TicWatch Pro 3 GPS, análisis: a la cabeza de los smartwatches de gama alta con Wear OS

Mobvoi es una de esas marcas que apuestan fuerte por Wear OS, el sistema operativo para relojes inteligentes de Google. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha lanzado una buena cantidad de smartwatches con Wear OS y el último en llegar es el TicWatch Pro 3 GPS, que no solo tiene el privilegio de ser el modelo más avanzado de su catálogo, sino también de ser de los primeros en montar el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

En Xataka llevamos ya unos días con este reloj en la muñeca, haciendo deporte con él, respondiendo llamadas, enviando mensajes de WhatsApp y, en definitiva, poniéndolo a prueba para traeros este, su análisis. ¿Qué tal se comporta este smartwatch de 300 euros con Wear OS? Pues vamos a salir de dudas, aunque antes un pequeño spoiler: conviene no perderlo de vista.

Ficha técnica del TicWatch Pro 3 GPS

MOBVOI TICWATCH PRO 3 DIMENSIONES Y PESO 47 x 48 x 12,2 mm

42 gramos PANTALLA Dual Display 2.0

AMOLED de 1,4 pulgadas

FSTN Always One PROCESADOR Snapdragon Wear 4100 MEMORIA RAM 1 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 8 GB BATERÍA 577 mAH CONECTIVIDAD Bluetooth 4.2

Bluetooth LE RESISTENCIA AL AGUA IP68 SENSORES Sensor de ritmo cardíaco PPG

Giroscopio

Barómetro

GPS

NFC EXTRAS 2 x botones

TicOxygen

TicZen

TicBreathe

TicHearing

TicPulse

TicSleep

TicMotion PRECIO 299,99 euros

Diseño: elegancia y comodidad

Comenzamos repasando el exterior. El TicWatch Pro 3 GPS está terminado en plástico y acero inoxidable. Tiene un acabado en un negro bastante sobrio que hace que luzca elegante en muñeca y que no llame demasiado la atención. De no ser por la pantalla que hay en el frontal, el reloj podría pasar perfectamente por un reloj de muñeca convencional.

En el lateral derecho tenemos el micrófono y dos botones. Estos apenas clickean, algo que al menos a mí me gusta. Con el superior abriremos el menú de aplicaciones y con el segundo accederemos rápidamente a los modos deportivos, aunque su comportamiento se puede modificar desde los ajustes para que inicie una app o, lo que yo he hecho, inicie Google Pay para pagar rápidamente. En el lateral derecho se encuentra el altavoz, que podremos usar para escuchar a nuestro interlocutor al hacer una llamada, por ejemplo.

En la parte inferior encontramos el sensor de ritmo cardíaco con sus cuatro luces LED de color verde y el pulsioxímetro, con cuatro luces LED de color rojo. También está aquí el puerto de carga inalámbrico que, como veremos más adelante, no es que sea incómodo, pero desde luego no es el mecanismo que más nos ha convencido. Finalmente, en la zona superior tenemos un marco metálico con el minutero grabado. Sobrio, sencillo y funcional, simple y llanamente.

El reloj pesa unos 42 gramos, que no está nada mal, y tiene un grosor de 12,2 milímetros. Se queda en el mismo escalón que otros dispositivos como el Apple Watch Series 6 y apenas se nota que lo llevamos puesto. La caja mide 47 x 48 mm, así que no es completamente redonda, pero ese milímetro de más (o de menos) no se nota a simple vista. A efectos prácticos es completamente circular.

Es muy cómodo de llevar tanto en el día como para dormir o hacer ejercicio. El tacto es agradable y la apariencia es bastante premium. Es uno de los relojes más bonitos que hemos probado, ya que combina perfectamente la apariencia de un reloj convencional con el estilo propio de los relojes inteligentes. A eso ayuda, por supuesto, la correa.

Aunque la correa parezca de cuero realmente es de silicona, pero se siente realmente bien

Aunque parezca una correa de cuero, lo cierto es que no lo es. Es de silicona, pero se nota premium y bien fabricada. Tiene una especie de costuras en los laterales muy elegantes y un cierre de hebilla clásico que funciona a la perfección. La correa no es ni muy grande ni muy pequeña, por lo que en principio debería ser apta para cualquier tipo de muñeca. De no serlo no hay problema, ya que es compatible con cualquier correa de 22 milímetros, así que se puede usar la de algún reloj que tengamos por casa o comprar una de otro color o material.

En definitiva, se nota que es un reloj de gama alta. Es elegante, es agradable al tacto, es ligero, la correa está bien terminada y en la muñeca queda genial. La única pega que se le puede poner es que quizá la caja sea demasiado grande para los que tengan una muñeca pequeña. Recuerda de alguna forma al Huawei Watch GT 2, que es muy bonito pero luce demasiado grande cuando nuestra muñeca es más pequeña de la cuenta.

Pantalla: o mejor dicho, pantallas

Una de las características del TicWatch Pro 3 GPS es que tiene no una, sino dos pantallas, una encima de la otra. Supongamos que el reloj tiene dos capas. La capa superior es una pantalla FSTN monocromática que solo sirve para mostrar la hora, la fecha, los pasos que hemos dado y la batería. Es la que tendremos activada en todo momento (si queremos) y la que se activará con el ahorro de batería.

Cuando pulsamos un botón o hacemos el gesto con la muñeca se encenderá la pantalla AMOLED y se apagará la FSTN. Esta tiene un tamaño de 1,4 pulgadas, una resolución de 454 x 454 píxeles (nada, pero que nada mal para un smartwatch) y brillo automático. La pantalla tiene un rendimiento realmente bueno, con unos colores vivos y unos negros profundos que encajan perfectamente con la estética del reloj.

Es posible activar el modo always on display siendo conscientes de que la batería durará menos. Hay casos en los que puede estar justificado llevar la pantalla siempre encendida, pero teniendo una pantalla FSTN que se ve perfectamente a plena luz del día y que permite consultar rápidamente la información básica, durante nuestras pruebas no hemos necesitado activar el modo AoD.

La función de brillo automático funciona correctamente, aunque no es la más rápida del mercado. Pasa un segundito entre que cambian las condiciones de luz y el reloj adapta el brillo, pero nada demasiado importante como para considerarlo un punto negativo. En todo caso, se puede desactivar y elegir uno de los cinco niveles preconfigurados. El punto dulce lo hemos encontrado en el nivel cuatro, aunque realmente siempre hemos llevado el brillo automático activado.

A la izquierda el TicWatch Pro 3 GPS, a la derecha el Apple Watch SE.

No hemos tenido problemas de ningún tipo al usar el reloj a plena luz del día, de noche o haciendo deporte. La pantalla cumple perfectamente con su cometido y nos permite verlo todo sin forzar la vista. Además, tener una resolución tan alta impide que a una distancia prudencial podamos ver los píxeles de los iconos y las letras.

En cuanto a la respuesta táctil, el reloj se comporta muy bien. La pantalla se mueve conforme la tocamos y la navegación entre los menús, las apps y los ajustes es fluida. Es de esos smartwatches que da gusto usar, aunque si tenemos que ponerle un "pero" podríamos esgrimir que las huellas se quedan bastante marcadas. No es tan exagerado como en otros relojes más marcadas, pero es algo que está ahí. Es, en pocas palabras, una pantalla más que correcta.

Rendimiento y software: el Snapdragon Wear 4100 se nota

Pasamos así a hablar del rendimiento, no si antes repasar lo referente a compatibilidad. El TicWatch Pro 3 GPS es compatible con iOS y Android, en tanto que las dos aplicaciones necesarias para gestionarlo (de esto hablaremos más adelante), que son Wear OS y Mobvoi, están disponibles en Google Play y App Store. Ahora bien, cuando realmente brilla el reloj es cuando lo conectamos a Android, ya que solo en Android podremos instalar aplicaciones, responder notificaciones y explotarlo al máximo.

Dicho esto, el reloj nos ofrece 1 GB de memoria RAM, más que suficiente para un smartwatch, 8 GB de almacenamiento interno (que no se antojan escasos en ningún momento) y el procesador Snapdragon 4100, siendo así uno de los primeros smartwatches en incorporarlo. Es un salto enorme en términos de rendimiento (está fabricado en 12 nanómetros en lugar de los 28 nanómetros del Snapdragon Wear 3100) y a mejora en potencia se nota en el día a día.

Repasamos todos los detalles del procesador en este artículo, pero quedémonos con la idea de que la CPU es un 85% más potente que la del Snapdragon Wear 3100, que la GPU es 2,5 veces más rápida que la del modelo anterior y que es un 25% más eficiente. Eso se traduce en una experiencia sobresaliente, sin lag de ningún tipo, con tiempos de apertura de apps muy bajos y transiciones y scrolls muy fluidos.

Ya tocaba que un smartwatch de gama alta con Wear OS se sintiera como tal y Qualcomm y Mobvoi han dado en el clavo. El rendimiento del reloj es sobresaliente en todos los aspectos y no tiene nada que envidiarle a otros dispositivos de gama alta como el Samsung Galaxy Watch 3 o el Huawei Watch GT 2.

Dicho esto, hablemos de la experiencia. Para interactuar con el reloj podemos usar los botones y la pantalla táctil. Como decíamos antes, el botón superior sirve para abrir el "cajón de aplicaciones", mientras que el segundo abre los modos deportivos, aunque se puede configurar para que haga otras acciones. En cuanto a la pantalla:

Deslizando hacia abajo : accedemos a los ajustes rápidos.

: accedemos a los ajustes rápidos. Deslizando hacia arriba : accedemos a las notificaciones.

: accedemos a las notificaciones. Deslizando hacia la izquierda : accedemos al panel de Google Assistant.

: accedemos al panel de Google Assistant. Deslizando hacia la derecha: accedemos a las pantallas de Wear OS, que se pueden configurar a placer.

El sistema es intuitivo y fácil de usar, pero por si fuera poco el dispositivo nos muestra un pequeño tutorial al principio para que nos familiaricemos con el reloj. Si ya has probado antes un reloj con Wear OS verás que la experiencia es exactamente la misma, solo que en este caso todo es más rápido y fluido.

Aplicaciones tenemos para todos los gustos y colores, quizá demasiadas. Tenemos todas las que preinstala Google, como la agenda, Google Pay, etc., y un buen puñado de aplicaciones propias de Mobvoi que sirven, mayormente, para fines de salud y de deporte. Así, tenemos SaludTic (un resumen de métricas), EjercicioTic, PulsoTic, SueñoTic, RespiraciónTic, ZenTic, OxígenoTic, OídoTic (para analizar el nivel de ruido) y el modo esencial, que activa el modo de ahorro de energía.

De estas aplicaciones las que más usaremos serán EjercicioTic, PulsoTic y OxígenoTic. Esta última sirve para hacerse una medición de oxígeno en sangre manual, aunque se puede configurar para que esté funcionando constantemente y guarde el registro de todo el día. Lo mismo con PulsoTic y la frecuencia cardíaca, pero vamos a pararnos un momento aquí.

Todo reloj con Wear OS puede acceder a Google Fit, la plataforma de salud de Google. Entre las apps que nos ofrece esta suite está la de ejercicios, con un enorme, pero enorme abanico de modos de ejercicio, y un lector de frecuencia cardíaca. ¿A dónde quiero llegar? A que tenemos aplicaciones duplicadas en el reloj. Además, decíamos antes que para sincronizar el reloj tenemos que usar las apps Wear OS y Mobvoi, pero si quieres acceder a tus datos de Google Fit tendrás que descargar también Google Fit. Tres apps con objetivos similares para un solo reloj. Es un poco absurdo.

El problema está en que hay funciones, como la medición de oxígeno en sangre, que solo podemos explotar con las apps de Mobvoi, así que al final acabas usando las tres apps para diferentes cosas. Un caso plausible es que mires el análisis del sueño y del nivel de oxígeno en sangre en la app de Mobvoi, configures las notificaciones en Wear OS y uses Google Fit para monitorizar tus sesiones de ejercicio. Es un poco lioso, pero es lo que hay.

Por otro lado, una de las enormes ventajas que tiene Wear OS sobre otros sistemas operativos propietarios, véanse el de Amazfit o el de Huawei, es que permite instalar aplicaciones compatibles desde Google Play Store. Esto es un punto interesante a tener en cuenta, ya que podemos tener apps como Google Maps o Spotify en la muñeca y hacer más acciones sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. Es de esas cosas que no echas de menos hasta que no las tienes, y más cuando el rendimiento del reloj es tan bueno.

Gracias a Wear OS podemos instalar aplicaciones adicionales desde Google Play Store

Y hablando del rendimiento del reloj, conviene repasar lo que nos ofrece en cuanto a funciones propias de un smartwatch, véanse las notificaciones y las llamadas y la compatibilidad con asistentes. En lo referente a notificaciones y llamadas, como siempre suele pasar con los relojes con Wear OS, la mejor experiencia se consigue con un móvil Android, ya que con ellos podemos responder las notificaciones desde la muñeca y hacer y responder llamadas.

La configuración de las notificaciones es sencilla y se reciben nada más entran en el reloj, vamos, que no hay ningún tipo de retraso ni nada por el estilo. Si recibimos un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, podemos responderlo desde la muñeca dictando por voz o escribiendo en un pequeño teclado que... bueno, podemos decir que no es demasiado cómodo.

Las llamadas, por su parte, también las podemos hacer, recibir y contestar desde el propio reloj siempre y cuando esté conectado al móvil. Es muy, muy cómodo, sobre todo cuando vas conduciendo o tienes unos auriculares inalámbricos puestos, aunque habría agradecido un pelín más de volumen en el altavoz del reloj.

Sobre los asistentes, estamos ante un reloj con Wear OS, a.k.a. el sistema operativo de Google, por lo que tenemos Google Assistant preinstalado y funcionando por defecto. ¿Punto positivo? Como tenemos micrófono podemos darle órdenes por voz y controlar la domótica de casa, pedir información rápidamente, etc. ¿Punto negativo? No tiene escucha activa. O mejor dicho, sí la tiene pero no hemos conseguido hacerla funcionar. Teóricamente el reloj debería responder al comando "OK Google", pero no lo ha hecho durante nuestras pruebas.

En cuanto a la aplicación de Mobvoi, que es la que usaremos para conocer nuestras métricas, no es que sea la aplicación más completa del mercado, pero cumple con su cometido. En la pantalla principal tenemos un resumen del día, el estado de la batería del reloj y unos accesos rápidos a las notas de audio (que podemos grabar con el reloj), a las capturas de pantalla.

Si pulsamos sobre las métricas accederemos a un desglose más detallado donde podremos ver las variaciones de la frecuencia cardíaca, de oxígeno en sangre, de estrés y el sueño. Las mediciones nos parecen precisas y los informes lo suficientemente detallados para tener una foto más completa de nuestro estado de salud.

Mención especial merecen el de la frecuencia cardíaca y el sueño, que son los más completos. En el informe del sueño podemos ver la hora a la que nos hemos dormido (casi clavada) y despertado, cuánto tiempo hemos pasado en casa fase, cómo ha variado nuestro pulso y cómo ha variado el nivel de oxígeno en sangre. Muy útil para sacarle provecho al sensor SpO2.

Hacer deporte con el TicWatch Pro 3 GPS

Antes de hablar de la autonomía, vamos a detenernos un segundo en el deporte. Como decíamos antes, el reloj nos ofrece dos opciones: EjercicioTic y Google Fit. Google Fit tiene un abanico de deportes absurdamente grande, mientras que el de EjercicioTic es bastante más reducido. Mobvoi apuesta por este último, algo que queda demostrado cuando pulsamos el botón inferior del reloj y se abre directamente la app propietaria.

¿Qué deportes nos ofrece EjercicioTic? Carrera en exteriores, caminar al aire libre, carrera en interiores, ciclismo, ciclismo indoor, estilo libre (el cajón de sastre), nadar en la piscina, máquina de remar, máquina elíptica, ejercicios aeróbicos, trail running, escalada y yoga. Se echan en falta deportes como el tenis, el fútbol o el baloncesto, pero al menos la app cumple con las necesidades de los runners y deportistas de exterior. Insistimos en que se pueden usar los deportes de Google Fit si el listado de EjercicioTic se queda corto.

Si los modos deportivos de EjercicioTic se nos quedan cortos siempre podemos recurrir a Google Fit

Cuando hacemos deporte el reloj nos permite ver información básica en todo momento, como los pasos, la distancia, las calorías y las pulsaciones. Es información suficiente para ir haciéndonos una idea de cómo va la sesión. También podemos controlar la reproducción de música (por ejemplo, la de Spotify) pulsando el botón superior, aunque no abrir otras apps, ya que eso pondrá la app de ejercicio en pausa.

El GPS se comporta perfectamente. Tarda unos diez segundos en fijarnos cuando estamos al aire libre, pero una vez nos fija la señal es estable y no se corta. Usarlo aumenta ligeramente el consumo de batería (alrededor de un 3% por cada 20 minutos, más o menos), pero nada drástico. Cuando terminamos la sesión, desde la app de Mobvoi podremos acceder a un informe detallado con muchísimos datos incluyendo, por supuesto, la ruta que hemos seguido, que se muestra en un mapa de Google Maps.

En definitiva, es un reloj que cumple bien como smartwatch y que también ofrece una buena experiencia al hacer deporte. Es ligero, apenas se nota que lo llevamos puesto, la hebilla mantiene el reloj sujeto a nuestra muñeca y su rendimiento global es más que correcto.

Batería: un buen trabajo

Nos vamos acercando al final, no sin antes hablar de la autonomía que es capaz de ofrecer este TicWatch Pro 3 GPS. Como veíamos en el apartado de la pantalla, el dispositivo nos ofrece dos paneles: el Retina AMOLED en el modo inteligente y la pantalla FSTN en el modo esencial. La autonomía varía mucho, pero mucho, en función de qué pantalla usemos.

Mobvoi asegura que podemos conseguir hasta 72 horas de batería usando el modo inteligente, es decir, disfrutando del dispositivo al máximo, y aunque en nuestras pruebas no hemos llegado a 72 horas, sí hemos podido usar el reloj durante dos días largos sin mayor problema. Con el modo esencial, la autonomía se dispara hasta los 45 días, según Mobvoi, y si bien no hemos podido usar el dispositivo durante tanto tiempo sí podemos decir que el modo esencial reduce enormemente el consumo.

Evidentemente, la autonomía dependerá enormemente de cómo usemos el reloj, de cuánto usemos el GPS, del brillo de la pantalla, de la cantidad de notificaciones que recibamos, etc. Cada usuario tendrá sus propios consumos, pero podemos quedarnos con la idea de que muy mal se nos tiene que dar para no llegar al día y medio - dos días. Buenas sensaciones en este aspecto.

En cuanto a la recarga, el reloj se carga mediante una base con dos pines que se debe colocar en un lateral de la zona inferior. No es el sistema más cómodo y es propietario, pero funciona realmente bien. Quizá se podría esgrimir que el enganche magnético podría tener más fuerza para evitar desconectar el reloj de forma accidental, pero nada grave. Cargar el reloj por completo toma algo más de hora y media, que no está del todo mal para la autonomía que ofrece.

TicWatch 3 Pro GPS, la opinión de Xataka

Después de probar el TicWatch Pro 3 GPS, solo podemos decir que es uno de los mejores smartwatches con Wear OS que se pueden comprar ahora mismo. No tiene nada que envidiarle a dispositivos como el Apple Watch Series 6, el Samsung Galaxy Watch 3 o el Huawei Watch GT 2. Es un reloj de gama alta y se nota (y se paga, claro, porque el reloj cuesta 300 euros).

El TicWatch Pro 3 GPS es de los mejores smartwatches con Wear OS que podemos comprar a día de hoy

Es un smartwatch premium por los cuatro costados. Está bien acabado, es ligero, es cómodo, es bonito y puede pasar perfectamente por un reloj convencional. La pantalla (o pantallas) rinden muy bien a plena luz del día, el rendimiento es sobresaliente y su autonomía alcanza sin problemas los dos días. Las únicas pegas pegas más o menos a tener en cuenta es que el cargador es no es el más cómodo y que tenemos aplicaciones duplicadas, pero por lo demás, es un reloj excelente.

No es barato, por supuesto. El reloj vale 300 euros y quizá sea una cifra demasiado alta para aquellos usuarios que busquen menos funciones, pero mejor precio. Sin embargo, es una alternativa a tener muy en cuenta si buscamos un reloj potente, compatible con Google Assistant, con Wear OS y que se entienda bien con un móvil Android. En pocas palabras, nos ha dejado con muy buen sabor de boca.

8,7 Diseño9 Pantalla9 Software8,5 Autonomía8,5 Interfaz8,5 A favor Es bonito, muy cómodo y apenas se nota que lo llevamos puesto.

El rendimiento es sobresaliente.

La doble pantalla sirve para mantener la autonomía del reloj en una buena cifra. En contra Se podrían haber evitado las aplicaciones duplicadas.

El sistema de carga es un poco incómodo.

La escucha activa de Google Assistant no ha funcionado durante el análisis.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Mobvoi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.