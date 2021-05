Microsoft reconoce que nunca ha ganado dinero vendiendo Xbox: la clave no es la consola, sino los juegos

El juicio entre Apple y Epic Games está dando mucho de sí, tanto que hasta Microsoft ha salido a la palestra y ha deslizado información interesante relacionada con Xbox. Lori Wright, vicepresidenta de desarrollo comercial de Xbox, ha participado en el interrogatorio de los abogados y, durante el mismo, ha reconocido que Microsoft nunca ha ganado dinero con la venta de Xbox.

Uno de los abogados preguntó a Wright: "¿Microsoft ha obtenido alguna vez beneficios con la venta de una consola Xbox?", a lo que esta respondió con un rotundo "No". Los ingresos no vienen de la venta de hardware, sino de la venta de juegos y las suscripciones como Game Pass, algo en lo que Microsoft ha estado haciendo mucho hincapié recientemente.

Las Xbox no salen a cuentas (per se)

Que las consolas se venden a pérdidas no es ningún secreto. Es más, Sony y Microsoft solo han generado beneficios por la venta de las mismas con las PS4 (18 dólares por consola) y Xbox One (28 dólares), pero todos los modelos restantes han sido lanzados al mercado con un precio inferior a su coste de fabricación.

Sin ir más lejos, Sony perdía 240 dólares por cada PS3 vendida, mientras que Microsoft vendía la Xbox 360 125 dólares por debajo de su coste de fabricación. Sin embargo, la consola ata de alguna forma al software, por lo que las pérdidas generadas con la venta se compensan con la venta de juegos y servicios adicionales, como el ya mencionado Game Pass.

Es algo común que las consolas se vendan a pérdidas, ya que estas se compensan con la venta de juegos y servicios

Además, Microsoft cobra una comisión del 30% a los desarrolladores por cada juego vendido a través de su tienda. Es decir, que de cada juego de 60 euros, Microsoft se queda con 18 euros. según Wright, si Microsoft no se quedase con esa comisión no se ganaría dinero con Xbox. Recientemente Microsoft rebajó la comisión de la Microsoft Store del 30% al 12% en PC, pero eso no se aplica a la tienda de Xbox.

¿A qué se debe esa discriminación entre plataformas? En palabras de Wright, el mercado de Xbox es mucho más pequeño que el de Windows. "La tienda de Xbox es una experiencia de hardware / software personalizada y curada. El mundo de Windows es una plataforma abierta con muchos escenarios para los que la gente usa estos dispositivos", asegura la ejecutiva.

El propio Phil Spencer dijo allá por 2017 que la compañía no estaba ganando dinero con la venta de Xbox One X y, ya por aquellos entonces, reconoció que "lo que genera ingresos es vender juegos". Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, también confirma esta tendencia de la industria en su perfil de Twitter, donde asegura que "tanto la PS5 como la Serie X / S se están vendiendo a pérdidas en este momento, pero lo más probable es que se vuelvan rentables en el futuro".

Vía | Adi Roberston