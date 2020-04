Fortnite para Android llega oficialmente a Play Store, después de un año y medio evitando el 30% de comisión para Google

Epic Games, siendo una de las mayores empresas desarrolladoras de videojuegos, buscó plantarle cara a Google ofreciendo su popular juego 'Fortnite' sin pasar por la Play Store y en consecuencia sin tener que darle un 30% de comisión a Google. 18 meses después de esta decisión han cambiado de idea, finalmente 'Fortnite' para Android se puede descargar de forma directa desde Play Store.

El juego llegó oficialmente primero de forma exclusiva a algunos teléfonos Samsung. Más tarde en octubre de 2018 anunciaron que estaría disponible para todos los teléfonos Android (que cumpliesen con algunas especificaciones mínimas). Eso sí, instalarlo no era como cualquier otra app, sino que se debía descargar la APK desde la web oficial e instalarla manualmente. Un proceso algo más laborioso que a cambio le permitía a Epic Games evitar la comisión de Google.

Las normas de Google Play Store y de otras tiendas populares para móviles como el App Store de Apple son que (en líneas generales) la tienda se lleva un 30% de comisión de todas las compras realizadas mediante la app si ha sido descargada de la tienda. De este modo la empresa obtiene un beneficio a cambio de ofrecer visibilidad en la plataforma y una opción sencilla para que el usuario tenga la app del desarrollador.

"Google pone el software descargable fuera de Google Play en desventaja"

Después de un año y medio utilizando este camino alternativo para llegar a los usuarios de Android, Epic Games ha decidido ofrecer directamente 'Fortnite' en Google Play Store. ¿La razón? Según han indicado en declaraciones que recoge Polygon, por las dificultades que pone Google al software de terceros que no llega mediante Play Store. Indican:

"Google pone el software descargable fuera de Google Play en desventaja, a través de medidas técnicas y empresariales como las ventanas emergentes de seguridad repetitivas y aterradoras para software descargado y actualizado, acuerdos y tratos restrictivos del fabricante y del operador, relaciones públicas de Google que etiquetan fuentes de software de terceros como malware."

A lo que Epic Games hace referencia con estas declaraciones es a las distintas medidas de seguridad que toma Android a la hora de descargar o actualizar ejecutables que no provienen de Google Play. Dado que es más fácil que software malicioso llegue al teléfono desde fuera al no estar controlado que desde Google Play Store, las medidas son mayores. No es imposible instalar apps y juegos desde fuera, pero tampoco tan fácil como desde Google Play. Y menos aún para los usuarios no tan avanzados en conocimientos técnicos.

Sea como sea, ahora es posible descargar 'Fortnite' desde Google Play Store como cualquier otra app o juego. Epic Games explica que seguirán actualizando y manteniendo también la versión externa que se podía obtener hasta ahora desde la web oficial.

Vía | Polygon