El mejor smartwatch (2020): guía de compra y comparativa

Comprar un smartwatch no es sencillo. Hay un abanico enorme de dispositivos y cada vez son más los fabricantes que lanzan sus propuestas al mercado. Decidirse por uno no es sencillo, y mucho menos cuando buscamos el mejor. No el mejor en relación calidad/precio, no el más barato, no el más bonito, sino el mejor reloj inteligente, el más completo, el que mejor experiencia ofrece.

Por eso en Xataka hemos comparado seis de los mejores relojes que hay disponibles actualmente en el mercado, los hemos puesto frente a frente, los hemos probado y analizado para, de esa forma, ver cuál se queda con el trono de "mejor smartwatch de 2020". Sin más dilación, vamos con ello.

Nuestro recomendado si tienes un móvil Android: Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS

TicWatch Pro 3 GPS.

Nuestro reloj recomendado para aquellos usuarios que tengan un móvil Android es el TicWatch Pro 3 GPS de Mobvoi. Es un reloj con WearOS, por lo que es compatible con las aplicaciones de Google Play, y se entiende perfectamente con cualquier smartphone Android. Además, es un reloj muy bonito, con un diseño que recuerda a los relojes analógicos de toda la vida, y materiales bastante premium.

Generalmente, WearOS ha sido muy criticado por no estar a la altura de otros sistemas operativos como Tizen, pero gracias al Snapdragon 4100, el nuevo procesador de Qualcomm para relojes, esto ha cambiado. WearOS se siente extremadamente fluido en este reloj y ofrece una experiencia sobresaliente. Es un reloj fluido, con una enorme cantidad de funciones y que permite hacer de todo, desde controlar el sistema domótico de casa con Google Assistant a responder notificaciones.

El TicWatch Pro 3 GPS tiene WearOS y gracias al procesador Snapdragon 4100 va muy, muy fluido

El TicWatch Pro 3 GPS es un buen acompañante para el día a día, pero también para estar al tanto de nuestra salud y estado físico. Gracias a Google Fit puede acceder a una enorme cantidad de modos deportivos para su monitorización. Además, tiene GPS incorporado y sensor SpO2 para medir el nivel de oxígeno sangre. Es un reloj redondo en casi todos los aspectos.

Otro punto que llama la atención es la doble pantalla. El TicWatch Pro 3 GPS tiene una pantalla FSTN de bajo consumo y una pantalla OLED que se ve perfectamente a plena luz del día. Gracias a este sistema podemos llevar el reloj siempre encendido sin miedo a que la batería se agote más rápido de la cuenta. Es una función exclusiva de este reloj y, sin duda, le da puntos.

Su precio es de 299,99 euros y solo está disponible en un tamaño. Es un precio alto, es cierto, pero pagándolo podremos conseguir un reloj versátil, completo, bonito y bien acabado. Es una apuesta segura y un producto que no defrauda si lo conectamos a un móvil Android.

TicWatch Pro 3 reloj inteligente con GPS para hombres y mujeres, Wear OS by Google, pantalla de doble capa 2.0, batería de larga duración PVP en Amazon 299,99€

Nuestro recomendado si tienes un iPhone: Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6.

No hay discusión posible. Si tienes un iPhone, el reloj que mejor se entiende con él es el Apple Watch Series 6. Es el único reloj de toda la comparativa que permite explotar al máximo las capacidades del iPhone, el único que permite responder notificaciones y el único que puede acceder a Siri para controlar el ecosistema de Apple. El Apple Watch Series 6 está hecho por y para el iPhone y eso se nota desde el primer momento.

Es un reloj bonito, bien construido, premium y con una pantalla que es una delicia. La autonomía es suficiente para llegar a los dos días de uso sin mayor problema y el sistema operativo es realmente completo. Es más, tiene su propia tienda de aplicaciones que podemos usar para ampliar las funciones del reloj. Todo eso, desgraciadamente, solo podemos aprovecharlo si tenemos un móvil de Apple.

El Apple Watch Series 6 es el único smartwatch que se entiende realmente bien con los iPhone

Apple sabe cómo crear un ecosistema de dispositivos conectados y cómo explotarlo mediante sus dispositivos. El Apple Watch, al final, no deja de ser una extensión de dicho ecosistema. Es cierto que no es el reloj más idóneo si buscamos un smartwatch con un diseño más "analógico", aunque si estamos dispuestos a sacrificar alguna función, como no poder responder notificaciones, podemos optar por una alternativa más barata.

En cualquier caso, si queremos el mejor reloj inteligente y tenemos un iPhone, el Apple Watch Series 6 es el ganador indiscutible. Su precio es de 459 euros si lo queremos de 44 milímetros y de 429 euros si lo queremos de 40 milímetros, cuestión de tener en cuenta el tamaño de nuestra muñeca.

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Caja de aluminio en azul - Correa deportiva azul marino intenso PVP en Amazon 444,00€

Cómo elegir un smartwatch

Antes de lanzarnos a comprar un smartwatch es importante saber qué estamos buscando realmente. No tiene sentido comprarse el reloj inteligente más caro si solo necesitamos que nos mida las pulsaciones cuando salimos a correr, principalmente porque para eso están las pulseras cuantificadoras, que son bastante más baratas. Si tenemos claro que el producto que satisfará tus necesidades es un smartwatch, he aquí los puntos clave que hay que tener en cuenta:

El sistema operativo de tu móvil: ¿por qué? Porque dependiendo del sistema operativo de tu smartphone, que será con casi total seguridad iOS o Android, podrás usar unas funciones u otras. No todos los relojes funcionan bien con iOS y el Apple Watch no se lleva bien con Android. Asimismo, es importante tener el sistema operativo del móvil actualizado a la última versión disponible.

¿por qué? Porque dependiendo del sistema operativo de tu smartphone, que será con casi total seguridad iOS o Android, podrás usar unas funciones u otras. No todos los relojes funcionan bien con iOS y el Apple Watch no se lleva bien con Android. Asimismo, es importante tener el sistema operativo del móvil actualizado a la última versión disponible. El sistema operativo del reloj : en la misma línea de lo anterior. No es lo mismo un reloj con Wear OS que un reloj con Tizen que un reloj con Lite OS, no solo a nivel de interfaz, sino también en lo referente a aplicaciones disponibles y la cantidad de funciones que ofrecen en iOS y Android.

: en la misma línea de lo anterior. No es lo mismo un reloj con Wear OS que un reloj con Tizen que un reloj con Lite OS, no solo a nivel de interfaz, sino también en lo referente a aplicaciones disponibles y la cantidad de funciones que ofrecen en iOS y Android. El tamaño de la caja : la mayoría de relojes inteligentes suelen venir en diferentes tamaños de caja. La caja es el dispositivo en sí, al que se añade una correa. Lo más normal es que sea de 44 o 40 mm, y eso suele traducirse en mayor batería, mayor tamaño de pantalla y mayor precio, pero el rendimiento y las funciones son las mismas. El motivo por el que debes tener en cuenta el tamaño de la caja es por tu muñeca. Si tu muñeca es pequeña quizá te interese más un reloj de 40 mm, mientras que si es grande es preferible uno de 44 mm, aunque dependerá de los gustos de cada uno.

: la mayoría de relojes inteligentes suelen venir en diferentes tamaños de caja. La caja es el dispositivo en sí, al que se añade una correa. Lo más normal es que sea de 44 o 40 mm, y eso suele traducirse en mayor batería, mayor tamaño de pantalla y mayor precio, pero el rendimiento y las funciones son las mismas. El motivo por el que debes tener en cuenta el tamaño de la caja es por tu muñeca. Si tu muñeca es pequeña quizá te interese más un reloj de 40 mm, mientras que si es grande es preferible uno de 44 mm, aunque dependerá de los gustos de cada uno. La pantalla : realmente no es un factor demasiado importante en tanto en cuanto todos los relojes de esta guía tienen pantallas OLED y una resolución superior a los 300 x 300 píxeles. Lo ideal es que a mayor tamaño de pantalla, mayor resolución.

: realmente no es un factor demasiado importante en tanto en cuanto todos los relojes de esta guía tienen pantallas OLED y una resolución superior a los 300 x 300 píxeles. Lo ideal es que a mayor tamaño de pantalla, mayor resolución. La resistencia : un punto relevante es la resistencia al agua. Por norma general, cuanta más resistencia, mejor. Esto lo veremos expresado en atmósferas (1 ATM = 10 metros de profundidad) o en la certificación IP. Ten en cuenta que aunque un dispositivo tenga X resistencia al agua, puede que la garantía no cubra daños generados por la exposición a esta.

: un punto relevante es la resistencia al agua. Por norma general, cuanta más resistencia, mejor. Esto lo veremos expresado en atmósferas (1 ATM = 10 metros de profundidad) o en la certificación IP. Ten en cuenta que aunque un dispositivo tenga X resistencia al agua, puede que la garantía no cubra daños generados por la exposición a esta. La batería : posiblemente uno de los aspectos más importantes. La diferencia en la autonomía entre los relojes aquí contemplados es abismal, desde aquellos que aguantan uno o dos días a aquellos que duran semanas. Lo ideal es encontrar el equilibrio, aunque como verás más adelante, cuanto más limitado está un reloj, más autonomía suele tener.

: posiblemente uno de los aspectos más importantes. La diferencia en la autonomía entre los relojes aquí contemplados es abismal, desde aquellos que aguantan uno o dos días a aquellos que duran semanas. Lo ideal es encontrar el equilibrio, aunque como verás más adelante, cuanto más limitado está un reloj, más autonomía suele tener. El diseño (más o menos) : dudaba si meter este apartado o no, ya que es muy subjetivo. El diseño viene marcado por el material de la caja, el factor forma de la misma y la correa. Lo que más suele importar es que tenga o no botones y que sea o no cuadrado o redondo, pero insisto, es algo completamente subjetivo y que dependerá de los gustos personales de cada uno.

: dudaba si meter este apartado o no, ya que es muy subjetivo. El diseño viene marcado por el material de la caja, el factor forma de la misma y la correa. Lo que más suele importar es que tenga o no botones y que sea o no cuadrado o redondo, pero insisto, es algo completamente subjetivo y que dependerá de los gustos personales de cada uno. El precio: evidentemente, el precio siempre es un factor a tener en cuenta. Como se puede decir de cualquier dispositivo electrónico, lo ideal es encontrar un equilibrio entre prestaciones y precios, y es que no por pagar más vas a conseguir un dispositivo necesariamente mejor.

En qué se basan nuestras pruebas

Como en todas las guías de compra y comparativas que publicamos en Xataka, esta guía se basa en la experiencia previa, fruto de muchos años probando y analizando dispositivos de todo tipo, desde móviles y tablets hasta ordenadores, robots aspiradores y, por supuesto, relojes inteligentes. Para esta comparativa hemos estado usando varios relojes de diferentes marcas durante las últimas semanas para poder conocer la experiencia y ponerlos en contexto.

¿Qué dispositivos hemos elegidos? Los buques insignia, los más potentes de cada marca. Buscamos el mejor smartwatch, así que las opciones han sido el Apple Watch Series 6, el Samsung Galaxy Watch 3, el Huawei Watch GT 2 Pro, el Fitbit Sense, el TicWatch Pro 3 GPS y el Amazfit GTS 2. Seis relojes en total de diferentes fabricantes, tamaños, filosofías y precios.

La estructura de esta guía es similar a la que seguimos cuando hacemos un análisis. Eso significa que abordaremos el diseño, la pantalla, la interfaz, el rendimiento y la autonomía. Cabe destacar que todos los relojes han sido usados como dispositivos personales durante al menos tres días y que nada más encenderlos han sido actualizados a la última versión del sistema operativo disponible.

Por otro lado, y antes de pasar a la tabla de especificaciones, es importante dejar claro que los relojes se han usado tanto en un iPhone (un iPhone 11 Pro) como en un móvil Android (un ASUS Zenfone 7 Pro), ambos actualizados a iOS 14 y Android 10. El motivo es que así podemos ver si todas las funciones están disponibles en todos los móviles, aunque ya te adelantamos que no. En pocas palabras, hemos usado los relojes en las mismas condiciones que lo haría cualquier usuario que los hubiera comprado.

Tabla resumen de especificaciones

APPLE WATCH SERIES 6 (40 mm) SAMSUNG GALAXY WATCH 3 (45 mm) HUAWEI WATCH GT 2 PRO TICWATCH PRO 3 GPS AMAZFIT GTS 2 FITBIT SENSE DIMENSIONES Y PESO 39,8 x 34 x 10,7 mm

30,5 gramos 45 x 46,2 x 11,1 mm

53 gramos 46,7 x 46,7 x 11,4 mm

52 gramos 47 x 48 x 12,2 mm

42 gramos 42,8 x 35,6 x 9,7 mm

24,7 gramos 40,48 x 40,48 x 12,35 mm

45,9 gramos PANTALLA 1,78" OLED Retina Display

324 x 394 px 1,2" Super AMOLED

360 x 360 px 1,39" AMOLED

454 x 454 px 1,4" AMOLED+FSTN

454 x 454 píxeles 1,65" AMOLED

348 x 442 px 1,58" AMOLED

336 x 336 px PROCESADOR Apple S6 Exynos 9110 Kirin A1

STL4R9 Snapdragon Wear 4100 - - MEMORIA RAM - 1 GB N/D 1 GB - - ALMACENAMIENTO INTERNO 32 GB 8 GB 4 GB 8 GB - - CONECTIVIDAD WiFi

Bluetooth 5.0

Chip U1

NFC

GPS WiFi

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

Bluetooth 5.1

GPS

NFC WiFi

Bluetooth 4.2

GPS

NFC WiFi

Bluetooth 5.0

GPS WiFi

Bluetooth 5.0

NFC

GPS SENSORES SpO2

Ritmo cardiaco, ECG

Acelerómetro

Giroscopio

Altímetro

Brújula

Sensor de luz ambiental Ritmo cardíaco

Pulsioxímetro

Acelerómetro

Giroscopio

Barómetro

Luz ambiental Ritmo cardíaco

SPo2

Acelerómetro

Giroscopio

Geomagnético

Luz ambiental

Presión de aire Ritmo cardíaco

SpO2

Giroscopio

Barómetro Ritmo cardíaco

SpO2

Acelerómetro

Presión de aire

Acelerómetro

Giroscopio

Geomagnético

Luz ambiental Ritmo cardíaco

SPo2

Escáner EDA

Giroscopio

Altímetro

Acelerómetro

Temperatura cutánea

Luz ambiental RESISTENCIA 5 ATM IP68 (5 ATM)

MIL-STD-810G 5 ATM IP68 5 ATM 5 ATM BATERÍA N/D

Hasta 18 horas 340 mAh N/D

14 días 577 mAh 246 mAh N/D

Más de seis días SISTEMA OPERATIVO WatchOS 7 Tizen OS Lite OS Wear OS Propietario Propietario COMPATIBILIDAD iPhone 6 o posterior

iOS 14 o superior Android 5.0 o superior / 1,5 GB RAM

iPhone o superior / iOS 9 o superior Android 5.0 o superior

iOS 9.0 o superior Android

iOS 11.4 o superior Android 5.0 o superior

iOS 10.0 o superior Android 7.0 o superior

iOS 12.2 o superior PRECIO DE LANZAMIENTO 429 euros 469 euros 299 euros 299,99 euros 169 euros 329 euros

Diseño y materiales

Comenzamos hablando del exterior, un apartado en el que nos vamos a centrar en el diseño, los materiales, la calidad de construcción, la correa y la sensación global en mano. El dispositivo más grande es el Huawei Watch GT 2 Pro, mientras que el más pequeño es el Apple Watch Series 6. Ahora bien, conviene recordar que los relojes, generalmente, vienen en diferentes tamaños. Eso es interesante, ya que antes de comprar un reloj tenemos que saber si nos va a quedar bien.

¿Cómo podemos saber eso? La forma más sencilla de saberlo es mirando el perímetro de nuestra muñeca. SI tenemos una muñeca pequeña lo óptimo es que busquemos un reloj pequeño, de 40-41 milímetros. Si tenemos una muñeca más grande, entonces un reloj de 44-46 milímetros seguramente nos quede mejor. Partiendo de esta base, el Huawei Watch GT 2 Pro es más recomendable para usuarios con muñecas grandes, mientras que un Amazfit GTS 2, un Apple Watch Series (40 mm) o un Galaxy Watch 3 quedará mejor en una muñeca más pequeña.

Por norma general, los relojes inteligentes tiene una caja de entre 38 y 46 milímetros

Generalmente se suele dar la siguiente recomendación. Obviaremos los tamaños más pequeños de 38 mm y más grandes de 46 mm porque los smartwatches no suelen estar por debajo o por encima de dichos tamaños. No olvidemos que no deja de ser eso, una recomendación, así que si tenéis una muñeca pequeña y queréis un reloj grande, o viceversa, adelante:

Perímetro de muñeca de entre 16 y 17 centímetros : caja de entre 38 y 42 milímetros.

: caja de entre 38 y 42 milímetros. Perímetro de muñeca de entre 17 y 19 centímetros: caja de entre 42 y 46 milímetros.

Apple Watch Series 6.

Dicho lo cual, vamos a conocer los relojes. El Apple Watch Series 6 está hecho de aluminio y tiene un acabado muy minimalista, con el frontal ocupado casi por completo por la pantalla, un botón lateral, la corona, que también actúa como botón, y el micrófono a la derecha, y el altavoz a la izquierda. Es un diseño muy sencillo, "muy Apple", si lo queremos decir así.

Amazfit GTS 2.

El más parecido es el Amazfit GTS 2. Como el Apple Watch Series 6, es rectangular y tiene los marcos hechos de aluminio, aunque no tienen el mismo tacto que los del reloj de Apple. En el lateral derecho tenemos el botón incrustado en una especie de joroba y el altavoz, y poco más. El diseño es sencillo y el reloj es disimulado en mano.

Fitbit Sense.

Luego tenemos el Fitbit Sense. También es rectangular, pero los bordes están hechos de policarbonato. Sin embargo, el borde que encontramos en la parte superior es de metal, y tiene sentido, ya que es un escáner EDA que sirve para medir el estrés. En el canto izquierdo tenemos el botón, que es sensible a la presión (no un botón al uso) y en el canto derecho el micrófono y el altavoz. Salvo diferencias estéticas, el Apple Watch, el Amazfit y el Fitbit Sense son parecidos en tamaños y pesos, si bien el Fitbit Sense es más cuadrado.

Huawei Watch GT 2 Pro.

Luego tenemos los relojes grandes y circulares. El Huawei Watch GT 2 Pro es el más grande. Su cuerpo está hecho de titanio y la parte trasera de cerámica. El marco de la parte superior está integrado en el propio cristal, por lo que el frontal es plano. A la derecha tenemos dos botones y el altavoz y a la izquierda el micrófono. Es un diseño muy limpio, muy sencillo y muy elegante, más que los otros dos que vienen ahora.

TicWatch Pro 3 GPS.

El segundo reloj grande y circular es el TicWatch Pro 3 GPS. A diferencia del Huawei, el reloj de Mobvoi está hecho de plástico y acero inoxidable. El marco superior tiene una pequeña protuberancia y es en él en el que encontramos el minutero grabado, con la pantalla incrustada en el interior. A la izquierda tenemos el altavoz y a la derecha los dos botones y el micrófono. Su diseño es algo más convencional, más parecido a los relojes analógicos de toda la vida.

Samsung Galaxy Watch 3.

Y finalmente tenemos el Samsung Galaxy Watch 3. Este está hecho de aluminio. Es más pequeño que los dos anteriores y el marco superior, donde está el minutero, tiene un sutil relieve. No es baladí, ya que esta corona se puede mover para interactuar con el dispositivo. Es, de hecho, el único que tiene esta función. Es por ello que el bisel es más pronunciado que el del TicWatch. A la derecha tenemos los dos botones y el micrófono y a la derecha el altavoz. Es, de los tres relojes grandes y circulares, el más pequeño.

Ahora que ya conocemos cada reloj y le hemos puesto cara, vamos a hablar de sensaciones. Los relojes que se sienten más premium son el Huawei Watch GT 2 Pro, el Samsung Galaxy Watch 3 y el Apple Watch Series 6, pero llama la atención el Huawei Watch GT 2 Pro. Es bastante pesado, el más pesado de los seis que hoy nos ocupan, y eso hace que en muñeca se sienta todavía más premium. El Galaxy Watch le sigue de cerca, pero no consigue superar en feeling al modelo de Huawei.

El Fitbit Sense se queda en la parte media, algo por debajo del Apple Watch Series 6 en cuanto a sensaciones, mientras que el Amazfit GTS 2 es el que menos premium se siente, en parte, debido a sus materiales y sus 27 gramos de peso. Ahora bien, ninguno de los seis relojes de esta comparativa se sienten mal en mano, al fin y al cabo son los gama alta de sus respectivas casas, pero es cierto que hay ganadores y perdedores: Huawei Watch GT 2 Pro y Amazfit GTS 2, respectivamente,

Botones del Huawei Watch GT 2 Pro.

Sobre los botones, a mí personalmente me gusta que no clickeen demasiado, es decir, que los pulsemos y no se oiga el click más de la cuenta. De nuevo, el Huawei Watch GT 2 Pro se lleva la palma, seguido de cerca por el Samsung y el TicWatch. Curiosamente, el modelo que "peor" experiencia ha dado es el Apple Watch, cuyo botón lateral suena bastante más que cualquier otro. El que merece un tirón de orejas es el Fitbit Sense, ya que el botón integrado debe pulsarse bastante fuerte y no responde siempre correctamente a la primera.

Otro aspecto importante es la correa. No solo por los materiales, que también, sino porque el fabricante nos permita intercambiarla por otra que compremos en un establecimiento o reutilizar una que ya tengamos por casa. Ciñéndonos a este último dato, los relojes de Samsung, Mobvoi, Huawei y Amazfit usan correas de 22 milímetros con agarre estándar, por lo que si no nos gusta la correa que viene preinstalada por defecto podremos comprar otra y ponérsela sin mayor problema. Apple y Fitbit, sin embargo, usan correas propietarias y tendremos que comprar correas especialmente diseñadas para sus relojes.

Apple y Fitbit usan correas propietarias, así que no se pueden cambiar por cualquier correa

El Samsung Galaxy Watch 3 es el único reloj que tiene una correa hecha de cuero, mientras que los demás relojes apuestan por la silicona. Pero hay siliconas y siliconas, y aquí Apple se lleva la medalla. La correa de silicona del Apple Watch Series 6 es una gozada. Es suave, su tacto es muy agradable y está muy bien rematada. Ahora bien, Huawei también ha hecho un trabajo excepcional con la correa de su Watch GT 2 Pro, que se siente espectacularmente bien, y la del Fitbit Sense también se siente genial.

El TicWatch Pro 3 GPS se queda en la parte media de la tabla, porque aunque la correa está bien, no se nota tan premium como la de los relojes mencionados anteriormente. Además, aunque en apariencia emule al cuero, es de silicona. El cuero de la correa del Samsung Galaxy Watch 3 no me termina de convencer, ya que se siente demasiado tosco, y la silicona usada por Amazfit es, con diferencia, la que peor queda. Esto, de hecho, es algo que hemos criticado en más de una ocasión cuando analizamos relojes Amazfit.

Cabe destacar que todos los relojes tienen algún tipo de resistencia al agua, siendo el más completo el Samsung Galaxy Watch 3. Ahora bien, cuidado con mojar los relojes más de la cuenta. En principio no debe haber problemas al llevarlos durante la ducha, durante una sesión de ejercicio o mientras llueve, pero tened presente que es más que probable, por no decir que totalmente seguro, que la garantía no cubra los daños derivados del agua.

Dicho lo cual, toca mojarse. Decir cuál es el reloj más bonito es algo muy subjetivo. Depende mucho de qué busquemos, pero si me preguntáis a mí, los que más me gustan son el TicWatch Pro 3 GPS y el Apple Watch Series 6. Sin embargo, el Huawei Watch GT 2 Pro es una gozada en términos de construcción y acabados, por lo que también podría estar en mi carrito de la compra si tuviese que decantarme por uno. El que se queda en sexta posición es, sin duda, el Amazfit GTS 2.

Pantalla y brillo

Pasamos a hablar de la pantalla. En este apartado hay varios elementos a tener en cuenta y uno de los principales es el ratio frontal/pantalla, es decir, que el frontal esté bien aprovechado y no tenga unos marcos demasiado grandes. También debemos de tener en cuenta el brillo, que el reloj tenga brillo automático y que se vea bien a plena luz del día.

No hemos tenido problemas en ninguno de los relojes que hemos contemplado en esta comparativa. Todos montan paneles OLED y superan ampliamente los 300 x 300 píxeles de resolución, por lo que a ojo desnudo es imposible ver los píxeles de los iconos y elementos de la pantalla desde una distancia prudencial.

El tamaño de las pantallas se mueve entre las 1,2 pulgadas del Samsung Galaxy Watch 3 y las 1,78 pulgadas del Apple Watch Series 6. A esto nos referimos cuando hablamos de aprovechamiento del frontal, ya que relojes como el Apple Watch o el Amazfit GTS 2 consiguen estirar el panel casi hasta los bordes, mientras que smartwatches mucho más grandes, como el Watch GT 2 Pro o el TicWatch Pro 3 GPS, tiene demasiados marcos en los laterales.

Es decir, que no por ser un reloj más grande tienes necesariamente más pantalla. Eso es particularmente notable en los relojes circulares y el ejemplo más claro es el Samsung Galaxy Watch 3, que en una caja de 45 milímetros tiene una pantalla de 1,2 pulgadas, mientras que un Apple Watch Series 6 monta una de 1,78 pulgadas en una caja de 40 milímetros. Es lo que tiene que uno sea circular y con un diseño más "analógico" y que el otro sea rectangular.

Los relojes que mejor aprovechan el frontal son el Amazfit GTS 2, el Apple Watch Series 6 y el Fitbit Sense, que son los rectangulares. Son, a su vez, los que tienen una pantalla más grande, pero no los que tienen mayor resolución. Si bien es cierto que todos los relojes tienen más de 300 x 300 píxeles de resolución, los que se llevan la palma son el TicWatch Pro 3 GPS y el Huawei Watch GT 2 Pro, con 454 x 454 píxeles, algo que se aprecia en los detalles de las esferas y en la nitidez de los textos, mayormente.

Aunque todos los smartwatches contemplados superan los 300 x 300 píxeles, a mayor cantidad de píxeles, mejor

Todos los smartwatches que hemos contemplado en esta comparativa se ven bien a plena luz del día, por algo son los gama alta de cada empresa, pero los que mejor sabor de boca nos han dejado han sido el Apple Watch Series 6, el Samsung Galaxy Watch 3, el Huawei Watch GT 2 Pro y el TicWatch Pro 3 GPS. Este último merece una mención especial, ya que monta dos pantallas (una FSTN de bajo consumo y una OLED bajo ella) que permite llevar el reloj siempre encendido sin que la batería se gaste más de la cuenta.

Por otro lado, todos los smartwatches cuentan con la función de brillo automático y en todos los casos hemos tenido una buena experiencia. De hecho, se elija el que se elija recomendamos dejarlo activado para ahorrarnos el tener que ajustarlo manualmente. Y hablando de ajustar el brillo manualmente, es posible hacerlo también en todos los relojes.

Como podemos comprobar, ninguno de los smartwatches nos ha dado problemas con la pantalla. Hay algunas diferencias en la resolución y el tamaño, pero en cuanto a visibilidad, brillo y reflejos todos se comportan realmente bien. Todas las interfaces están perfectamente adaptadas para que sea fácil ver los iconos sin forzar la vista y todos los paneles responden correctamente a nuestros gestos.

En pocas palabras, no va a ser la pantalla lo que nos haga decantarnos por un reloj u otro. Elijamos el que elijamos vamos a tener una experiencia propia de un smartwatch de gama alta. Lo que sí puede ser decisivo es el software y la interfaz, así que vamos a ello.

Experiencia: interfaz y software

Cada reloj es un mundo, literalmente. En esta comparativa no hay dos relojes iguales, ya que cada uno tiene su propio sistema operativo, sus propias funciones y sus propias maneras de entenderse con iOS y Android. No todos los relojes funciona igual de bien con un sistema operativo móvil u otro, así que con el objetivo de ser concisos e ir al grano, vamos a resumir e ir por partes.

Primero hablaremos de las aplicaciones que necesitamos para sincronizar el reloj con el móvil. Luego repasaremos cómo es la interfaz y qué opciones nos dan los relojes para navegar por ella. Abordaremos también el rendimiento de los mismos, las opciones añadidas que nos ofrece el SO de cada reloj y, finalmente, hablaremos de qué tal se llevan con iOS y Android.

Así pues, vayamos con las aplicaciones. Cada reloj requiere de las siguientes apps:

Lo más cómodo es que solo se requiera una aplicación, y ahí Fitbit, Amazfit y Huawei llevan ventaja. Los demás relojes requieren dos o más, siendo el caso más sangrante el de Samsung, que requiere instalar cuatro apps, y el del TicWatch Pro 3 GPS, que requiere tres apps. No es un problema de mayor calado porque las apps no pesan demasiado, pero siempre es deseable que la configuración sea lo más sencilla posible, y eso se consigue centralizándolo todo en una sola aplicación.

Pero hablemos de la interfaz. Todos, absolutamente todos los relojes, menos el Apple Watch, apuestan por un sistema de pantallas laterales a las que podemos acceder haciendo un gesto o, en el caso del Samsung Galaxy Watch 3, moviendo el bisel superior. Este sistema es realmente cómodo y, francamente, algo que podrían implementar el resto de fabricantes. Ya que vas a poner un bisel grueso alrededor de la pantalla, al menos que tenga una utilidad.

Salvo el Fitbit Sense y el Apple Watch, todos los relojes funcionan igual. Moviéndonos hacia los lados accederemos a diferentes pantallas (configurables) con información de diferente tipo, como las pulsaciones, el tiempo o el control de música. En el Fitbit Sense, sin embargo, deslizando hacia la derecha tenemos las aplicaciones y deslizando hacia arriba tenemos los widgets, que vienen a ser la interpretación de Fitbit de las pantallas con información que mencionábamos anteriormente. En el Apple Watch Series 6, por su parte, accedemos a esto mediante widgets y complicaciones en las esferas.

La interfaz con más margen de mejora es la del Samsung Galaxy Watch 3, que tiene un montón de aplicaciones y accesos directos instalados por defecto (por lo que requiere que el usuario dedique algo de tiempo a personalizar la disposición de las pantallas a su gusto), aunque cierto es que tener el bisel giratorio ayuda a navegar rápidamente entre ellos. La más sencilla de usar es la del Amazfit GTS 2, la del Huawei Watch GT 2 y la del TicWatch Pro 3 GPS, que casualmente son los tres relojes que ponen las aplicaciones formato lista. En cualquier caso, la disposición que a mí, personalmente, me parece más cómoda es la del Apple Watch Series 6. Sea como fuere, al final es una cuestión de gustos y sobre gustos no hay nada escrito.

Lo que sí es importante tener en cuenta es el sistema operativo, porque los hay más abiertos y más cerrados. ¿Y por qué es importante? Porque el sistema operativo de Amazfit y Huawei no permite que se instalen más aplicaciones en el reloj. Las que vienen preinstaladas son todas las que hay y son las que son, así que no podemos acceder a, por ejemplo, una app nativa de Spotify.

WatchOS, Wear OS y Tizen son los sistemas operativos más versátiles

El Apple Watch usa WatchOS, que es con diferencia el sistema operativo para smartwatches más nutrido de apps. El TicWatch Pro 3 GPS usa WearOS, que también ha mejorado mucho con el paso de los años, y el Samsung Galaxy Watch Watch 3 usa Tizen, que también cuenta con su propia tienda de apps. Fitbit también permite descargar apps en el reloj, pero el catálogo no es tan amplio como en el resto de relojes.

De la misma forma, tener un sistema operativo u otro nos permitirá acceder a diferentes asistentes de voz. Eso no solo es útil para pedir información o hacer una pregunta, sino para controlar la domótica de nuestra casa en el caso de haberla. Nos interesa que sea compatible con aquel asistente que impere en nuestro hogar, ya que de nada sirve tener un TicWatch Pro 3 GPS con Google Assistant si queremos controlar una casa dominada por Siri o Alexa. ¿Qué relojes tienen asistentes de voz? Los siguientes:

Apple Watch Series 6: Siri.

Siri. Fitbit Sense : Alexa y próximamente Google Assistant.

: Alexa y próximamente Google Assistant. TicWatch Pro 3 GPS : Google Assistant.

: Google Assistant. Amazfit GTS 2 : próximamente Alexa.

: próximamente Alexa. Samsung Galaxy Watch 3 : Bixby.

: Bixby. Huawei Watch GT 2 Pro: no tiene asistente de voz, pero se espera que próximamente llegue Celia.

En cuanto al rendimiento de los relojes, en términos generales podemos decir que casi todos van bastante bien. Destacan el Amazfit GTS 2, el Apple Watch Series 6, el Samsung Galaxy Watch 3 y el TicWatch Pro 3 GPS. El Fitbit Sense se queda un escalón por debajo y, curiosamente, el Huawei Watch GT 2 Pro es el que peo resultado nos ha dado, ya que ha mostrado varios tirones y una fluidez algo más baja que la de sus rivales. Puede dar la sensación de que la pantalla no responde bien, pero no, es el sistema operativo, que tiene margen de mejora.

Antes de hablar de las notificaciones y las llamadas, vamos a detenernos un segundo en otras tres funciones: la compatibilidad con WiFi, eSIM y el control de música. Todos los relojes, salvo el Huawei Watch GT 2 Pro, son compatibles con redes WiFi, por lo que se pueden hacer ciertas tareas sin tener el reloj conectado al móvil. En lo que respecta a la eSIM, solo el Apple Watch Series 6 (depende de la versión) y el Galaxy Watch 3 (depende de la versión) cuentan con esta conectividad.

En relación al control musical, hay diferentes enfoques. El Huawei Watch GT 2 Pro y el Amazfit GTS 2 solo nos permiten controlar la reproducción de las canciones que estén sonando en el teléfono, algo que comparten con los demás relojes del listado. Ahora bien, el Apple Watch Series 6, el Samsung Galaxy Watch 3, el TicWatch Pro 3 GPS y el Fitbit Sense tienen app de Spotify, por lo que podemos acceder a ella y navegar por nuestras listas. En el Huawei Watch GT 2 Pro, Galaxy Watch 3 y Amazfit GTS 2 también podemos almacenar canciones en local para reproducirla si le conectamos unos auriculares.

Llegamos así al apartado de las notificaciones y las llamadas. Como decíamos anteriormente, no todos los relojes se llevan igual de bien con iOS y con Android. Lo más normal es que los relojes nos permitan responder llamadas y notificaciones en Android, pero no en iOS. Otros relojes solo nos muestran las notificaciones, otros permiten responderlas, etc. La forma más sencilla de verlo es con una tabla.

VER NOTIFICACIONES (IOS/ANDROID) RESPONDER NOTIFICACIONES (IOS/ANDROID) RECIBIR LLAMADAS (IOS/ANDROID) CONTESTAR LLAMADAS (IOS/ANDROID) APPLE WATCH SERIES 6 Sí / No Sí / No Sí / No Sí / No SAMSUNG GALAXY WATCH 3 Sí / Sí No / Sí Sí / Sí Sí / Sí HUAWEI WATCH GT 2 PRO Sí / Sí No / No Sí / Sí Sí / Sí AMAZFIT GTS 2 Sí / Sí No / No Sí / Sí Sí / Sí FITBIT SENSE Sí / Sí No / Sí Sí / Sí Sí / Sí TICWATCH PRO 3 GPS Sí / Sí No / Sí Sí / Sí No / Sí

Terminamos este apartado hablando de los pagos móviles, algo que depende de que el reloj tenga o no NFC y de que sea la versión global. Esto es algo particularmente importante en los relojes de Amazfit, ya que el GTS 2, por ejemplo, tiene NFC en su versión china pero no en la versión global, ya que sistemas como AliPay no funciona en España.

¿Qué relojes nos permiten pagar sin sacar la tarjeta o el móvil? El Samsung Galaxy Watch 3, el Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, el Apple Watch Series 6 y el Fitbit Sense. En este artículo repasamos con qué bancos es compatible con cada sistema (Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay y Fitbit Pay) y ya os adelantamos que ni Samsung, ni Apple ni Google suelen tener problemas de compatibilidad, mientras que Fitbit Pay es el sistema con menos bancos adheridos.

Hacer deporte

Los relojes inteligentes, además de permitirnos recibir llamadas y ver las notificaciones, también son buenos acompañantes para hacer deporte. Todos y cada uno de los relojes que contemplamos en esta comparativa nos permiten monitorizar nuestras sesiones deportivas, aunque no todos los relojes tienen la misma cantidad de modos deportivos disponibles.

Antes de hablar de eso, procede mencionar que el Huawei Watch GT 2 Pro es el reloj que menos cómodo nos ha parecido para hacer deporte, debido principalmente a su peso. Los más cómodos han sido el Fitbit Sense, el Apple Watch Series 6 y el Amazfit GTS 2, que son también los más ligeros y compactos.

Sobre la cantidad de deportes compatibles, el Apple Watch Series 6, el TicWatch Pro 3 GPS (con Google Fit) y el Amazfit GTS 2 son los que más modos tienen, mientras que los demás tienen un listado algo más reducido. No obstante, no hemos tenido carencias importantes y, por ejemplo, si somos corredores en todos los relojes tendremos un modo carrera para monitorizar la sesión. La experiencia ha sido positiva con todos ellos.

El Fitbit Sense es uno de los relojes más cómodos para hacer deporte, mientras que el Huawei Watch GT 2 Pro es el menos cómodo

No hay una forma exacta y objetiva para medir el rendimiento de cada reloj en una misma sesión deportiva, así que para el caso hemos monitorizado una caminata de 15 minutos con cada reloj para ver cómo oscilaban las métricas y qué resultados obteníamos. En la tabla inferior puedes ver la distancia recorrida, los pasos dados, el ritmo, la frecuencia cardíaca media y las calorías quemadas. Hemos hecho el mismo circuito con los seis relojes para intentar, dentro de lo complicado que es hacer una prueba así, usar la misma vara de medir. Como podemos ver, hay algunas diferencias en las métricas, pero en lo que a distancia, ritmo, pasos y frecuencia cardíaca son refiere, el margen de error no es demasiado alto.

KILÓMETROS PASOS RITMO FRECUENCIA CARDÍACA MEDIA KCAL APPLE WATCH SERIES 6 1,26 km 1.688 pasos 12'02"/km 97 LPM 75 kcal SAMSUNG GALAXY WATCH 3 1,24 km 1.667 pasos 12'10"/km 118 LPM 95 kcal HUAWEI WATCH GT 2 PRO 1,30 km 1.658 pasos 11'38"/km 108 LPM 59 kcal AMAZFIT GTS 2 1,33 km 1.630 pasos - 106 LPM 93 kcal FITBIT SENSE 1,28 km 1.638 pasos 11'54"/km 100 LPM 122 kcal TICWATCH PRO 3 GPS 1,26 km 1.647 pasos - 111 LPM 73 kcal

Todos los relojes son independientes del móvil, es decir, podemos salir a correr sin llevar el teléfono encima, monitorizar la sesión y luego sincronizar el reloj con el smartphone. Es más, todos los relojes de la comparativa tienen chip GPS, así que pueden registrar la ruta que hemos seguido. Ninguno nos ha dado problemas de conectividad, así que en ese sentido nos hemos quedado con muy buen sabor de boca.

Todos los relojes tienen GPS y su rendimiento es más que correcto, así que sin problemas en ese aspecto

En cuanto a la medición del nivel de oxígeno en sangre, todos los relojes son capaces de medir el nivel de oxígeno en sangre. Lo mismo con el sueño: todos los relojes lo monitorizan. En lo que respecta a hacerse un electrocardiograma, los que cuentan con esta función son el Apple Watch Series 6 y el Fitbit Sense. El Samsung Galaxy Watch 3 también tiene dicha capacidad, pero aún no está disponible en España.

Ahora bien, hay un reloj que destaca por encima de todos y es el Fitbit Sense por un sencillo motivo: los minutos en zona activa. Esta función permite hacer ejercicio de forma más inteligente, ya que toma como referencia las zonas de frecuencia cardíaca y nuestra información personal para ayudarnos a entender cómo rendimos. Es una función exclusiva de Fitbit, que si de algo sabe es de ayudarnos a hacer deporte.

Autonomía

Llegamos así al apartado de la batería, que vamos a dividir en dos partes: autonomía bruta y cargador. Sobre la autonomía, hay un punto que conviene tener en cuenta y es que dependerá mucho de cómo usemos el reloj. No es lo mismo llevar un dispositivo con la pantalla siempre encendida, recibiendo muchas notificaciones y con todos los sensores monitorizando nuestro estado 24/7 que usarlo como un reloj convencional y sin darle mucha caña.

Para el caso, nosotros hemos usado el reloj de forma normal, es decir, como usamos nuestro reloj inteligente en el día a día. ¿Aspectos que pueden influir en la autonomía final? Que uses más o menos el GPS, que recibas muchas notificaciones, que lo lleves para dormir, que tengas la pantalla siempre encendida, etc. En pocas palabras, toma la autonomía como una media y ten en cuenta que tus resultados pueden ser diferentes a los nuestros, ya que no hay dos personas que usen el reloj de la misma forma.

El reloj que gana por goleada es el Huawei Watch GT 2 Pro con diez días de batería. Le sigue el Amazfit GTS 2 con cinco días y el Fitbit Sense, también con cinco días. En la parte baja de la tabla encontramos el TicWatch Pro 3 GPS, el Apple Watch Series 6 y el Samsung Galaxy Watch 3, que se quedan en dos días. Tendremos que decidir, por lo tanto, si preferimos una autonomía más alta y menos funciones, o más funciones y menos batería.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que todos los dispositivos aquí contemplados tienen modo ahorro de energía. Lo podemos usar para sacrificar rendimiento y rascar más batería. El que se lleva la palma es el TicWatch Pro 3 GPS, que tiene una pantalla FSTN secundaria que sustituye a la OLED y permite que el reloj aguante hasta 45 días, según el fabricante. En cualquier caso, queda en manos del usuario decidir si prefiere explotar el reloj al máximo o activar estos modos de ahorro energético y tener que cargarlos con menos frecuencia.

Y hablando de cargar, hablemos de tiempos de carga. Por norma general, no es algo con lo que tengamos que obsesionarnos demasiado. Simplemente hemos de tener presente que si queremos los relojes más avanzados tendremos que acostumbrarnos a ponerlos a cargar cada dos días, mientras que los más básicos nos permiten olvidarnos un poco más del cargador.

Cuanto más completo es un smartwatch, menos autonomía tiene

Las diferencias en tiempos de carga no son demasiado abruptas. El Apple Watch Series 6 se carga en hora y media, el Samsung Galaxy Watch 3 en poco más de dos horas, el TicWatch Pro 3 GPS en algo más de hora y media, el Amazfit GTS 2 en una hora corta, el Fitbit Sense en poco más de una hora y el Huawei Watch GT 2 Pro en dos horas. Vamos, que la hora-hora y media no nos la quita nadie, algo que no es un problema si los ponemos a cargar de noche o mientras trabajamos.

En cuanto a los cargadores, generalmente hay dos enfoques: una base de carga inalámbrica y un sistema de carga basado en pines POGO. El más cómodo es el primero por un sencillo motivo: podemos colocar el reloj en cualquier posición y que se recargue, mientras que en los cargadores con pines tenemos que prestar atención a cómo colocamos el reloj, ya que solo puede colocarse en una posición. Realmente no es algo que tenga mayor importancia, es una cuestión de comodidad.

Los relojes inteligentes que tienen base de carga inalámbrica son el Apple Watch Series 6, el Huawei Watch GT 2 Pro y el Samsung Galaxy Watch 3, mientras que el Amazfit GTS 2, el TicWatch Pro 3 GPS y el Fitbit Sense tienen una base de carga magnética con pines POGO. La más cómoda de ellas es la del Fitbit Sense al ser cuadrada, tener cuatro pines y permitir que el reloj se quede perfectamente bocarriba, mientras que las otras dos más pequeñas (porque tienen dos pines) y hacen que el reloj se quede inclinado.

Mejor smartwatch de 2020: los candidatos

Apple Watch Series 6 Lo mejor Ningún reloj se entiende con el iPhone igual de bien que él. Lo peor Es de los más caros y, efectivamente, solo puede usarse si tenemos un iPhone Precio 42 9euros

Samsung Galaxy Watch 3 Lo mejor Es un reloj completo y muy bonito. Lo peor Es el más caro y su correa, a pesar de ser cuero, no termina de convencer Precio 469 euros

Huawei Watch GT 2 Pro Lo mejor Los materiales son muy premium y el reloj, en general, es precioso. Lo peor Su sistema operativo es algo básico y no tiene la misma fluidez que sus rivales Precio 299 euros

Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS Lo mejor Gracias al Snapdragon 4100, WearOS se mueve más fluido que nunca. Lo peor Tiene un buen puñado de aplicaciones duplicadas y requiere tener dos apps instaladas en el móvil. Precio 299 euros

Amazfit GTS 2 Lo mejor Buena relación calidad/precio, pantalla y fluidez. Lo peor Su sistema operativo es de los más básicos. Precio 169 euros

Fitbit Sense Lo mejor Es el reloj más completo e interesante para hacer deporte. Lo peor Su rendimiento y sistema operativo se quedan por debajo de sus rivales directos. Precio 329,95 euros

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.