Qué es MiDNI, qué puedes hacer con esta app y cómo activar tu DNI digital en el móvil

Vamos a decirte qué es y cómo usar MiDNI, la nueva aplicación de la Policía Nacional de España para llevar el DNI en el móvil. La idea es la de ofrecer una app para identificarte con validez legal, igual que si tuvieras tu documento de identidad físico.

Vamos a empezar este artículo explicándote qué es exactamente esta aplicación. Luego, te vamos a explicar las cosas que puedes hacer con ellas y esas para las que no sirve. Y para terminar te diremos cómo activar la app.

Qué es MiDNI

MiDNI es el nombre de la aplicación oficial para llevar el DNI en el móvil. Su concepto es el mismo que el de la app de miDGT, podrás llevar una app que no solo lleva tu identificación por DNI, sino que también sirve para hacer varios trámites a través de ella.

Esta aplicación te permite identificarte con la misma validez que el documento físico. Vamos, que es un sustituto oficial al DNI físico, y te servirá para esos casos donde pueda olvidársete. Porque seamos sinceros, hoy en día es más fácil olvidarte la cartera en casa que el móvil.

Esta es una aplicación creada por la Policía Nacional española, y es la única que tiene validez legal como sustituta del DNI. Se acabó el llevar una foto de tu documento, algo que no tiene validez y no siempre sirve, con esta app deberías poder identificarte siempre.

Cuando usas esta aplicación te conectarás a los servidores de la Policía Nacional para verificar los datos. Con esto, podrás generar un código QR con el que identificarte, y que dejará de tener validez a los pocos minutos para que nadie pueda usarlo por ti. Al escanearlo, la Policía podrá verificar que eres tú.

Eso sí, tampoco es perfecta, y requerirá que tengas conexión a Internet para poder funcionar. Por lo tanto, no te fíes ciegamente de ella e intenta llevar contigo también el DNI físico.

La app te permitirá presentar el DNI con tres niveles de seguridad. Podrás hacer que el QR solo comparta el número de DNI, la foto y la edad, un DNI simple donde también se añada tu nombre y apellidos, sexo y la fecha de validez del DNI, o el DNI completo con todos los datos.

Qué puedes hacer y qué no con MiDNI

Con esta aplicación puedes acreditar presencialmente tu identidad cuando tengas conexión a Internet para poder usarla. Es exactamente como identificarte con tu DNI, y no solo si te lo pide la Policía, sino también para otras cosas.

Cosas como poder realizar trámites administrativos, identificándote con la app igual que si lo hicieras con el DNI. También los podrás usar en Universidades y Centros docentes públicos o privados.

También puedes usarla para acreditar tu mayoría de edad, abrir una cuenta bancaria, formalizar seguros, registrarte en un hotel, alquilar vehículos, comprar entradas o billetes nominativos, realizar transacciones comerciales donde se pida el DNI en vigor, realizar un control de acceso a edificios, firmar ante notario, ejercer tu derecho a voto, identificarte al entrar a un cine, concierto o teatro, recoger paquetería, o retirar medicamentos en farmacias. Vamos, es como llevar el DNI.

Para lo que no sirve esta app es para acreditar tu identidad por Internet o físicamente cuando no no tienes cobertura de datos. Tampoco sirve como documento de viaje para pasar por fronteras ni para acreditarte en otros países, ya que sólo sirve en España. Tampoco podrás usarla para hacer gestiones telemáticas e identificarte o realizar firmas electrónicas.

Cómo registrarte y usar la app

Primero tienes que descargar la app MiDNI en tu móvil, al que puedes hacer entrando en Google Play desde tu Android o en la App Store de iOS. Allí podrás iniciar la descarga y bajarla en tu móvil.

Ahora tienes que pasar por el registro de la Policía Nacional. Puedes hacerlo online entrando en la web midni.gob.es/InicioRegistro. Dentro pulsa en el botón Continuar, y te aparecerá una ventana donde se dice que necesitarás acceder al DNI electrónico. Esto lo puedes hacer con un lector o usando el certificado digital de tu DNIe.

En el caso de que no puedas hacer esto, entonces sí que tendrás que ir físicamente a una comisaría de Policía donde se renueven los DNI y usar la máquina de la entrada o ser atendido por una persona para poder obtener tu certificado o que te activen el DNIe.

Si has acercado tu DNI al lector de forma correcta y se ha detectado, irás a una página donde tienes que rellenar tus datos de contacto, con un número de teléfono y correo electrónico, y verificarlos con un SMS que se envía al teléfono que hayas escrito.

Ahora abre la aplicación MiDNI que te has bajado, y tras aceptar los términos de uso pulsa en Comenzar activación. Cuando lo hagas tendrás que escribir tu DNI y su número de soporte, y la app comprobará si te has registrado en la Policía como te hemos dicho antes.





Cuando se verifique, tendrás que escribir un código que te va a llegar por SMS, y luego configurar una contraseña para proteger tu DNI digital. Cuando escribas la contraseña, tendrás opción de proteger la app y usar tu FaceID o reconocimiento facial, o tu huella digital para poder desbloquear la app. Con esto, tu DNI digital quedará activado y la app ya estará funcionando.

