien a la hora de reproducir el audio a través de sus altavoces. A saber, tenemos un dúo de altavoces estéreo, uno tras la rejilla situada en el borde inferior del teléfono y el otro en la parte superior de la pantalla.

Aunque no tenemos minijack, el Mi MIX 2S se anota un tanto en la parte de audio con el sonido que ofrecen sus altavoces.

El sonido de los altavoces es claro y nítido, incluso en los niveles más altos no llega a distorsionar, aunque aquí conviene destacar que la mayor parte del sonido sale por el altavoz inferior. Si lo tapamos, el volumen desciende de forma notable, mientras que si tapamos el superior el efecto es mucho menor.

La cámara, eterna asignatura de la serie Mi MIX, ¿aprueba la del Mi MIX 2S?

Si había un fallo que podíamos achacar a los anteriores modelos de la serie Mi MIX, era que no montaban una cámara a la altura. De hecho, Xiaomi reservaba sus mejores cámaras para flagship como el Mi 6, pero con esta nueva generación ha habido un claro cambio de estrategia y han dotado al Mi MIX 2S con un conjunto fotográfico mucho más completo.

Xiaomi reservaba sus mejores cámaras para sus buque insignia. Con este cambio de estrategia están dando un mensaje claro: el Mi MIX 2S también es 'flagship'.

Para empezar es el primero de la gama en montar cámara doble, pero veamos qué características nos ofrece este combo. El sensor principal es un Sony IMX363 de 12 megapíxeles y va montado bajo una lente angular de apertura f/1.8. Además, este sensor cuenta con tecnología de enfoque Dual Pixel y píxeles de 1,4 µm. El sensor secundario es un Samsung S5K3M3, también de 12 megapíxeles, pero en este caso la lente es telefoto y tiene apertura f/2.4.

Con esta combinación, la cámara del Mi MIX 2S ofrece la posibilidad de hacer zoom de dos aumentos o aplicar el tan de moda desenfoque de fondo o modo retrato. Además, también se ha mejorado la fotografía con poca luz, estrena un selector de escenas inteligente, lleva estabilizador óptico de cuatro ejes y flash LED de doble tono. Eso sí, en la cámara delantera no hay cambios y seguimos teniendo un sensor de 5 megapíxeles con lente f/2.0.

Antes de empezar, en el apartado de software hay que hacer algunas aclaraciones. Ya hemos adelantado que la unidad que hemos analizado no cuenta con el software definitivo, por lo que hay algunas funciones no disponibles y la aplicación de la cámara es la principal perjudicada por este problema.

Una de las novedades que se anunció en la presentación y que no está disponible en nuestra unidad es un modo de edición especial para las fotos hechas con el modo retrato. Tampoco nos funciona el modo belleza y el HDR tiene un comportamiento bastante errático al forzarlo de forma manual, y lo mismo pasa con la grabación time-lapse o en cámara lenta.

Desde Xiaomi nos confirman que la ROM global estará lista en las próximas semanas y será totalmente estable, además de contar con todas las funciones al completo. Ampliaremos nuestro análisis con la unidad final cuando esté disponible.

App de cámara: la interfaz de siempre da la bienvenida a nuevos modos

Si has probado la app de cámara de Xiaomi, la del Mi MIX 2S te sonará mucho. Xiaomi mantiene su estética y estructura prácticamente intactas, con el añadido de que ahora hay algunas funciones nuevas, como por ejemplo el botón de escena inteligente que se sitúa en el centro de la parte superior, junto al control para el flash y el de HDR.

Los modos se han colocado sobre el botón de disparo a modo de carrusel, de forma que podemos pasar de foto normal a vídeo o modo retrato simplemente deslizando hacia los lados. De izquierda a derecha tenemos Vídeo corto (graba clips de 10 segundos), Vídeo, Foto, Retrato, Cuadrado, Panorámica y Manual.

La aplicación cámara mantiene el mismo estilo y estructura conocida por anteriores entregas, pero añade nuevos modos como el retrato o la escena inteligente.

Con respecto al modo manual, Xiaomi vuelve a ofrecernos los mismos ajustes que vimos en el modelo anterior que son balance de blancos, enfoque, velocidad de obturación, ISO y una opción nueva que permite elegir si disparar con la lente angular o la telefoto. Para acceder al resto de funciones como son ajustes, temporizador, tilt-shift, enderezar, selfie de grupo o beautify hay que acceder al menú de la esquina superior derecha.

Si nos adentramos en los ajustes de la cámara tenemos bastantes opciones, incluyendo un ajuste de contraste, saturación o nitidez en siete pasos, así como la posibilidad de usar el lector de huellas como disparador y ajustar la resolución y formato de fotos y vídeos.

Calidad de imagen a la altura

Vamos al lío, que son los resultados que consigue la cámara del Mi MIX 2S, aspecto que en anteriores modelos flaqueaba bastante. ¿Habrá conseguido Xiaomi mejorar el punto débil de los Mi MIX?

Nota: la unidad analizada no cuenta con el software final, por lo que los resultados podrían variar en la versión que se comercialice. Para evitar errores o desviaciones, salvo que se indique lo contrario, todas las fotos fueron disparadas con el modo de escena inteligente y el HDR automático.

En disparos con buena luz la cámara responde muy bien. Tenemos una escena muy bien resuelta desde el punto de vista del contraste y el color, con tonos fieles y bien definidos, mientras que el nivel detalle se mantiene en todo su esplendor al sacar la lupa y ver ese recorte al 100%.

Destacar también que esta primera imagen fue tomada con el modo retrato y el recorte del fondo es muy natural, claro que tampoco era una escena complicada. Más adelante veremos más ejemplos del modo retrato en distintas situaciones.

Otra escena diurna pero esta vez de un paisaje urbano. Aquí sigue cumpliendo reproducción del color y la nitidez sigue siendo muy buena para tratarse de elementos lejanos, hay cierta pérdida de detalle y deformación en los extremos de la imagen, pero no es algo que podamos ver en el plano general.

La cámara del Mi MIX 2S también resuelve bien escenas con contrastes más complicados, consiguiendo un buen rango dinámico, gran nitidez y tonos fieles. Si nos ponemos tiquismiquis, al sacar la lupa se aprecian algunas debilidades en el procesado en según que zonas, especialmente en la más alejada donde además también se nota una ligera deformación.

Hasta ahora el Mi MIX 2S ha cumplido, pero el día es más amable a la hora de conseguir buenas tomas, es la noche donde se ponen a prueba sus capacidades, y el resultado no defrauda. Volvemos a tener una escena bien compensada a nivel de contraste, con un buen trabajo de balance de blancos y un ruido muy bien controlado que sólo se aprecia en la parte del fondo y si ampliamos.

Otra escena nocturna compleja. Tenemos una enorme cantidad de fuentes de luz de distintos colores y elementos en movimiento, pero a pesar de las dificultades la imagen resultante mantiene un gran nivel de calidad con formas bien definidas y sin apenas ruido.

La dualidad es bienvenida, pero es secundaria

Hasta ahora hemos estado viendo ejemplos tomados con la cámara principal, pero no se nos olvida que el Mi MIX 2S tiene doble cámara y una de las funciones que permite es hacer zoom de dos aumentos. Sobre la utilidad de estos añadidos, personalmente suelo tirar de ambos bastante a menudo, pero aquí depende mucho de los hábitos de cada fotógrafo. Esto es lo que ofrece el Mi MIX 2S.

El zoom de dos aumentos consigue acercarnos al objeto fotografiado, pero en este caso lo hace a costa de ofrecernos una imagen más limitada (recordamos que el sensor es más pequeño y la apertura de la lente menor), sobre todo en cuanto a reproducción del color. En las imágenes ampliadas se aprecian claramente tonos más planos, casi agrisados y el detalle se resiente mucho.

En condiciones favorables, el modo retrato aplica un desenfoque bastante natural y acertado. En esta primera imagen no sólo destaca el excelente recorte del gato, sino que también vemos como ha 'entendido' la profundiad de la escena y aplica el desenfoque de forma gradual entre el primer y segundo plano, sin saltos ni transiciones bruscas.

Con luz más difusa y con una mayor separación entre sujeto y fondo vemos como la cantidad de desenfoque es mayor, pero no llega a resultar artificial. Hay algunos errores en contornos complicados como el pelo, pero en general el recorte de la figura es acertado.

La experiencia con el modo retrato depende en gran medida de la luz, con mejores resultados cuando ésta abunda y otros más justos cuando escasea. Además, si tenemos un fondo más complejo, el procesado suele confundirse tanto en la cantidad de desenfoque como en el recorte de la figura.

Cámara frontal: sin cambios, tampoco de posición

Reducir marcos tiene muchas ventajas, pero tener que encontrarle una nueva ubicación a la cámara delantera no es una de ellas, y la solución de Xiaomi, aunque bien resuelta desde el punto de vista del diseño, resulta muy incómoda en el día a día.

Selfie con el teléfono en posición normal vs selfie dándole la vuelta.

Recordamos que, al igual que anteriores versiones, el Mi MIX 2S sitúa la cámara delantera en el marco inferior en la esquina derecha, es decir, la posición contraria a la habitual. Esto provoca que tengamos que darle la vuelta al móvil cada vez que queremos sacarnos un selfie. La app de la cámara está preparada para girar toda su interfaz sin problema, otras como Instagram no lo permiten. No es ningún drama, está claro, sobre todo si no te haces muchos selfies o grabas stories como es mi caso, pero tampoco es cómodo.

Tener la cámara en la esquina inferior no es ningún drama, pero tampoco es cómodo.

Pero ojo porque hay novedades, aunque a nivel de software. En esta edición, Xiaomi incluye un modo de desenfoque de fondo para la cámara delantera, la pena es que no pudimos probarlo debido a que como decíamos el software no es el definitivo. En nuestra unidad tampoco estaban activos los modos belleza normal y avanzado, pero en este punto no parece que haya mucha novedad y seguimos teniendo los mismos ajustes.

Con respecto a la calidad de imagen, bastante justita. Tenemos un sensor de 5 megapíxeles con lente de apertura f/2.0 y enfoque fijo, la misma configuración que el modelo anterior. Las imágenes con buena luz cumplen con lo esperado pero en cuanto hay un contraluz o contraste marcado vemos como el rango dinámico se resiente, y cuando cae la luz el ruido no tarda nada en aparecer.

Xiaomi Mi MIX 2S, la opinión y nota de Xataka

Al principio recordábamos el primer Mi MIX y lo que supuso en aquel momento en el que reducir marcos no era la prioridad de los fabricantes. Sharp llegó antes, pero fue Xiaomi quien inició la senda que nos ha traído hasta el momento actual, un momento en el que prácticamente ningún flagship puede obviar esta tendencia.

Esto es un arma de doble filo. Por un lado el Mi MIX goza con cierto prestigio entre los 'todo pantalla' por ser el iniciador, un modelo icónico en esta saga. Sin embargo, el escaparate ha cambiado desde el primer Mi MIX y ahora ya no está solo en esa carrera por reducir marcos, lo que hace que el diseño sea sólo un ingrediente más, hacen falta otros para dar con la receta del éxito.

El Mi MIX es un icono de los 'todo pantalla', pero ahora no está solo en la carrera por reducir marcos y hay que subir el listón. El Mi MIX 2S es la respuesta a un panorama cambiante y muy exigente.

El Mi MIX 2S es la respuesta a este panorama cambiante, una iteración que se sale del ciclo de renovación anual nos trae un Mi MIX 2 continuista en apartados como el diseño o la pantalla, pero que mejora puntos clave como la cámara. Tiene sentido, el Mi MIX 2 destacaba por su excelente compactación, pero se quedaba atrás en otra carrera muy reñida: la cámara.

Durante la presentación, Xiaomi dejó claro que había apostado fuerte en la parte fotográfica del Mi MIX 2S y tras probarla queda claro que el listón ha subido en lo referente a calidad de imagen. A pesar de contar con limitaciones propias del software, los resultados evidencian una clara mejora que destaca especialmente en los disparos nocturnos. La asignatura pendiente ahora es la cámara delantera, que sigue quedándose atrás.

Aprovechando el 'timing', Xiaomi también actualiza procesador con lo último de Qualcomm y ofrecer una versión de 8/256 GB. El resultado es un Mi MIX 2 'en esteroides' que sin duda sube el listón de su predecesor, pero nos deja con la sensación de que sus mejoras deberían haber llegado con el anterior modelo y no ahora. Sea como fuere, una cosa está clara, y es que aquel prototipo sin marcos que parecía que nunca iba a salir de China se ha hecho mayor y ya es todo un flagship.

8,9 Diseño9,25 Pantalla9,5 Rendimiento9,5 Cámara8,75 Software8,25 Autonomía8,5 A favor La mejora de la cámara es notable, sobre todo en fotos con poca luz.

El diseño sigue siendo un referente en compactación.

Experiencia de uso fluida gracias a una configuración muy ambiciosa. En contra La posición de la cámara delantera beneficia al diseño, pero es incómoda.

Algunas funciones de IA no saldrán de China.

El zoom x2 tiene espacio de mejora.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.