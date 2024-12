Chris Evans volverá a una película de Marvel. Es una buena noticia para los fans y una terrible para el MCU

Muchos lo veían venir: después del precedente que supuso el anuncio del regreso de Robert Downey Jr. al MCU (como Doctor Doom, némesis de los Cuatro Fantásticos que podría estar relacionado o no con su Tony Stark), regresa el otro gran icono de los Vengadores: Chris Evans. No se puede decir que no estuviera cantando: los cómics Marvel llevan décadas resucitando sin ningún tipo de remordimiento a personajes que estaban más que muertos y enterrados.

¿O no? Porque lo que no se sabe es qué papel jugará Evans en este regreso a los Vengadores. Lo que sí se sabe, según informa The Hollywood Reporter, es que será en la próxima película de los Vengadores, 'Doomsday', que dirigirán de nuevo los hermanos Russo (otro regreso muy poco sorprendente) y que tiene una fecha prevista de estreno el 1 de mayo de 2026. Evans, por cierto, ya había vuelto fugazmente al MCU, pero en otro papel: el de la Antorcha Humana en 'Deadpool y Lobezno', retomando el papel de las adaptaciones de los Cuatro Fantasticos pre-Disney.

Algunas posibilidades. Aunque los multiversos, con la retirada de Jonathan Majors de la ecuación, ya no son el núcleo central de Marvel, siguen existiendo. Es la forma más sencilla de traer de vuelta a personajes que han fallecido, pero recuperar a los actores que les dieron vida. Si encontramos a Blade o a X-23 en 'Deadpool y Lobezno', ¿por qué no traer a uno de los múltiples Capitán América que en el multiverso han sido? El que le cascó la mandíbula a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial o uno procedente de un enfrentamiento con Thanos donde, sencillamente, no murió.

Siempre abiertos. El caso es que Evans siempre dijo que volvería si la cosa se terciaba. En 2023, afirmaba en GQ que "nunca digas nunca, porque fue una experiencia maravillosa. Pero también la valoro mucho. Es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y como ya dije, a veces no me puedo creer que haya sucedido. Y no me gustaría que alguien me pusiera un ojo morado si se hiciera y se sintiera como una mera búsqueda de pasta rápida, si no estuviera a la altura de las expectativas o si no estuviera conectada con aquella esencia original".

El cuento de nunca acabar. Con este fichaje termina de certificarse que Disney no tiene intención de arriesgar lo más mínimo con las nuevas películas de los Vengadores. Después de los erráticos resultados que ha dado su búsqueda de nuevos héroes post-'Endgame', con series que no terminaban de encajar con el público ('Secret Wars' debería haber disparado nuevas líneas argumentales y se quedó en un fiasco a todos los niveles) y con películas como 'The Marvels' o 'Quantumania', que se tradujeron en los primeros pinchazos de taquilla de la franquicia, Marvel decide jugar a lo seguro y volver a valores que el público reconoce y quiere de vuelta.

Meses esenciales. Con 2024 como impasse para el MCU ya superado (y con nota: 'Deadpool y Lobezno' es una rareza... y una de las películas más taquilleras del año), tenemos por delante un 2025 que saludará a incorporaciones al MCU como 'Thunderbolts' o los Cuatro Fantásticios. Una nueva oportunidad de generar más personajes (e intérpretes para el MCU), que esperemos que no queden atrapados en esta extraña y algo tóxica dinámica que les impide escapar de sus personajes: Evans ha tenido una carrera francamente deslucida después de 'Endgame', en parte porque el público no ha querido olvidar su papel más popular.

