Google, Amazon, Facebook y Apple quieren un mundo mejor, pero uno que no afecte a su negocio

Competir es de perdedores. El multimillonario Peter Thiel lo decía sin tapujos en The Wall Street Journal en 2014, y su mensaje parece adaptarse perfectamente a lo que vimos hace unas horas en la comparecencia de los CEOs de Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA) frente al Congreso de Estados Unidos.

La participación (virtual) de Sundar Pichai, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Tim Cook fue interesante pero difícilmente hará que cambien cosas a corto plazo. Lo que sí dejó claro es que estas empresas quieren seguir siendo (aún más) grandes, y si para ello tienen que copiar, comprar o aplastar a la competencia, seguirán haciéndolo.

Facebook: si no puedes con ellos, cómprales (por si acaso)

No es personal, son negocios. Si algo o alguien amenaza sus negocios, actúan en consecuencia. Es básicamente el poso que dejó la comparecencia ayer ante el Congreso de Estados Unidos de los CEOs de ese conglomerado artificial formado por Google, Amazon, Facebook y Apple y que desde hace tiempo se conoce como GAFA.

Todos los indicios llevan tiempo apuntando a que estos gigantes de la tecnología no se andan con chiquitas a la hora de defender sus posiciones en el mercado. Un correo filtrado en la investigación indicaba cómo Mark Zuckerberg veía a Instagram y a Path como potenciales amenazas para su negocio en 2012.

Zuckerberg lo comentó con su director financiero, David Ebersman, al que le planteaba la posibilidad de adquirir alguna de esas empresas o las dos. Ebersman no lo veía claro y advirtió de que las adquisiciones normalmente no salían bien.

Uno de los dos estaba equivocado. Adivinad quién.

La actitud de todas estas empresas es clara y patente. Como probablemente cualquier empresa, hacen lo necesario para reforzar su posición y aplastar a los competidores, y el interrogatorio a los cuatro CEOs dio algunas pistas más sobre ese tipo de actividad.

Google argumenta que se centra en lo que quieren los usuarios

David Cicilline, que lideró el proceso de escrutinio y el interrogatorio, citó varios emails de hace una década en los que empleados de Google hablaban de sitios que estaban creciendo en tráfico y que podían amenazar los ingresos de Google.

Según Cicilline un ejemplo claro esá en Yelp, que se vio perjudicada por Google y que cuando se quejó fue amenazada con desaparecer de las búsquedas a menos que permitieran que Google rastreara su contenido.

Sundar Pichai se defendió diciendo que "cuando dirijo una empresa, me centro en darle a los usuarios lo que quieren. [En Google] nos comportamos conforme a los estándares más altos".

Cicilline también preguntó a Pichai por la capacidad de Google para recolectar datos que les permiten identificar a posibles competidores. Pichai indicó que "como cualquier otro negocio tratamos de entender las tendencias de, ya sabe, los datos que podemos ver, y los usamos para mejorar nuestros productos para los usuarios".

Apple estuvo, pero casi como si no hubiera estado

Tim Cook no pasó apenas apuros como el resto de CEOs que comparecieron virtualmente vía Webex al interrogatorio del Congreso. En VentureBeat analizaron la participación de cada uno de ellos, y a Cook se le realizaron siete preguntas por 13 a Amazon y 16 a Facebook y Google.

De hecho el CEO de Apple tuvo una participación que duró 25 minutos cuando las de Zuckerberg, Bezos y Pichai duraron 50 minutos. No dio tiempo para mucho, aunque sí le preguntaron por las políticas de la App Store y cómo la empresa no deja sitio para otras alternativas.

La pregunta no sirvió de nada, porque Cook -como el resto de participantes- trató de desviar la atención y destacar que "Apple es una compañía americana única cuyo éxito sólo es posible en este país".

Sí se reveló un correo en el que Apple se planteó que en suscripciones recurrentes se pidiera el 40% durante el primer año. En un email de Eddy Cue a su equipo para hablar de comisiones para proveedores de contenido explicaba que "creo que dejaríamos dinero si solo pidiéramos un 30% en el primer año de la suscripción".

Cook alegó que Apple no ha incrementado las comisiones de la App Store desde que se lanzó, y de hecho las ha bajado, refiriéndose al recorte en un 15% en las suscripciones recurrentes. No hubo apenas mención a la polémicas recientes con Hey o con Spotify, caso este que está investigándose en la Unión Europea.

A Jeff Bezos le atacaron por todos lados

Pramila Jyapal, una de las congresistas que participó en el interrogatorio, planteó una cuestión importante a Amazon: "Déjeme que le pregunte, Sr. Bezos, ¿accede alguna vez Amazon a los datos de los vendedores a la hora de tomar decisiones de negocio?"

La pregunta era importante y hacía referencia a las sospechas de que Amazon utiliza la información que tiene sobre los vendedores y sus productos para acabar vendiendo versiones propias de esos productos a menor precio.

Esa cuestión forma parte de una investigación de la Unión Europea contra Amazon, y Bezos aquí fue sorprendentemente más abierto de lo que se podría esperar: "No puedo garantizarle que la política nunca haya sido violada. Seguimos investigándolo con cuidado".

Jayapal indicó que "el comité ha entrevistado a empleados que dicen que dichas violaciones ocurren con frecuencia", y otra congresista, Lucy McBath también atacó a Bezos afirmando que la empresa "bloquea sistemáticamente" a vendedores impidiéndoles que vendan ciertos productos.

Bezos, que sufrió más ataques (y más agresivos) que el resto de CEOs, volvió a indicar que "no creo que eso sea lo que ocurre de forma sistemática. A los vendedores externos les está yendo extremadamente bien de forma global".

Como ocurrió con Facebook, a Bezos también le recordaron la actitud de Amazon ante los competidores. Le recordaron el caso de Diapers.com, la empresa de fabricación de pañales con la que compitió hace años. Amazon invirtió 200 millones de dólares a fondo perdido en un trimestre bajando los precios de otros pañales que puso a la venta en su tienda online, lo que hizo que Diapers no pudiera competir.

"Dice Vd. que Amazon se centra exclusivamente en los clientes", le preguntó la congresista Mary Gay Scanlon. "Si es así, ¿cómo se benefician los clientes, especialmente las madres solteras y las nuevas familias, cuando los precios se incrementaron por el mero hecho de que ustedes eliminaron a su principal competidor?".

Bezos contestó que los pañales "son una categoría muy grande de producto que se vende en muchos, muchos lugares", pero lo cierto es que la empresa propietaria de Diapers.com, Quidsi, acabó siendo adquirida por Amazon.

Conclusiones: esto no es más que el principio (y por cierto, ¿alguien se acuerda de Microsoft?)

Como muchos analistas apuntaron, la comparecencia virtual de estos cuatro grandes CEO fueron más fuegos artificiales que otra cosa.

De hecho no se espera que sus declaraciones sirvan de nada a corto plazo. Los actuales miembros del Congreso probablemente dejen de serlo en 100 días, cuando se celebren las elecciones presidenciales.

Es por tanto más importante situar esta comparecencia como la primera piedra en el camino. Una que puede llevar a cambios en el futuro, aunque sea en un futuro lejano. La Unión Europea lleva años siendo especialmente dura con comportamientos anticompetitivos, pero Estados Unidos siempre ha mantenido una postura más laxa al respecto, quizás (o precisamente) porque las afectadas eran empresas estadounidenses.

Sin embargo los últimos escándalos de los gigantes de la tecnología parecen haber detonado unos acontecimientos que demuestran que el poder e influencia de estos gigantes debería plantear debates y regulaciones más claras de la actividad de estas empresas. Un poder que parece hacer buena la reflexión de Thiel a la que hacíamos alusión al principio. Una que tenía otro gran mensaje: "los monopolios son buenos para la sociedad". ¿Lo son?

Al menos a mí me queda una duda. Me pregunto qué estaría pensando Satya Nadella al respecto. Me lo imagino con unas palomitas asistiendo a la retransmisión, sonriendo y pensando: "Nosotros ya pasamos por eso".

Lo hicieron y sobrevivieron. Ahora (casi) todo es buenismo en Microsoft. Qué cosas.

Más información | U.S. House Committee On The Judiciary