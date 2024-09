'Agatha, ¿quién si no?' no obliga a los espectadores a hacer los deberes con Marvel. Y por eso mismo está funcionando tan bien

Como pasa siempre con la producciones de Marvel en Disney+, hay que coger con pinzas cualquier aparente éxito de la plataforma, debido al oscurantismo que la plataforma ejerce con sus estrenos, y que hace imposible saber si una serie va bien o mal, salvo que sucedan renovaciones súbitas o cancelaciones fulminantes, como pasó con 'The Acolyte'. Pero si las opiniones en redes y prensa cuentan, yo diría que los resultados son muy positivos, con puntuaciones consistentes en plataformas como Rotten Tomatoes, donde se ha ganado un 80% de la prensa y un 81% de los usuarios.

Aunque está por ver cómo se desarrolla esa especie de planteamiento que entremezcla 'El mago de Oz' con brujería pop y folk horror suave (aquí hemos visto cuatro y lo cierto es que al menos hasta la mitad mantiene la interesante propuesta de partida), como ya comentamos en su estreno, el resultado es estimulante. Apuntábamos a que se distanciaba de los códigos habituales en Marvel: no hay una historia de redención deprimente, con pasados oscuros y antihéroes atormentados.

El tono está más cerca de 'Ms. Marvel' o 'She-Hulk: Abogada Hulka' no solo por la parte del protagonismo femenino, sino también porque no es necesario "hacer los deberes" para disfrutar de esta serie. No es preciso llevar la cuenta de todas las muertes y resurrecciones habidas y por haber del MCU reciente, lo que sin duda relaja al espectador casual. Por supuesto, es preciso haber visto 'Wandavision', pero 'Agatha' no oculta en ningún momento su condición de secuela. Es el único precedente al que hay que prestar atención.

Los cupones de fan fatal Marvel, a la basura

La idea de que el MCU fuera un todo interconectado fue uno de sus grandes atractivos hasta ese catálogo de referencias que, sin embargo, funcionaba a la perfección y que fue 'Endgame'. Desde ahí el truco narrativo comenzó a cojear, y películas como 'Viuda Negra', 'Black Panther: Wakanda Forever', 'Quantumania', 'The Marvels' o 'Thor: Love and Thunder' quedaban por debajo en recaudación e impacto que otras propuestas que funcionaban como artefactos independientes, como las 'Guardianes de la Galaxia', 'Shang-Chi' o 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'.

Resulta obvio que por mucho que la facción más radical del fandom patalee, la clave para un éxito o fracaso en Marvel no tiene nada que ver con políticas woke o el fantasma de la inclusividad forzada. Disney lo sabe y sigue apretando distintas teclas en busca de una nueva gallina de los huevos de oro que dé pie a bombazos como la millonaria fase 3 del MCU. En este caso, lo está intentando con una serie prácticamente desconectada del resto de Marvel, aunque lo próximo va en otra dirección: 'Daredevil: Born Again', si funciona, puede sentar los cimientos de otro estilo renovado para la franquicia.

Para el observador casual, aquel que se acerca a Marvel con curiosidad pero sin ganas ni tiempo de consumir una docena de producciones anteriores, 'Agatha, ¿quién si no?' puede resultar atractiva al plantear una serie divertida, resultona y que no reparte carnets de fan. En un momento de paréntesis absoluto como el que vive Marvel en la actualidad, a punto de jugarse su futuro durante el año que viene, le conviene no dejar a nadie fuera.

