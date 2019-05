ARM se une al bloqueo a Huawei, según la BBC: la compañía china pierde así un apoyo vital en el desarrollo de sus procesadores Kirin [Actualizado]

ARM es la empresa británica encargada del desarrollo de la arquitectura de la mayoría de procesadores para móviles que conocemos hoy en día. Tanto Qualcomm, Apple, Samsung como Huawei han utilizado sus chipsets como base para la creación de los suyos propios. Ahora, siguiendo con el bloqueo de los Estados Unidos a Huawei, ARM ha solicitado a sus empleados que suspendan todas las actividades con Huawei, según unos documentos internos obtenidos por la BBC.

Las instrucciones de ARM incluirían detener "todos los contratos activos, derechos de soporte y cualquier compromiso pendiente" con Huawei y sus subsidiarias. Y es que según el comunicado interno de ARM obtenido, sus diseños contienen tecnología original de los EE.UU y como consecuencia se ven afectados por el bloqueo de la Administración Trump.

Este bloqueo, en caso que se extendiera en el tiempo, supondría un golpe fatal para el negocio de Huawei ya que el desarrollo de sus chipsets Kirin está estrechamente ligado al trabajo de ARM, por el que incluso pagan una licencia.

El gigante de telecomunicaciones Softbank compró ARM hace tres años, pero la empresa de semiconductores sigue teniendo la base en Reino Unido. Adicionalmente también existe ARM China, una compañía separada pero donde ARM Holdings posee el 49% de las acciones. Según informa la BBC, esta división de ARM específica para China también se vería afectada por el bloqueo.

No estamos ante un fabricante de procesadores al uso como hace Samsung con sus Exynos o la propia Huawei con sus Kirin. El trabajo de ARM es construir la arquitectura y la base de estos procesadores para después licenciarlo a otros fabricantes y que estos creen sus propios diseños. Es un trabajo que puede ser más o menos directo en función si el fabricante quiere añadir después sus propios modificaciones o añadir más elementos.

La importancia de ARM radica en el hecho que su arquitectura Cortex es utilizada por empresas tan importantes como Qualcomm en sus procesadores más avanzados o incluso Apple, que planea basarse en ARM para su esperado chips enfocado en portátiles. La clave está en que salvo Intel, su rival directo, no existen alternativas capaces de plantar cara a ARM y convertirse en una opción de escapatoria para empresas que lo necesiten, como podría ser el caso de Huawei.

Según describe la BBC, los empleados de ARM fueron informados de la decisión el día 16. Mientras que a día 21, una vez conocida la posición de Google, una fuente de ARM informaba que todavía no se les había comunicado que podían empezar a trabajar de nuevo con Huawei.

En el comunicado interno, ARM habría enviado una nota donde detalla que debido a "una desafortunada situación" no iba a estar permitido "proveer soporte, enviar tecnología, software, código o actualizaciones, ni mantener discusiones técnicas con Huawei, HiSilicon ni otras de las empresas nombradas". Un bloqueo precipitado donde los empleados deberían "detener y declinar amablemente" todas las conversaciones de negocios con individuos que pudieran representar romper el tratado.

