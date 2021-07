Huawei Watch 3, análisis: HarmonyOS convence y lleva al smartwatch de Huawei al siguiente nivel (por fin)

Un sistema operativo para gobernarlos a todos. Un sistema operativo para encontrarlos, un sistema operativo para atraerlos a todos, no a las tinieblas ni a la Tierra de Mordor, sino al ecosistema de productos conectados de Huawei. Esta pequeña alegoría al bueno de Tolkien nos sirve para introducirnos de lleno en lo que Huawei está desarrollando con HarmonyOS, su sistema operativo propio que ya hemos podido probar en tablets y que, finalmente, aterriza oficialmente en relojes inteligentes.

Los Huawei Watch 3 y Watch 3 Pro han sido los primeros smartwatches de la compañía en dejar de lado el archiconocido LiteOS para darle paso a HarmonyOS. El modelo que hoy nos ocupa y que ya hemos tenido ocasión de probar a fondo es el Huawei Watch 3, un reloj que lleva más de una semana en nuestra muñeca, que nos ha acompañado en todo momento y que (spoiler) nos ha dejado con un sabor de boca muy agradable. Sin más dilación, vamos con su análisis.

Ficha técnica del Huawei Watch 3

HUAWEI WATCH 3 DIMENSIONES Y PESO 46,2 x 46,2 x 12,15 mm

54 gramos sin correa PANTALLA AMOLED de 1,43 pulgadas

Resolución 466 x 466 píxeles

326 ppp

60 Hz

1.000 nits PROCESADOR Hisilicon Hi6262 MEMORIA RAM 2 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 16 GB BATERÍA 450 mAh SISTEMA OPERATIVO HarmonyOS 2 CONECTIVIDAD WiFi 2,4 GHz

Bluetooth 5.2, BR+BLE

NFC

eSIM (4G) RESISTENCIA AL AGUA 5 ATM BOTONES Sí, dos SENSORES Sensor de aceleración

Sensor giroscópico

Sensor geomagnético

Sensor óptico de frecuencia cardíaca

Sensor de luz ambiental

Sensor de presión barométrica

Sensor de temperatura de la piel EXTRAS Asistente Celia

GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Carga inalámbrica

100 modos deportivos

Corona giratoria

Altavoz

Micrófono PRECIO 369 euros

Diseño: propio de la gama alta

Empezamos, como siempre, hablando del diseño. Cuando hicimos nuestras primeras impresiones dijimos que al reloj no se le podía poder ninguna pegar en lo que a construcción se refiere. Después de haberlo probado largo y tendido, solamente podemos reafirmarnos. La construcción del reloj es excepcional y tiene sentido que así sea, porque su precio no es precisamente de 100 euros.

El Huawei Watch 3 tiene una caja de acero inoxidable pulido negro. Es bonito y elegante, pero se llena de huellas con solo mirarlo. Es un reloj completamente circular con una caja de 46 milímetros, por lo que es similar en tamaño a los anteriores relojes de la compañía. Su grosor es de 12,15 milímetros (en la línea de otros relojes) y, eso sí, pesa 54 gramos.

Si os gustan los relojes que son algo pesados, el Huawei Watch 3 seguramente os convenza

Esto puede generar cierta discusión. Hay quien prefiere relojes más ligeros (por eso de la comodidad) y quien prefiere relojes pesados (por eso de la sensación premium). Yo soy de los segundos. Me gusta que los relojes pesen y transmitan robustez y buen diseño. A mí esos 54 gramos me parecen el peso perfecto para un reloj, pero seguramente haya personas que opinen que es mejor que sea más ligero. Cuestión de gustos al fin y al cabo.

En cualquier caso, el reloj es muy cómodo. Notamos que lo llevamos puesto, sin duda, pero es agradable al tacto. Nosotros no hemos tenido problemas de ningún tipo ni en el día a día, ni haciendo deporte ni llevándolo mientras dormimos (como veremos más adelante, el reloj analiza nuestro sueño si nos lo dejamos puesto en la cama).

En el marco derecho tenemos el botón principal en la zona superior y un segundo botón (programable y configurable) en la zona inferior. Ninguno de los dos botones clickea en absoluto. El recorrido es bueno y la pulsación es agradable. El botón superior, además, es una corona digital que podemos girar para desplazarnos por los menús o leer notificaciones, tal y como hemos podido ver en el Apple Watch. También nos ofrece feedback háptico al moverla.

También en la parte derecha tenemos el altavoz (que usaremos para escuchar las llamadas o la música, así como para evacuar el agua). Este se completa con un micrófono situado en la zona izquierda. A pesar de tener todos estos agujeros y botones, el reloj es sumergible y tiene resistencia al agua de 5 ATM.

En la parte inferior tenemos el sensor de ritmo cardíaco con sus LEDs verdes, el pulsioxímetro con sus LEDs rojos y el sensor de temperatura de la piel. No tenemos pines de ningún tipo, ya que la carga es inalámbrica. Eso significa que tendremos que usar la base de carga que viene incluida en la caja y que no es compatible con el cargador del Huawei Watch GT 2, por ejemplo.

En lo que a la correa se refiere, está hecha de silicona, pero hay siliconas y siliconas. Huawei siempre ha hecho un trabajo excepcional con sus correas y la del Huawei Watch 3 no es una excepción. La correa es suave, gomosa y agradable al tacto. Se siente muy bien trabajada y, en pocas palabras, es de las mejores correas que hemos probado.

La correa es de 22 milímetros y tiene un cierre estándar, por lo que se puede retirar con facilidad e intercambiar por cualquier otra correa que tengamos por casa. El cierre, por su parte, es de hebilla convencional y sujeta perfectamente. En ningún momento se nos ha soltado. Un detalle interesante es que la hebilla tiene el nombre de la marca grabado.

En pocas palabras, el Huawei Watch 3 es un reloj cuya construcción es sobresaliente, hasta el punto de que la única pega que le podemos poner es que el acero inoxidable de la caja se llena de huellas. Eso, y que las cajas de 46 milímetros no son para todas las muñecas, tenedlo presente si tenéis una muñeca más pequeña.

Pantalla: una delicia

Una de las claves de cualquier reloj inteligente es la pantalla, así que vamos con ella. El Huawei Watch 3 monta un panel AMOLED de 1,43 pulgadas (poca broma) con una resolución de 466 x 466 píxeles, de las más altas que hemos visto en el mercado.

Eso significa que tenemos una densidad de 326 píxeles por pulgada, por lo que es literalmente imposible ver el más mínimo píxel a una distancia prudencial. Por si fuera poco, tiene una tasa de refresco de 60 Hz (algo propio de los relojes de gama alta) y un brillo máximo de 1.000 nits. Dicho de otra forma, se ve de escándalo.

La pantalla no ha dado ningún problema durante la prueba: se nota bien trabajada y se ve muy bien

Aunque sigo esperando ese reloj que consiga reducir los bordes al mínimo, Huawei ha hecho un buen trabajo de compactación. La pantalla ocupa casi todo el frontal gracias a unos biseles reducidos. No en vano, la firma se ha desecho del minutero que ocupaba gran parte del marco en el Huawei Watch GT 2.

Se ve perfectamente a plena luz del día y, aunque tiene el cristal ligeramente curvado, no he notado destellos indeseados durante el uso. El brillo máximo es muy alto y el brillo mínimo también. Evidentemente, tiene brillo automático y se agradece que esté, porque además funciona bastante rápido.

La pantalla se puede encender con los botones laterales o haciendo el gesto de mirar la hora con la muñeca. Para apagarla, simplemente hay que tapar la pantalla con la palma de la mano. Hablando de gestos, es muy chulo poder aceptar una llamada abriendo y cerrando el puño. No es un gesto particularmente natural, pero funciona bien.

Básicamente, podemos decir que la pantalla del Huawei Watch 3 está muy bien trabajada. Pero es que por si fuera poco tener una buena pantalla, se acompaña de watchfaces interactivas y animadas que podemos instalar a placer. Podemos llevar unas cuantas en el reloj, pero desde la app para móvil podemos descargar más.

Algo que me gusta de los relojes de Samsung, Apple y con WearOS es que los widgets son interactivos. Es decir, que si pulsamos en el icono de las pulsaciones se abre la app de frecuencia cardíaca. No es algo que haga acto de presencia en todos los relojes y en este sí lo hace. Es una nimiedad, estamos de acuerdo, pero son pequeños detalles que redondean la experiencia.

En cuanto al rendimiento, el panel detecta sin problemas las pulsaciones de nuestros dedos, algo que unido a buen rendimiento hace que la experiencia sea superlativa, a la altura de los mejores relojes inteligentes del mercado. Una buena pantalla, en resumidas cuentas.

Rendimiento: HarmonyOS convence

Hasta aquí todo bien, pero vayamos al meollo del asunto y a lo que, sin lugar a dudas, es el apartado más interesante del Huawei Watch 3: HarmonyOS y su rendimiento. Antes de nada, compatibilidad: el Huawei Watch 3 es compatible con iOS y Android a través de la app Huawei Salud, que está disponible en Google Play Store, AppGallery y App Store. Conviene no confundir Huawei Salud con AI Life, que es la que usamos para los auriculares y demás dispositivos IoT.

Interfaz de Huawei Salud.

Dentro del reloj encontramos 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, una cifra que no está nada mal, y el procesador Hisilicon Hi6262. Todo ello le da vida a HarmonyOS 2, un sistema operativo completamente nuevo que supone todo un salto en términos de rendimiento, funciones y opciones. Si los anteriores relojes de Huawei eran dispositivos bastante sencillitos y básicos, el Huawei Watch 3 se queda a la altura de los Apple Watch y Samsung Galaxy Watch. Ahora sí que sí.

HarmonyOS 2 nos ofrece una interfaz similar a la de los anteriores relojes de Huawei. Deslizando hacia los lados accederemos a los diferentes widgets (como el resumen de actividad, la frecuencia cardíaca, etc.) y a un panel de información rápida con información como el tiempo, la reproducción de música y Celia, el asistente virtual de Huawei. De este hablaremos más adelante. Deslizando hacia abajo abriremos el panel de ajustes rápidos y hacia arriba las notificaciones.

Pulsando la corona abriremos el cajón de aplicaciones. El catálogo de apps preinstaladas es nutrido y nos permite explotar al máximo el reloj. Tenemos las clásicas, como el ritmo cardíaco, SpO2, sueño o estrés, pero hay algunas incorporaciones nuevas que merece la pena destacar.

La primera es AppGallery. Porque sí, una de las bondades de HarmonyOS es que Huawei por fin puede tener una tienda de aplicaciones dedicada para sus relojes. Como ya es posible en los Apple Watch y relojes con WearOS gracias a Google Play y App Store, en los nuevos relojes de Huawei podremos descargar apps directamente al reloj.

Esto es sencillamente genial, pero lo será aún más cuando haya más apps. Faltan aplicaciones de obligada instalación en cualquier reloj como la de Spotify o Google Maps (esta última sería raro que la viésemos en algún momento). En su lugar, Huawei nos permite usar Huawei Music (que viene preinstalada) y descargar Petal Maps (su alternativa a Google Maps). Hay otras tantas como Nuki, Los40 y hasta un traductor. Por ahora el listado es escaso, pero cabe esperar que mejore con el tiempo.

Por otro lado, algo que me gustaría destacar es que para buscar aplicaciones en AppGallery tenemos que usar un teclado QWERTY muy pequeño. No hay opción para usar la voz y a ver, la pantalla, aunque es grande, es la que es. No es cómodo escribir con un teclado de ese tamaño en una pantalla tan pequeña. Es una nimiedad, pero ahí queda

La segunda es la app de contactos y teléfono. Si tenemos el reloj conectado al teléfono podremos hacer llamadas y responderlas desde el propio reloj, pero lo que es aún mejor es que el dispositivo es compatible con eSIM. Básicamente, el dispositivo puede operar de forma independiente al móvil, lo que nos permite recibir llamadas y tener conectividad aunque no esté conectado al móvil.

Y en ese sentido, algo interesante es que Huawei Music (la tercera app interesante) tiene reproducción de música en streaming y en local. Es decir, que podemos usar el servicio si somos suscriptores o importar nuestra música al reloj para escucharla tanto en el propio reloj (con el altavoz integrado) o con unos auriculares si los conectamos al reloj. Esto es muy, muy útil para hacer deporte. Una lástima que con Spotify solo podamos controlar la reproducción de música, pero nada más

Por defecto, las aplicaciones están dispuestas en formato mosaico, como los Apple Watch. En mi opinión, es la interfaz más intuitiva, pero siempre podemos poner el formato lista. En ese caso, podemos aprovechar más la corona del lateral, ya que rotándola podremos hacer scroll para desplazarnos por los menús. El rendimiento es excepcional y muy fluido, a la altura de los mejores relojes del mercado.

Luego tenemos a Celia, el asistente de voz de Huawei. No tiene nada que ver con Google Assistant o Siri debido, principalmente, a que no tiene la integración que dichos asistentes tienen en la domótica de nuestro hogar, pero es útil. ¿Para qué? Para pedir información, poner música, poner alarmas, medirnos el pulso, etc. Además, usando el comando "Hey Celia" podremos invocarlo rápidamente.

Es una pena que no podamos controlar la domótica de casa con el reloj, pero es lo que tiene no tiene Google Assistant. Cabe destacar que si tenemos eSIM, el asistente puede funcionar sin conexión al móvil. El rendimiento del asistente es bueno, pero su implementación actual no va más allá de interactuar con el reloj y el ecosistema de Huawei, que no es ni de lejos igual de grande que el de Google o Apple.

Y hablando de penas, el reloj tiene NFC pero a efectos prácticos es como si no lo tuviera. Huawei Pay no está disponible en España por lo que, a pesar de tener la tecnología necesaria, es imposible pagar con el reloj de forma inalámbrica.

En definitiva, nos podemos quedar con la idea de que, incluso con las carencias que tiene, HarmonyOS 2 es un sistema operativo que, al menos en relojes, nos convence. Era una pena tener relojes tan bonitos y un sistema operativo tan capado como era LiteOS. Ahora, por fin, los relojes de Huawei darán la talla y serán relojes inteligentes con todas las letras. Falta trabajo, pero el camino es el correcto.

Pasamos así a hablar de la sensórica y las apps relacionadas con la salud. La primera aplicación es la de frecuencia cardíaca. El reloj puede medirla de forma inteligente (según el estado actual de actividad) o en tiempo real. También nos alerta cuando la frecuencia cardíaca pasa o baja de cierto nivel. La medición es realmente precisa y el informe, aunque poco detallado, es útil.

Registro de frecuencia cardíaca.

La segunda app es el sueño. No tiene misterio, es una función que ya conocemos y que en este caso funciona muy bien. El reloj detecta perfectamente la hora a la que nos vamos a dormir y cuándo nos despertamos. Es complicado decir si la detección de fases es precisa porque estamos dormidos, evidentemente, pero el informe encaja con nuestras sensaciones al día siguiente.

Registro del sueño.

Luego tenemos el estrés. Cuando la activamos, el reloj analiza nuestros movimientos y la variabilidad de la frecuencia cardiaca para detectar el estrés. Lo hace de forma automática y quizá es la métrica que menos nos ha convencido, indicándonos algunas veces que estábamos estresados mientras veíamos la tele o que no lo estábamos en momentos de tensión durante el trabajo. En cualquier caso, es algo orientativo (como todas las métricas) y conviene tratar los datos como una orientación.

Registro del estrés.

La cuarta aplicación es la medición en tiempo real del nivel de oxígeno en sangre. Es precisa cuando estamos parados, pero hay que tener en cuenta que un simple movimiento de muñeca puede alterar los resultados. Por eso es útil durante el sueño o al hacer actividades al aire libre en grandes altitudes, pero de nuevo, mejor cogerla con pinzas y no tomarla como una verdad escrita en piedra.

Registro del SpO2.

Por último, el reloj es capaz de medir la temperatura de la piel en tiempo real. Es un dato que puede ser útil en ciertas circunstancias, pero que el realmente pasa un poco desapercibido en el día a día. No es una métrica indispensable, así que si no os interesa mucho podéis desactivar el registro en tiempo real.

Registro de la temperatura de la piel.

En cuanto a las funciones "inteligentes", podemos hacer y responder llamadas desde el propio reloj (que se escucha sorprendente bien, por cierto) y recibir notificaciones, pero no responderlas. Por ejemplo, si recibimos un mensaje de Telegram podremos ver el contenido completo, pero no responder ni con mensajes predeterminados ni con mensajes escritos.

En definitiva, nos podemos quedar con la idea de que, incluso con las carencias que tiene, HarmonyOS 2 es un sistema operativo que, al menos en relojes, nos convence. Era una pena tener relojes tan bonitos y un sistema operativo tan capado como era LiteOS. Ahora, por fin, los relojes de Huawei darán la talla y serán relojes inteligentes con todas las letras. Falta trabajo, pero el camino es el correcto.

Hacer deporte con el Huawei Watch 3

¿Y qué es un reloj inteligente si no nos acompaña durante nuestras sesiones de ejercicio? El Huawei Watch 3 no se queda corto en opciones y nos permite monitorizar hasta 100 tipos de ejercicios diferentes, así que no vamos a tener problema.

Durante la sesión podemos ver las métricas en tiempo real, controlar la música y, si tenemos Petal Maps instalado, nuestra posición y la ruta de regreso. También es muy interesante la competición contra la IA, que nos indica el ritmo "deseable" al que deberíamos ir. Como recomendación: bajad el volumen, porque el reloj tiene un asistente de voz que lo grita todo y hombre, ir por la calle con el reloj diciéndote (en inglés) que vas a empezar a correr es un poco... raro.

Informe de ejercicio.

Cuando terminamos el ejercicio, la app nos generará un informe con la ruta que hemos seguido, el ritmo, gráficos con diferentes estadísticas y más detalles. El informe es muy completo, la medición de los parámetros de salud nos parece muy precisa y el GPS integrado se comporta de escándalo. Tarda un poquito en fijar, pero una vez lo hace la conexión es estable.

Algo muy chulo es el seguimiento dinámico de la sesión. Como el reloj registra la ruta que hemos seguido y cómo han evolucionado nuestros parámetros, desde la app podemos generar un vídeo en que vemos el transcurso de la sesión, por dónde hemos ido, cuándo nos hemos parado, cuándo hemos hecho los kilómetros, el ritmo, etc. Muy interesante, la verdad.

Seguimiento dinámico de la sesión.

En cuanto a comodidad, lo decíamos antes y lo repetimos ahora. El reloj, aunque pesa (algo que para mí no es un problema), es muy cómodo. Vas a notar que lo llevas puesto, sobre todo si no estás acostumbrado a llevar relojes, pero no es nada desagradable ni interfiere negativamente en el ejercicio.

Batería: se han hecho sacrificios

En el mundillo de los smartwatches hay un patrón que se repite siempre: cuánto más básico es el reloj, más autonomía tiene. Esto se suele cumplir a rajatabla, por eso los relojes de Amazfit y Xiaomi aguantan sin problema una o dos semanas y el Apple Watch se queda en poco más de un día. Más funciones, más potencia, más opciones, más consumo energético, no tiene más.

Esto es exactamente lo que le ha pasado al Huawei Watch 3. Los anteriores relojes de la compañía eran relojes básicos. Muy bonitos, pero básicos. Por eso aguantaban dos semanas sin despeinarse. En el nuevo modelo, sin embargo, se han tenido que hacer sacrificios. Alimentar este sistema operativo y esta pantalla implica reducir la autonomía final considerablemente, algo que no sorprenderá a los usuarios de relojes Samsung o Apple, pero sí a los poseedores de un Watch GT 2, GT 2e, etc.

Dentro del Huawei Watch 3 encontramos una batería de 450 mAh que nos ofrece hasta dos días de autonomía. Nosotros lo hemos llevado con todas las funciones de monitorización activadas, siempre conectado al móvil, recibiendo notificaciones y, en definitiva, explotándolo al máximo. La batería ha durado eso, dos días. No está mal para un smartwatch de esta categoría, pero no tiene nada que ver con lo que ofrecían los anteriores modelos.

En cualquier caso, la autonomía final dependerá de cómo lo usemos. No es lo mismo usar mucho el GPS que no usarlo, por ejemplo. Huawei, además, ofrece un modo de bajo consumo que desactiva algunas funciones y alarga la autonomía hasta los 14 días, pero yo, personalmente, soy de los que prefieren disfrutar de los dispositivos al máximo aunque eso implique menos autonomía. Sea como fuere, si queréis activarlo en un momento puntual lo podéis hacer sin problema.

En pocas palabras, lo que hemos perdido en autonomía lo hemos ganado en opciones y rendimiento, así que como suele decirse: "las gallinas que entran por las que salen". En cuanto a la carga, se hace mediante una base inalámbrica que está incluida en la caja. Tarda alrededor de dos horas en completarse, que no está nada mal y menos si lo vais a dejar cargando por la noche.

Huawei Watch 3, la opinión de Xataka

En conclusión, el Huawei Watch 3 es un paso en la decisión correcta. El diseño es sobresaliente, la pantalla es una gozada y el rendimiento es muy, pero que muy bueno. Los anteriores relojes de Huawei no estaban nada mal, pero se quedaban cortos en la parte de software. HarmonyOS, al menos por lo que hemos podido comprobar, viene dispuesto a cambiar las cosas.

HarmonyOS dota al Huawei Watch 3 de unas capacidades que hasta ahora quedaban relegadas a Apple, Samsung y los dispositivos con WearOS. Y sí, es cierto que hay aspectos de mejora, como el escaso listado de apps disponibles en AppGallery, lo poco integrado que está el asistente Celia en el resto de dispositivos IoT, la batería o la falta de pagos móviles, pero es algo que cabe esperar que mejore con el paso del tiempo.

El Huawei Watch 3 es un reloj muy bueno. No es perfecto, pero es recomendable. ¿Hay opciones más completas en el mercado? Sin duda, véanse el TicWatch Pro 3 GPS (que es más barato) o el Samsung Galaxy Watch 3 (cuyo precio de lanzamiento fue de 439 euros), pero lo que Huawei ha conseguido es digno de admirar. Es un buen reloj y, si el precio no es un problema y estamos dispuestos a lidiar con AppGallery, una buena opción.

8,8 Diseño9,5 Pantalla9 Software8,75 Autonomía8,5 Interfaz8 A favor Su diseño es exquisito.

El rendimiento de HarmonyOS es muy bueno.

Por fin tiene una tienda de aplicaciones dedicada. En contra La autonomía es peor que la de los anteriores Huawei Watch.

El catálogo de aplicaciones disponibles en AppGallery es escaso.

Celia es un buen asistente, pero todavía cojea.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.