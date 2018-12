Snapdragon 8cx, el primer procesador de 7nm para PCs es de Qualcomm

Qualcomm se lanza a la yugular de Intel, y es que en el tercer día del Snapdragon Summit 2018, la compañía acaba de anunciar su nuevo procesador para portátiles, tablets y convertibles Windows ARM: el Snapdragon 8cx, su microprocesador "más potente y extremo jamas construido", según la compañía.

Pero lo que es tal vez lo más relevante de este anuncio, es que el Snapdragon 8cx es también el primer procesador de 7 nanómetros para PCs, por lo que Qualcomm está superando tanto a Intel como a AMD en esta carrera, donde parece que está listo para dar el salto y competir fuera de los móviles.

Ahora sí, Qualcomm planta cara a Intel y AMD

Hace un año conocimos la primera apuesta de Qualcomm en el terreno de los portátiles "always connected" con el Snapdragon 835. A mediados de este año, y tras quedarnos a deber en cuanto a rendimiento, Qualcomm presentó el Snapdragon 850, con el que seguían apostando por la conectividad ininterrumpida bajo una autonomía brutal.

Ahora, seis meses después, Qualcomm tiene un nuevo as bajo la manga con el Snapdragon 8cx, el cual nos aclaran que no viene a sustituir al 850, por lo que presentan una nueva nomenclatura con la que buscan destacar que se trata de un procesador centrado en la potencia, incluso un salto un encima de lo que ofrecen en sus procesadores para smartphones, como el recién presentado Snapdragon 855.

La realidad es que el nuevo 'Snapdragon 8cx Compute Platform' sobre el papel luce impresionante y promete traer una potencia y autonomía nunca antes vista a los ordenadores portátiles, además de una conectividad completa. Claro, esto es en la teoría, ya veremos si en la práctica confirma todo esto.

Rendimiento, autonomía y conectividad

En sí el Snapdragon 8cx tiene un mayor tamaño respecto al 855, por lo que tenemos espacio para un número mayor de transistores donde se incluyen una CPU y GPU más rápidas, además de, como mencionábamos, ha sido fabricado sobre un proceso de 7 nanómetros.

La CPU es una Kryo 495, que Qualcomm asegura es la más rápida y potente que han fabricado, e incluso supera al 855. En su interior encontramos cuatro núcleos para el rendimiento y cuatro núcleos para el consumo energético, además de 10MB de cache L3, el doble que en el 850.

Por otro lado tenemos la Adreno 680 Extreme GPU, que afirman es el doble de rápida y 60% más eficiente con respecto al Snapdragon 850. Esta GPU también contaría con el doble de transistores y el doble de ancho de banda, lo que le permitiría un mejor desempeño al mostrar gráficos sin disparar el consumo energético.

De hecho, Qualcomm mencionó que su Snapdragon 8cx tiene un TDP de 7W con el que sería capaz de mantener una eficiencia energética del 50% más alta en comparación con plataformas de 15W, como la Serie U de Intel, que sigue en los 14nm.

En cuanto a la autonomía, la compañía afirma que el 8cx será capaz de ofrecer hasta 25 horas de duración de batería, es decir, 60% más eficiente respecto a la generación anterior. Además, la carga rápida llega por fin a través de Quick Charge 4+, algo que faltaba en la gama de procesadores para PCs de Qualcomm.

Por la parte de la conectividad, el Snapdragon 8cx también estrena el módem X24 del Snapdragon 855, lo que en teoría nos permitirá tener conexiones de hasta 2Gbps Gigabit LTE. Asimismo, tenemos soporte a 7xCA, WiFi 4x4 MIMO, LAA y soporte de hasta 20 canales. Eso sí, ni una sola mención a la compatibilidad con 5G a través del módem X50.

"No se trata de potencia bruta, sino experiencia de uso"

El Snapdragon 8cx también es compatible con la API de DirectX 12 y cuenta con un codificador de video de alta eficiencia, lo que permitiría conexiones con hasta dos monitores externos 4K HDR. Asimismo, Qualcomm está trabajando de la mano con Mozilla para llevar Firefox nativo a los portátiles con el nuevo 8cx.

Continuando con las especificaciones, y como parte del aprendizaje que dejaron los dos procesadores anteriores, el 8cx amplia el soporte para hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR4x 2133MHz, así como a NVMS SSD de nivel profesional bajo UFS 3.0. También tendremos soporte a USB 3.1 de segunda generación y hasta cuatro líneas PCI-E Gen 3.

El audio no se queda atrás, ya que también tendremos tecnología de la casa como Qualcomm Aqstiq y aptX HD para un audio vía Bluetooth de mayor calidad. Habrá soporte a dos micrófonos para tareas de cancelación de ruido y así mejorar la experiencia usando asistentes virtuales como Cortana o Alexa.

Por último, el 8cx cuenta con su propio motor de inteligencia artificial con el Hexagon 685, que servirá para tareas que requieren mayor complejidad, como la edición de audio, vídeo o simplemente ver una película a la máxima resolución.

Qualcomm está apostando en grande con este lanzamiento, por lo que trata de dejar de lado que se trata de un procesador ARM para Windows, y es que según ellos esto es el futuro. De hecho, para esta versión estarán añadiendo soporte a Windows 10 Enterprise, buscando así un nuevo más profesional.

Miguel Nunes, director senior de gestión de productos de Qualcomm, mencionó: "el objetivo es ofrecer ordenadores portátiles que se centren más en la usabilidad dentro del mundo real, no se trata de potencia bruta, se trata de lo que la gente hace y usa en la vida real. Y aunque en este momento nos estamos centrando en dispositivos con Windows 10, en el futuro no hay razón para que no podamos añadir soporte a otros sistemas operativos.".