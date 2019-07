APK de Android: qué son estos archivos y cómo se instalan

Vamos a explicarte qué son los archivos APK de Android y cómo puedes instalarlos. Se trata de un tipo de archivo que puede ser un arma de doble filo, por una parte puede ayudarte a instalar aplicaciones que no están en Google Play, y por el otro puede hacer que acabes con algún virus o malware instalado en tu móvil si no tienes cuidado.

Por eso, vamos a empezar explicándote qué es exactamente este tipo de archivos, mencionando lo que necesitas saber para evitar cualquier tipo de problema por utilizarlos. Y luego, pasaremos con un sencillo paso a paso sobre cómo puedes instalarlos en tu móvil o tableta Android.

Qué es un archivo APK de Android

Los archivos que acaban con la extensión .apk son ejecutables diseñados para Android. Cada sistema operativo tiene sus propios formatos de archivo ejecutable, como por ejemplo los archivos .exe de Windows o los .deb de los sistemas GNU/Linux basados en Debian. En el caso de Android, son los APK o Android Application Package.

Este formato es una variante del formato JAR de Java, y se utiliza para distribuir e instalar aplicaciones y juegos en dispositivos que utilicen el sistema operativo de Google, tanto teléfonos inteligentes como tabletas, sistemas de SmartTV o cualquier otro que utilice Android.

Para ejecutar un archivo .APK no necesitas nada, bastará con abrirlo para que empiece a funcionar y no necesitarás ninguna aplicación especial para ellos. Estos archivos sirven casi siempre para instalar aplicaciones sin necesidad de pasar por Google Play, y aunque en la mayoría de casos contienen todos los datos necesarios para hacer funcionar la app, hay veces que quizá haga falta descargar algunos archivos extra.

Y se da la casualidad de que justo estás instalando un APK que necesita bajarte más datos pero no tienes conexión, existe otro tipo de archivo derivado llamado XAPK. Estos contienen tanto el propio APK como un archivo OBB con los datos adicionales que vas a necesitar. Se utilizan, por ejemplo, en juegos que ocupan mucha memoria y son pesados, y se suele descargar por separado el APK de los archivos OBB.

Por lo demás, los archivos APK se comportan como cualquier otro tipo de archivo, y los puedes compartir libremente entre tus dispositivos. Puedes enviarlos por correo, mensajería instantánea o el método que quieras, y una vez los descargues en tu Android, sólo tendrás que pulsar sobre ellos para ejecutarlos.

Sin embargo, los archivos APK también pueden ser la puerta de entrada para varios virus y diferentes tipos de amenaza. Ten en cuenta que no han pasado los filtros de seguridad de la tienda de aplicaciones oficial de Google, y por eso es importante que te asegures de que su procedencia es segura en el caso de que vayas a instalar alguno.

Para evitar esta amenaza, la mayoría de móviles Android tienen bloqueada la utilización de archivos APK externos que no instales directamente desde Google Play. Por lo que si vas a instalar una APK fuera de la tienda oficial de aplicaciones, primero vas a tener que desactivar esta opción.

Cómo instalar una APK

Si vas a instalar una aplicación mediante un archivo APK que te has bajado de Internet, el primer paso es activar los permisos para instalar aplicaciones desconocidas. En Android, esto puedes encontrarlo en los ajustes con el término Orígenes desconocidos en las opciones de seguridad o, en las últimas versiones, como Aplicaciones desconocidas en las opciones de acceso especial. Utiliza el buscador de los ajustes para dar con ellos.

El siguiente paso será descargar el archivo APK de una fuente fiable, y evitando los que se compartan por foros y redes sociales para evitar malware. Una de las webs más recomendables es APKmirror.com, donde puedes encontrar aplicaciones incluso antes que en la tienda de Google, y que lleva años demostrando la seguridad de los archivos que almacena.

A continuación, pulsa sobre el archivo APK que hayas descargado. Esto lo puedes hacer desde la notificación que te mostrará el navegador, desde la que aparecerá en la parte superior de tu Android, o incluso más tarde en la carpeta de descargas de tu móvil.

Si no has activado al principio la instalación de apps desconocidas, al pulsar sobre una APK se te bloqueará la instalación. Pero si lo has hecho como te hemos explicado, te aparecerá el nombre de la aplicación o juego que haya dentro de la APK, y sólo tendrás que pulsar en el botón Instalar dentro del diálogo en el que se te pregunta si quieres realizar la instalación.

Pero como hemos dicho antes, el método más seguro de instalar APKs es a través de Google Play, la tienda oficial de aplicaciones de Android. Es verdad que utilizándola no vas a ver en ningún momento el formato de los archivos, pero al bajarlos de aquí sabrás que han pasado bastantes controles por parte de Google (aunque de vez en cuando se les escapa algo), por lo que suele ser siempre mucho más seguro que otros métodos.