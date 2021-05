Arranca el juicio que determinará el futuro de la tienda de Apple: Epic Games y la lucha por conseguir un iOS más abierto

Es la primera vez que Tim Cook, CEO de Apple, tendrá que testificar en un juicio. Tras varios años de disputa, el caso de Apple contra Epic Games llega a los tribunales. Hoy comienza así la batalla legal por las comisiones del 30% de la App Store y por la decisión de Apple de echar a Fortnite de la tienda de aplicaciones cuando el popular juego intentó utilizar su propio sistema de pagos.

Está en juego el futuro de la App Store y la cantidad que Apple cobra a los desarrolladores. Una gestión de iOS y su tienda de aplicaciones que también ha llevado a servicios como Spotify a presentar su propia denuncia ante la Comisión Europea. Unas quejas recientemente escuchadas donde se establece que Apple ha abusado de su posición dominante y puede enfrentarse hasta una multa de 23.000 millones de euros.

Los casos de Epic Games y Spotify buscan en el fondo lo mismo: demostrar que el control de Apple sobre la App Store es anticompetitivo e intentar forzar que la compañía abra más el ecosistema, sea para rebajar considerablemente las comisiones o para permitir la instalación de otras tiendas de aplicaciones, como ocurre en Android.

Epic Games esperaba la reacción de Apple. Cuando implementaron su propio sistema de pagos, Apple los expulsó de la App Store, siguiendo las propias condiciones de la tienda. A raíz de aquel suceso se interpuso la demanda en la Corte de California. Una batalla legal que también se mantiene contra Google, por prácticas similares en Android. Si bien, desde Google se han defendido explicando que en su sistema se permite las tiendas de terceros como App Gallery de Huawei o la instalación de archivos APK.

El argumento de Epic Games es que si los desarrolladores no quieren pagar, a la práctica no tienen vías para ofrecer sus aplicaciones o juegos. En Android aún es más popular la instalación de archivos fuera de Google Play, pero en iOS la gran totalidad de las aplicaciones instaladas pasan por la App Store.

La tienda de Apple se ha convertido en un componente imprescindible en iOS, tanto para iPhone como para iPad. Una estrecha relación que por ejemplo no se da en macOS, donde sí es más sencillo la instalación de programas fuera de los canales oficiales de Apple.

Tim Sweeney, fundador y CEO de Epic Games, explica que con los primeros Apple arrancó la programación en BASIC y "todos eran libres de crear, compartir software y hacer crecer negocios por su propia voluntad". Unas "libertades digitales originales" que quieren rememorar en el juicio que ahora da comienzo.

Epic is a company built on the aspiration of serving a new generation of developers and customers as openly and supportively as Apple did in the era when they invented personal computers. As we go into court tomorrow, it is for those original digital freedoms that we fight.