Snapdragon Wear 4100+: el nuevo procesador para smartwatches da el salto a los 12 nm y mejora el rendimiento hasta un 85%

A finales de 2018 Qualcomm lanzó el Snapdragon Wear 3100, un procesador para relojes inteligentes lleno de novedades. La principal y quizá más importante fue el co-procesador para tareas de bajo rendimiento y pensado para alargar la autonomía. Para su nueva hornada de procesadores, Qualcomm ha cogido esta idea y la ha mejorado. Nace así la familia Snapdragon Wear 4100, compuesta por el Snapdragon Wear 4100 y Wear 4100+, siendo este último el más interesante.

El Snapdragon Wear 4100+ está basado en la arquitectura híbrida del Snapdragon Wear 3100, es decir, cuenta con un SoC rápido y un co-procesador Always On, pero da el salto a los 12 nanómetros. Es cierto que en smartphones ya vamos por los siete nanómetros y que los cinco nanómetros están a la vuelta de la esquina, pero es toda una evolución con respecto a la generación anterior, que estaba construida en 28 nanómetros.

Así es el Snapdragon Wear 4100+

Esquema del Snapdragon Wear 4100+.

Para conocer mejor a esta nueva familia de procesadores para smartwatches vamos a centrarnos en el Snapdragon Wear 4100+. La diferencia fundamental es que el Snapdragon 4100+ incluye el procesador principal, el co-procesador y todos los chips adicionales, como el PMIC, GPS, WiFi, Bluetooth y RFEE, mientras que el Snapdragon Wear 4100 incluye el procesador principal y los adicionales, pero no el co-procesador. Además, el Wear 4100 soporta Wear OS y AOSP y el Wear 4100+ solo Wear OS.

Dicho lo cual, empezamos repasando sus componentes. El Snapdragon Wear 4100+ está construido en un proceso de 12 nanómetros y consta de cuatro núcleos ARM Cortex A53 a 1,7 Ghz "optimizados para wearables". El procesador principal puede ser un SMD529W o un SDA429W, mientras que el co-procesador será un QCC1110.

Cambios con respecto al Snapdragon Wear 3100.

Este procesador secundario se encargará de ofrecer las experiencias Always On, como el modo ambiente, los modos deportivos y el modo reloj tradicional. Puede trabajar por sí solo cuando las tareas no requieran de la potencia bruta del procesador principal. Esto ya lo hacía su predecesor, pero hay algunos cambio importante: en lugar de poder representar solo 16 colores en modo ambiente, ahora puede mostrar 64.000; dispone de kerning de números para mejorar la visibilidad de estos, puede mostrar mapas y actualizar los pasos y frecuencia cardíaca en modo ambiente, entre otras cosas.

También se ha mejorado la memoria RAM, ahora es LPDDR3 a 750 MHz en lugar de 400 Mhz; y la GPU, que pasa a ser la Adreno 504A en lugar de la Adreno 304. Novedades tambien en el ISP, que pasa a ser dual y a soporte cámaras de hasta 16 megapíxeles. ¿Todo esto en qué se traduce? Comparado con el Snapdragon Wear 3100, en un 85% más de velocidad de procesador y memoria, una GPU 2,5 veces más rápida y una cámara con el doble de resolución, según el fabricante.

Mejoras en el rendimiento, según Qualcomm.

Qualcomm también asegura haber mejorado la eficiencia energética, ofreciendo velocidades de reloj dinámicas, escalado del voltaje, soporte para geolocalización de bajo consumo y una "arquitectura Bluetooth 5.0 mejorada". Todo esto, afirma la compañía estadounidense, redundará en un 25% menos de consumo energético comparado con la generación anterior.

En cuanto a la conectividad, el Snapragon Wear 4100+ integra hasta Bluetooth 5.0, WiFi en la banda de 2,4 GHz, NFC, GPS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo) y el módem X5 LTE. Esto permitirá a los fabricantes que opten por él ofrecer conexión LTE global Cat 4/3/1 en configuraciones de dos o una antenas.

Mejoras del consumo energético.

Y hablando de fabricantes, Qualcomm ha aprovechado para anunciar que imoo y Mobvoi (la empresa a cargo de los TicWatch) serán los primeros en apostar por la plataforma Snapdragon Wear 4100 en una serie de productos que verán la luz a finales. imoo lanzará el Z6 Ultra dentro de 30 días, mientras que Mobvoi implementará lo último de Qualcomm en los nuevos Tic Watch Pro.