La Comisión Europea acusa oficialmente a Apple de posición dominante y podrá ser condenado por sus prácticas con la App Store y Apple Music

Tras los casos de Amazon o Google, ahora es el turno de Apple. La Comisión Europea ha acusado formalmente a Apple por prácticas anticompetitivas. Así lo ha anunciado Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia de la Unión Europea, en rueda de prensa.

La conclusión preliminar de la Comisión Europea es que Apple ha infringido las leyes de competencia y pone como ejemplo el servicio Apple Music, que compite contra otros servicios de streaming como Spotify pero "a ellos les cobra comisiones y les prohíbe informar sobre opciones de suscripción alternativas"

El caso se inició en 2016, cuando Spotify acusó a Apple por la comisión del 30% exigida a los desarrolladores que distribuyen aplicaciones en su App Store. Una crítica por la que acabó presentando una demanda en marzo de 2019 por "limitar intencionadamente las opciones y ahogar la innovación", según defendía Spotify.

La Comisión Europea ha informado ahora que abusó de su posición dominante para la distribución de servicios musicales a través de la App Store y que la Comisión está en desacuerdo con el uso obligatorio del mecanismo de compra impuesto por la App Store. Un caso denunciado también por Epic Games por el juego Fortnite.

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out.

A la Comisión también le preocupa que Apple "aplique ciertas restricciones a los desarrolladores de aplicaciones que les impiden informar a los usuarios de iPhone y iPad sobre posibilidades de compra alternativas más económicas".

La Comisión explica que los usuarios de Apple son muy leales a la marca y como consecuencia, para llegar a los usuarios de iOS los desarrolladores deben hacerlo a través de la App Store. Lo que a la práctica supone que servicios como Spotify deben ofrecerse a través de la AppStore. En este contexto, la Comisión considera que las obligaciones de Apple con su comisión del 30% y la imposibilidad de ofrecer servicios de pago alternativas suponen una práctica anticompetitiva.

La investigación formal de la Unión Europea se inició a través de dos vías en junio de 2020. Ahora, la Comisión Europea ha determinado que sí se realizaron prácticas anticompetitivas y por ello, si termina de cerrarse esta postura, se enfrentará a una multa, cuya cantidad será determinada en el futuro.

Daniel Ek, CEO de Spotify, ha reaccionado ante la decisión explicando que "estamos un paso más cerca de crear un terreno nivelado, lo que es muy importante para todo el ecosistema de desarrolladores europeos".

Today is a big day. Fairness is the key to competition. With the @EU_Commission Statement of Objections, we are one step closer to creating a level playing field, which is so important for the entire ecosystem of European developers. https://t.co/dOw1K0Qo1W