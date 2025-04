MiDNI y Mi DNI: por qué hay otra app que se llama como la oficial y cuáles son las diferencias

Vamos a explicarte por qué hay otra aplicación que también tiene el mismo nombre que MiDNI, la app oficial con la que puedes llevar tu documento de identidad en el móvil. Es algo que puede resultar muy confuso, ir a buscar una y encontrarte con que hay otra que se llama parecido, y vamos a intentar despejar las dudas.

Vamos a intentar explicar esto de una manera sencilla y fácil de entender. Primero vamos a explicarte por qué hay otras aplicaciones que se llaman, igual, y luego vamos a decirte cuáles son las diferencias entre ellas y la app oficial. Recuerda que la app oficial la puedes descargar en Google Play desde tu Android o en la App Store de iOS.

¿Por qué hay otras apps con el mismo nombre?

La razón por la que vas a encontrar otras apps con nombres como Mi DNI es porque estas aplicaciones estaban primero. Simplemente, la Policía Nacional eligió un nombre para su app oficial que ya estaba siendo utilizado por otras aplicaciones.

No se trata de aplicaciones fraudulentas, por lo menos no la mayoría. Simplemente eran apps que estaban buscando soluciones temporales para ayudarte a llevar el DNI en el móvil antes de que saliera la app definitiva y oficial para ayudarte con esto.

La app no oficial de Android lleva activa desde febrero del 2024, por lo que es posible que siga saliendo primera en búsquedas. Lo que te permite es llevar una foto del carnet de identidad en el móvil, pero solo eso. No es un timo, pero te recomiendo que no la uses, ya que estarás dándole esta información personal a otra empresa.

Diferencias entre ambas aplicaciones

La diferencia que debes conocer es que la app oficial MiDNI es la única con validez legal. Si usas la alternativa simplemente estarás llevando la foto de un DNI, y al hacer tramitaciones oficiales no te lo van a aceptar. Quizá en algunos negocios sí, pero no va a tener una validez legal.

Esto quiere decir que la única que te van a aceptar en administraciones públicas para realizar cualquier trámite es la app de la Policía, no la otra, y que es la que tienes que enseñarle a la Policía si te lo pidiera.

Además de esto, la app no oficial simplemente te permite ver la foto de tu DNI. En la app oficial podrás presentar tu documentación de varias maneras, dependiendo de cuánto quieras revelar. Puedes desde mostrar solo la edad para verificarla hasta mostrar toda la información, siempre con un QR que se genera al conectarte a los servidores de la policía.

