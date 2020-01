La mega guía de los pagos móviles (2020): qué servicios hay disponibles en España y con qué bancos son compatibles

Pagar con el móvil es algo bastante sencillo y práctico. Simplemente hay que acercar el dispositivo a un TPV compatible con tecnología wireless y esperar un segundo a que reconozca la tarjeta. Fácil y sencillo, aunque con un inconveniente: no todos los bancos están en todos los servicios, y no todos los servicios que hay disponibles a nivel mundial lo están en España.

Así pues, en este artículo nos hemos propuesto hacer una guía que contemple los dos puntos principales cuando nos referimos a pagos móviles: qué servicios están disponibles actualmente y cuáles son los bancos compatibles con cada uno. Dicho esto, comenzamos.

Servicios de pagos móviles disponibles en España

Cuando hablamos de pagos móviles en España hablamos de cuatro servicios: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay y Fitbit Pay. No son los únicos que existen, ya que Huawei tiene Huawei Pay y LG cuenta con LG Pay, pero estos, por el momento, no han llegado a nuestras fronteras. Cada servicio es compatible con una serie de bancos y la forma más sencilla de ver cuáles son es con una tabla.

Bancos compatibles con Apple Pay

BANCOS TARJETAS COMPATIBLES TARJETAS NO COMPATIBLES AMERICAN EXPRESS Cualquier tarjeta de crédito emitida directamente por American Express: personales, para PYMES y Corporativas Tarjetas prepago MASTERCARD tarjetas de crédito y débito Sin determinar ABANCA

ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS Cualquier tarjeta VISA de débito o crédito Tarjetas Visa Prepago

Tarjeta Comercio

Tarjeta Gasóleo Bonificado

Tarjeta Solo Ingresos

Tarjetas Cooperativas BANCA MARCH Tarjetas de crédito y débito Tarjetas de crédito y débito BANCO MEDIOLANUM Tarjetas de crédito y débito Tarjetas de crédito y débito BANCO PICHINCHA Tarjeta de crédito, débito o prepago autorizada por Banco Pichincha Sin determinar BANKIA Cualquier tarjeta de crédito, débito o prepago, tanto VISA como Mastercard Universitarias

Regalo

Iberia

Vía T

Depósito

Privadas

Aquí-Allá

No financieras

Gasóleo

Integradas

Pulsera Debito Valencia Basket BANKINTER Tarjetas de crédito y débito

Tarjetas Bankitercard Sin determinar BBVA Tarjetas de crédito y débito Sin determinar BOON. Tajeta prepago virtual Mastercard - BUNQ Maestro o Mastercard Sin determinar Caiza Pollença Sin determinar Sin determinar CAIXA ONTINYENT Tarjeta EURO 6000 Sin determinar CAIXABANK Tarjetas VISA de CaixaBank compatibles. Las tarjetas Mastercard, las tarjetas de empresa y prepago CAJA RURAL Todas las tarjetas activadas en Comercio Electrónico Seguro (CES) están habilitadas para Apple Pay Tarjetas MasterCard, tarjeta Visa regalo y tarjeta Visa conecta CAJASUR Tarjeta EURO 6000 Sin determinar CARREFOUR Tarjeta PASS Sin determinar CECABANK Sin determinar Sin determinar DEUTSCHE BANK Sin determinar Sin determinar EDENRED Ticket Restaurante Sin determinar EVO Sin determinar Sin determinar CAJAMAR Tarjetas de crédito y débito Sin determinar IBERCAJA Tarjeta EURO 6000 Sin determinar ING Tarjetas de crédito y débito Tarjetas de negocio KUTXABANK Tarjeta EURO 6000 Sin determinar LABORAL KUTXA Todas las tarjetas VISA de LABORAL Kutxa - LIBERBANK Tarjetas EURO 6000 Sin determinar MONESE Tarjeta MONESE - N26 N26 Standard

N26 Black

N26 Metal - OPENBANK Tarjetas de crédito y débito Sin determinar ORANGEBANK Sin determinar Sin determinar PIBANK Tarjeta de crédito, débito o prepago autorizada por Pibank Sin determinar REBELLION Sin determinar Sin determinar REVOLUT Sin determinar Sin determinar SABADELL Tarjetas VISA o Mastercard de Banco Sabadell Tarjetas de empresa SANTANDER Tarjetas Santander Mastercard activadas en Comercio Electrónico Seguro (CES) Tarjetas prepago y tarjetas Iberia. SODEXO Tarjeta Restaurante Pass

Tarjeta Transporte Pass

Tarjeta Business Pass - UNICAJA BANCO Mastercard prepago

Mastercard débito

Mastercard crédito

Visa crédito Sin determinar

Bancos compatibles con Samsung Pay

BANCO TARJETAS COMPATIBLES TARJETAS NO COMPATIBLES ABANCA Cualquier tarjeta VISA de débito o crédito Tarjetas Mastercard

Tarjetas prepago

Tarjeta comercio

BANKIA Cualquier tarjeta de crédito, débito o prepago, tanto VISA como Mastercard Universitarias

Regalo

Iberia

Vía T

Depósito

Privadas

Aquí-Allá

No financieras

Gasóleo

Integradas

Pulsera Debito Valencia Basket

BANKINTER Todas las tarjetas de débito o crédito Sin determinar Bankinter Card Sin determinar Sin determinar BBVA Todas las tarjetas VISA y Mastercard Sin determinar CAIXABANK Tarjetas de crédito y débito Sin determinar CAJASUR Tarjetas Visa Sin determinar CAIXA ONTINYENT Tarjetas Visa y Mastercard de débido y crédito Sin determinar CARREFOUR SERVICIOS FINANCIEROS Tarjeta Pass - CETELEM Tarjetas de crédito y débido Sin determinar DEUSTCHE BANK Sin determinar Sin determinar EL CORTE INGLÉS Tarjeta de Compra El Corte Inglés - EDENRED Ticket Restaurant Card Ticket Transporte

Ticket Corporate

Ticket Regalo Premium

Ticket Regalo Seleccion

Ticket Regalo

Ticket Gasolina

Ticket Gasolina Multimarca IBERCAJA Sin determinar Sin determinar IMAGIN BANK Tarjetas de crédito y débito Sin determinar KUTXABANK Tarjetas Visa Sin determinar LIBERBANK Tarjetas Visa y Mastercard de particulares y empresas Sin determinar OPENBANK Tarjetas de crédito y débito Sin determinar SABADELL Tarjetas de crédito y débito Sin determinar Unicaja Sin determinar Sin determinar SANTANDER Todas las tarjetas activadas en Comercio Electrónico Seguro (CES) Algungas tarjetas de empresa

Tarjeta E-cash

Tarjetas-pulseras prepago

Tarjetas-pulseras prepago mini

Tarjetas Iberia-Amex

Tarjetas Iberia-Mastercard WIZINK Sin determinar Sin determinar

Banco compatibles con Google Pay

TARJETAS COMPATIBLES TARJETAS NO COMPATIBLES BBVA A Tu Ritmo

A Tu Ritmo Blue

A Tu Ritmo Cx

Affinity Cruz Roja Debito

Affinity Empleados

Ahora Blue

Ahora Cx

Ahora Uno E

Alsa Card

Antes

Antes Blue

Cinesa Mastercard

Clasica Uno-E

Clasica Uno-E (Migr. Despues)

Debito Oro Uno-E

Despues

Despues Blue

Despues Cx

Despues Oro

Despues Oro Cx

Diez Facil (Mensual)

Mastercard Practica

Pack Duo BBVA

Paga Ahora Blue

Paga Ahora Mastercard

Paga Ahora VISA

Pago Fijo Complementaria

Platinum Banca Personal

Platinum Cx

Semanal Cx

Solidaria Crédito Cx

Solidaria Débito Cx

Tarjeta 10 Mensual

Tarjeta 3 Meses Sin

Tarjeta Abaco

Tarjeta Ahora Mc - Migracion T10

Tarjeta Blue Diez (Mensual)

Tarjeta Business Electron

Tarjeta Club Vips

Tarjeta Diez Blue Joven

Tarjeta Diez Decenal

Tarjeta Infinite

Tarjeta Liga BBVA

Tarjeta Prepago Blanco * Uno-E

Tarjeta Restaurante Empresa

Tarjeta Restaurante Lunes-Viernes

Tarjeta Transporte

Travel Club Mastercard

VISA Affinity Card

VISA Barcelo Viajes

VISA Business Oro

VISA Business Plata

VISA Clasica Familia Numerosa

VISA Corporate Oro

VISA Corporate Plata

VISA De Compras

VISA Platinum

VISA Platinum Uno-E Affinity Oro Colegio Farmaceuticos Girona

Business Cx

Business Debito Cx

Colectivos

Eurocard/Mastercard Clasica

Eurocard/Mastercard Empresa

Negocios Crédito

Negocios Debito

Recarga Empresas Con Disposicion

Solidaria Debito

Solred Mastercard Empresas

Solred Tarjeta Negocios

Tarjeta 3 Oro

Tarjeta 7 Cx

Tarjeta Futbol

Tarjeta Recarga Empresas

Tarjeta Regalo Empresa

Tarjeta Virtual

Tarjeta VISA Consum

Tarjetas Iberia

Tarjetas Repsol

Via-T

VISA Affinity Card

VISA Affinity Card Empleados

VISA Practica

VISA Premium EDENRED Ticket Restaurant Card Ticket Transporte

Ticket Corporate

Ticket Regalo Premium

Ticket Regalo Seleccion

Ticket Regalo

Ticket Gasolina

Ticket Gasolina Multimarca AMERICAN EXPRESS SPAIN Active Consumer

Business and Corporate American Express Cards Bansamex Cards

Non plastic Corporate Cards OPENBANK Open Debit Card Diamond Debit Card Premium Debit Card Minicard Debit Card Open University Debit Card 4b Debit Cards Mastercard Open Credit Card

Premium Credit Card

Diamond Credit Card ECard Prepaid Card

Open Young Prepaid Card SERVICIOS FINANCIEROS DE PREPAGO Correos Prepaid Mastercard Card Travel Club Programme

Más Cerca Card

Correos Prepaid Mastercard Gift Card N26 N26 Standard

N26 Black

N26 Metal - SODEXO Tarjeta Restaurante Pass

Tarjeta Transporte Pass

Tarjeta Business Pass - REVOLUT Todas las tarjetas - BANKIA Cualquier tarjeta de crédito, debido o prepago, tanto VISA como Mastercard Universitarias

Regalo

Iberia

Vía T

Depósito

Privadas

Aquí-Allá

No financieras

Gasóleo

Integradas

Pulsera Debito Valencia Basket

BANCO MEDIOLANUM VISA Classic

VISA Oro

VISA Electron - BANCA MARCH Mastercard Debit Aurum

Mastercard Debit Plus

Mastercard Debit

Mastercard Debit Aurum Business

Mastercard Alturis Debit - REBELLION Visa Classic

Visa Gold Contactless

Visa Oro Credito Directo - BANCO PICHINCHA Rebellion Pay - PIBANK Visa Débito Pibank

Visa Crédito Pibank - BOON. Tarjeta Prepago Virtual Mastercard - BUNQ Mastercard - CAJASUR Tarjetas de Visa - KUTXABANK Tarjetas de visa - LIBERBANK Tarjetas de Visa y Mastercard - ABANCA Tarjetas de Electron, Visa y Mastercard - IBERCAJA Tarjetas de Electron, Visa y Mastercard - CECABANK Tarjetas de Visa y Mastercard - CAIXA ONTINYENT Tarjetas de Visa y Mastercard - UNICAJA Visa crédito

Visa débito

Visa prepago

Mastercard crédito

Mastercard prepago - CAJA RURAL Prepago, débito y crédito Visa

Crédito y prepago Mastercard - BANKINTER Todas las tarjetas Mastercard y Visa - BANKINTER CONSUMER FINANCE Todas las tarjetas Mastercard y Visa - CARREFOUR PASS Todas las tarjetas - ING Todas las tarjetas -

Fitbit Pay

BANCO TARJETAS COMPATIBLES TARJETAS NO COMPATIBLES BOON. Tarjeta Boon - LA CAIXA Visa Mastercard

Tarjetas de empresa

Prepago OPENBANK Sin determinar Sin determinar SANTANDER BANK Mastercard Tarjetas Visa

Tarjetas de empresas

Tarjetas Iberia-Amex

Tarjetas Iberia-Mastercard SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR Mastercard Sin determinar REVOLUT Sin determinar Sin determinar TRANSFERWISE Mastercard

Las apps de cada banco

Verás que en listado hay muchas entidades bancarias cuyas tarjetas compatibles y no compatibles aparecen como "Sin determinar". Eso es porque la entidad no muestra dicha información en la web, así que si intentas añadir tu tarjeta y no te deja, lo más recomendable es llamar a la entidad y preguntar si dicha tarjeta es o no compatible con los servicios de pagos móviles.

Por otro lado, no es raro que cada entidad bancaria tenga su propia aplicación dedicada a los pagos móviles. Es el caso de Bankia Wallet, CaixaBank Pay o Sabadell Wallet, por dar unos cuantos ejemplos. Si tu banco no aparece en los listados superiores es porque no está inscrito en ninguno de los cuatro programas y, por lo tanto, de poder pagar con el móvil, seguramente haya que hacerlo usando su propia aplicación.

En España, según el Banco de España, hay 251 entidades financieras, así que enlazar todas las aplicaciones de cada banco en este texto lo volvería innecesariamente largo. La mejor forma de encontrar la app de cada banco es yendo a la web oficial y buscar los botones de Google Play o App Store. De hecho, lo más probable es que en la propia web se te ofrezcan las instrucciones para añadir una tarjeta a cada una de las plataformas.

En el caso de iOS, la única forma de pagar con el móvil es a través de Apple Pay, así que si tu banco no admite Apple Pay, lo único que puedes hacer es esperar. Por otro lado, si usas un móvil Android con NFC y la app del banco permite pagos móviles, podrás pagar sin mayor problema. Evidentemente, es necesario que el TPV del establecimiento sea compatible con pagos móviles. Eso puedes saberlo localizando el logo mostrado junto a estas líneas en la pantalla o en uno de los laterales del mismo

Bizum

Otro sistema de pagos móviles que, aunque está enfocado al pago entre pares, también permite pagar en algunos establecimientos e incluso online, es Bizum. Bizum puede encontrarse en dos formas: integrado en la propia app del banco, como es el caso de BBVA, o como una aplicación independiente, como en el caso de EVO. Es completamente gratuito para enviar dinero entre amigos y simplemente hay que activarlo desde la app del banco.

A continuación, listaremos todas las entidades bancarias compatibles con Bizum y enlazaremos a la web de la misma para que sepas no solo si tu banco es o no compatible, sino cómo activar Bizum: