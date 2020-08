Epic y 'Fortnite' desafían a Google y Apple: introducen una forma de pago directa para saltarse las comisiones de sus tiendas

Epic Games acaba de lanzar un órdago a Google y Apple: ha habilitado un sistema de pago directo en 'Fortnite' para iOS y Android. El objetivo de este sistema es evitar la comisión del 30% que tanto Google como Apple cobran a los desarrolladores por usar sus respectivas pasarelas de pago. El motivo es que Epic ha lanzado un descuento permanente del 20% en los paVos (la moneda virtual del juego), un descuento que, en el caso de iOS y Android, solo se aplica al usar el nuevo sistema. Citando textualmente a Epic Games:

Por ejemplo, 1.000 paVos, que normalmente valen 9,99 euros, ahora pasan a costar 7,99 euros. En iOS y Android, sin embargo, dependerá de la plataforma de pagos que el usuario elija. Si selecciona la App Store o Google Play Store, el precio será de 9,99 euros (por esa comisión que Apple y Google cobran), mientras que si eligen el sistema de pago directo el precio será de 7,99 euros. España es uno de los países en los que este sistema ya está activo.

La comisión que Google y Apple cobran por las microtransacciones en las apps y juegos que hay en sus tiendas lleva tiempo siendo objeto de polémica. 'Fortnite', de hecho, es uno de los mejores ejemplos. Cuando 'Fortnite' se lanzó para Android, Epic Games no publicó el juego en Google Play Store precisamente para saltarse esa comisión del 30%. Finalmente, la compañía acabó pasando por el aro y publicando el juego en la tienda de Android, aunque con el nuevo sistema de pago vuelve a sortear el pago de la comisión.

Desde Epic Games han criticado fuertemente a Google por sus políticas de Play Store. En un comunicado publicado en su web en abril de este año Epic Games dijo que:

Algo similar sucedió con Hey, el servicio de correo de suscripción de los creadores de Basecamp que tantos titulares ocupó hace algunas semanas. Hey ofrecía la suscripción a través de su propia web y Apple amenazó con eliminarla si no ofrecían dicha suscripción a través de su plataforma de pagos. El CEO de Hey atacó fuertemente a Apple, llegando a acusarlos de ser unos mafiosos y unos gánsteres. Parecidos fueron los casos de Netflix y Spotify, que dejaron de ofrecer la opción de suscribirse a través de la app móvil para evitar la comisión.

Wow. I'm literally stunned. Apple just doubled down on their rejection of HEY's ability to provide bug fixes and new features, unless we submit to their outrageous demand of 15-30% of our revenue. Even worse: We're told that unless we comply, they'll REMOVE THE APP.