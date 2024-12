He jugado a 'Marvel Rivals' y, lejos de ser perfecto, el nuevo hero shooter chino lo tiene todo para enamorar

Le he echado incontables horas a 'Overwatch'. He jugado infinitas partidas con Moira, Orisa y D.Va, aunque también he hecho mis pinitos con Ashe, Echo, Mei y Sombra. Me encanta el género y, aunque 'Overwatch 2' está ahí, lo cierto es que la propuesta de Blizzard dejó de convencerme hace tiempo. Llámalo X, no sabría decir el motivo. En cualquier caso, ya iba tocando que los hero shooter tuviesen un exponente capaz de devolverle algo de brillo al género. Y ese título ya ha llegado.

Su nombre es 'Marvel Rivals', es completamente gratuito y da gusto jugarlo. No es perfecto ni muchísimo menos y tiene dos cosas que son para tirarse de los pelos, pero es un juegazo con todos los ingredientes para petarlo cosa mala.

De qué va Marvel Rivals. No es ningún secreto que 'Marvel Rivals' bebe de 'Overwatch' en prácticamente todos sus aspectos. Hay personajes cuyas mecánicas son prácticamente idénticas a las del juego de Blizzard y los modos de juego son exactamente los mismos: escolta y conquista. Quien haya jugado a 'Overwatch' se encontrará como en casa en 'Marvel Rivals' y quien no se encontrará con personajes conocidos y una propuesta jugable sencilla en apariencia pero realmente profunda.

El juego, como todo hero shooter, consiste en formar un equipo lo más equilibrado posible (¡ja!) para enfrentarse a otro equipo y completar los objetivos. No tiene más. Cada personaje tiene sus habilidades y mecánicas y, en este caso, NetEase ha tenido la maravillosa idea de implementar las sinergias. Básicamente, se premia que el equipo tenga cohesión con ciertas ventajas si se eligen personajes concretos.

Un ejemplo serían Rocket y The Punisher. Cuando están juntos, Rocket le da un artilugio a The Punisher para que pueda disparar sin recargar cuando ambos están cerca. También hay interacciones (pequeños diálogos) entre personajes, como por ejemplo sucede cuando Bruja Escarlata y Doctor Strange están en el mismo equipo. Son pequeñas cositas, guiños, que añaden algo de salsa a la partida.

Gráficamente es finísimo. Los juegos free to play nos están acostumbrando a deslumbrarnos con sus gráficos y 'Marvel Rivals' no iba a ser menos. La compañía ha apostado por gráficos estilo cartoon con diseños más cercanos a los cómics que a los vistos en las películas. El diseño de personajes es exquisito, la animación es buenísima y los mapas, que están inspirados en ubicaciones reales de la franquicia, están bien rematados. Siguen el esquema básico de un carril con una o dos alturas en el caso del modo escolta y el de dos o tres carriles con una o dos alturas y un punto central en el modo conquista. Sota, caballo y rey.

Algo que está bien implementado es la destrucción de escenarios. Sin ser 'Battlefield 3' [se pone en pie y se lleva la mano al corazón], 'Marvel Rivals' nos permite buscarle las vueltas a los enemigos destruyendo paredes y coberturas. Si alguno ha jugado a Overwatch, seguramente se haya enfrentado a xXGamerJuan67Xx que, durante toda la partida, se dedicó a usar Widowmaker desde una ventana a la que era difícil acceder. En 'Overwatch' no había otra. En 'Marvel Rivals' puedes destrozarle la cobertura y obligarle a moverse.

Por cierto, hay ocho mapas, pero las partidas tienden a ser cortas y en un par de horas ya habrás repetido mapa un par de veces. De la misma forma que se ha hecho un trabajo excepcional con 33 personajes jugables, se echa de menos un abanico de mapas más amplio.

Las partidas. Son frenéticas, divertidas y llenas de acción. Dependerá del equipo, claro, pero cuando se alinean los astros y todos se ponen de acuerdo para ir a una, atacar, curar, crear barreras, etc., 'Marvel Rivals' sabe sorprender. Podría esgrimirse, con acierto, que algunas veces pasan tantas cosas en pantalla que no sabes de dónde te vienen los golpes o hacia donde mirar, pero creo que es parte de la gracia. En el vídeo sobre estas líneas hay algo de gameplay para que se pueda ver cómo es una partida.

El "pero" número uno. La cola de roles, sin lugar a dudas. En un mundo ideal, los jugadores crean equipos compensados con sus tres DPS, un healer, un tanque y un personaje de utilidad. También los médicos curan en 'Delta Force', el jungla gankea bot en el 'LoL' y todo el mundo tiene fibra para jugar sin lag. En el mundo real, la gente quiere jugar con su personaje favorito independientemente de que el juego sugiera escoger otro personaje. Es más, en el mundo real xXGamerJuan67Xx entra en la partida y bloquea inmediatamente a Iron Man, y ya los demás que se apañen.

'Overwatch' resolvió esto con una cola por roles. Tú, de antemano, elegías qué rol querías jugar y el sistema te emparejaba con equipos que necesiten ese rol. A 'Marvel Rivals' esto le da exactamente igual. No hay ningún problema en tener un equipo con seis duelistas (DPS) o seis tanques. Eso hace que los equipos puedan estar potencialmente descompensados. Porque sí, seis DPS dan tortas como panes, pero también mueren de un soplo.

Esto es algo que debería solucionarse si el juego aspira a ofrecer una escena competitiva interesante. Tener seis DPS en el equipo puede parecer divertido, y lo es durante un rato, pero hace que la partida se resuma en disparar hacia delante e ir tirando. En ese sentido, yo, personalmente, he echado en falta que el juego me invite más a cooperar con mis compañeros.

'Marvel Rivals' no limita los roles en el equipo, haciendo que, en no pocas ocasiones, las partidas estén muy desequilibradas

Por otro lado, hay personajes que están totalmente desequilibrados y cuya potencia no tiene ningún tipo de sentido. Bruja Escarlata está rotísima y Jeff el Tiburón, que es support, tiene una habilidad que le permite tragarse a uno o varios jugadores y moverlos de posición. He visto con mis propios ojos a un Jeff tragarse a todo un equipo (el mío) y tirarlos por un barranco.

El "pero" número dos. No se hablado de esto lo suficiente, y es que 'Marvel Rivals', un juego como servicio free to play compatible con todas las plataformas y con juego cruzado, no tiene progresión cruzada. Entiendo que no será el caso de todo el mundo, pero a mí me encanta jugar en el PC y, cuando me apetece estar más tranquilo, irme al sofá y jugar en la consola. Poder jugar con la misma cuenta y progresar independientemente del soporte es vital para esto y 'Marvel Rivals' no lo ofrece.

Las cuentas de la versión de PC y la de consola son diferentes y no se sincronizan, de manera que el progreso y las compras realizadas en una versión no están disponibles en la otra.

En resumidas cuentas. Dejando de lado la falta de equilibrio y de progresión cruzada, 'Marvel Rivals' es un juego divertido. En estos tiempos, es casi el mejor piropo que se le puede echar a un juego. No es perfecto y tiene ciertas carencias, como la escasez de mapas, pero el roaster de personajes es enorme (y tiene el potencial para serlo todavía más, o sea, es Marvel, otra cosa no pero personajes tiene a patadas), gráficamente es sensacional, es gratis, es dinámico, es caótico (mucho, algunas veces)... Es de esos juegos que invitan a "echarse una más".

Cierto es que el género de los hero shooter no está en su mejor momento, pero 'Marvel Rivals' lo tiene todo para conquistar a los jugadores que buscan una experiencia multijugador competitiva familiar, pero con una vuelta de tuerca. 'Overwatch' es muy potente y, con sus más y sus menos, es el máximo exponente del género, pero lo que NetEase acaba de poner sobre la mesa tiene todos los mimbres para si no quitarle el trono, como poco poner al título de Blizzard contra las cuerdas.

Imágenes | Marvel Rivals

En Xataka | Marvel Rivals se parece tanto a Overwatch que va de camino a repetir el mismo problema: todos los jugadores quieren jugar el mismo rol