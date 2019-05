Google afirma que Google Play seguirá funcionando en los móviles actuales Huawei, pero no dice nada de actualizaciones Android ni nuevos teléfonos

Google sigue sin detallar cómo pretende cumplir con la orden ejecutiva de la Administración Trump. Como se ha confirmado, Google ha decidido suspender negocios con Huawei, pero todavía no está claro a qué dispositivos afectará ni qué productos de Google dejarán de funcionar.

Reuters explica que los próximos teléfonos de Huawei fuera de China perderán el acceso a diversas aplicaciones de Google, como la Play Store y Gmail. Una decisión que viene a confirmar la propia Google a través de un tuit en su cuenta de Android oficial.

Google informa que cumplirá con todos los requerimientos del gobierno de los EEUU, pero explica que servicios como Google Play o la capa de seguridad Play Protect seguirán funcionando en los dispositivos Huawei existentes. Y aquí está la clave, ya que especifica que los móviles Huawei actuales seguirán teniendo acceso pero no especifica nada sobre los próximos teléfonos de la marca.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.