Los creadores de 'Agatha, ¿quién si no?' ha descubierto cómo arreglar las series Marvel: recortando radicalmente su presupuesto

Acercándose ya al ecuador de su primera temporada, 'Agatha, ¿quién si no?' se ha revelado como una agradabilísima sorpresa que ha ido más allá de ser un simple spin-off de la que aún hoy sigue siendo la mejor serie salida del MCU, 'Wandavision'. Ha adquirido su propia personalidad y está pasmando a propios y extraños por su inteligente guión, sus carismáticos intérpretes y, según sus responsables, algo más.

Según cuenta Variety, 'Agatha' ostenta un curioso record: es la serie "menos cara" de todas las que ha producido Marvel. Así lo afirma Brad Winderbaum, jefe de streaming, television y animación de Marvel Studios. Y no porque haya habido recortes en la casa, sino "por diseño", como afirma Winderbraum. Lo bueno es que esta decisión comporta inesperadas ventajas.

Winderbaum cuenta a Variety que "queremos hacer estas series por un coste responsable". Y concluye: "Francamente, tenemos un poco más de libertad creativa cuando podemos hacer las series con un presupuesto razonable. Como 'Agatha, ¿quién si no?', por ejemplo: la serie tiene un mínimo de efectos por ordenador, pero muchos menos de lo que habíamos hecho antes. La mayoría son efectos prácticos, y creo que eso se nota en la serie".

Sin duda, ha habido un giro en la inversión: si Winderbaum no está exagerando y esta es la serie más barata de Marvel hasta la fecha, estará por debajo de 'Echo', la más barata hasta este momento, que tuvo un presupuesto de 40 millones por cinco episodios. Si 'Agatha' ha costado menos de esa cantidad, es un notable descenso con respecto a las primeras series del MCU, que contaban con protagonismo de las estrellas de las películas (la propia 'Wandavision', 'Falcon y el Soldado de Invierno', 'Ojo de Halcón', 'Loki'...) y un presupuesto a la altura, alrededor de 150 millones por serie.

Otro planteamiento

Según Winderbaum, no solo se trata de que haya estrellas o no (afirma que la proyectada serie sobre Visión contará de nuevo con Paul Bettany), sino del ahorro en efectos: "Creo que se trata de cómo se utilizan los efectos, en contraposición a la escala. Y aquí estamos respondiendo a nuestra propia historia reciente, y a lo eficaces que son realmente los efectos para aumentar el valor de una historia". 'Agatha', además, inaugura el sello Marvel Television, una especie de punto y seguido para las series del MCU donde, para empezar, se afirma que no exigirán tantos conocimientos previos de las películas para disfrutarlas.

Sin duda, está por ver si este nuevo enfoque de 'Agatha' cuaja: de momento sus cifras de audiencia son inferiores a las de 'The Acolyte', que fue cancelada, pero claro, cuesta una mínima parte de lo que costó aquella. Si nos acojemos al resultado meramente creativo, lo cierto es que se nota el cambio en no dejar que todo el peso recaiga en los efectos. Hay un trabajo mucho más cuidado que en otras series Marvel -más aparatosas pero mucho más sosas- en apartados como la escenografía, el vestuario, las interpretaciones o los diálogos.

El otro día hablábamos de cómo 'Agatha' funcionaba estupendamente al discurrir como producto casi autónomo, ligado a una serie previa, sí, pero con una aventura con sus propios personajes y su propio tono. Pero es que aquí está la segunda parte: ese tono, esa personalidad se labra cuidando más aspectos que el de confiar en que una pantalla verde va a salvar cualquier papeleta. Al final, resulta que para que las series funcionen, el secreto estaba en hacerlas bien.

Cabecera | Disney

En Xataka | Disney+ ante el abismo: las series de 'Star Wars' y Marvel tienen menos espectadores que nunca, pero aún son su baza principal