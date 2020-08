Apple retira 'Fortnite' de la App Store por usar su propio método de pago: Epic Games ya ha llevado el caso a los tribunales

Horas es lo que ha tardado en llegar la respuesta de Apple a Epic Games por su arriesgada decisión de saltarse de las normas de la App Store con Fortnite. Después de que decidieran implementar su propio método de pago directo para evitar el 30% de comisión a Apple han sido expulsados de la tienda de iOS al completo. En contraposición, desde Epic Games aseguran que ya han llevado el caso ante las autoridades.

Está siendo la gran polémica de Apple en los últimos meses, la comisión (abusiva para algunos) del 30% que se lleva de todas las compras que se realizan en las aplicaciones de iOS, con ciertas excepciones al 15%. Esta cifra no ha sido vista con buenos ojos por compañías como Spotify, Netflix, Basecamp con HEY o Epic Game entre las últimas, por lo que o bien han tratado de evitarla o bien directamente han presentado quejas formales. En el caso de Epic Games con Fortnite, ambas.

El timing perfecto

Fortnite actualmente ha implementado su propio método de pago tanto en la App Store de Apple como en el Play Store de Google. Ha sido sólo el primero el que ha respondido ante ello, falta por ver qué decide hacer Google al respecto en Android. Según recoge The Verge, Apple ha indicado que buscarán resolver estas violaciones de las reglas con Epic Games, aunque no hay intención de llegar a un acuerdo especial para Epic Games. En palabras de Apple a The Verge:

"Epic habilitó una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple, y lo hizo con la intención expresa de violar las pautas de la App Store con respecto a los pagos dentro de la aplicación que se aplican a todos los desarrolladores que venden bienes o servicios digitales."

Es interesante en este sentido el "con la intención expresa de violar las pautas de la App Store". Normalmente la razón principal por las que se busca evitar el 30% es para que la empresa tenga beneficios extra al no tener que darle a Apple parte de los ingresos. En este caso Epic Games alude directamente al usuario, han bajado los precios de las compras in-app con respecto a las que había cuando estaba la comisión de Apple, dandole a entender al consumidor que se ahorra dinero con el nuevo método de pago y que no es Epic Games quien se beneficia de ello.

Como resultado, Epic Games ya ha anunciado que han presentado una queja formal ante los tribunales de California. En el borrador del documento enviado acusan a Apple de monopolizar la distribución de contenido en el mercado de iOS y de conductas anticompetitivas.

No se han quedado ahí. La campaña para denunciar las (según ellos) prácticas anticompetitivas de Apple también incluye un vídeo en el que parodian el mítico anuncio de Apple '1984'. El vídeo recrea escena por escena el anuncio original pero con personajes de Fortnite y cambiando la narración para hacer referencia a Apple como controlador absoluto y no IBM como ocurría en el anuncio original. Ha sido publicado originalmente en un evento dentro de Fortnite, aunque también está disponible en YouTube:

Actualmente tanto la Comisión Europea como Estados Unidos están investigando a Apple por presunto monopolio en su tienda de aplicaciones. No es tanto el hecho de que los desarrolladores deban pagar una comisión por estar en la tienda y beneficiarse de la plataforma (base de usuarios, distribución...) como el no tener ninguna otra alternativa para llegar a los usuarios de iOS. Este movimiento de Epic Games llega en el momento idóneo para echar más leña al fuego.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Apple para ver cuál es su posición al respecto. Actualizaremos el artículo en caso de obtener una respuesta.

Vía | The Verge