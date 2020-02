Desde la llegada de Satya Nadella, Microsoft ha crecido un 465%: cuando te despojas de atavismos para ser una cosa muy distinta a lo que te hizo grande

"Nuestra industria no respeta la tradición, sólo respeta la innovación", explicaba Satya Nadella en su primer correo a los empleados de Microsoft. En aquella carta ya se apuntaban algunas de las líneas que han caracterizado los últimos años de la empresa de Redmond: cloud, móvil, servicios y dispositivos. Con una necesidad de "empezar de cero" y "reimaginar" la compañía que anteriormente fue dirigida por Bill Gates y Steve Ballmer. Seis años después, los resultados dan la razón a Satya Nadella y esta nueva Microsoft es más fuerte que nunca.

Atrás queda la época donde Microsoft reinó en el mundo del PC gracias a Windows. Y no porque hayan perdido cuota de mercado, sino porque los ingresos de la compañía provienen de diferentes divisiones. También parece olvidada la apuesta por Windows Phone y la ruinosa compra de Nokia.

Satya Nadella es el perfecto ejemplo del impacto que puede tener un CEO. De cómo tomar las riendas de una compañía con una fuerte historia y dar un giro a la situación para ir más allá. Microsoft ya no es (ni será) la empresa de Windows, ahora es una empresa de inteligencia artificial, de la nube y de servicios. Una Microsoft despojada de atavismos que se ha convertido en algo muy distinto a lo que la hizo grande.

Aquel 4 de febrero de 2014, las acciones de Microsoft alcanzaron un máximo de 37,19 dólares. Era el día en que Satya Nadella iniciaba su andadura como CEO de Microsoft, en sustitución de Steve Ballmer. La situación de la compañía no era negativa y de hecho las acciones se habían mantenido constantes durante años. No solo eso, pues Microsoft logró su récord de ingresos justo antes de entrar Nadella, con 24.520 millones de dólares en el segundo trimestre de aquel año. Pero esa cifra se queda corta con los números que maneja la Microsoft de 2020.

Durante el último trimestre, Microsoft ha vuelto a superar las expectativas de los analistas y ha alcanzado casi 37.000 millones de dólares con unos beneficios hasta un 38% por encima de los del mismo periodo anterior. Pero como mejor puede apreciarse el crecimiento de la compañía es a través del valor de las acciones, actualmente por encima de los 170 dólares.

Satya Nadella became CEO of Microsoft in February 2014.



He 5X’d a multi-hundred billion company in less than six years.



Has to be in the conversation for greatest CEO of all time. pic.twitter.com/gC7to2YfOe