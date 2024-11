'Agatha' ha acabado siendo algo inesperado para Disney: un campo de pruebas para todo lo que tiene que mejorar en Marvel

'Agatha, ¿quién si no?' ha emitido esta semana su último episodio, y las sensaciones han sido excelentes: una serie divertida, excelentemente escrita e interpretada, con multitud de detalles dignos de aplauso (de la recuperación de escenarios y efectos de corte clásico a los abundantes guiños al legado Disney sin necesidad de que visionarla parezca un examen) y que parece que ha encontrado su público. Y de propina, unas cuantas pistas acerca del camino que debería tomar Disney/Marvel en un futuro.

La serie es un sí. Aún no tenemos datos (que, como siempre, proporcionará Nielsen al margen de Disney), pero todo parece indicar que las cifras serán muy positivas: las dos primeras semanas de emisión estuvo en el Top Ten de lo más visto en streaming. Disney habló de 9,34 millones de visionados a escala global en sus primeros siete días, lo que la ponía en paralelo con otros éxitos como la segunda temporada de 'Loki'. En cuanto a sus dos últimos episodios, Disney+ habló de 4,6 millones y 3,9 millones de espectadores respectivamente en solo 24 horas.

La gente permanece con Agatha. Pero por encima de estos números fríos, la sensación que se tiene es que los espectadores han permanecido con 'Agatha, ¿quién si no?' durante toda su emisión, evitando que la serie se convierta en otro ejemplo de lanzamiento espectacular que cojea según avanza. Una vez más, no hay datos para hacer un estudio en profundidad, pero analistas como Entertainment Strategy Guy afirmaban (en declaraciones a Vulture) que "la serie incrementó su audiencia semana tras semana, llegando a los 15 millones de horas para el final y permaneciendo diez semanas en las listas de éxitos". También a Vulture, un insider de Marvel decía que las 'tasas de continuación' de Agatha (cuántos espectadores vuelven cada semana) "están entre las más altas que hemos visto".

No es 'Wandavision', es otra cosa. En Disney estarán poniendo en marcha todos sus analistas de datos para determinar qué ha hecho funcionar tan bien la serie, porque lo que está claro es que 'Agatha' es una serie muy diferente a 'Wandavision', pese a nacer como un spin-off de aquella. Aquí, la serie no exige un conocimiento amplio del MCU: en aquella, el pasado y el futuro de las películas pasaba necesariamente por la Marvel televisiva, como pasó después por 'Falcon y el Soldado de Invierno'. Finalmente, con 'Agatha' Marvel ha conseguido un éxito desembarazándose de la pesada carga de las conexiones con el resto del MCU, y esto posiblemente marcará el devenir de la franquicia.

Cosas diferentes. Este distanciarse del MCU cinematográfico no está solo en que las historias sean independientes, sino en la propia producción. Las primeras series de Marvel Studios eran, esencialmente, películas troceadas: contaban incluso con el mismo equipo de producción, lo que hacía que, saturados de trabajo, estas se descuidaran o no prestaran suficiente atención a los showrunners, y dieran pie a proyectos tan cojos como 'Secret Invasion'. Como idea ambiciosa, dar a las series envergadura de película podía haber sido revolucionario, pero no se inyectaron suficientes medios. El actual término intermedio (también en cantidad: ya no se anuncian cuatro series al año) es mucho más asumible para Marvel.

Menos es más. Es la indiscutible tendencia en la televisión estos días: producir lo justo (y con el presupuesto mínimo) para que la gente no abandone la plataforma. Pero una vez que Netflix ha adelantado al resto en ese sentido, y ha tomado una ventaja que hace que la competencia sea inasumible, las demás plataformas rebajan sus expectativas y se acojen al plan de producir lo mínimo imprescindible para conservar espectadores. En casos como el de Apple TV+ es obvio, pero hasta Disney, competidora directa de Netflix, ha decidido entrar en fase de recortes. Y eso va a afectar, queramos los fans o no, al futuro inmediato de Marvel en TV.

